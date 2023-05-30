Пущинцы в суде: удалось «рассекретить» документы с нарушениями при присоединении наукоградов

С помощью суда пущинцам удалось «рассекретить» документы, которые показывают многочисленные нарушения при присоединении наукоградов Пущино и Протвино к так называемому Большому Серпухову. И хотя их иск в итоге отклонили, они не намерены с этим мириться и готовят апелляционную жалобу.

В феврале этого года житель Пущино, кандидат физико-математических наук Илья Овчинников предъявил иск в Московский областной суд с требованием отменить закон о преобразовании двух наукоградов (см. ТрВ-Наука №№ 375, 372, 371, 370, 3681). Нарушений в процессе слияния городов настолько много, что суд не сможет закрыть на это глаза, рассуждал истец.

Овчинников и представлявшая его в суде кандидат юридических наук Елена Коломенская ходатайствовали о предоставлении полного пакета документов, на основании которых сначала местные советы депутатов, а потом и Мособлдума приняли скандальный закон. После нескольких попыток им удалось получить ряд бумаг, включая протоколы публичных слушаний и «тайных» депутатских заседаний, где выносили судьбоносные решения.

В частности, выяснилось, что на внеочередном заседании Совета депутатов Пущино 12 января присутствовал глава администрации Алексей Воробьёв, он и внес вопрос о присоединении к Серпухову. При этом взывал к публичных слушаниям, результаты которых на тот момент не были известны и тем более опубликованы, поскольку закончились минут за 15 до заседания. Согласно протоколу, на заседании присутствовали очно 9 депутатов (хотя ранее по крайней мере некоторые из них говорили об удаленном формате), при этом регламент говорит о необходимости 10 человек. То есть кворума не было.

«Меня поразила в ходе заседания вольная трактовка законодательства чиновниками: если какая-то норма мешает сделать задуманное, то давайте не будем ее замечать, а будем говорить, что она к делу не относится», — делится впечатлениями Илья Овчинников.

Под занавес в суд представили заключение Государственно-правового управления Мособлдумы. Этот документ составляют на каждый законопроект, который рассматривают парламентарии. Авторы заключения прямо указали, что принятие закона приведет к утрате статусов наукоградов Пущино и Протвино, при этом преобразованный и расширенный Серпухов не сможет этот статус получить, поскольку фактически является муниципальным округом, а не городским. У городского округа не менее двух третей территории должны занимать города, в которых плотность населения в пять раз должна превышать среднюю по России. У Серпухова даже с поглощением двух наукоградов ситуация обратная. Получается, что депутаты Мособлдумы прекрасно знали о последствиях принятия законопроекта и тем не менее, спешно его отредактировав, приняли.

«Мы не должны были знать этого ничего, они не рассчитывали на то, что мы заставим суд разгласить это заключение», — говорит Коломенская.

Юрист также сообщила, что суд отказался привлекать заинтересованным лицом правительство РФ, которое принимает решение о наделении статусом наукограда, зато привлек Минобрнауки. Но от его представителя было мало толка. Отказались также пригласить в суд председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова или представить экспертные заключения, на которые он ссылался, агитируя коллег за принятие закона.

Несмотря на 14 оснований для признания закона недействующим, 22 мая судья отклонила иск. «Теперь ждем мотивированное решение и приступаем к подготовке апелляции», — заключает Овчинников.

Татьяна Пирогова

1 trv-science.ru/tag/tatyana-pirogova/

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