Экспансия Маска: текущие планы

Публикуем продолжение беседы с популяризатором космонавтики Александром Хохловым (начало см. в предыдущем номере1). Речь на этот раз пойдет о покорении Красной планеты. Вопросы задавал Алексей Огнёв.

Время имеет значение.

Илон Маск

Будущее — это не то, куда мы идем, а то, что мы создаем. Дороги следует не искать, а строить.

Джон Шаар, американский политолог

Когда Starship окажется на Марсе?

— Продолжаем разговор. На фоне успеха миссии Polaris Dawn Илон Маск анонсировал высадку на Марсе в сверхсжатые сроки. Насколько это реалистично?

— Да, Маск объявил, что через два года, в следующее астрономическое окно, когда траектория полета станет оптимальной, SpaceX планирует отправить несколько Starship’ов, чтобы они попробовали сесть на поверхность планеты.

— Напомните, пожалуйста, от чего зависит это астрономическое окно?

— Земля и Марс находятся на разном расстоянии от Солнца — в среднем одна астрономическая единица и 1,52 соответственно. Оборот Марса вокруг звезды — примерно 1,9 земного года. Раз в два земных года складывается самая эффективная траектория полета к Марсу (баллистики называют ее гомановской траекторией2), когда, с одной стороны, нужно меньше топлива, с другой — время перелета составляет всего около семи месяцев, что важно для запасов систем жизнеобеспечения экипажа для будущих полетов людей. Траектории в принципе могут быть и другие, в том числе с гравитационным маневром около Венеры, но пока лучше рассматривать самую эффективную.

— Дальше будет пилотируемая миссия?

— Да, если вдруг всё получится сразу — пробные корабли долетят, сядут и получат необходимые данные по условиям снижения, свойствам атмосферы и грунта, — то еще через два года на Марс отправится уже корабль с людьми. Таков идеальный план. Конечно, мы знаем, что не было еще ни одного плана SpaceX, который бы не сдвинулся по времени вправо. Но рано или поздно почти все они осуществляются, с поправками на обнаруженные недочеты. Маск отказался от посылки корабля Red Dragon на Марс, тот корабль уже потерял свой смысл, поэтому отправят Starship.

— За пятилетку — на Марс? Не утопия?

— Конечно, в это сложно поверить… Скажем, NASA запланировала такую миссию3 не раньше, чем через двадцать лет. Даже Роберт Зубрин из «Марсианского общества»4 говорит, что от принятия решения до реализации в этой сфере проходит десять лет. Но надо понимать, что Starship по сути уже марсианский корабль, он исходно так и разрабатывался. Мы видим, что он уже умеет приземляться. Во время четвертого испытательного запуска5 четыре месяца назад, 4 июня, несмотря на частичную потерю одного крыла и части теплозащитных плиток, корабль не разрушился полностью, продолжая передавать на Землю телеметрическую информацию до мягкого приводнения в Индийском океане. Пусть Starship обгорел, но всё же выполнил свою задачу. И если бы там были люди в скафандрах и в хорошо закрытой капсуле обитаемого отсека, они бы уцелели, потому что посадка была мягкой.

— В пределах десяти лет могут люди на Марсе высадиться?

— Только если Маск справится. Если мы вычеркиваем SpaceX, то в такие сроки абсолютно невозможно уложиться. Кажется, этого даже никто не планирует. Скажем, в Америке большое количество компаний профессионально занимаются тем, чтобы сделать возможным полет на Марс. Работая по грантам и контрактам от NASA (и совместно с научными центрами) готовят системы жизнеобеспечения, создают компоненты для будущих полетов6, проводят эксперименты по изоляции людей7 (в Космическом центре имени Линдона Джонсона). Мой любимый пример — небольшая компания Stellar Amenities8, которая занимается эргономикой работы астронавтов в невесомости и на космических базах, расположенных на других планетах: с уменьшенной гравитацией и с замкнутым пространством.

Но всё это бесполезно, если у вас нет корабля для межпланетных перелетов. А такими кораблями занимается только SpaceX. И сейчас даже их конкурент, корпорация Boeing, проигрывает в этой сфере. У них есть корабль Starliner и тяжелая ракета SLS. Но ракета SLS оказалась дороже в восемь раз, чем планировалось (предполагалось 500 млн долл. за запуск, а теперь по расчетам 4,1 миллиарда9); программа пилотируемого корабля столкнулась со сложностями. И по цене одной одноразовой SLS можно отправить несколько многоразовых Starship’ов (точная стоимость пока неизвестна).

Космос и американская политика

— Через месяц мы узнаем имя нового президента США. Что сказано о космосе в политических программах Трампа и Камалы Харрис?

— Я не специалист в области политики, но могу сказать, что Трамп очень хотел, чтобы в его президентский срок американцы снова полетели на Луну, программу «Артемида» начал именно Трамп. По этому плану, который уже не раз корректировался, американцы планируют вернуться на Луну, но не одни, а вместе с международными партнерами. Первый беспилотный полет Artemis I уже состоялся10 в 2022 году, в 2025 году запланировано, что Луну облетит корабль Orion с четырьмя астронавтами на борту, дальше должны быть полеты с высадкой на поверхность, сначала с помощью посадочного модуля SpaceX, сделанного на основе Starship’а. Затем планируется вовлечь в схему экспедиций окололунную станцию Gateway.

И мы были свидетелями редкого случая, когда демократ Джо Байден, пришедший на смену республиканцу, не отменил решение предшественника. Дональд Трамп с присущим ему, на мой взгляд, сексизмом сказал, что первой на поверхность Луны высадится женщина-американка. Здесь его мужское начало чувствуется, конечно. Когда Камала Харрис стала вице-президентом, она по традиции стала отвечать за NASA. Вице-президент в США имеет очень мало полномочий, но космос находится в его сфере ответственности. И Харрис (конечно, не дословно так) сказала: «О’кей, первой на Луну высадится американка. А вторым будет цветной американец».

— Победа Трампа повлияет на космическую стратегию принципиально или нет?

— Программа «Артемида» останется без изменений в любом случае. Во-первых, она устраивает и Трампа, и Харрис. Во-вторых, уже заключены международные соглашения. Ушедший руководитель NASA Джеймс Брандестайн постарался как можно больше международных соглашений заключить, чтобы следующий президент не мог сразу отменить лунную программу. Вот сейчас на МКС Россия и США продолжают сотрудничать, ведь это международное соглашение, и его так просто не остановить.

— Думаю, могли остановить мгновенно… Но не стали — и слава богу.

— Конечно. В общем, глобально американская космическая программа не будет зависеть от того, победит ли демократ или республиканец. Тем более, что там всё решается не только президентом, но и Конгрессом.

— Почему же в таком случае Маск так активно поддерживает Трампа?

— Это его собственные политические взгляды. И я лично их не разделяю, честно говоря. Дело в том, что Маску нужно больше свободы и меньше ограничений.

Международные договоры по космосу жестко ограничивают частную инициативу, поэтому принятие новых договоров о космосе в ООН застопорилось. Раньше страны третьего мира опасались, что космос будет кем-нибудь присвоен. Но сейчас важна частная инициатива. Если вы тратите большие деньги на освоение космоса, то хотите иметь прибыль. Поэтому в США стали принимать довольно-таки много внутренних законов, касающихся освоения космоса.

Забавно, что в России некоторые стали пенять американскому правительству на то, что оно якобы мало контролирует SpaceX. Мол, делают там что хотят, берут и летят куда-то, самовольно высовываются из своего корабля, куда смотрят власти? А SpaceX, наоборот, критикует американское правительство за чрезмерное регулирование. Например, сейчас полет Starship задерживается, потому что не обновили лицензию в Федеральном управлении по гражданской авиации. Юридически именно оно дает разрешение на полеты частных космических кораблей и ракет. NASA занимается наукой, Пентагон — военно-космическими программами, а гражданскую космонавтику отдали организации, которая гражданскую авиацию курирует. И для любого частного полета необходимо согласовывать кипу документов (вплоть до опасности для редких животных в регионе при работе космодрома). Поэтому, конечно, подобные упреки в адрес Айзекмана и Маска странно выглядят. Они показывают, насколько у нас в России сложно с частной космонавтикой.

Илон Маск — бизнесмен, и достаточно радикальный бизнесмен. Ему нужно много свободы. Наверное, Трамп ему более интересен в плане расширения возможностей SpaceX, потому что именно Трамп предложил коммерциализировать МКС, Илон Маск получил контракты на полеты Crew Dragon, и это дало начало работы компании Axiom Space. Дальше планируется создание частной космической станции Axiom Station (если финансирования хватит). Сейчас МКС на низкой орбите по планам NASA должны заменить частные пилотируемые станции — было предложено несколько проектов, но, судя по новостям, возникают организационно-финансовые трудности11.

Грубо говоря, Маску важно, чтобы никто не ограничивал его экспансию в космос. Кроме того, Маску нужна сильная Америка. Но лично я не связываю Трампа с сильной Америкой. Посмотрим.

Футурология: 2050

— Хорошо. Тогда такой вопрос: насколько далеко продвинутся земляне в освоении Марса за ближайшие 25 лет? Люди с эсхатологическими настроениями скажут, что и Земля-то скоро опустеет, а что уж там о Марсе говорить?! Но, я так понимаю, у вас скорее оптимистические взгляды?

— У меня смешанные чувства по этому поводу. Можно прогнозировать будущее отстраненно, а можно участвовать в его создании. Будущее можно создавать. И, в общем-то, прогноз ничего не стоит, если не оцениваются те пассионарные движущие силы, которые создают будущее уже сейчас.

Космонавтика устроена так, что все планы выстраиваются сильно заранее, их воплощение и финансирование требует времени. В космонавтике середина века — это уже завтра. Правительства разных стран озвучивают планы, исходя из своих ресурсов, из научно-технического и финансового потенциала. И это немного грустно.

У России, у европейских стран ресурсов мало. Мы видим планы Индии, планы Китая, понимаем, что Индия собирается запустить орбитальную станцию к середине следующего десятилетия, а Китай продолжит осваивать низкую околоземную орбиту и планирует построить базу на Луне. До середины века это максимум для Китая в пилотируемой программе, хотя он продолжит наращивать военный потенциал в космосе, отправит аппараты к ближним и дальним планетам12. Например, сейчас готовится автоматическая миссия «Тяньвэнь-2» в главный пояс астероидов13.

Что касается Марса, в общем-то, всё упирается в SpaceX. Илон Маск пробивает идею полета на Марс, и он движется, у него есть рычаги, у него есть поддержка. И поэтому мы, популяризаторы космонавтики, так остро реагируем на его политические взгляды, шуточки в Интернете, интервью.

Если у вас есть Starship, вы можете запустить орбитальную станцию, дальше — много орбитальных станций, полететь на Луну, полететь на Марс… Но мы понимаем, что до середины века Марс — это, в общем-то, предел для человечества, если говорить о пилотируемой космонавтике.

Хотя, конечно, будут запущены еще несколько орбитальных телескопов. Вот сейчас телескоп «Джеймс Уэбб» очень многое изменит в нашем представлении о Вселенной. Но вспомните, сколько его делали, сколько денег ушло. Следующие шаги будут всё дороже и дороже, сложнее и сложнее14. Зонды будут исследовать спутники Юпитера, может быть, и до Нептуна, до Урана долетят, даже полноценно на орбиту выйдут.

Маск планирует к середине века создать на Марсе целый город. Но я постоянно говорю, что Илон Маск не может единолично освоить Марс. SpaceX может предоставить транспорт, обеспечить связь и т. д. А дальше нужны добровольцы, готовые лететь на Марс. Миллионов людей там не будет, миллионы должны еще решиться. Но несколько тысяч людей наберется, я думаю.

— Да, не город, а скорее поселение… За 25 лет можно успеть?

— Скажем так, это возможно. Есть «черные лебеди», да? Вопрос, сколько будет «белых лебедей», которые помогут Маску, кто в это всё включится. Вот Джаред Айзекман — один из примеров. И если критическое количество крупных бизнесменов и компаний так или иначе присоединятся к SpaceX, то поселение на Марсе в середине века возможно. Я не могу сказать, что свято в это верю, но я надеюсь, что люди будут к этому стремиться, потому что это мечта человечества — стать мультипланетарным видом. В случае катаклизма на Земле желательно иметь резервную копию человечества на другой планете. Это избитая фраза уже… И для этого нужны большие ресурсы. Мы пока еще в начале пути, но, я повторюсь, мы видим, что те планы, которые Маск озвучивал, при всей их фантастичности осуществляются, просто сдвигаясь в будущее. Миссия Polaris Dawn — это лишь начало и у Айзекмана, и у Маска, и, я надеюсь, что у всех нас.

— Спасибо! Катаклизм не катаклизм, но вероятность самоликвидации человечества сейчас, мягко говоря, ненулевая. Будем верить, что ресурсы будут направлены на созидание. Счастливо!

— Спасибо всем! Приятно было поговорить. До свидания.

1 trv-science.ru/2024/09/polaris-dawn-novaya-zarya-chastnoj-astronavtiki/

2 keldysh.ru/microsatellites/Space_flight_mechanics_part_2.pdf

3 science.nasa.gov/planetary-science/programs/mars-exploration/future-plan-2023-2043/

4 trv-science.ru/2013/05/shans-dlya-marsa/

5 trv-science.ru/2024/06/o-polze-konkurenczii-v-kosmonavtike

6 nasa.gov/directorates/stmd/6-technologies-nasa-is-advancing-to-send-humans-to-mars/

7 nasa.gov/news-release/volunteer-crew-to-exit-nasas-simulated-mars-habitat-after-378-days/

8 stellaramenities.space/

9 space.com/nasa-sls-rocket-artemis-moon-plans-unaffordable-gao-report

10 kosmolenta.com/index.php/2260-2024-09-23-artemis-radiation

11 spaceexplored.com/2024/09/21/axioms-commercial-viability-may-be-on-the-downturn/

12 space.com/china-probes-jupiter-uranus-same-launch

13 nplus1.ru/news/2023/03/08/tianwen-2-go-go

14 trv-science.ru/2023/08/30-let-tomu-vpered-kakie-otkrytiya-nas-zhdut/