180 лет назад родился Эндрю Лэнг (Andrew Lang, 1844–1912), шотландский поэт, переводчик, антрополог и фольклорист, составитель серии из двенадцати «цветных» сборников сказок, автор многочисленных детских сказок с элементами фантастики. 215 лет назад родился Николай Васильевич Гоголь (1809–1852), основоположник российской фэнтези («Вечера на хуторе близ Диканьки», «Нос», «Портрет» и др.) и хоррора («Вий», «Страшная месть»). 85 лет назад родился Валерий Михайлович Воскобойников (р. 1939), прозаик и драматург, литературный наставник и соавтор Марии Семёновой, автор пьесы «Планета 111–200», романов «Война Владигора», «Повесть о неустрашимом Зигфриде и могущественных нибелунгах», «Блистательный Гильгамеш». 110 лет назад родился Алек Гиннесс де Кафф (Alec Guinness De Cuffe, 1914–2000), английский актер, исполнитель ролей в кинофильмах «Человек в белом костюме» (Сидни Страттон), «Скрудж» (Призрак Джейкоба Марли), «Звездные войны» (Оби-Ван Кеноби), «Кафка» (Чиновник). А 75 лет назад родился Борис Григорьевич Плотников (1949–2020), российский актер театра и кино, исполнитель ролей в спектаклях «Много шума из ничего» (Принц), «Копенгаген» (Вернер Гейзенберг), в кинофильмах «Дикая охота Стаха» (Андрей Белорецкий), «Дульсинея Тобосская» (Луис), «Сказка о Звездном мальчике» (Созвездник)…
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