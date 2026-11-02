Они стояли у парапета старого замка Сент-Эндрюса и некоторое время молча смотрели на Северное море — почти неподвижное, подобно спящему огромному, до горизонта, животному. Животному, существовавшему только в возбужденном воображении новоиспеченного почетного доктора теологии Клайва Льюиса.

Профессор Дональд Макферсон Бейли, декан факультета теологии Сент-Эндрюсского университета, сопроводивший лондонского гостя, представлял, какие чувства бушевали сейчас в его душе — скорее, впрочем, в мыслях, которые легко читались в быстро менявшемся выражении лица. Сначала тихий восторг, потом почтительное внимание, серьезная задумчивость и, наконец, простое человеческое удовольствие от увиденного и прочувствованного.

— Северное море, — тихо произнес профессор, — далеко не всегда так спокойно. Чаще волны бьются о скалы, подобно волкам, настигающим добычу, но так и не сумевшим до нее добраться.

— Любопытное сравнение, — в тон декану произнес Льюис. — Мне представилось, как королевские войска пытаются штурмовать Сент-Эндрюс с моря в такую тихую погоду и как внезапно налетевший шторм разбрасывает корабли англичан подобно игрушкам.

— Бывало и такое, — согласился декан. — В четырнадцатом веке замок часто переходил из рук в руки. В тысяча трехсотом Сент-Эндрюс захватили англичане, и да, именно высадившись с моря, откуда их не ждали. Через четырнадцать лет шотландцы отбили замок, а в 1330-м англичане вновь его захватили и удерживали семь лет, после чего шотландцы вернули свое и на этот раз попросту всё разрушили.

— Так не доставайся ты никому, — почти благоговейно произнес гость, оглянувшись на развалины крепостной стены за спиной. Декан проследил за взглядом Льюиса и сказал:

— Эти стены появились гораздо позже, уже в пятнадцатом веке, при епископе Трейле. А морскую башню, на которую вы смотрите, использовали, между прочим, как тюрьму.

— Впечатляет, — заметил Льюис. — Но я больше впечатлен контрастом между мрачной угрюмостью крепостных стен и величественным спокойствием моря. Посмотрите на солнечные блики, они будто выбивают из воды искры божественной радости…

— Вы романтик, друг мой, — благодушно отметил декан. — Нам просто везет. Лето. В это время года море часто спокойно, особенно во время отлива, как сейчас.

— Пойдем? — предложил он. — В трапезной накрывают на стол, скоро время обеда.

— Побудем здесь еще немного, если вы не против. Морской воздух… В Лондоне совсем другие запахи. Темза и Северное море… И там, и там вода, но насколько отличается стиснутая берегами речная стихия от морской, свободной!

Декан промолчал.

На крепостной стене появилась группа туристов, и молодой гид принялся им что-то рассказывать, яростно жестикулируя и повышая голос до крика, слышного даже с того места, где стояли Льюис и Бейли.

— Вчера, — сказал Льюис, — я был на такой экскурсии по окрестностям Сент-Эндрюса. Красиво у вас. Проехали до Кинкейпла по фермерским хозяйствам. Кстати, — вспомнил он, — недалеко от дороги я увидел странное сооружение. Будто пародия на средневековый замок, но, во-первых, слишком маленький, а во-вторых, с явно современной пристройкой. Новодел, конечно. Хотел спросить у гида, но он в это время увлеченно рассказывал об убийстве кардинала Битона в тысяча пятьсот каком-то году, и я не стал мешать, а потом забыл. Не знаете ли, что это за странное подобие замка?

Декан вздохнул.

— Самая поразительная история на моей памяти. До сих пор не знаю, что это было. С одной стороны — чрезвычайно трогательно. С другой — совершенно невероятно. Здешние, как и большинство шотландцев, любят истории о призраках…

— Призраки? — заинтересовался Льюис. — Не расскажете ли?

Декан посмотрел на часы.

— Пожалуй, — неуверенно сказал он. — Рассказ получится довольно длинный. Но, думаю, нам оставят остатки обеда… Что до правдивости этой истории, лично я в призраков не верю. Впрочем, судите сами.

* * *

Началось это осенью тридцать седьмого. Даже дату могу назвать: девятое сентября.

На следующий день, десятого, фермер Джошуа Мэйсон рассказал о событии аптекарю Донахью, а тот, понятное дело, не стал держать язык за зубами.

Мэйсон — ему было тогда под тридцать — возвращался вечером домой после тяжелого дня на ферме. Из-за дерева появилась белесая фигура и поплыла по воздуху, заламывая руки. Мэйсон сделал несколько шагов, протянул руки вперед и с ужасом понял, что ухватил привидение за… нет, не ухватил, конечно, руки прошли насквозь, не ощутив преграды, и Мэйсон упал на колени, на секунду потеряв призрака из вида. Обернувшись, он обнаружил, что призрак не подумал исчезать — стоял (или висел в воздухе?) на расстоянии нескольких шагов и внимательно следил за тем, как Мэйсон в растерянности хлопал себя по карманам в поисках фонарика, который оставил дома.

— Почему я здесь? — спросил призрак неожиданно высоким голосом и воздел к небу руки жестом отчаяния.

— Послушайте… — собственный голос показался Мэйсону грубым, слишком земным и нарушающим гармонию ночи. — Вы действительно призрак?

Более глупого вопроса придумать он, конечно, не мог и потому рассердился сам на себя.

— Конечно, — сказал призрак. — Вы лучше объясните, сэр, почему я здесь. Ведь должен быть замок, я точно знаю, что должен быть.

— Ну да, — согласился Мэйсон. — Должен.

И задал вопрос, не менее глупый, чем предыдущий:

— А какой замок?

— Замок, — повторил призрак. — Такой…

И больше ничего Мэйсон не смог добиться от своей собеседницы. Чем пристальнее он вглядывался, тем больше убеждался, что перед ним красавица, какие редко встречаются даже среди живых. Странным образом белесая полупрозрачная фигурка приобретала всё более четкие очертания, на лице проявлялись, будто на фотографии, черты, которые он не мог различить с первого взгляда: точеный носик, пухлые губы, маленькие уши, обрамленные спадавшими на плечи волосами.

* * *

— Это он… Мэйсон, вы сказали… сам поведал аптекарю на следующее утро? С такими подробностями? — недоверчиво спросил Льюис.

Декан усмехнулся в усы.

— Нет, конечно. Вы верно подметили: слишком много деталей. Детали появились позже, и я не уверен, что они точно соответствовали реальности. Аптекарь рассказал жене, жена — подруге, подруга… В общем, вы понимаете. Я рассказываю, как бы это точнее… устоявшийся продукт, если вы понимаете, что я имею в виду. Что можно считать подтвержденным: многие замечали, как Мэйсон ночами бродил по окрестным полям, и часто в сопровождении белесой туманной фигуры. Месяц или чуть больше спустя призрак стали называть Кэти — будто бы сам Мэйсон использовал в разговоре это имя. Впоследствии оказалось… Впрочем, до последствий мы еще не добрались.

Так вот…

* * *

Как-то (дело происходило уже в ноябре) Мэйсон пришел к строительному подрядчику Арчибальду Барчу и попросил показать проекты самых разных построек. Арчи сначала решил, что Мэйсон сам толком не знает, чего хочет.

— Нет, — сказал Мэйсон, окинув чертежи пренебрежительным взглядом. — Мне нужно совсем не это.

— Но для комбайнов и…

— Комбайны постоят под навесом, — отрезал Мэйсон. — А мне нужен… вот.

И показал собственноручный рисунок чего-то, отдаленно похожего на коттедж, но гораздо больше — на средневековый замок. Маленький, но с башенками, узкими окнами и парой колонн перед входом.

Мэйсон попросил привлечь к проектированию лучшего архитектора фирмы.

Он предполагал, конечно, что цену Барч завысит, и собирался долго торговаться, но всё оказалось как нельзя лучше — не желая терять клиента, пусть и экстравагантного, Арчи дня через два ошарашил Мэйсона, показав чертежи не только фасада, но и почти всех внутренних помещений: холла, спальни, кабинета и оружейного зала на втором этаже.

— Сколько понадобится времени, чтобы закончить строительство?

— Месяц займет проектирование, месяца четыре… три… — поправился он, увидев кислое выражение лица Мэйсона, — к Пасхе, если не возникнут форс-мажорные обстоятельства…

Бедная Кэти… Выдержит ли она столько времени? Не скажется ли пребывание на холодном и влажном воздухе на ее наверняка не очень крепком здоровье? Мэйсон покинул офис в угнетенном состоянии духа, но в полной уверенности, что никто, кроме Барча, не выполнит заказ не только в четыре, но даже в шесть или восемь месяцев.

— Имейте в виду, доктор Льюис, — прервал собственный рассказ декан, — я реконструирую обстоятельства, используя более поздние рассказы самого Мэйсона. Люди часто смотрели на произошедшие события именно через восприятие Мэйсона и его глазами.

— Понимаю, — кивнул Льюис. — Продолжайте, профессор Бейли.

* * *

Мэйсон много раз задавал Кэти вопросы о том, как она жила на этом свете и как ей живется на том, и чем она заполняет свои дни в ожидании ночи, и вообще — каково ей ощущать себя не человеком, а бестелесным созданием, не исчезают ли при таком существовании земные желания и, прежде всего, естественное желание любой женщины любить и быть любимой.

Ответа он чаще всего не получал — Кэти лишь протягивала к нему тонкие руки и качала головой, а по лицу ее скатывалась слезинка. Каждую ночь Кэти являлась в одно и то же время, по ней можно было сверять часы. Он обещал ей выяснить, когда она жила на этом свете, кем были ее родители и, может, даже раскрыть секрет ее преждевременной смерти. Кэти всегда с ним соглашалась, но не всегда понимала, что не мешало ей всё равно говорить «конечно, ты прав, милый» и улыбаться при этом такой очаровательной полупрозрачной улыбкой, что сердце Мэйсона, и без того пораженное никогда прежде не испытанным чувством, поднималось к небесам подобно легкому воздушному шарику.

Проект Барча был замечательный. Строители пришли на участок в середине ноября, когда уже ударили морозы.

— Скоро у тебя будет замок, Кэти, самый настоящий, такой, в каком ты жила и где была счастлива.

— Я была счастлива?

— Как могло быть иначе? Ты такая красивая. Ты — из дворянского рода, а в те времена это было даже важнее красоты.

— Я не знаю… Я ничего не помню о своей жизни, кроме того, что это случилось…

— Пойдем ко мне домой, Кэти. Пока построят замок, ты можешь приходить ко мне…

— Не могу. Зачем ты предлагаешь то, что невозможно?

— Но почему? Почему?

— Не спрашивай, я не знаю.

— Где ты проводишь дни?

— Дни? Я ухожу под утро, потому что… Так надо, Джош. И вечером я…

— Да-да, но где ты днем? Это ты должна помнить, верно?

— Помнить… Должна, ты прав, но почему ты меня мучаешь? Мне с тобой хорошо даже здесь, под этим ужасным огромным небом.

— В замке ты будешь чувствовать себя лучше, верно?

— О! Не то слово, Джош! В замке… Я обязана приходить туда, где нашла свою смерть!

Несколько ночей Кэти не появлялась, и Мэйсон с ужасом думал, что потерял ее навсегда. Потом она пришла, как обычно, будто и не пропадала вовсе. Она не знала, где была всё это время. Она не имела о времени ни малейшего представления, время для нее появлялось вместе с ночью, луной, желанием попасть в замок, где она нашла смерть, отчаянием от того, что замка не существует, ощущением счастья от присутствия Джоша и ощущением неизбывного горя от того, что Джош никогда не сможет ей принадлежать. Любовь, которую она к Джошу испытывала, с понятием времени никак не связывалась, потому что была вне всего, даже вне самой Кэти, как воздух, который она не могла вдохнуть.

— Скоро, — сказал Мэйсон, — очень скоро у нас с тобой будет свой дом, видишь, всё уже почти готово, нужно потерпеть совсем немного. Замок, конечно, не такой, в каком ты жила при… ну, то есть…

— Когда была жива, — с полупрозрачной улыбкой продолжила Кэти.

— Неужели ты совсем ничего не помнишь о себе? — вырвалось у Мэйсона. Он давно дал себе слово не спрашивать Кэти ни о чём, связанном с ее земной жизнью.

— Ты знаешь, — сказала она спокойно, — кажется, я кое-что вспоминаю.

— Да?!

— Да, но очень немногое. Будто я у себя в замке. Всё как в тумане, но я вижу стены, справа висит холодное оружие: алебарды, пики, шпаги, а слева картины, видимо, это портреты моих близких. Может, там есть и мой портрет, я не знаю, потому что не вижу лиц. А еще я вижу перила и лестницу. Я хочу спуститься — не знаю куда, внизу темно, а может, я просто не могу ничего разобрать, я делаю шаг, ставлю ногу на верхнюю ступеньку…

* * *

Замок для Кэти был готов к весне. За Мэйсоном к тому времени прочно закрепилось прозвище «Блаженный», и, когда он раз или два в неделю появлялся на центральной улице Кинкейпла с претенциозным названием Пикадилли, чтобы закупить еды, каких-нибудь товаров для дома или свежих газет, к нему никто не подходил с бесполезными расспросами, но все смотрели исподтишка, отмечали его прогрессирующую худобу, бледность и взгляд… Да, несомненно, взгляд блаженного, нормальный человек разве будет смотреть вокруг с таким видом, словно людей нет, одни лишь призраки, от которых лучше держаться подальше?

Впрочем, именно с призраками, наверно, Мэйсону теперь общаться сподручнее, вот и дом свой новый в виде старинного замка он выстроил, понятно, с той самой целью, о которой твердил аптекарь; ему до поры до времени не верили, а теперь-то все, конечно, убедились, что он был прав: в том доме нечисто, и Мэйсон непременно сведет себя с ума, если уже не…

Погожим весенним днем Мэйсон распахнул ворота участка, всю зиму запертые на огромный замок, и каждый проезжавший по дороге между Кинкейплом и Сент-Эндрюсом мог прочитать на большом транспаранте: «Замок XVI века. Эпоха Елизаветы».

В первый же день десятки любопытствующих посетили новую местную достопримечательность, заплатили по шиллингу за вход, чтобы убедиться в отсутствии призраков или иных проявлений потустороннего мира. Билеты у входа продавала миссис Турнейл, на которую ходившие по Кинкейплу слухи не производили никакого впечатления. Нанятый Мэйсоном экскурсовод — Нейл Коллинз, молодой парень, учившийся на последнем курсе Сент-Эндрюсского университета, — увлекательно рассказывал о временах королевы Елизаветы, о смерти Марии Стюарт, о дворцовых интригах и рыцарских турнирах. Мэйсон и сам узнал много нового и лучше представлял теперь, как жила его любимая Кэти в ту эпоху, когда женщин носили на руках, но считали всё же людьми второго сорта.

По ночам Мэйсон и Кэти бродили по замку. Мэйсону казалось, что он ощущает запах ее духов, тепло ее кожи, нежность ее мыслей. Что чувствовала при этом Кэти, он представлял очень приблизительно, а если говорить прямо — не представлял вовсе. У Кэти теперь был свой замок, и Мэйсон очень надеялся, что знакомые интерьеры пробудят в ней спавшие воспоминания, а воспоминания пробудят, возможно, какие-то еще не открытые учеными силы, а силы — почему не помечтать? — когда-нибудь материализуют Кэти, и она станет обычной женщиной. Нет, конечно, не обычной, такой, как она, не было и не будет, но должно же в конце концов исполниться их общее желание — быть вместе.

Многие посетители замка уверяли, что слышали странные звуки и видели странные тени, но здравомыслящие люди им не верили и правильно делали, поскольку никаких призраков, понятное дело, в доме не водилось. Кроме Кэти. О ней, несмотря на многочисленные, но очень невнятные слухи, никто ничего не знал толком.

В середине мая произошло событие, круто изменившее всю эту таинственно-романтическую историю. Мэйсон, как обычно, рассказывал туристам о временах Тюдоров, и рядом с рыцарем в латах увидел девушку… Кэти. Да. Не могло быть никаких сомнений. Огромные серые глаза, ямочка на подбородке, которую он так любил целовать в своем воображении и даже пытался дотронуться — очень аккуратно, чтобы ощутить нежное прикосновение, — и волосы были уложены так, как Мэйсон привык видеть…

Одежда, впрочем, была другой — Кэти носила приталенное длинное платье, а на стоявшей перед ним девушке была узкая коричневая юбка и светло-сиреневая теплая блузка.

— Кэти! — не удержался Мэйсон от непроизвольного возгласа. Девушка отступила к стене, а он смотрел ей в глаза, которые что-то говорили, о чем-то просили, что-то отвергали, и Мэйсон, не понимая, все-таки отвечал — тоже взглядом, как привык в долгих разговорах, когда порой за всю ночь не было сказано ни одного слова, а высказано тем не менее столько, что иной паре хватило бы на всю совместную жизнь.

— Извините, — произнесла девушка, — мы, мне кажется, не знакомы.

— Но ваше имя Кэти… Кэйтлин, верно? — спросил Мэйсон.

— Нет, — улыбнулась девушка. — Меня зовут Катарина. А вы Джошуа Мэйсон, хозяин этого замечательного замка?

— Катарина, — повторил Мэйсон. — Вам здесь понравилось?

— Очень, — сказала Катарина. — Здесь всё как настоящее. И такое знакомое. Мне кажется, я это уже видела…

— Простите, — произнес он, волнуясь. — Вы… откуда?

Он хотел сказать: «Из какого времени?» — но она поняла его так, как считала правильным.

— Я живу в Сент-Эндрюсе, мы с вами, в общем-то, соседи, мистер Мэйсон.

— Джош…

— Мы с вами соседи, Джош. В хорошую погоду отсюда можно, наверно, разглядеть наш дом.

— Извините, — сказал он, и всё вокруг подернулось туманом. Когда он очнулся, то обнаружил, что сидит напротив Кэти за кухонным столом и, похоже, никого в природе не осталось, кроме них двоих. Кэти-Катарина держала в руке огромную чашку кофе и непринужденно рассказывала о себе.

Когда водитель туристического автобуса прогудел отправление, Мэйсон с сожалением проводил Катарину и не мог не спросить:

— Вы приедете еще? Я так много вам не успел показать!

— Приеду, — пообещала Катарина. — Может, даже завтра.

А ночью, как обычно, появилась Кэти, и Мэйсон рассказал ей о Катарине.

— Это ведь была ты.

— Нет, Джош. Я — вот, перед тобой.

Но ошибиться он не мог. Катарина — это Кэти. Катарина — ее земное воплощение. Они — одно.

— Ты любишь меня, Джош? — спросила Кэти и начала заламывать руки, как в первый вечер, когда ей было так плохо, что она готова была выть от тоски, неожиданно оказавшись в чужом для нее и враждебном мире.

— Да, — сказал Мэйсон, потому что не мог ответить иначе.

Кэти грустно улыбнулась.

— Я не нужна тебе больше, — сказала она. — Ты нашел свою земную любовь.

— Я люблю тебя, — сказал он искренне. Сейчас Катарина казалась ему фантомом, выдумкой, ложной памятью. — Если ты не придешь завтра, я умру.

В этом он тоже был совершенно уверен.

— Я не могу не приходить, — сказала Кэти, — даже если ты бросишь меня. Это мой замок. Здесь меня настигла смерть. Я должна… — И Кэти скрылась в стене, потому что сквозь высокое окно проникли в дом первые лучи рассвета.

А днем произошло непоправимое.

Катарина приехала одна, Мэйсон показал ей рыцарский зал, вместе они поднялись на башенку, там, при ярком солнце, Мэйсон поцеловал Катарину в губы, и она ответила. Оба были ошеломлены, оба испугались.

Начали спускаться, Мэйсон непроизвольно замедлил шаг, почувствовал неожиданно, что нога его что-то задела, а потом услышал сдавленный вскрик, обернулся и успел только увидеть, как девушка, то ли споткнувшись, то ли неудачно поставив ногу на ступеньку, наклоняется назад — всё больше и больше, размахивает руками, он успевает ее схватить за руку, но только на миг, рука ускользает, и ничего уже невозможно сделать, только смотреть, как она падает, падает, со ступеньки на ступеньку, не человек, а тряпичная кукла…

Пока ехала скорая (боже, почему так медленно?), он видел только смертельно побледневшее лицо Катарины, ее нелепо подвернутую руку, кровь на щеке, там, где родинка…

Кэти, Господи…

В этот момент, стоя на коленях и не решаясь даже дотронуться до лежавшего перед ним тела, он всё наконец понял. От начала до конца.

Кэти и Катарина, конечно, одна и та же женщина. И жила Кэти не в старинном замке шестнадцатого века — с чего он, черт побери, решил, что замок был старым? Кэти помнила в своей земной жизни только момент смерти, падения с высокой лестницы. С этой.

Но как… У них там, в мире призраков, видимо, нелады со временем. И не четыре века прошло после ее… после… А несколько месяцев, и не после, а до.

Это значит…

Кэти была смертельно бледна, неподвижна, как бывают неподвижны разбившиеся статуэтки, и спокойна тем спокойствием, которое придает живому существу только смерть.

Прибыла скорая, и Мэйсон поехал с Катариной в больницу. Девушку отвезли в операционную, а Мэйсона оставили в коридоре, сказали, что всё будет хорошо. «Вы ей не родственник? Приезжайте завтра!»

Кэти жива. Кэти упала с лестницы и не умерла. Кэти в больнице, и он может ее там навестить.

Кто же тогда придет в полночь?

В голове немного прояснилось. Можно было пошевелить мозгами.

Кэти жила вовсе не в шестнадцатом веке — это раз. Он сам построил для нее замок, в котором она упала с лестницы, умерла и стала призраком — это два. Что-то случилось со временем, и она пришла на место своей гибели раньше, чем замок, в котором она погибла, был построен — это три.

А четыре — то, что на самом деле, упав с лестницы, Кэти не умерла. Может, в тот момент, когда ее сердце остановилось на какие-то мгновения…

Но Кэти приходит к нему. Каждую ночь. Значит…

И если сегодня она не придет…

Ни одну мысль он не мог закончить. Что-то просто не могло произойти в природе.

Разве в ТОМ мире справедлива земная логика? Наши человеческие понятия? Наши рассуждения?

Сегодня он проведет ночь с Кэти, погибшей при падении с лестницы, а завтра поедет в больницу к Кэти, которая, упав с лестницы, осталась жива. И пусть этот парадокс решает кто-нибудь поумнее его.

* * *

Декан смотрел на море, где появились несколько яхт. Одна, под белым парусом, шла вдоль берега на расстоянии примерно кабельтова, две другие, под светло-зелеными парусами, уходили в открытое море.

— Напрасно они, — осуждающе сказал декан. — Спокойствие Северного обманчиво… Так я о чём? — Он помедлил. — Мэйсон пришел ко мне в тот день или днем позже, не помню. Хотел не столько посоветоваться, сколько поинтересоваться, как англиканская церковь относится к призракам и конкретно — к этим двум девушкам: Катарине и Кэти.

— Если человек и призрак, — сказал он, волнуясь, — становятся единым целым, единой душой и материальной сутью, то призрак обретает свое материальное тело, а человек побеждает смерть? Может ли такое быть? То есть так должно было быть… Но Кэти ошиблась. Она пришла в другой мир. Не свой. А когда поняла…

— Я никогда не думал над тем, как устроен мир, — продолжал Мэйсон. — Я был уверен, что мир прост. А потом понял… Знаете, как это бывает: смотришь на картину, висящую на стене, и видишь простой деревенский пейзаж, а потом бросаешь мимолетный взгляд и вдруг понимаешь всю ее глубину… и то, что люди смертны… и то, что изображенный мир — это другой мир, тоже реальный, но где-то там, куда нам никогда не попасть. А когда человек… Когда мы умираем, мы, наверно, действительно становимся бесплотными существами и можем возвращаться на место своей смерти, если эта смерть произошла не от естественных причин…

Конечно, есть мир призраков, но, как мне теперь представляется, и наш мир, в котором мы сейчас с вами разговариваем, — не один. Их множество, как много ветвей на стволе дерева. Каждой ветви реальности соответствует свой призрачный мир. И если ветви перепутались… Может случиться так, что призрак попадет не туда, где он… она… погибла, а в другой мир, тот, где осталась жива, потому что… Ну, не знаю, любое событие может произойти, а может не произойти, верно? Я мог успеть схватить Кэти за руку, а мог не успеть… Я успел в этом мире, а в другом — нет. Она пришла на то место, где погибла… там, а оказалась здесь, где… Я не очень понятно говорю, профессор Бейли? Я и сам плохо понимаю, но мне кажется, так и есть на самом деле.

Я слушал Мэйсона молча и в глубокой задумчивости. Вы же знаете, доктор Льюис, англиканская церковь не утверждает, что призраков не существует. Каждый случай уникален. В некоторых приходится прибегать к экзорцизму, но лично я этого не одобряю. А то, с чем судьба столкнула Мэйсона, вообще выбивается из всех рамок. Призрак девушки перепутал миры и явился не в тот мир, где на самом деле погиб, а в другой, где девушка выжила и, следовательно, не стала призраком? Доктор Льюис, вы когда-нибудь слышали о чем-то подобном? Я — нет. А передо мной сидел человек, реально нуждавшийся в совете. Была ли Кэти-призрак и реальная Катарина одним человеком?

Между тем Мэйсон продолжал развивать свои предположения.

— Время в разных мирах тоже переплетается, — говорил он. — В одном уже наступила зима, а в другом еще продолжается лето… Профессор, я представляю, что чувствовала Кэти, когда оказалась совсем не там и не тогда… И ничего не могла понять. А я тоже… Я знал, что это судьба, такое ощущаешь сразу, но понятия не имел, как это… Кого я люблю? Кэти, для которой построил замок? Или Кэти, которая в этом замке чуть не погибла?

Он ждал ответа, а что я мог? Только посоветовать ему слушать свое сердце. Оставаться собой в этой невероятной ситуации.

Он ушел удрученный, в растрепанных чувствах. Признаюсь, в мирских заботах я уже через несколько дней перестал думать о Мэйсоне. Но он пришел опять недели две спустя. Он светился радостью и рассказал следующее.

Пастор Шарплес обвенчал Джошуа Мэйсона и Катарину Хатчингс в церкви Сент-Эндрюса в присутствии самых близких родственников невесты и знакомых жениха. Событие отметили в таверне «Шервудский лес». Потом молодых проводили домой. В замок. Катарина впервые за несколько последних недель поднялась с мужем на второй этаж и подошла к лестнице в башенке, с которой так неудачно упала.

— Я люблю тебя, Кэти, — сказал Мэйсон.

— Я люблю тебя, Джош, — сказала Катарина.

Мэйсону показалось, что кто-то невидимый тяжело вздохнул рядом с ними. И едва слышные шаги удалились в сторону спальни.

В полночь Мэйсон вышел в коридор и задумчиво встал у открытого окна.

Белесая фигурка скользнула в лунном свете. «Кэти», — прошептал Мэйсон.

Бесшумно открылась дверь спальни, и темная фигурка остановилась на пороге.

— Джош, — сказала Кэти, — ты звал меня?

— Да.

— Я пришла.

* * *

Оба долго молчали. Яхта с белыми парусами скрылась за мысом, а две со светло-зелеными изменили курс и направились к берегу. На горизонте вставала туча, но море всё еще было спокойно и не торопилось показывать нрав.

— Пойдемте, — сказал декан. — Сейчас поднимется ветер. К обеду мы опоздали, и в трапезной будем вдвоем.

— Призрак Кэти больше не появлялся? — спросил Льюис, когда они шли от замка Сент-Эндрюса к зданию университета.

— Больше Мэйсон ко мне не приходил, — ответил декан. — И никакие слухи до меня не доходили. Мэйсон и Кэт жили в замке и, полагаю, были счастливы.

Льюису показалось, что в словах декана прозвучало сомнение.

— Что-то не так? — спросил он.

Бейли вздохнул.

— История с двумя Кэти произошла в конце тридцатых. В сорок третьем Мэйсон с женой отправился в Лондон по делам.

Льюис почувствовал, как неожиданно поднявшийся ветер пробирает до костей. Он догадывался, какими будут следующие слова декана.

— Джошуа и Катарина погибли, когда немецкая бомба попала в отель, где они остановились.

В трапезной профессор Бейли и доктор Льюис действительно оказались одни.

— Замок пока стоит заброшенный, — сказал декан. — Говорят, туда опять станут водить туристов.

Льюис покачал головой. Много лет спустя он намекнул своему другу, профессору Джону Толкину, что именно тогда в его голове возникла идея сказочной повести об иномирной стране, которую он назвал Нарнией.

Примечание

Клайв Льюис посетил шотландский городок Сент-Эндрюс в 1946 году. Там декан теологического факультета профессор Дональд Макферсон Бейли вручил Льюису диплом почетного доктора теологии.