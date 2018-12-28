Свежие номера газеты ТрВ-Наука

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ТрВ № 7 (401) за 2024 г.: Дифирамб молекулярной филогении

09.04.2024
trv-science.ru

Мир устроен как укроп или как рябина? Плодовитая галактика, дуэт черных дыр, охота на зодиакальный свет… Научно-образовательные спутники Space-π. Даниэль Канеман и теория перспектив. Стандартная модель и ее пределы. Ланселот поневоле. Органчик в голове градоначальника. Новый взгляд на происхождение человека. «Повсюду ванны, краны, а что толку»? Сад поскучнел, а парк стал горче.

ТрВ-Наука № 401 от 9 апреля 2024 года в PDF
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ТрВ № 6 (400) за 2024 г.: Фотосинтез и появление кислорода

26.03.2024
trv-science.ru
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ТрВ № 5 (399) за 2024 г.: Новое о происхождении эукариот: кто кого съел

12.03.2024
trv-science.ru
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ТрВ № 4 (398) за 2024 г.: Молекулярный взгляд на разнообразие жизни

27.02.2024
trv-science.ru
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ТрВ № 3 (397) за 2024 г.: Как в мире РНК появились белки

13.02.2024
trv-science.ru

Исследования

Главное Интервью Исследования Фотогалерея

Дифирамб молекулярной филогении. Мир устроен как укроп или как рябина?

09.04.2024
trv-science.ru

Цикл интервью Надежды Маркиной о молекулярных методах в современной биологии подытоживает беседа с Михаилом Гельфандом, докт. биол. наук, вице-президентом по биомедицинским исследованиям Сколтеха, членом Европейской академии, почетным членом Международного общества вычислительной биологии. Михаилу Сергеевичу пришлось «за молекулярных генетиков» отвечать на некоторые вопросы, возникшие у предыдущих спикеров.

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Астроновости: плодовитая галактика, дуэт черных дыр, охота на зодиакальный свет..

09.04.2024
trv-science.ru
Главное Исследования Фотогалерея

Научно-образовательные спутники Space-π

09.04.2024
trv-science.ru
Главное Интервью Исследования Фотогалерея

Фотосинтез и появление кислорода. Интервью с Арменом Мулкиджаняном

26.03.2024
trv-science.ru
Главное Интервью Исследования Фотогалерея

Молекулярный взгляд на разнообразие растений

26.03.2024
trv-science.ru

Наука и общество

Главное Наука и общество

Даниэль Канеман и теория перспектив

09.04.2024
trv-science.ru

27 марта 2024 года в возрасте 90 лет скончался Даниэль Канеман, лауреат премии по экономике памяти Альфреда Нобеля 2002 года, заслуженный профессор Принстонского университета и один из основателей поведенческой экономики. О том, что же важного внес в науку Даниэль Канеман, рассказывает Егор Бронников (Университет Маастрихта, Европейский университет в Санкт-Петербурге).

Главное Наука и общество

Юра, у нас отмена!

26.03.2024
trv-science.ru
Главное Наука и общество Фотогалерея

Притчи о загадках и противоречиях бытия

12.03.2024
trv-science.ru
Наука и общество

Из почты Михаила Гельфанда

30.01.2024
trv-science.ru
Главное Мнения Наука и общество

«Время — это испытанье»: подводим итоги года

26.12.2023
trv-science.ru

Страницы истории

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Этюды о частицах

09.04.2024
trv-science.ru

Недавно вышла в свет книга «Этюды о частицах: от рентгеновских фотонов до бозонов Хиггса» историка и популяризатора науки Алексея Левина. Серия очерков показывает эволюцию физики субатомных частиц от зарождения этой дисциплины в последнем десятилетии XIX века до нынешнего состояния и дальнейшие перспективы. Публикуем фрагмент с любезного разрешения издательства «Товарищество научных изданий КМК» и автора. См. предыдущие материалы Алексея Ефимовича на сайте ТрВ-Наука: https://www.trv-science.ru/tag/aleksej-levin

Главное Страницы истории

Очевидная невероятность Андрея Сахарова

26.03.2024
trv-science.ru
Главное Страницы истории

Вспоминая встречи с Юлием Борисовичем Харитоном

26.03.2024
trv-science.ru
Главное Страницы истории Фотогалерея

Талос: минойская система дальнего обнаружения

12.03.2024
trv-science.ru
Главное Страницы истории Фотогалерея

«Вот пример: советский парень Гамов»

27.02.2024
trv-science.ru

Просвещение

Главное Просвещение Фотогалерея

Календарь фантастики: Эндрю Лэнг, Николай Гоголь, Валерий Воскобойников, Алек Гиннесс, Борис Плотников

09.04.2024
trv-science.ru

180 лет назад родился Эндрю Лэнг (Andrew Lang, 1844–1912), шотландский поэт, переводчик, антрополог и фольклорист, составитель серии из двенадцати «цветных» сборников сказок, автор многочисленных детских сказок с элементами фантастики. 215 лет назад родился Николай Васильевич Гоголь (1809–1852), основоположник российской фэнтези («Вечера на хуторе близ Диканьки», «Нос», «Портрет» и др.) и хоррора («Вий», «Страшная месть»). 85 лет назад родился Валерий Михайлович Воскобойников (р. 1939), прозаик и драматург, литературный наставник и соавтор Марии Семёновой, автор пьесы «Планета 111–200», романов «Война Владигора», «Повесть о неустрашимом Зигфриде и могущественных нибелунгах», «Блистательный Гильгамеш». 110 лет назад родился Алек Гиннесс де Кафф (Alec Guinness De Cuffe, 1914–2000), английский актер, исполнитель ролей в кинофильмах «Человек в белом костюме» (Сидни Страттон), «Скрудж» (Призрак Джейкоба Марли), «Звездные войны» (Оби-Ван Кеноби), «Кафка» (Чиновник). А 75 лет назад родился Борис Григорьевич Плотников (1949–2020), российский актер театра и кино, исполнитель ролей в спектаклях «Много шума из ничего» (Принц), «Копенгаген» (Вернер Гейзенберг), в кинофильмах «Дикая охота Стаха» (Андрей Белорецкий), «Дульсинея Тобосская» (Луис), «Сказка о Звездном мальчике» (Созвездник)…

Главное Просвещение

Трюмо. Фантастический рассказ Павла Амнуэля

09.04.2024
trv-science.ru
Главное Просвещение Фотогалерея

Музыкальная шкатулка политологии

09.04.2024
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Главное Просвещение

Не мир, но ген

09.04.2024
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Вопросы ЖКХ в творчестве Агаты Кристи

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Авторские колонки

Указ не указ?

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