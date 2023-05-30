Астроновости: LIGO в строю, место падения Hakuto-R, сверхновая в М101 и экоспутники

Детектор гравитационных волн LIGO снова в строю

Лазерный интерферометр LIGO после пройденной модификации вновь приступил к работе по поиску гравитационных волн [1]. Новый 20-месячный цикл наблюдений LIGO, Observing Run 4, официально начнется 24 мая, а позже к нему присоединятся Virgo и новая японская обсерватория — детектор гравитационных волн Kamioka, или KAGRA.

За время трехлетней модернизации LIGO была повышена чувствительность интерферометра, построен и запущен в работу дополнительный резонатор длиной 300 м, добавлены программные изменения. Резонатор должен снизить уровень шумов детектора, а новые алгоритмы позволят лучше выявлять сигналы среди шума.

Особое внимание в работе детектирования гравитационных волн будет уделяться обнаружению и локализации сигнала в режиме реального времени. Если детектор сможет идентифицировать событие, выяснить, откуда пришли волны, и быстро предупредить астрономов об этих открытиях, это позволит специалистам направить другие телескопы, которые собирают данные иными, более классическими методами, на источник гравитационной волны.

На сегодняшний день астрономы наблюдали только одно событие как в гравитационных волнах, так и в электромагнитном излучении, включая видимый свет, — слияние двух нейтронных звезд, наблюдавшееся в 2017 году (GW170817) [2]. Но благодаря этому единственному событию физики смогли расширить свое понимание некоторых процессов существования Вселенной, в частности, подтвердить гипотезу происхождения коротких гамма-всплесков.

1. observing.docs.ligo.org/plan/

2. journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.119.161101

Обнаружено место падения лунного аппарата Hakuto-R

11 декабря 2022 года был запущен лунный спускаемый аппарат частной японской компании ispace Hakuto-R — в его задачу входила посадка на поверхность Луны. После нескольких месяцев полета по особо экономичной по расходу топлива траектории к Луне аппарат начал контролируемый спуск на ее поверхность, чтобы прилуниться вблизи кратера Атлас. На следующий день команда ispace объявила, что произошла авария, и лунный модуль Hakuto-R не смог безопасно сесть на поверхность [1]. В ТрВ-Наука это обсуждалось в интервью с Виталием Егоровым [2].

26 апреля 2023 года космический аппарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) получил изображения места неудавшейся посадки с помощью своих узкоугольных камер. Снимки покрывали область размером примерно 40×45 км. Используя изображение, полученное перед попыткой посадки, научная группа LRO начала поиск остатков посадочного модуля. LRO продолжает работать над Луной уже более десяти лет, и за это время была произведена съемка практически всей лунной поверхности с высоким разрешением, поэтому теперь, чтобы найти изменения, достаточно просто сравнить старые и свежие снимки.

На изображениях LRO видны по меньшей мере четыре заметных фрагмента обломков и несколько изменений в районе координат посадки модуля Hakuto-R (47,581° с. ш. и 44,094° в. д.). Центральная особенность на изображении справа демонстрирует несколько ярких пикселей в верхнем левом углу и несколько темных пикселей в нижнем правом, что позволяет предположить: всё это может быть либо небольшой кратер, либо части корпуса посадочного модуля. Данный участок будет тщательно проанализирован в ближайшие месяцы, поскольку у LRO имеются возможности провести дополнительные наблюдения за ним при различных условиях освещения и углах обзора.

Причиной аварии Hakuto-R признана ошибка в программном обеспечении разбившегося аппарата.

Goddard Space Flight Center / Arizona State University



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1. nasa.gov/feature/goddard/2023/nasa-s-lro-views-impact-site-of-hakuto-r-mission-1-moon-lander

2. trv-science.ru/2023/05/neutomimyj-musk-i-zataivshijsya-drakon/

Сверхновая в М101

9 мая 2023 года в галактике M101 вспыхнула сверхновая, получившая обозначение SN2023ixf [1].

Обнаружить ее посчастливилось японскому астроному-любителю Коити Итагаки. В настоящее время Коити Итагаки считается признанным лидером среди «охотников» за сверхновыми. Ему принадлежит значительная часть обнаружений сверхновых среди японских коллег.

SN2023ixf на момент открытия имела яркость порядка 15m. За прошедшие ночи блеск вспышки заметно вырос — предположительно до 11m, — и она стала прекрасным объектом для наблюдений. И продвинутые любители астрономии затопили социальные сети снимками SN2023ixf.

На текущий момент выяснилось, что сверхновая SN2023ixf принадлежит ко II типу. А значит, с высокой степенью вероятности мы наблюдаем гравитационный коллапс звезды, превосходящей по массе Солнце в 12 раз [2].

Нам, жителям Млечного Пути — галактики, «обделенной» подобными событиями (последний раз близкая сверхновая наблюдалась в 1604 году — это Сверхновая Кеплера SN1604) [3], — вспышка SN2023ixf ничем не грозит, галактика М101 удалена от нас на расстояние примерно 6,85 Мпк (21 млн световых лет). В настоящий момент М101 является одним из рекордсменов по количеству наблюдаемых вспышек сверхновых — за всего за время ее изучения астрономы зафиксировали уже пять таких событий (SN1909A, SN1951H, SN1970G, SN2011fe, SN2023ixf).

Предполагается, что сверхновая SN2023ixf в M101 будет доступна для изучения как минимум несколько месяцев.

1. wis-tns.org/object/2023ixf

2. arxiv.org/abs/2305.14447

3. astronet.ru/db/msg/1186669/node2.html

Экологически чистые спутники

Обычно, когда мы слышим новости о запуске очередных спутников, то представляем высокотехнологичные устройства из металла и пластика со сложной электронной начинкой.

Теперь команда исследователей из Японии решила избавить мир от стереотипов и протестировала иной тип материалов, который в конечном итоге также может быть использован в производстве реальных спутников, — и это древесина [1].

Проект, получивший наименование LignoSat, основан на простой идее: дерево может быть использовано в качестве материала корпуса. Для космических применений оно в некоторых отношениях превосходит металл благодаря своей гибкости, прочности и относительно небольшому весу. Для проверки идеи участники проекта LignoSat, развивающегося под эгидой Киотского университета, запустили эксперимент на МКС.

В течение 290 дней в прошлом году различные образцы дерева находились снаружи экспериментального модуля Kibo на МКС, а через девять месяцев образцы были возвращены на Землю и изучены. Выяснилось, что несмотря на длительное воздействие открытого космического пространства, ни на одном из образцов, по-видимому, не возникло значительной деформации, отслаивания или повреждения поверхности.

Кроме того, не наблюдалось и существенных изменений в массе образцов, и это показывает, что они могут обеспечить долгосрочную защиту любых внутренних частей покрытого слоем дерева спутника.

Таким образом, первый шаг в деле отказа от использования металла в производстве небольших спутников уже сделан. А там, глядишь, подтянутся и ботаники — и в будущем спутники будут просто выращиваться в оранжереях на грядках.

1. phys.org/news/2023-05-space-magnolia-wooden-artificial-satellite.html

См. также: