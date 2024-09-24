Polaris Dawn: новая заря частной астронавтики?

Миссия Polaris Dawn успешно завершилась. Арендованный миллиардером Джаредом Айзекманом корабль Crew Dragon компании SpaceX вышел в космос 10 сентября, стартовав с мыса Канаверал на ракете-носителе Falcon 9, и спустя пять дней приводнился у побережья Флориды. Аппарат удалился в апогее на 1400 км от Земли, побив рекорд высоты орбитальных околоземных пилотируемых полетов. Впервые в открытый космос вышли непрофессиональные астронавты — сам Айзекман и Сара Джиллис, инженер SpaceX. Кроме того, были проведены научные эксперименты в области медицины, протестированы новые скафандры SpaceX и лазерная связь со спутниками Starlink. Алексей Огнёв побеседовал с популяризатором космонавтики Александром Хохловым о деталях экспедиции.

Мечта миллиардера

— В чем важность миссии Polaris Dawn? Рекорд ради рекорда — или нечто большее?

— Напомню, что это лишь первая миссия, ее некорректно рассматривать саму по себе. В рамках этого проекта запланирован еще один полет на Crew Dragon и первый пилотируемый полет на Starship. Причем предыдущую частную миссию — Inspiration4 — Айзекман оплатил полностью, а на все три этапа Polaris Dawn у него скидка. Для компании SpaceX здесь большая польза, поэтому она тоже вкладывается. По сути, Айзекман платит за славу. Он довольно-таки амбициозный человек. Вот сейчас он первым вышел в космос, а за ним — Сара Джиллис.

— Не по-джентльменски…

— Да, он не стал играть в благородство. Кроме того, ему было важно побить рекорд высоты. Во время миссии Inspiration4 они поднялись выше МКС и полетов шаттлов к телескопу «Хаббл», а теперь в апогее — на несколько километров выше миссии Gemini 11.

— Откуда эта одержимость космосом?

— Айзекман с детства увлекается космонавтикой и авиацией. Вначале он летал на легкомоторных самолетах, потом уже до истребителей добрался, участвовал в авиашоу, установил мировой рекорд, облетев вокруг земного шара на легком реактивном самолете за 62 часа. Доход ему приносит компания Shift4, связанная с онлайн-платежами. Бизнесом он занимается всю жизнь. В свое время ради бизнеса он бросил школу. Мы видим еще одного миллиардера финтеха, который, в общем-то, не получал высшее образование, хотя, формально говоря, Айзекман окончил бакалавриат в частном авиационном университете во Флориде.

— Да, такая вот американская история успеха: уже подростком зарабатывал тем, что чинил компьютеры, — и вот в итоге у него два миллиарда долларов. Но еще ведь он создал частную военную компанию, Draken International, да? Думаю, это важно отметить. Я посмотрел: там 150 тактических истребителей, самый крупный авиапарк среди частных компаний такого рода.

— Действительно, он создал компанию, которая предоставляет истребители разных стран для ВВС США, чтобы отыгрывать воздушные бои, когда истребители США в небе сталкиваются с истребителями других стран. Поэтому у них большой парк именно зарубежных истребителей, неамериканских. Но основную долю в этой компании Айзекман уже продал, видимо, чтобы получить деньги на свои космические мечты.

Когда он уже вовсю увлекался авиацией, он приезжал на Байконур, наблюдал, как улетает ракета «Союз-2» с кораблем «Союз» с космическим туристом на борту. Судя по дате, это был американец Ричард Гэрриот1.

Айзекман подумывал тоже полететь, но к тому моменту начался большой перерыв. Шаттлы ушли на прикол, а Роскосмос с конца 2009 года перестал отправлять туристов на МКС, поскольку все места в «Союзах» были заняты астронавтами по государственной программе МКС. Пришлось подождать.

И вот в 2010 году SpaceX отправила на МКС двух астронавтов NASA. Затем начались постоянные полеты кораблей Crew Dragon на МКС, причем эти контракты предусматривают лишь предоставление услуги. И ракета, и корабль остаются в частной собственности SpaceX, и до момента стыковки Crew Dragon управляется ЦУПом SpaceX, хотя, безусловно, при поддержке NASA. Второй ключевой момент в том, что корабли Crew Dragon, как и Starliner, многоразовые. У Crew Dragon одноразовый только негерметичный грузовой отсек, он сгорает в атмосфере. В результате компания может спокойно использовать свои корабли для других проектов.

Но, кстати, у SpaceX нет контракта с NASA по доставке на МКС туристов. Эту функцию выполняет сейчас компания Axiom Space, которая тоже арендует у SpaceX корабли Crew Dragon и доставляет на МКС профессиональных астронавтов — например, из Италии и Саудовской Аравии. Получается, Axiom Space заняла нишу Роскосмоса, который раньше отправлял на МКС астронавтов, скажем, из Бразилии, Южной Кореи, Малайзии. Дмитрий Рогозин в свое время пытался уговорить Турцию отправить их астронавта на МКС по контракту с Роскосмосом, но в итоге турецкий астронавт полетит на Crew Dragon, арендованном Axiom Space.

Космический туризм: краткая история

— В итоге SpaceX обеспечивает автономные туристические полеты?

— Да, и в 2021 году Айзекман оплатил полет на Crew Dragon на трое суток на высоту примерно 590 км, т. е. выше орбиты МКС2. Он набрал на конкурсной основе экипаж, четыре человека, и назвал свою миссию Inspiration4. И это был классический туризм. В основном они просто фотографировались, снимали видео. Понятное дело, космические туристы не любят, когда их так называют. Единственный, кто настаивал на этом статусе, — бизнесмен Деннис Тито, он хотел таким образом войти в историю. На самом деле он был не первым, кто полетел в космос на коммерческой основе, но действительно первым заплатил за свой полет сам. Он побывал на станции МКС в 2001 году.

— Напомните, пожалуйста, кто был до него?

— Еще до распада Советского Союза на кораблях «Союз» на станцию «Мир» в 1990 году летал японский журналист Тоёхиро Акияма (за него заплатила телекомпания), а в 1991-м — англичанка Хелен Шармен, химик-технолог, сотрудница шоколадной фабрики. Она выиграла конкурс, и за нее заплатили спонсоры проекта Juno3. Американка Криста Маколифф могла стать первой, но, к сожалению, она погибла. Она победила в космическом конкурсе для школьных учителей, но ей выпало лететь на шаттле Challenger в 1986 году, и она разбилась вместе с экипажем во время катастрофы при старте.

Кстати, не все знают, что последние месяцы станция «Мир» юридически была не российской станцией, а космическим отелем со штаб-квартирой в Нидерландах4. РКК «Энергия» просто владела долей в нидерландской компании и, соответственно, была подрядчиком. Деннис Тито стал первым, кто купил билет в этот отель, но полетел в итоге на МКС. К сожалению, станцию «Мир» решили затопить, просто не было денег для поддержания орбиты «Прогрессами». У таких крупных станций нужно постоянно орбиту поднимать, иначе они тормозятся и могут упасть на Землю.

В 2000-е годы было еще несколько коммерческих полетов, и один турист, Чарлз Симони, слетал аж два раза. В первый раз он себя очень плохо почувствовал в космосе и поэтому — наверное, чтобы доказать, что он настоящий мужчина, —полетел еще раз, и уже было всё хорошо, поскольку организм помнит невесомость, и, соответственно, чем больше вы летаете, тем вам там комфортнее. Но чем вы старше, тем сложнее, особенно при возвращении.

Потом был большой перерыв, не было туристических полетов больше десяти лет. А дальше был, соответственно, Айзекман. Потом на орбиту на МКС полетел еще, значит, японец Юсаку Маэдзава со своим помощником — тоже в 2021 году, в декабре, на «Союзе». В общем, туризм вернулся, просто у России сейчас пока нет желающих, но, в общем-то, любой россиянин или представитель, так сказать, «дружественной страны» может заплатить некую сумму — она не раскрывается, но, скажем, около 50 млн долл. — и полететь.

— Скромно.

— Да. Вот, в общем-то, прямо сейчас открывайте сайт Главкосмоса, можно подать заявку и полететь на МКС в 2025 году.

— Но, дорогие наши читатели, если у вас есть лишние 50 млн долл., я категорически советую хотя бы часть перевести на счет газеты «Троицкий вариант — Наука». Думаю, космос от этого не оскудеет.

— Да, а мы продолжим вам рассказывать о космосе.

Филантропия

— Итак, возвращаясь к миссии Inspiration4…

— Здесь еще важно отметить, что SpaceX получила практически весь спектр возможностей за двадцать лет своего существования. У них есть свои ракеты, свои пилотируемые корабли, своя система связи на орбите через Starlink, свои стартовые столы (в Калифорнии, Бока-Чика и два во Флориде), сейчас их четыре, а будет пять. Есть баржи, на которых они забирают первые ступени из моря. Плюс они периодически то вытаскивают, то не вытаскивают свои вторые ступени, вернее, обтекатели, потому что вторая ступень погибает в атмосфере. На обтекателях титан, они дорого стоят. Но, например, у корабля Crew Dragon нет обтекателя, там сам корабль играет роль обтекателя, в отличие от корабля «Союз», который нужно закрывать обтекателем, — у корабля Crew Dragon корпус сделан по аналогии с кораблем Apollo.

Первый полет был успешный, Айзекману явно понравилось. Но это все-таки был не просто туризм, а благотворительная миссия — удалось собрать большую сумму для детской онкологической больницы Сент-Джуд в США, которая разрабатывает методики лечения рака у детей.

— Насколько я понимаю, больше 100 млн долл.?..

— Намного больше. Даже Илон Маск пожертвовал десятки миллионов долларов, полученных за полет на корабле SpaceX. А в целом проводилась лотерея, и среди жертвователей разыграли место на корабле. Там была красивая история. Выиграл пилот Кайл Хиппчен, настолько крупный мужчина, что он не помещался в корабль, и он отдал билет своему другу Кристоферу Семброски. И друг полетел на орбиту. Мы видим, что лотерея была честная.

— Ну, это правда ценно: помимо развлекухи в общем и целом спасли чьи-то жизни.

— Конечно. Джаред Айзекман — филантроп, он и сам жертвует деньги, и других привлекает к благотворительности.

Особенности миссии

— Сейчас они летали на том же корабле, что и в прошлый раз, но несколько модифицированном, насколько понимаю?

— У него убрали большой прозрачный купол, установленный ради фотоснимков. Вместо этого смонтировали люк и лестницу с поручнями.

— А из чего был сделан этот купол? Какой материал?

— Из прочного трехслойного оргстекла (плексиглас). Опасность метеоритов там есть. Мы видим, что на иллюминаторах МКС есть сколы от космических частичек, которые там летают. А от столкновения с крупными объектами ЦУП может увести маневром.

— Расскажите, пожалуйста, как в принципе ранжируются эти высоты? Почему 1400 км, а не 2000? Почему мы не забираемся выше?

— Летают сейчас в основном на высоту 400 км, плюс-минус, на МКС и на китайскую станцию «Тяньгунь». И эта высота формируется по нескольким причинам. Любую орбитальную станцию нужно снабжать грузами и топливом, необходимым для поддержания орбиты. Иногда пытались экономить, как со станцией «Салют» и со станцией «Мир». Старались орбиту поднять поближе к 500 км, чтобы меньше было воздействия остатков атмосферы и меньше были бы затраты топлива на подъем орбиты. Но чем выше вы поднимаете станцию, тем больше требуется того же топлива для грузовых и пилотируемых кораблей. И вот эти все высоты — это некоторый баланс, исходя из того, что дешевле. Плюс есть нижний радиационный пояс Ван Аллена. Плюс еще аномалии, где радиационный пояс ниже опускается, например над Бразилией, над Сибирью. И чем выше вы поднимаетесь, тем больше эти аномалии цепляете. Такие нюансы.

— То есть самый верхний порог определяется уровнем радиации, правильно?

— И затратами на топливо. Что важнее — не подвергать радиационной опасности экипаж или решать экономические проблемы с топливом? Это сложный вопрос, потому что, к примеру, станция РОС, которую Россия планирует делать, будет с повышенной радиационной опасностью. И там как раз опять-таки ради экономии решили, что лучше мы экипаж будем подвергать большей опасности, зато сэкономим, выбрав полярную орбиту. Можно бесконечно долго разбирать эти факторы.

Айзекмана критикуют, говорят: «Ну, поднялись вы на несколько километров выше, там было тысяча триста с чем-то, а вы поднялись на тысяча четыреста, ну и что такого?» Понятное дело, если бы они поднялись на 1500, было бы круче, но тогда нужно больше топлива, миссия бы усложнилась, а у них всего пять суток, им нужно приводняться. Всё решала совокупность технико-экономических причин. Рекорд-то побит, всё, они попадут в учебники.

— И впервые люди побывали так далеко от Земли за пятьдесят лет.

— Да, с тех пор, как Apollo 17 вернулся на Землю, человечество никогда не поднималось на такую высоту. Хотя высокие миссии были, например шаттл Atlantis летал к телескопу «Хаббл» — но ниже, чем летал Джаред Айзекман с экипажем.

— Когда была починка телескопа, да?

— Да, в 2009 году. Айзекману просто было важно войти в историю. Иначе он бы не был миллиардером, если бы не думал, как за меньшие деньги достичь большего. И я его полностью поддерживаю. Это и есть частная инициатива. Роскосмос мечтал, что в 2023 году полетит турист на МКС, выйдет наружу в скафандре «Орлан» и станет первым частником в открытом космосе. Но в итоге никто у них не стал покупать таких миссий. И был еще один японец, не надо его забывать, Дайсукэ Эномото, он хотел еще в 2000-е годы оплатить свой выход в космос. Он заплатил большие 20 млн долларов, но врачи в последний момент его не допустили до полета. И полетела его дублерша, которая заплатила сильно меньше, где-то около миллиона, Ануше Ансари.

Скафандры

— Можете рассказать про скафандры? В чем их отличия?

— Да, получается, в SpaceX сделали аварийно-спасательный скафандр, он используется внутри корабля на случай разгерметизации, это аналог нашего «Сокола». Допустим, произошло попадание микрометеорита, целостность корабля нарушена, но корабль успеет совершить посадку, экипаж будет в безопасности внутри своих скафандров. Были моменты в истории, тоже не все это помнят, когда Советский Союз и США отказывались от использования аварийных скафандров, но и те,, и те были «наказаны». Конструкторы стали считать, что надежность корпуса корабля очень хорошая. Космонавты для экономии места и массы отправлялись без скафандров. И была печально знаменитая миссия «Союз-11», где летал в том числе мой земляк Виктор Пацаев (ну почти земляк, он родился не в моем родном городе, но учился там в институте). Три человека погибли, потому что при спуске, при разделении отсеков, у них открылся один клапан в вакуум, и за считанные секунды, минуты воздух вышел, они ничего не смогли сделать. Один из них отстегнулся, пытался найти, закрыть пальцами клапан, но это ничего не изменило. После этого некоторое время на «Союзах» летали по два человека, баллоны с кислородом для скафандров занимали место третьего члена экипажа. Но потом корабль модернизировали, и летают уже снова трое космонавтов. А у американцев тоже были скафандры, причем совмещенные, вот как сейчас у SpaceX: и аварийно-спасательные, и еще частично выходные. Вспомним миссию Gemini, например. На «Аполлонах» и первых шаттлах были скафандры. Но потом они решили, что от скафандров откажутся, и некоторое время астронавты летали просто в специальных костюмах, плюс были особые шлемы. Помню, я тогда сильно удивлялся, потому что вырос на парадигме аварийно-спасательных скафандров, т. е. вообще не представлял, что может быть иначе. И после гибели шаттла Challenger они поняли, что при определенных ситуациях скафандры могут спасти жизни. Правда, экипаж Challenger даже скафандры бы не спасли. И потом была гибель шаттла Columbia, где никакие скафандры тоже не помогли бы. Там же нужно было катапульту делать, а от нее отказались, она сократила бы количество членов экипажа.

— А текущие скафандры чем-то принципиально отличаются?

— У SpaceX поначалу были аварийно-спасательные скафандры на всех этих полетах и будут дальше. Но для миссии Джареда Айзекмана разработали новую гибридную версию похожего скафандра. Так как его корабль маленький, без шлюзовой камеры, было принято решение разгерметизировать весь корабль. Вспомним Леонова и Уайта — это первые люди в Советском Союзе и США, вышедшие в открытый космос. Причем у Леонова была шлюзовая камера, а у Уайта не было, просто откидывался люк — и весь корабль разгерметизировался. Все четверо членов экипажа Crew Dragon были именно в таких условно-выходных скафандрах. У них нет системы автономного жизнеобеспечения, так же было и у Уайта и у Леонова — они были шлангами подключены к кораблю. Когда сейчас на МКС человек выходит в космос, он становится по сути отдельным космическим кораблем. У него система связи, у него аккумуляторы, у него баллоны с кислородом, у него поглотители СО 2 . Космонавты могут находиться в открытом космосе несколько часов. У Айзекмана и Джиллис автономности не было, они были подключены к системам корабля. Но доработок было много. В скафандрах Айзекмана и его коллег были добавлены шарниры, чтобы полноценно двигать руками, и перчатки были модифицированы, чтобы держаться за поручень. Появилось золотое покрытие на шлемах, чтобы Солнце не слепило, и саму форму шлема доработали, поставили встроенную камеру. Вообще, скафандр красивый, мне нравится, хотя, может быть, я бы цветов добавил. Ну, можно вспомнить «Звездные войны», помните? Классические штурмовики беленькие, а потом, когда стали делать всяких клонов, стали цвета добавлять. Может быть, в зависимости от стран, миссий можно менять цвета. Одни критикуют белые скафандры Илона Маска, другие критиковали синие скафандры Boeing. Говорят: вот у вас случилось приводнение — и как там выискивать людей в воде в синих скафандрах? В общем, не бывает ничего идеального. Дизайн — тем более.

Лазерная связь

— Следующее — это тестирование лазерной связи…

— Да, на кораблях Crew Dragon сейчас штатно установлены терминалы радиосвязи. Но вторая версия спутников Starlink — более крупные аппараты — уже вовсю использует лазерную межспутниковую связь. И прямой эфир во время выхода Айзекмана в космос был обеспечен системой Starlink. А скажем, китайцы до сих пор пока еще океанские корабли отправляют в плавание для ретрансляции данных космических миссий. И когда важные работы проходят на российском сегменте МКС, стараются поддерживать наземную связь через наземные антенны, работать строго над Россией. У SpaceX же глобальный охват — у них спутников 7000 уже.

— Ничего себе!

— Да, плюс-минус.

— Вот эта лазерная связь, в чем специфика ее? Расскажите, пожалуйста.

— Очень большой объем передаваемых данных. Знаете, мы сейчас все пользуемся оптоволокном. Я даже помню такую историю: когда идет прием информации с МКС в России, раньше было как? Летит станция над Камчаткой, передает данные на наземную станцию, а та — на спутник-ретранслятор «Молния», дальше сигнал идет вплоть до ЦУПа. Но потом просто между всеми большими наземными антеннами поставили оптоволоконную связь — кабели, где используется свет. Вот и всё — и больше ЦУП в Королёве не использует спутники-ретрансляторы. Теперь представьте: лазер — он же не радио. Радиоволна широко идет, а лазер бьет в точку. При этом объем данных больше, но и требования к спутникам серьезнее. Нужно их ориентировать друг на друга, чтобы всё это работало. Хотя и там, и там — скорость света, но всё равно лазер как бы покруче.

Медицинские эксперименты

— Насколько понимаю, никак нельзя забыть еще и медицинские эксперименты. Может быть, не самые серьезные на свете, но было важно подчеркнуть, что и научная составляющая у этой миссии тоже есть.

— Да, это принципиальная позиция Айзекмана, 38 экспериментов5 проводилось во время полета, например связанные с воздействием радиации и факторов риска развития декомпрессионной болезни6 у астронавтов. Во время этого полета экипаж запланированно столкнулся с декомпрессией, т. е. с перепадами давления. Двое членов экипажа высунулись из корабля, а двое оставались внутри, но были в вакууме. Соответственно, при перепадах давления есть опасность того, что азот, который находится внутри сосудов, превратится в пузырьки, из-за чего возникнет кессонная болезнь, как у аквалангистов. Поэтому при внекорабельной деятельности экипаж дышит кислородом в скафандрах, он выводит азот из своей крови. И все четверо членов экипажа проходили десатурацию, т. е. дышали чистым кислородом перед стравливанием давления из корабля. Сейчас в атмосфере пилотируемых кораблей принято использовать воздух, смесь азота и кислорода, ради пожарной безопасности. Азот нужен, чтобы не возникло той страшной ситуации, которая произошла на Apollo 1, когда экипаж погиб из-за пожара. Программа «Аполлон» оставалась с кислородной атмосферой, потому что уже нельзя было перейти на воздушную смесь. Но в дальнейшем на шаттлах, на станциях МКС полноценно использовалась воздушная смесь. Однако в скафандрах во время внекорабельной деятельности дышат кислородом. Эта проблематика исследовалась во время внекорабельной деятельности миссии Polaris Dawn. Другие эксперименты связаны с радиацией — несколько витков они задевали нижнюю часть радиационного пояса Ван Аллена, и все эти параметры воздействия на экипаж записывались, конечно. Космическая наука требует большой статистики, вот почему на МКС эксперименты повторяются из года в год. И, конечно, эксперименты, которые проводились на Polaris Down, — это такая маленькая частичка всего этого. И все следующие их полеты будут так или иначе связаны с наукой. Они продолжат изучать рекордные моменты полетов человека в космос. Это очень важно.

— Коллаборация, насколько я понимаю, включает несколько университетов, исследовательские компании и т. д. То есть Айзекману важно еще охват показать.

— Конечно, конечно. Более того, это продолжится, его интерес к космонавтике растет и будет развиваться в следующих миссиях7.

Экипаж

— Хорошо, я думаю, что мы напоследок просто перечислим имена членов экипажа. Строго говоря, их нельзя назвать туристами. Пилот — Скотт Потит, 50 лет, подполковник в отставке, он был в Ираке, в Югославии, в Афганистане…

— Да, он военный летчик и стал коллегой Джареда Айзекмана, работал в этой компании Draken International с истребителями. И выступал в качестве содиректора в первой миссии Айзекмана. Там был еще один директор со стороны SpaceX.

— Ну, в общем, крепкий мужик, как я понял.

— Да-да.

— Дальше — девушки: это Сара Джиллис, ей 30 лет, и Анна Менон, ей 38. Они инженеры, бо́льшую часть жизни тоже работали в космической сфере, да?

— Да-да, у них очень интересная история. Сара Джиллис тоже вышла в космос и побила рекорд среди женщин. Она инструктор по подготовке. Работала в компании SpaceX на разных должностях, в основном по сопровождению пилотов кораблей. Она готовит астронавтов NASA или туристов Axiom Space. Ее называют практически главным инструктором SpaceX по подготовке астронавтов. Она готовила миссию Inspiration4 и так с Айзекманом познакомилась.

Анна Менон — врач, работала оператором по медицинскому сопровождению в Космическом центре NASA в Хьюстоне. Есть врачи экипажа и медицинский персонал, который помогает в работе станции, сопровождает всё медицинское оборудование, эксперименты. Потом перешла в SpaceX, и сейчас она один из флайт-директоров, т. е. руководитель полета, не просто инженер. А ее муж, кстати, астронавт NASA набора 2020 года, и, получается, она его обогнала. Он прошел отбор, но она полетела раньше. Очень интересный момент, мне он нравится.

— Кто в доме хозяин, теперь ясно. Интересны еще жизненные траектории этих девушек. Например, родители Сары Джиллис хотели, чтобы она музыкой занималась, да? И есть ролик, где она играет на скрипке, а ей подыгрывают оркестры из разных точек земного шара.

— Да, в итоге она стала музыкантом, который исполнял музыку выше всех в истории, около 700 км над поверхностью Земли. До этого играли на МКС, на станции «Мир», но пониже. Юсаку Маэдзава хотел облететь Луну вместе с музыкантами, но отменил свою миссию. А когда американцы к Луне летали, то просто брали с собой кассеты и слушали музыку. У них было столько сложной работы во время миссии «Аполлон», что не до игры с оркестрами. Ну и связи тогда такой не было, не было «Старлинка». А сейчас видео с Сарой Джиллис быстро передали на Землю для монтажа ролика8 с музыкантами разных стран.

— На меня это произвело впечатление.

— В этом весь смысл. То есть как можно больше сделать того, что запомнится, что попадет в СМИ. Эффективность бывает разная. Она и в научных достижениях, и в технических, и в культурных. Интересно, что Сара Джиллис исполнила на скрипке «Тему Рей» из фильма «Звездные войны: Пробуждение силы». Композитор Джон Уильямс руководил подготовкой совместной композиции с музыкантами на Земле.

Дальнейшие планы

— Вообще говоря, это чудо же какое-то, что они улетели и вернулись — ни одна гайка от корабля не отлетела. Сколько инженеров там трудилось, как вы думаете?

— Сотни. И ракетчики, и специалисты по кораблю, и специалисты «Старлинка». А еще компания Tesla, делающая электромобили, которые доставляют экипаж к ракете. Очень интересная организационная модель, когда одна компания охватывает всё, почти нет подрядчиков. Ракета своя, корабль свой, скафандры свои, связь своя, и еще соцсеть (x.com) своя, где это всё освещается.

— По нашим временам просто сказка.

— Конечно. И здесь просто отмечу, что была определенная критика этой миссии, попробую на нее немножечко ответить. Довольно-таки простая миссия, но это же всё первый шаг. То есть надо понимать, что это подход компании SpaceX — делать много маленьких шагов. И Джаред Айзекман — один из тех, кто добавил свои ресурсы в путь SpaceX. Дальше он покажет, что можно делать сложные маневры на кораблях Crew Dragon, и хотел бы, судя по его интервью, поучаствовать в обслуживании телескопа «Хаббл». Возможно, будет уже Crew Dragon с дополнительным модулем и со шлюзовой камерой — вполне допускаю это. И, естественно, скафандр будет уже следующей модели. Это пока просто первый шаг.

— А технически телескоп еще можно обновить, да?

— Можно привезти сменные элементы определенные, да. Мы можем вспомнить, что очень многие телескопы выходят из строя не из-за отказа электроники, а потому что у них заканчивается, например, газ для системы охлаждения или топливо для системы ориентации.

— Какой тайминг дальнейших миссий?

— Мы еще до конца не понимаем. И SpaceX, и Айзекман гибкие по времени. Хочу привести хорошее сравнение. Юсаку Маэдзава, еще более амбициозный, чем Джаред, сразу решил облететь Луну. Но многие специалисты — и я в том числе — говорили, что он слишком торопится, не будет готов Starship для такого полета в запланированное время, самое слабое место — это возвращение в атмосферу Земли. Маэдзава объявил миссию, пришел срок, Starship не был готов, и он ее отменил, потому что замахнулся очень далеко. Всё это, конечно, будет решено, но нескоро. А Джаред Айзекман выбрал маленькие шажки. Сначала просто автономный полет, потом полет повыше с выходом в космос, потом, возможно, полет к телескопу. Полет с выходом в космос задержался. Когда его объявили, думали, что успеют к концу 2022 года, а в итоге уже 2024-й, и уже осень. Это гибкость. Джаред Айзекман понимает, что когда он ставит цель, требуется время. Поэтому точных дат мы не знаем. Мы знаем, что по результатам миссии Polaris Down они определят следующую миссию. А дальше уже Starship, да. И тут нам остается следить за новостями. Я полагаю, он захочет не просто высунуться из люка, а что-нибудь еще сделать снаружи.

— С учетом того, что ему 41 год, думаю, всё впереди.

— Да, у него есть порядка двадцати лет для того, чтобы активно осваивать космос. Я не удивлюсь, если он и на Луну слетает, и на Марс.

Фото Polaris Dawn crew

Окончание в следующем номере

1 lehighvalleylive.com/allentown/2021/02/allentown-to-orbit-billionaire-buys-spacex-flight-and-there-is-a-way-to-join-him.html

2 spaceflightnow.com/2021/09/17/inspiration4-crew-describes-incredible-perspective-from-space/

3 en.wikipedia.org/wiki/Project_Juno

4 mircorp.org/timeline.html

5 bcm.edu/academic-centers/space-medicine/translational-research-institute/research/commercial-spaceflight/polaris-dawn-mission

6 polarisprogram.com/polaris-dawn-crew-participates-in-a-decompression-sickness-study-at-nasas-johnson-space-center/

7 youtu.be/f8SgCwLdKNE

8 youtu.be/0yHjVU_nbvI