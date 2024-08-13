Q1 не то, чем кажется: куда мы шли последние пять лет

С момента публикации моей предыдущей заметки 1 прошло чуть больше пяти лет. С тех пор многое изменилось: среди прочего, Российский научный фонд (РНФ) начал считать первый квартиль (Q1) научных журналов только на основании базы данных Web of Science (WoS), т. е. ежегодных отчетов Clarivate. Данный факт немного усложнил жизнь грантополучателям, так как журналов, относимых к Q1, в Scopus существенно больше. Возможно, именно поэтому автору сей заметки пришлось продолжить карьеру в Академии наук Армении, которая разницы между WoS и Scopus всё еще не видит.

Свежий отчет Clarivate за 2023 год привлек мое внимание странным фактом: почти все профильные журналы в моей области интересов заметно просели по значению импакт-фактора, однако сохранили свои теплые места в Q1. Порог попадания журнала в Q1 по какой-то неочевидной причине упал со значения импакт-фактора 4 до ~2,9. И это в строгом WoS! К сожалению, подробную статистику Clarivate всё еще просто так не скачаешь, и пришлось, как и в прошлый раз, покопаться в SCImago, основанном на данных Scopus. Пользуясь случаем, я решил не только выяснить, что случилось с границей Q1, но и посмотреть, что еще интересного происходило с научными публикациями.

Первое, что бросается в глаза: уменьшение количества журналов / газет / конференций, индексируемых в базе данных Scopus, примерно на пять тысяч на границе 2020/2021 годов. Не могу сказать, что меня не радует этот факт, хотя для желающих опубликовать что-то не совсем научное, но индексируемое, всегда найдется журнал из Q4 или Conference proceedings, где публикуются тысячи нецитируемых статей в год. Кроме того, общий наклон кумулятивной кривой (доля статей, приходящихся на журналы с высоким рейтингом) неуклонно растет (рис 1). Соответственно, высокорейтинговые журналы публикуют с каждым годом всё большее относительное число статей. Я не буду пытаться оценить вероятность опубликовать статью в Q1 из списка WoS, слишком неудобно собирать данные. Однако логично было бы предположить, что тенденции, наблюдаемые на основе данных Scopus, релевантны и для WoS. Какова бы ни была вероятность опубликовать статью в журнале из Q1 WoS пять лет назад, сейчас она стала примерно на 2,5% выше.

Второе забавное наблюдение — это рост официального числа журналов в Q1 по SCImago при падении общего числа научных изданий. Каждый год за последние пять лет количество журналов в Q1 увеличивалось примерно на 300 штук (кроме рубежа 2019/2020 годов, когда оно осталось неизменным). На мой взгляд, это происходит из-за процесса смены или расширения формальных областей знаний, к которым относится тот или иной журнал. Журналы, не попадающие в Q1 по своей основной категории, всегда могут найти в себе что-то общее с соседней, менее популярной областью знания (или придумать какую-нибудь новую). По моим скромным оптимистичным оценкам, всего через 70 лет мы придем к светлому будущему, где все научные журналы будут иметь этот почетный статус.

В качестве резюме можно сказать, что, вероятно, расширение общего пула журналов Q1 и продолжающийся процесс «перетекания» статей в журналы с бо́льшим рейтингом и привело к заметному падению порога «элитности», по крайней мере, в моей области интересов.

Кроме того, нельзя не обратить внимание на новую колонку в базе данных SCImago — процент авторов статей женского пола. Не знаю точно, откуда берутся данные для этой колонки, но, вероятно, все мы немного поучаствовали в сборе сей информации, заполняя последние годы обязательные анкеты при подаче статей.

Среди журналов есть несколько сотен со стопроцентным показателем — это означает, что публикуются в них только женщины, — и несколько тысяч с нулевым. При обработке этих данных я вынужден был удалить все журналы с 0%, так как, очевидно, некоторые из них просто не собирали соответствующие данные или отнеслись к этому совсем спустя рукава. Из оставшихся данных видно два интересных вывода:

1) процент женщин среди авторов научных статей вырос на 3,2% с 2018 по 2023 год и сейчас составляет ~38%;

2) зависимость процента женщин среди авторов научных статей от рейтинга журнала (рис. 2) может вызвать жаркую дискуссию в социальных сетях.

Не буду заниматься построением прогнозов на предмет того, к какому году все ученые станут женщинами, но понадеюсь, что смогу дожить до оправданных демографически 50 с небольшим процентов. А второй вывод, пожалуй, оставлю без авторского комментария.

Николай Некрылов, канд. геол.-мин. наук, Институт геологических наук Национальной академии наук Армении

1 Некрылов Н. Q1 не то, чем кажется // ТрВ-Наука № 281 от 18 июня 2019 года.