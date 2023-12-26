Выборы депутатов в «Большом Серпухове»: явка провалена

В «Большом Серпухове», как теперь называют городской округ Серпухов после поглощения Протвино и Пущино, 9 и 10 декабря прошли выборы муниципальных депутатов. В условиях политической апатии, почти полного информационного вакуума и отсутствия агитации явка оказалась аномально низкой: около 12%. Подавляющее большинство мандатов предсказуемо получила «Единая Россия». Однако о протестных настроениях жителей бывших наукоградов можно судить по косвенным признакам.

Тише воды, ниже травы

Уходящий год выдался непростым для двух осколков советской науки, расположенных на южных рубежах Московской области. Несмотря на активное сопротивление жителей, Протвино и Пущино лишили субъектности, местного самоуправления, собственных бюджетов и присоединили к большому промышленно-фабричному городу Серпухову. Предыстория вопроса — в наших предыдущих публикациях 1.

По закону вместо трех советов депутатов теперь полагается объединенный представительный орган из 30 человек. Широко распространено мнение, что муниципальные депутаты в наше время ничего не решают, но это далеко не всегда так. Их главная функция — контроль за администрацией. Перед ними держат отчет все ключевые службы, они утверждают бюджет, планы приватизации и многое другое. Активный, критично настроенный совет депутатов может сыграть существенную роль. Именно такие депутаты избирались в Протвино и Пущино. Местные администраторы с ними считались. Другое дело — Серпухов, где правят бал крупные предприятия и бизнес, зависимые от городских властей. Совет депутатов там по сути дела несамостоятелен.

Решение о выборах приняли 2 октября, примерно за два месяца до их начала. Десять человек избирались по партийным спискам, по пять — из каждого одномандатного округа. «Большой Серпухов» разделили на четыре крупных избирательных округа, воспользовавшись технологией джерримендеринга 2 (манипулятивной перекройки избирательных округов). Протвино и Пущино не стали отдельными округами.

«Ясно, что если на 8 тысяч избирателей наукограда приходится 34 тысячи избирателей Серпухова, то выборы будет определять серпуховичи», — рассказывает кандидат физико-математических наук Ирина Селезнёва, и. о. директора Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН, местный политик из Пущино.

Селезнёва баллотировалась от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» как одномандатник и по спискам. Она дважды избиралась в Совет депутатов Пущино, принимала активное участие в жизни наукограда. Однако на сей раз она уступила по числу голосов кандидатам от «Единой России». Одна из причин — низкая активность избирателей.

«Выборы проходили суперскрытно. Не оповещали ни в Пущино, ни в Серпухове. Неудивительно, что явка аномально низкая», — констатирует Селезнёва.

Она также отмечает, что даже если мобилизовать электорат максимально, то выиграть ей вряд ли бы удалось, потому что в остальной части избирательного округа расположены 43 деревни бывшего Серпуховского района, а также четверть Серпухова.

«Это очень гетерогенная территория. В Пущино одни проблемы, в Серпухове другие. Пущинцы ничего не могли сделать в этой ситуации», — подчеркивает экс-депутат.

Манипулятивной называет нарезку округов и Елена Коломенская, кандидат юридических наук, бывший депутат из Пущино. «И Протвино, и Пущино разбили на две части, которые объединили с отдаленными деревнями и частями Серпухова. Если бы хотели честные выборы, то Пущино было бы одним избирательным округом», — поясняет Коломенская.

Она также указывает на отсутствие агитации, встреч с избирателями: «То ли это апатия, то ли боязнь. Говорят, в Серпухове не давали проводить встречи с избирателями, но и в Пущино была только одна встреча. Избирательную кампанию нужно вести активно. Поэтому результат предсказуем».

Идти или не идти? Вот в чем протест

За несколько дней до выборов на сайте Протвинского сообщества избирателей опубликовали две заметки. Одна называется «За кого и где голосовать 9–10 декабря 2023 года» 3. В ней рассказывается о кандидатах и отмечаются те, кто выступал против объединения — главного политического события для жителей. Заголовок второй статьи говорит сам за себя: «Выборам — игнор!» 4.

«Полагаю, что корректно для граждан Протвино и Пущино, не признающих объединение и выборы, вообще не принимать в выборах участие», — пишет Виталия Павлова, бывший депутат из Протвино.

По всей видимости, идея бойкота нашла отклик среди протвинцев, о чем свидетельствуют результаты выборов. В аналитической справке 5, опубликованной на том же сайте, засвидетельствована низкая явка, особенно в Протвино: чуть меньше 9%. Также обращает на себя внимание довольно высокий процент испорченных бюллетеней в Протвино: около 6% при голосовании по партиям и 8–9% при голосовании по одномандатным округам.

Голосование

по партиям Протвино Пущино Большой

Серпухов Всего Избирателей 27797 15393 134674 177864 Явка, человек 2494 2136 16874 21504 Явка в процентах 8,97% 13,88% 12,53% 12,09% ЕР 47,31% 56,79% 52,08% 51,99% «Родина» 1,44% 1,12% 1,85% 1,73% КПРФ 22,57% 24,63% 30,31% 28,85% ЛДПР 8,02% 3,56% 6,41% 6,32% СР 7,38% 5,43% 5,88% 6,01% Партия пенсионеров 7,26% 4,68% 2,35% 3,15% Испорчено 6,01% 3,79% 1,11% 1,95%

Из среды протвинских активистов, выступавших против объединения, никто не стал баллотироваться. Это тоже косвенное свидетельство протеста. В Пущино баллотировались два бывших депутата: Ирина Селезнёва и Наталья Чапурина (генеральный директор ООО «Жива» — компании, оказывающей услуги в области бухучета и финансового аудита). Первая не прошла, вторая избрана по партийным спискам КПРФ.

Напомним: среди партий, представленных в Госдуме и Мособлдуме, лишь представители КПРФ, «Справедливой России» и «Новых людей» ярко выраженно выступили против слияния Протвино и Пущино с Серпуховым6.

Итоги выборов в Совет депутатов Серпухова таковы: у КПРФ три мандата, по одному мандату у «Справедливой России» и ЛДПР. Остальные 25 мест, включая все одномандатные, заняли кандидаты от «Единой России».

«Этот состав, к сожалению, не отражает интересы Пущино. Он представляет интересы бизнеса и серпуховичей», — полагает Елена Коломенская.

Станет ли Серпухов наукоградом?

Как бы к нему ни относиться, избранный Совет депутатов «Большого Серпухова» в ближайшие пять лет будет во многом влиять на судьбу одной из крупнейших территориальных единиц Московской области.

После объединения Протвино и Пущино утратили свой особый статус. И сейчас Минобрнауки настойчиво требует вернуть субсидии, выданные в 2023 году на развитие этих наукоградов 7.

При объединении законодатели попытались сделать Серпухов наследником статуса наукограда, что дает большие преференции — в том числе федеральные субсидии. Кроме того, в обновленном федеральном законе о статусе наукограда 8 есть положение о возможности создания местного научно-технического совета (статья 8.1). Однако получить заветный статус не так легко.

Ирина Селезнёва, участвовавшая в подготовке стратегии развития будущего наукограда, поясняет: «Летом обеспокоились и начали готовить стратегию развития. Я постаралась, чтобы туда включили пущинские проекты. Процесс присвоения статуса наукограда сложный. Мало того, что должны сойтись показатели, нужна еще политическая воля».

Татьяна Пирогова

1 trv-science.ru/tag/bolshoj-serpuxov/

2 en.wikipedia.org/wiki/Gerrymandering

3 pintra.ru/sovet-deputatov/134-vibory-deputatov-dec2023

4 pintra.ru/sovet-deputatov/135-vyboram-ignor-dec2023

5 pintra.ru/sovet-deputatov/136-rezultaty-vyborov-dev2023

6 pushchino-naukograd.ru/news/?id=74

7 t.me/propush/7559

8 base.garant.ru/180307/