«Нарушений выше крыши». Пущинцы намерены отменить скандальный закон

Мы подробно писали о том, как лишали самостоятельности два наукограда на юге Подмосковья — Протвино и Пущино (см. ТрВ-Наука № 368, 370, 371, 372). Мнение жителей при этом никто не учитывал. Им методично отказывали в проведении референдума, митингов, честных и открытых публичных слушаний, элементарном диалоге с властями. На их вопросы не отвечали, их банили в депутатских чатах, стирали их комментарии под постами в административных пабликах, их задерживали за одиночные пикеты, штрафовали. Все иски, поданные активистами, суд первой инстанции либо не удовлетворил, либо прекратил. В производстве сейчас единственный иск против закона о преобразовании наукоградов, поданный в Мособлсуд. Корреспондент ТрВ-Наука поговорил с его инициаторами.

Елена Коломенская, кандидат юридических наук, депутат Пущинского совета депутатов 2014–2016 гг., уроженка наукограда, автор пяти исковых заявлений против решений местных советов депутатов о слиянии наукоградов с Серпуховым. Она также подала иск против закона о преобразовании муниципалитетов, который поступил в областной суд 13 февраля. 21 марта прошло предварительное заседание.

— Какие у вас впечатления от прошедшей беседы в суде?

— Во-первых, Мособлдума как ответчик не была готова к предметному обсуждению. Они должны были предоставить пакет документов, содержащий в том числе все решения об объединении, результаты слушаний, протоколы слушаний и доказательства публикаций. Протоколов нет ни по одному городу, так же, как и данных о публикациях. Главное же: на момент принятия закона не были опубликованы результаты публичных слушаний в Пущино и решения об объединении, а это грубейшее нарушение. То есть Мособлдума не имела полного пакета документов при голосовании этого закона. Это еще одно правовое основание для его отмены. Возможно, основания иска будут уточняться или дополняться с учетом позиций трех советов депутатов.

— А сейчас о нарушении каких прав идет речь?

— В иске мы настаиваем на том, что статус наукограда является исключительным правом двух городов Протвино и Пущино и не может передаваться кому-то еще. У Московской области не было права распоряжаться этим статусом путем распространения его на другие территории, не соответствующие критериям наукограда, у которых нет необходимого научно-производственного комплекса, стратегии социально-экономического развития. В 2014 году Пущино продлили статус наукограда на 15 лет, на этом основании в бюджет поступали деньги на развитие инфраструктуры. Жители рассчитывали, что будут соблюдаться их права на проживание в наукограде как городском округе еще несколько лет. А этим законом их этого лишили.

— Как Мособлдума будет выкручиваться из этой ситуации с документами? Их можно подготовить задним числом?

— Можно что угодно, но у нас есть право сделать экспертизу и заявить о фальсификации. Мы скачали все документы, сделали скриншоты всех выпусков местных газет. Кстати, мы не нашли публикации о результатах слушаний в Серпухове.

— Может ли судья прекратить дело, как это было недавно с исками в Серпуховский суд?

— Может. Но на этот случай мы задействовали председателя Мособлсуда Алексея Харламова. Он не подчиняется губернатору, только Верховному суду. Он знает, что следующий этап в случае прекращения дела — апелляционный суд, который от них не зависит и с удовольствием отменит их решение. А следом идет первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове, который отменяет много решений нижестоящих инстанций. Суд понял, что мы очень серьезно настроены.

— Возможны ли сенсации в этом процессе? Появление новых документов, аналитических записок, обосновывающих слияние?

— Нам уже предоставили отзывы партий и главы Серпухова на этот закон. Я также подала ходатайство предоставить письменное объяснение председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова о проведенных им консультациях с министерствами, ведомствами, администрацией президента. Он упоминал об этом на заседании 26 января1. Заключения экспертов, на которые он ссылается, не опубликованы, но они должны стать достоянием общественности. Так что сенсации могут быть.

Илья Овчинников, житель Пущино, канд. физ.-мат. наук, ст. науч. сотр. лаборатории радиационного мониторинга НИИЯФ МГУ, истец по данному иску.

— Вы первый раз участвуете в политической жизни города?

— Такая ситуация на моей памяти возникла впервые.

— Почему объединение с Серпуховым вас затронуло?

— В городе всегда с местным самоуправлением была масса проблем, еще с советских времен сложился конфликт между научным центром и администрацией города. Нет никаких оснований предполагать, что из Серпухова придет что-то хорошее.

— У вас был мэр из науки Иван Савинцев. Им были очень недовольны жители.

— Должность расстрельная. Нужно крутиться меж нескольких огней. Губернатор хочет от него одно, жители — другое, научный центр — третье, и денег нет.

— Выходит, неважно, руководит ли городом местный из науки или варяг?

— Человек, который и умеет, и хочет, может сделать ситуацию чуть лучше, чем человек, который пускает ситуацию на самотек или действует не в интересах жителей. Но сделать так, чтобы были довольны все, не может никто.

— Вы поддерживали научное сообщество в Пущино, когда оно записывало обращение к Владимиру Путину?

— На мой взгляд, совершенно бессмысленное мероприятие, я в таком не участвую.

— В одиночных пикетах стояли?

— Конкретно по этому поводу я считаю, что, с одной стороны, какая-то минимальная критическая масса в такой активности есть, а с другой — в ее эффективность не особо верю.

— Но вы подали иск. Видите перспективы?

— А вот тут есть варианты. Формальных нарушений выше крыши. Взять хотя бы формулировки в законе о том, что всех присоединить к Протвино, а потом переименовать в Серпухов. Это достойно пера Гоголя. Хотя вряд ли получится добиться чего-то в первой инстанции. Скорее всего, дело кончится тем, что федеральный законодатель примет изменения в закон о статусе наукограда, и то, на что мы ссылаемся, потеряет актуальность.

— За то время, что вы живете в Пущино, в какую сторону изменился город? Куда он развивается?

— Я здесь родился и живу всё время. Только уезжал учиться с 1988 по 1999 год. Изменения не в лучшую сторону. И это, наверное, неизбежный момент, связанный с тем, как город образовался. Когда его только основали, построили институты, сюда приехала масса людей заниматься наукой. Молодым сотрудникам сразу давали жилье, в отличие от Москвы. Кипела жизнь. Прошло 50 лет. Такого притока молодежи, как тогда, нет. Старшее поколение постепенно уходит. Поколение 50–60-летних большей частью за границей, остается немного 30–40-летних, в отдельных лабораториях теплится жизнь.

— Это проблема Пущино как наукограда?

— Это общая проблема моногородов. Как сделать так, чтобы жизнь не была завязана только на институты? Не все дети ученых идут в науку, а если идут, то не факт, что в биологию. У нас население не такое мобильное, как, к примеру, в Штатах. Нам переехать в другой город ради поиска работы психологически тяжело. А работы в Пущино, кроме как в институтах, нет. Системного решения этой проблемы никто не предлагает. Если бы в целом в стране был бы бурный рост, она как-то сама собой бы решалась, например за счет малых предприятий. А так будет стагнация.

— А объединение с Серпуховом?

— Объединение никак эту проблему не решает. Как не было рабочих мест в Пущино, так и не будет. Если люди ездили в другой город на работу до объединения, так они и будут ездить. Что изменится? Говорили, что автобусы подешевеют. Пока мы видим, что они ломаются и их меньше становится. Но это проблема во всей области.

Татьяна Пирогова

Второе предварительное заседание по иску пройдет 4 апреля.

В качестве заинтересованных сторон привлечены советы депутатов

Протвино, Пущино и Серпухова, а также Минобрнауки.

Хроника текущих событий —

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