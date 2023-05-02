Неутомимый Маск и затаившийся дракон

Популяризатор космонавтики Виталий Егоров побеседовал с Алексеем Кудря о нашумевшем запуске Starship, перспективах компании SpaceX и технологическом противостоянии США и Китая. Видеозапись интервью: youtu.be/uJ_HGNxEHVg

— Сразу вопрос: вы сильно расстроились, когда во время полета Starship1 что-то пошло не так? Какие эмоции вы испытали, когда произошел самоподрыв бустера и ракеты?

— Конечно, хотелось бы, чтобы всё шло так, как планировалось, увидеть попытки посадки первой и второй ступени Starship. Увы, не сложилось… Но по меньшей мере сам пуск прошел нормально — нам удалось увидеть хоть что-то и получить даже больше, чем хотелось. Старт был красивым, взрыв тоже: не секрет, что многие смотрят ракетные пуски в прямой трансляции именно потому, что вероятность взрыва всегда ненулевая, и это всегда красиво.

— Один мой знакомый сказал: старты «Фальконов» стало неинтересно смотреть — они не взрываются…

— Ну, конечно, грустно, что всё не получилось в полной мере.

— По мнению ряда «ведущих мировых экспертов» из социальных сетей, Илон Маск, подражая советской ракете Н-1 с таким же огромным количеством двигателей, ведет SpaceX в некий технологический тупик. Как бы вы могли прокомментировать эти высказывания?

— Во-первых, если посмотреть на историю Н-1 и «Старшипа», то можно понять, что решение с двигателями — вынужденное: много двигателей приходится ставить тогда, когда у тебя нет хотя бы одного большого двигателя. В SpaceX, видимо, смекнули, что на Н-1 такие движки поставили из-за меньших производственных затрат, невзирая на сложности использования большого количества малых двигателей. Их преимущество для SpaceX — возможность серийного производства. Как бы то ни было, я не верю тем, кто говорит о неразрешимых проблемах синхронизации, ведь у нас есть контрпример: ракета Falcon Heavy с 27 двигателями, не сильно отличающаяся от Н-1 с тридцатью.

Во-вторых, история Н-1 показывает, что советские инженеры все-таки прошли серьезный путь от ракеты, взрывающейся на стартовом столе, до ракеты, способной подняться до момента отключения первой ступени. Конструкторам Н-1 удалось достичь этого на четвертом пуске, когда ракета достигла 40 км и была близка к отделению первой ступени и переходу на вторую. В принципе, если бы пятая и шестая Н-1 полетели, то у них был бы шанс дойти до работы следующих ступеней. Так что проблема синхронизации двигателей не фундаментальна. Тем более сегодня нам доступны более развитые системы управления с более надежными компьютерными элементами, что существенно упрощает реализацию проекта. В случае SpaceX этот путь просто необходимо пройти до конца: разработчики Н-1 сменили приоритеты, решив создать более мощный двигатель, в результате построив ракету «Энергия»; Маск же попытается пройти свой путь, наломать своих дров. Можно сказать, что путь Маска динамичнее: он идет с опережением, так как его ракете понадобился всего один пуск, чтобы достичь уровня Н-1 после четвертого старта. Так что если второй «Старшип» и не добьется желаемого результата, то третий-четвертый наверняка достигнет его.

— Вы наверняка видели остатки стартового стола… В Сети говорят, что он был построен неверно, что нужно было оснастить его газоотводными каналами… От Starship хотят, чтобы корабль высаживался на Луну и Марс. Но как ракета будет взлетать с этих тел?

— Там, разумеется, стартовые площадки пока никто не оборудовал, но конфигурация, стартовавшая с площадки Starbase в Техасе, — 33 двигателя, гигантская первая ступень — не нужна и не предполагается ни на Марсе, ни на Луне. Там будет работать вторая ступень, которая уже может похвастаться примерами старта с ровной поверхности и одной успешной посадкой на нее. В данном случае нагрузка на ровную — бетонную — поверхность гораздо ниже, чем при старте супертяжелой ракеты-носителя с 33 двигателями (там-то на старте работают всего три двигателя). Конечно, на Марсе и Луне нет даже такой выровненной поверхности, но, думаю, там найти ровную поверхность для посадки в принципе возможно, также реально и дооборудовать ее до старта и посадки следующих «Старшипов», хотя бы растащив крупные камни в стороны с помощью робота-бульдозера. Ведь из-за сниженной силы притяжения камни будут полегче, чем на Земле. Хотя, думаю, во время первых посадок такого делать не будут. Мы знаем, что Луна с Марсом твердые, так что поиск подходящего места — вовсе не фундаментальное препятствие.

А по поводу того, что стартовый стол был построен неправильно… Все мы в разной степени имеем возможность посмотреть, как следует делать правильно: есть снимки стартовой площадки Н-1 и «Энергии», а Маск со своими инженерами прекрасно знает устройство стартовой площадки «Сатурна-5» и шаттла, ведь с нее он и запускает свой Falcon Heavy. Но в данном случае их стремление к удешевлению приводит к тому, что они прокладывают новый путь: идут, скажем, со стороны экономичности, нащупывая баланс. Это самый дешевый вариант, и при этом достаточно надежный для проведения большого количества пусков. И Советский Союз, и США строили свои площадки под сверхтяжелые ракеты в условиях, по сути, неограниченного бюджета. У Маска же сейчас такой возможности нет, хоть он и участвует в госконтракте по лунной программе NASA «Артемида». О монструозных стартовых площадках, возведенных по велению партии, можно не думать. Напротив, Маск идет новым путем, выискивая пределы прочности «снизу». В принципе, такая же тактика была и у Королёва, только не для стартовых столов, а для ракет. Конструкции постоянно перенагружаются, выводятся из строя для того, чтобы определить оптимальную конфигурацию. SpaceX подвергает таким испытаниям и площадки, и ракеты. Это важно: стартовый стол потребуется не один, а работу надо вести сверхинтенсивно. Каждый стол стоит дороже, наверное, десяти ракет, так что чем дешевле он в конечном итоге обойдется, тем дешевле будет и вся развертка действующей системы. Так вот Маск и ищет оптимум…

— Раз мы уже коснулись темы Марса, то следующий вопрос такой: когда мы увидим «Старшип» на Красной планете и насколько это реально?

— Надеюсь, что дождемся за время нашей жизни. Сроки — 2038 или 2045 год — можно называть произвольно, но ни один из них, скорее всего, не будет хоть сколько-то соответствовать реальности. Нужно понимать, что Starship на Марсе, пилотируемый Starship на Марсе, или хотя бы серийный Starship на Марсе — возможно, разные события. Первый «Старшип» могут запустить в рамках летных испытаний. Запустить же людей или запустить завершенный корабль — уже другая работа. Полет Starship с командой на борту видится следующим этапом. Думаю, что между отправкой первого корабля на Марс и отправкой первого пилотируемого корабля на Марс должно пройти как минимум два года с учетом разницы расположения планет. В принципе, у Маска уже должна вестись разработка пилотируемой формы «Старшипа», потому что у SpaceX есть госконтракт в рамках лунной программы, и ракета в пилотируемом варианте уже должна туда летать. Такое нам сулят в конце 2025 года, но это тоже, как говорится, попытка попасть пальцем в небо — пилотируемое прилунение может прийтись и на 2026, и на 2027 год. В любом случае, работа двигается, и увидеть какие-то результаты через 10–15 лет вполне возможно.

Но не хочу никого обнадеживать — дескать, подождите десятилетие, и всё вам будет. Меня самого так обманули в детстве, когда в одной детской книжке про Марс 1994 года я прочитал, что 2015 год ознаменуется посадкой на Красную планету. «Что ж, дождемся», — решил я. Тогда было сложно верить, что мы увидим 2015-й, но этот год уже прошел, и тезис можно повторить — лет через 15–20 быть посадке на Марс. Так что не стоит называть числа и цифры, но стоит просто ждать и при желании вкладывать силы, чтобы приблизить заветную дату.

Конечно, сложно как-то принять в этом участие, если у вас нет своего геостационарного спутника, который можно отправить на «Старшипе», но самое главное и банальное решение, чтобы приблизить посадку на Марс, заключается в том, что нужно завалить Илона Маска деньгами. Это можно делать и подписываясь на услуги Starlink, и приобретая автомобиль Tesla, и покупая акции Tesla… В SpaceX тоже можно купить долю, но это обойдется куда дороже — в десятки миллионов долларов, что дано не каждому. Другого кратчайшего пути на Марс, к сожалению, попросту нет, так как другие марсианские программы если и декларируются, то пока что не ведутся. Так что лишь Маск и те люди, с которыми он поддерживает деловые отношения, двигают человечество на Марс. Остальные выступают лишь в роли зрителей, поддерживая или освистывая идеи Маска.

— Как, кстати, вам такая шутка: лунную миссию Artemis будут снимать японские туристы из мимо пролетающего Starship?

— Сомневаюсь, что японские туристы отправятся на Луну до того, как такой же полет осуществится в рамках «Артемиды». Его нам обещают уже в 2024 году: состав экипажа уже объявили. До того, как они успешно слетают, о туристических полетах можно и не думать.

Среди туристов, на самом деле, не только японцы. Дело в том, что сам полет оплачивает миллиардер из Японии, в команде должно быть десять человек: блогеры, художники… Наверняка они полетят после пилотируемого облета Луны по программе Artemis и, может быть, после пилотируемой высадки на наш естественный спутник лунного «Старшипа» по программе «Артемида-3» (первая явила собой беспилотный облет, а вторая ставит своей целью пилотируемый облет Луны). Мне кажется, что NASA не выпустит туристов даже полетать перед государственными астронавтами, которые должны высадиться на Луну, — хотя бы из соображений безопасности. С другой стороны, логика подсказывает, что лучше испытать технику на непрофессионалах, ведь профессионалы нужнее, а кому сдались блогеры с художниками? Пусть слетают, как Белка со Стрелкой, перед настоящими космонавтами…

Шутки шутками, но в любом случае нужно четко смотреть на туристические планы SpaceX и людей, финансирующих пуски. Также не нужно упускать из виду государственные потребности — это и регуляция полетов, и сертификации по безопасности… Сама программа «Артемида» должна подчеркнуть торжество США как государства — и даже американским частникам не следует выбегать поперек государства.

— По этому поводу вспоминается конспирологическая версия, что Маску не давали лететь на Starship, пока миссия «Артемиды» не будет успешной…

— Я, в принципе, тоже придерживаюсь этой гипотезы: всё это, во-первых, можно видеть чисто хронологически, а во-вторых, скорее всего, даже авиационная администрация, когда не выдавала Маску лицензию, понимала интерес NASA опередить SpaceX — Илону хорошо бы придержать коней. В результате все остались довольны, кроме фанатов, которые хотели увидеть посадку Starship у Гавайского архипелага, как это и планировалось вначале.

— Поскольку мы вернулись к лунной теме, давайте вспомним о грустном: 25 апреля не удалось прилуниться Hakuto-R, аппарату японской частной компании ispace. До этого неудачами окончились миссии израильского «Берешита»2 и индийского «Чандраяна-2»3. Крылась ли тут системная ошибка? Или же эти неудачи были попросту случайными? Ведь китайцы с первого раза сели и на Луну, и на Марс…

— Да, Китай в этом плане удивил всех, обеспечив уже три посадки на Луну, одно возвращение лунного грунта в автоматическом режиме и одну мягкую посадку на Марс. Поразительные результаты: лишь США и Китай смогли совершить свои марсианские посадки. Среди всех лунных программ, по крайней мере лунных программ XXI века, уверенно прилуняться может только Китай. У США же запланированы беспилотные посадки, и их достижения прежнего века (уже полувековой давности!) забывать не стоит. Но впоследствии никто не воспроизвел этот успех, и можно сказать, что опыт утерян: люди, занимавшиеся этим, ушли на пенсию или же еще дальше. Сейчас даже неправильно давать им возможность запускать космические аппараты, ведь такое надо поручать молодым, но молодым нужно учиться, а учиться на практике не получается: пусков-то нет. Может быть, следующим полетит Peregrine частной американской компании по заказу NASA.

Насчет ошибок и сложностей можно отметить, что и у японцев, и у израильтян с индийцами отказы происходили практически на одном и том же этапе — на условных последних нескольких километрах снижения, когда вычисления становятся наиболее критичными. Когда летишь на высоте 20 км, то погрешность в один километр существенной роли не сыграет, в отличие от полета на высоте один километр от поверхности небесного тела. То же самое и на высоте 100 м — ошибка повлечет за собой провал миссии. Здесь как раз и кроются самые серьезные проблемы — аварии происходят именно на этом этапе. Можно, конечно, сказать, что, вероятно, произошло столкновение с горной вершиной, но это вряд ли будет правдой, а загвоздка будет крыться в сбоях посадочного радара. У японцев вообще закончилось топливо — видимо, где-то произошла ошибка.

В этом плане у многих возникают вопросы: почему тогда американцы безошибочно садились шесть раз подряд? А секрет в том, что их пилотируемые посадки контролировались именно на самом последнем, самом ответственном этапе самой лучшей из всех доступных вычислительных машин. Даже современные компьютеры не могут сравниться с такой ЭВМ по некоторым из вычислительных качеств. Я имею в виду человеческий мозг. Посадки попросту производились вручную после многочисленных тренировок на Земле. Мне кажется, даже несмотря на то, что китайцы садились не в пилотируемом режиме, их этапы тренировок были гораздо серьезнее, чем у конкурентов. Если посмотреть на работы японских частников и израильтян, то можно заметить, что они уступают китайским по части, как говорится, этапов наземной отработки. Не знаю, сколько времени и ресурсов потратили индийцы на тренировку посадок на Земле, но, видимо, они тоже хотели сэкономить.

Перед тем, как садиться на Луну, китайцы построили гигантскую конструкцию, состоящую будто бы из высоковольтных вышек с натянутыми между ними тросами. Там имитировались и отрабатывались этапы прилунения; бортовой компьютер же обучался проведению посадки. Видимо, именно из-за значительного вклада в сложные этапы наземных испытаний китайские миссии увенчались успехом, в то время как лидеры других лунных программ чересчур доверились современной электронике и решили сэкономить на подготовительных работах.

Еще нужно отметить, что у Китая, в отличие от Японии, Израиля и Индии, есть богатый опыт посадки на Землю после возвращения из космоса. Это, вероятно, тоже повлияло на успех китайских космических миссий.

— Как вы оцениваете перспективы запуска нашей многострадальной и много раз переносимой «Луны-25»4?

— Посмотрим. С «Луной-25» у России те же проблемы, что и у американской лунной программы — время прошло, и людей с нужным опытом посадок не осталось. Попытки будут со стороны молодых, а у них нет даже опыта пилотируемых посадок на Землю, ведь этим занимаются разные предприятия: РКК «Энергия» занимается отправкой в космос и возвращением на Землю, а по Луне работают специалисты из НПО имени Лавочкина. Опытом эти две организации, насколько я знаю, друг с другом обмениваться не стремятся, так что каждому приходится набивать свои шишки. Так что успех «Луны-25» — вопрос открытый.

Помню, еще в 2013 году мне попалось интервью тогдашнего главы НПО им. Лавочкина Виктора Хартова, которое так откровенно и называлось — «Нам нужно заново учиться садиться на Луну». То есть он и не скрывал того, что нужные опыт с технологиями ушли. Реально «Луна-25» представляет собой некий земной российский «Старшип», на котором снова будут учиться прилунению и приземлению. На ней, конечно, разместили полезную нагрузку и научно-исследовательские приборы, но прежде всего проект будет решать задачи инженерные. Маск говорил, что если ракета тронется со стартового стола, то это уже будет хорошо. Если даже «Луна-25» и сядет, это уже будет победой. Нам остается только ждать и следить за событиями. Успех миссии зависит от того, сколько Россия вложит в наземную отработку, насколько хорошо подготовит команду и оснастит технику. Уже бывало, что происходили сбои посадочного радара, а ведь он работает на том самом ответственном этапе последних километров и метров! Ждать осталось не так долго — результаты увидим уже этим летом.

— У России нет такого же гигантского стенда для отработки посадок, как у китайцев, верно?

— Какой-то стенд есть, но размерами с китайским он не сравнится, иначе Роскосмосу было бы выгодно им похвалиться и показать всем, как они готовят свою «Луну-25» к старту и посадке.

— Уже успело пройти больше пятидесяти лет с тех пор, как человек гулял по Луне5. В наши дни мы наблюдаем за тем, как он силится повторить свой подвиг. Вопрос: зачем? Зачем Луна нужна NASA, зачем она Илону Маску и его SpaceX?

— С Маском всё понятно: Луна ему нужна для того, чтобы зарабатывать деньги. Изначально в своих планах он и не обращал на нее внимания, но потом пришло NASA c госконтрактом на прилунение, да японский миллиардер с предложением запустить туристов. У Маска появились заказчики, так что почему бы не пойти навстречу их просьбам, немного переделав свою систему для Луны?

В случае NASA — агентства государственного, обслуживающего интересы США — следует обращать внимание на интересы государственные. Здесь мы уже уходим из плоскости науки, космонавтики и инженерного дела и переходим в плоскость политики. В дело вступает конкуренция с Китаем, заведомым соперником для Штатов. За последние 10–15 лет Китай серьезно продвинулся в космической отрасли, достигнув значимых успехов, а где-то даже и обогнав Америку, если говорить про XXI век. Тут и посадка на обратную сторону Луны, и высадка луноходов, и доставка грунта в автоматическом режиме… США этим еще никогда не занимались. Так, у Китая есть серьезные амбиции потеснить Америку с пьедестала космического лидера. Пьедестал этот условный и не то, чтобы несет некие практические бонусы с привилегиями, но, безусловно, влияет на престиж государства. Здесь я сравниваю лунную гонку, как и многие направления космонавтики (особенно пилотируемую) с олимпиадой. Сама по себе она не представляет пропаганду здорового образа жизни: спорт высоких достижений чаще ухудшает, чем улучшает состояние организма. Зарядка — это одно, а изнашивание организма в течение 5–10 активных лет… Олимпиаду нельзя сопоставить и с экономикой: бегуны не будут повышать ВВП страны, крутя педали динамо-машины после соревнований, но займутся какими-то своими делами. Нет, олимпиада — лишь реклама, инструмент государственной конкуренции. Кто кого перебегал, тот того и круче. Лунная гонка и пилотируемая космонавтика являют собой ровным счетом то же самое. Это олимпиада мозга, технологий и экономики; витрина выставки достижений народного хозяйства, на которую смотрит весь мир.

По поводу сотрудничества приходит на ум то, что Россия несколько лет назад вроде бы была готова — по крайней мере, Роскосмос был готов и подписал соглашение — к сотрудничеству с США в создании окололунной космической станции. Тогда еще разговоры о посадке на Луну не велись. Роскосмос был готов заняться изготовлением шлюзового модуля. Но через полгода после этого соглашения NASA выпустило меморандум об этой станции, где было написано, что цель создания этой станции — утверждение американского превосходства в окололунном пространстве. После того, как эта фраза вышла в свет, стало ясно, что Россия, которая ныне противопоставляет себя США, в этом участвовать не будет. Япония, Канада, Европейский союз были бы вполне рады включиться в такую работу — пусть Америка получит свое превосходство, зато они тоже в какой-то степени достигнут Луны, за счет чего будут развивать космонавтику, индустрию и экономику. Для США же цели четко прописаны, предполагать и раздумывать не нужно, — это не наука, это прежде всего политика. Конечно, Штаты будут заниматься наукой, но такие исследования будут вестись по остаточному принципу. Если бы не было конкуренции с Китаем, то никакие бы научные программы и задачи не убедили бы США ежегодно выделять миллиарды долларов на пилотируемые полеты на Луну.

Еще нужно подчеркнуть социальный аспект космических исследований. Часто об этом говорят в контексте Роскосмоса: дескать, там работает 300 тыс. человек, и чтобы повысить эффективность, часть сотрудников нужно уволить, а просто так лишать людей работы и повышать социальную напряженность нельзя. Но в Америке дела обстоят точно так же. Останавливая программу Space Shuttle, они рисковали оставить без средств к существованию десятки тысяч людей, а множить безработицу высококлассных специалистов негоже. Кто-то из них, конечно, пошел работать в SpaceX и в другие частные компании, но их доля всё равно была мала. Сокращенным сотрудникам была нужна работа, и NASA ее обеспечило, положив начало проектам Space Launch System и Orion и заняв людей, строивших шаттлы. Получается, лунными притязаниями США движут два мотива: политический (конкуренция с Китаем) и социальный (обеспечить большому количеству специалистов в стране работу). Последний можно назвать внутриполитическим. Проект Space Launch System (SLS), сверхтяжелую ракету, которая должна запускать людей к Луне, в шутку называют Senate Launch System. Сенат США активно продвигает эту ракету, отталкивая SpaceX как конкурента, потому что избиратели сенаторов работают на заводах, делающих детали для SLS! Сенаторы понимают, что если они отстоят проект SLS и дадут ему жизнь, то избиратели будут трудиться на хорошей работе на протяжении десяти и более лет — почему бы не проголосовать за тех же сенаторов, чтобы они оставались у власти? Как ни крути, всё равно политика, с одной стороны внешняя, с другой — внутренняя.

— Получается, история совершила оборот, и Китай заменил СССР, став главным конкурентом Америки.

— Да, для США это стало новым витком гонки. Конечно, недавно глава NASA Билл Нельсон подчеркнул, что нынешнее соперничество с Китаем — далеко не лунная гонка против Советского Союза. Китайцы тоже не форсируют пилотируемый полет на Луну, но он уже был провозглашен официально, и разработка необходимых элементов уже ведется. Возврат грунта с Луны, проделанный в автоматическом режиме, фактически был репетицией технологий уже пилотируемого полета: сам процесс возвращения грунта был больше похож на программу «Аполлон», нежели на советские эксперименты вроде «Луна-16» и «Луна-24». Миссия Китая была намного сложнее, она предполагала стыковку на окололунной орбите. Такое происходило в «Аполлоне», но в советских лунных программах такого не было. Даже когда пилотируемый полет еще не провозгласили, было ясно, что тайконавты (правильнее было бы называть их ханьтяньюанями) уже к нему готовятся, и стенд для испытания технологий посадки уже намекал на притязания Китая. Американские специалисты не могли этого не видеть, и США подстраховались, убежав вперед еще до момента, когда Китай перешел к серьезным практическим решениям.

— О чем я забыл вас спросить? Давайте сделаем свободный микрофон на любую интересующую вас тему. Может быть, в жизни происходит что-то интересное?

— Если говорить о космическом направлении моей деятельности, то помимо просветительского труда на своем YouTube6 и телеграм-канале7, я включился в работу над космическим путеводителем по России. Я был вынужден уехать из страны, но накопленный за последние десять лет опыт, знания и фотографии никуда не делись, и я решил всё это аккумулировать, собрав путеводитель-каталог космических мест России.

Там есть не только предприятия или вузы — напротив, им уделено куда меньше внимания, нежели возможностям, которые есть у более широкого круга граждан России. Скажем, посещение музеев — не только открытых, вроде Мемориального музея космонавтики на ВДНХ, но и музеев закрытых предприятий. В музее РКК «Энергия» можно вплотную подойти к тому самому кораблю, на котором в космос летал Гагарин. Сохранились и все следы, и обгорелая капсула. В музее НПО им. Лавочкина на расстоянии вытянутой руки демонстрируется капсула с «Луны-16», которая вернулась с Луны. Это уникальные экспонаты, живая история космонавтики, практически космос — они улетали с Земли и возвращались обратно. Но просто купив билет, в такие места не попадешь: нужны определенные процедуры, о чем я и расскажу в путеводителе.

Таких примечательных мест в стране много: сейчас на ум пришла Камчатка. На этом полуострове есть места, внешне очень сильно похожие на Луну или Марс. Сходство поражает: в свое время там даже испытывали луноходы и марсоходы. Долететь до Камчатки не так дешево, но если есть деньги, то можно буквально ощутить себя вне Земли. Кратеров, конечно, там нет, но все эти равнинные покаты, вулканические «дороги», застывшие реки лавы отчетливо формируют лунный пейзаж. Что любопытно, ни в одном музее мне не рассказывали, что можно доехать до Камчатки и буквально попасть на Луну. Подобные места не единичны, и я надеюсь заинтересовать людей. Сейчас время непростое, но на будущее подобные места можно иметь в виду, если захочется прикоснуться к космосу, не покидая России.

Я собираю деньги на издание путеводителя на краудфандинговой платформе Планета.ру8 и приглашаю всех поддержать проект, оформив предзаказ на путеводитель или купив один из других лотов. Это важно для меня — так я делюсь накопленным опытом и знаниями, которые энтузиасты космонавтики, надеюсь, сочтут полезными. Думаю, иностранцам и просто тем, кто находится за пределами России, тоже будет интересно узнать, что в этой стране есть космического и почему она может претендовать на звание космической сверхдержавы, пусть и не первой в сегодняшнем космосе, но всё равно имеющей колоссальный опыт и потенциал для космических исследований. Перевод на английский запланирован, но для начала надо набрать сумму просто на то, чтобы издать путеводитель. А если наберем в два раза больше средств, то сделаем сразу же и русскую, и английскую версии.

— Большое спасибо за очень интересную беседу! Было очень приятно увидеться с вами! Будем надеяться на новые встречи.

— До свидания, до связи!

1 См. стр. 4.

2 trv-science.ru/2019/02/entuziasty-vpered/

3 trv-science.ru/2019/09/tretya-posadka-na-lunu-2019/

4 trv-science.ru/2017/08/lev-zelyonyj-nam-nelzya-medlit-v-osvoenii-luny/

5 trv-science.ru/2022/12/poslednie-i-pervye-na-lune-50-let-spustya/

6 youtube.com/channel/UCVbdR67RVvfS3vwOcyE-6ag

7 t.me/egorovkot

8 planeta.ru/campaigns/spaceguide

См. также: