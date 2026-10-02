ИИ в науке: где он есть и где он нужен

В этом выпуске разбираются несколько актуальных случаев применения нейросетей в научных целях. Вместо простого перечисления того, что читатель и так найдет поисковиком, мы решили поставить вопрос: где обученная нейросеть встроена в работу так, что без нее выполнить задачу невозможно, и где «ИИ» — просто вывеска, под которой находится обычная статистическая модель?

Примеры применения ИИ, о которых пойдет речь, можно разделить на несколько групп. Во-первых, приборы и большие установки: это нанопоровый секвенатор, обсерватория имени Веры Рубин и Большой адронный коллайдер, на которых события и оповещения фильтруют с помощью машинного обучения. Применяется этот подход и в работе с сейсмическими каталогами, в наблюдении радиовсплесков, в обнаружении гравитационных волн, в детекторах нейтрино, в изучении плазмы токамака. Вторая группа — инструменты, вросшие в повседневную работу и использующиеся для моделирования структуры белков (AlphaFold), расчета межатомных потенциалов, прогноза погоды, чтения маммограмм, криоэлектронной микроскопии. Наконец, третий случай — новое и спорное. Сгенерированные геномы фагов, расшифрованные свитки Геркуланума, спроектированные белки, успехи в олимпиадной математике, новые материалы и лекарства, статьи, написанные с помощью ИИ, неожиданное поведение агентов при испытаниях. Подробно рассказать о сути всех этих методов в рамках одной статьи невозможно, но если хочется разобраться — смотрите список литературы (он в веб-версии).

Случаи сгруппированы по ответу на вопрос, что случится, если изъять модель из рабочего процесса.

Под словом «модель» будем подразумевать обученный на данных алгоритм: нейросеть, случайный лес, градиентный бустинг. Что это такое и где граница с байесовской оптимизацией, сказано в «Шпаргалке». В пересказах всё это регулярно зовут «искусственным интеллектом», и на этой подмене держится половина недоразумений, поэтому дальше мы каждый раз называем метод.

Шпаргалка Обученная модель — алгоритм, параметры которого подобраны по данным, а не выведены из теории. Сверточная сеть — архитектура для данных с локальной структурой: изображений, сигналов. Графовая нейросеть — работает с объектами и связями между ними: например, межатомные расстояния, частицы в струе. Случайный лес — ансамбль решающих деревьев (экспертных алгоритмов, обученных на разных массивах данных). Это обучаемый метод, но не нейросеть. В пересказах его тоже зовут «ИИ». Байесовская оптимизация — способ искать максимум «дорогой» функции за малое число проб. Подстраивается по собственным пробам в ходе поиска, а не по внешнему обучающему корпусу. Экспертная система — программа, основанная на составленных вручную правилах. К обучаемым методам не относится. Расчет функционала плотности — стандартный квантовый способ считать силы между атомами. Эталон, на котором учат потенциалы. Межатомный потенциал — функция, дающая энергию и силы взаимодействия по положениям атомов. Нанопоровый секвенатор — прибор для расшифровки генетического кода, который пропускает молекулы ДНК/РНК через микроскопические поры и измеряет изменения электрического тока. Доклиника — стадия до испытаний на людях. Фазы 1, 2, 3 — испытания на людях, от безопасности к эффективности. Воспроизводимость — возможность независимо повторить работу. Для сервисных моделей ограничена: отключили версию — точный повтор невозможен.

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Коротко о результатах. Из разобранных примеров не может работать без ИИ только один прибор: современный нанопоровый секвенатор. Без вычислительного декодера он выдает электрический ток, который слишком зашумлен, чтобы его интерпретировать как буквы генетического кода. Близко к нему стоит чтение обугленных свитков из Геркуланума, но там томограф выдает продукт, с которым можно работать, — карту плотности, и без сетей теряется не сигнал, а его прочтение. Там, где результатом является научное утверждение, последнее слово осталось за человеком. В разобранных здесь случаях анализируется только решение конкретных задач, а не весь путь от вопроса до результата.

Выключи — и работа встанет

Нанопоровый секвенатор протягивает цепь ДНК через белковую пору и выдает на выходе колебания ионного тока, а не буквы нуклеотидов. Перевод одного в другое, basecalling, с 2017 года делает нейросеть [1]. Отказ от вычислительных декодеров делает прибор неработоспособным. Незаменима здесь не именно нейросеть — до нее ток читали скрытыми марковскими моделями. Медианная точность распознавания нуклеотидов нейросетевого декодера в лучшем из рассмотренных режимов составляет 99,93% [2].

Близки по степени важности нейросетей и обзорные телескопы. Они рассылают за ночь столько оповещений об изменениях неба, что на все человек реагировать не в состоянии. Так, обсерватория имени Веры Рубин за первую ночь своей работы, 24 февраля 2026 года, разослала 800 тыс. публичных оповещений [3]. Это была только пусконаладка, а в рабочем режиме она рассылает до семи миллионов за ночь [57]. Разбирают поток автоматические «брокеры», основанные на разных методах: в системе ALeRCE фрагменты снимков, содержащие возможные события, классифицирует сверточная сеть, а кривые блеска — сбалансированный случайный лес, к нейросетям отношения не имеющий [4]. Без «брокера» телескоп не ослепнет, и данные будут копиться, но прекратится отбор целей в реальном времени, пока событие не погасло. Стало быть, не будет вовремя принято решение о том, куда навести дефицитные большие телескопы.

Столь же критично применение ИИ и в работе с данными Большого адронного коллайдера. Пучки частиц там сталкиваются 40 млн раз в секунду, и записать всё невозможно, данные хранятся только в усеченном виде. Поэтому событие, не отобранное онлайн, полностью восстановить нельзя. С 2022 года часть пороговых алгоритмов на программных шагах отбора в CMS заменена обучаемыми: тау-лептоны сначала размечал классификатор DeepTau, а с 2025 года его в триггере сменили модели на основе графовой сети ParticleNet [5]. Автоэнкодеры (системы фильтрации данных) AXOL1TL и CICADA развернуты прямо в железе еще в 2024 году, и за тот год они отобрали на хранение более 4 млрд событий [6]. Заменить обучаемый отбор пороговым можно: он станет хуже, но не прекратится.

В основе составления сейсмического каталога — списка землетрясений со временем и координатами — лежит еще один рутинный процесс: на записи каждой станции надо отметить момент прихода волны, «вступление». Десятилетиями это делал человек, и его производительность определяла, сколько событий попадет в каталог. Сеть PhaseNet расставляет вступления по каждому отсчету записи [7]. Масштаб виден по каталогу зоны субдукции (места, где одна литосферная плита погружается под другую) в Атакаме: 6,7 млн «вступлений», сопоставленных с событиями, дали более 166 тыс. событий [9]. Дальше применяются классические методы сейсмологии, однако нейросети проникли и в другие задачи. Так, в работе по Центральным Апеннинам ИИ определяет еще и полярности первых вступлений, т. е. входные данные отбирает и обрабатывает нейросеть, а сами движения подземных пород рассчитывает классический алгоритм [8]. В подобных задачах актуальны и классические методы: так, каталог Южной Калифорнии на 1,81 млн землетрясений, который в 2019 году увеличил число известных событий региона на порядок, получен вообще без нейросетей — сопоставлением с шаблонами [10]. Такие примеры иногда ошибочно приписывают ИИ. (Уточним: землетрясения PhaseNet не предсказывает, авторы метода этого и не заявляли…)

Остальные случаи с большими потоками данных укладываются в один абзац. При детектировании гравитационных волн для отбора сигналов и определения параметров источников используются в основном классические алгоритмы. Однако в одном из пяти конвейеров обработки данных каталога GWTC-4.0 вердикт обученного ИИ-классификатора был задействован непосредственно при отборе кандидатов [58]. При наблюдении быстрых радиовсплесков (FRB) на канадском телескопе CHIME события «ловит» классическая дедисперсия (восстановление сигнала после «размытия») с порогами, а обучаемый ИИ занимается чисткой помех. Хотя есть примеры использования нейросетей при классификации кандидатов для ряда телескопов и в этом направлении [73]. Рекордное нейтрино KM3NeT реконструировано методом максимального правдоподобия, и его энергия — около 220 ПэВ при 90-процентном интервале от 72 ПэВ до 2,6 ЭэВ [59]. Управление плазмой обучением с подкреплением показано на токамаке TCV в Лозанне [74], но рутинного штатного режима добиться не удалось. Ни в одном из этих случаев обучаемый компонент не стал основой для детектирования или реконструирования сигнала, итоговый результат везде дает классический метод.

Три вопроса к любой новости про ИИ в науке Чтобы понять, ИИ ли это, достаточно задать три вопроса. Какой именно метод? Под вывеской «искусственный интеллект» могут находиться нейросети разных архитектур, случайные леса, байесовская оптимизация, экспертные системы и обычная статистика. От ответа зависит всё остальное. Кто проверял, кроме авторов? Рецензирование проверяет рассуждение, а не результат. Независимое воспроизведение — другая процедура, и часто ее нет. Как далеко дошло? Расчет, пробирка, животные, люди — четыре стадии, и успех на первой не обещает последней. Доклинику нужно называть доклиникой.

Что будет, если убрать алгоритм

Вторая группа случаев устроена иначе. Здесь работу можно делать по-старому, и она не остановится, но изменится другое — цена, скорость и механизм принятия решения на выходе.

Самый яркий пример — AlphaFold2, метод предсказания пространственной структуры белка по последовательности. Над этой задачей структурная биология билась полвека. AlphaFold2 не решил ее в привычном смысле слова, но превратил отдельное дорогое вычисление в обращение к справочнику: создана база предсказанных структур, более 214 млн записей на 2023 год, которая стала неотъемлемой частью мировых ресурсов по биоинформатике — UniProt, InterPro, Ensembl, PDB (банк белковых структур) [16]. Незаменимость здесь особого рода: выключение модели не уничтожит уже посчитанную базу, но остановится ее обновление. По-прежнему важны и экспериментальные методы: кристаллография, ЯМР и электронная микроскопия как и раньше определяют структуру там, где предсказание ненадежно [16].

Родственный инструмент AlphaMissense оценивает патогенность аминокислотных замен [17], и клиническая рабочая группа, независимая от разработчиков, перекалибровала его строже, чем предлагали авторы [18].

Следующая задача из этой группы — моделирование движения атомов, для которого нужно знать действующие между атомами силы. Стандартный способ это сделать — квантовый расчет функционала плотности: он приближенный, но достаточно точный, чтобы служить эталоном при обучении, и очень дорогой. ИИ-обучение заменяет расчет потенциала предсказанием, при этом точность остается близкой, а стоимость (на графических ускорителях) — почти как для традиционных расчетов по упрощенным формулам (классическим потенциалам) [12]. Это интерполяция по уже посчитанному, и работает она только внутри обученной области, а за ее пределами может выдавать физически бессмысленные результаты. Что дает такая замена, видно по рекорду — посчитана молекулярная динамика для системы из 113 млн атомов меди [13] — это задача, которая с квантовым расчетом сил не решается вовсе [61].

Численный прогноз погоды появился раньше, чем сами компьютеры. Первую попытку сделал Льюис Фрай Ричардсон в годы Первой мировой, служа водителем в квакерском санитарном отряде на Западном фронте. Расчеты он делал вручную, на арифмометрах, в паузах между поездками за ранеными. На шестичасовой ретроспективный прогноз у него ушло почти шесть недель, при этом, согласно его расчетам, давление должно было вырасти на 145 гектопаскалей (109 мм рт. ст., изменение катастрофического масштаба), тогда как барометр почти не шелохнулся. В книге 1922 года Ричардсон описал «фабрику прогнозов»: зал с картой мира на стенах, в нём — 64 тыс. людей-вычислителей, призванных «обгонять» погоду [70]. Сегодня прогноз погоды — область, где обученная модель работает в оперативном режиме и ее продукт ежедневно доходит до миллионов людей. Европейский центр среднесрочных прогнозов ввел модель AIFS в оперативную работу в 2025 году, вторая версия работает с мая 2026 года, 15-суточный прогноз она считает за минуты и тратит примерно в тысячу раз меньше энергии, чем предыдущая [22]. AIFS не заменила классическую модель: та работает параллельно и, что важнее, дает данные для обучения и задания начальных условий ИИ-модели. Выключите классическую систему — остановится и AIFS, но не наоборот. Гибрид NeuralGCM показывает то же еще нагляднее: под вывеской «ИИ предсказывает климат» там физическое ядро, у которого обучаемый блок заменяет подсеточную часть [24].

Следующая область, где ИИ и классические методы идут рука об руку, — криоэлектронная микроскопия. Сеть Topaz находит частицы на зашумленных снимках, ModelAngelo строит атомную модель по карте плотности [19, 20], а в световой микроскопии Cellpose сегментирует клетки [21]. Байесовская рамка трехмерной реконструкции устояла, но с 2024 года в сам цикл уточнения встроен обучаемый регуляризатор, нейросеть-шумоподавитель [60], — т. е. модель отвечает уже не только за подготовительные этапы. Незаменимой ее и здесь назвать нельзя: картинка с нейросетевым шумоподавлением выглядит правдоподобно, но это не гарантирует ее соответствия реальности — нужен отбор по шаблонам и ручная правка.

С использованием ИИ в медицине тоже пока двойственная картина. Так, в Швеции было проведено рандомизированное испытание результатов маммографии. 105 934 женщины на плановом скрининге случайно распределили между обычным двойным чтением снимков и исследованием с ИИ [26]. Промежуточный анализ на 80 033 участницах вышел в 2023 году и показал снижение нагрузки на чтение снимков на 44% [25]. Результаты опубликованы в январе 2026 года: было обнаружено 1,55 случая интервального рака (опухоли, найденной между обследованиями; если их меньше, то скрининг работает лучше) на тысячу против 1,76 в контрольной группе, инвазивных интервальных раков оказалось на 16% меньше [26]. Надо заметить, что сравнение производилось с двойным чтением (снимки анализируют два врача), принятым в Швеции, статистика при чтении в одиночку была бы иной.

По мировому масштабу применения ИИ в клинической практике систематических данных нет, но кое-что можно оценить. Так, по американской статистике на конец 2025 года существовало около полутора тысяч разрешений на медицинские устройства с машинным обучением, из них примерно три четверти — в радиологии [55].

Что общего у этих примеров? Там, где результат становится научным утверждением, последнее слово по-прежнему за людьми. Но это слово — не на входе, а на выходе. Человек не успевает за возросшим объемом информации, которую дают приборы. Узкое место науки переехало: раньше это было получение данных, теперь — проверка.

Метрика операции — не метрика результата Частая подмена в этой теме — показатель промежуточного шага выдают за научный или клинический выигрыш. Хорошая классификация оповещений означает не больше открытий, а лучший список целей для телескопов. Высокое место в сводной таблице предсказания материалов не означает, что ИИ сконструировал нечто пригодное для синтеза и тем более полезное. Снижение нагрузки на чтение снимков на 44% означает не то, что рака стали находить больше, — для этого есть отдельный показатель, и он измерялся отдельно. Число разрешенных устройств означает число разрешений, а не их клиническую пользу.

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Новое и спорное

Здесь модель предъявляет то, чего без нее не было бы под рукой: сконструированную структуру, проявленный текст, синтезированную молекулу. Проверка везде остается человеческой.

6 августа 2026 года в Science вышла работа, где геномные языковые модели Evo 1 и Evo 2 сгенерировали геномы бактериофагов, родственных вирусу ΦХ174 [30]. Из сгенерированного отобрали 302 варианта, собрали 285, жизнеспособными оказались 16. Заголовки говорили о том, что искусственный интеллект создал новую жизнь. Однако большинство отобранных кандидатов совпадают более чем на 40% с исходным вирусом и с геномами обучающей выборки, а с ближайшими природными родственниками того же семейства — на 93,0–98,8%. Речь о конструировании близкородственных объектов по шаблону, и авторы прямо об этом говорят. Работа рецензирована, однако «мокрую проверку» (лабораторные испытания) вел тот же консорциум, а независимого воспроизведения в работе нет.

В июне 2026 года был опубликован результат по полной виртуальной расшифровке одного из сохранившихся свитков Геркуланума [31]. Эти свитки — часть крупной библиотеки, пострадавшей при извержении Везувия в 79 году и обнаруженной в 1750 году при рытье колодца. Первые свитки команда Карла Вебера извлекла в октябре 1752-го. Развернуть их вручную было невозможно, поскольку они сильно обуглились. В 1753 году ватиканский хранитель рукописей Антонио Пьяджо решил создать машину, которая раскрывала свиток шелковыми нитями на грузах и винтах. Чтобы развернуть первый из свитков, ушло четыре года, а некоторые артефакты рассыпались, так и оставшись непрочитанными [71]. Нужно было найти метод, который позволит узнать, что на свитке, не повреждая его физически. Цепочка такая: синхротронная микротомография дает трехмерную карту плотности, нейросети выделяют поверхность папируса и «проявляют» чернила, а транскрибируют и интерпретируют текст восемь папирологов. Прочитанный текст предъявляет не модель, она делает его видимым. Журнального рецензирования публикации пока нет.

Выше шла речь о прогнозировании структуры белков, а вот диффузионная модель RFdiffusion конструирует белковые остовы с нуля. Можно сказать, что она «рисует» новый, не существовавший в природе белок подобно тому, как нейросети типа MidJourney генерируют картинки. Доля «удачных связывателей» (белков, выполняющих поставленные задачи — например, прикрепиться к нужному вирусу), по замерам самих авторов, — около 19% [32]. Родственный случай — сгенерированный моделью ESM3 флуоресцентный белок esmGFP, который только на 58% соответствует ближайшему флуоресцентному белку, известному в природе [33]. Флуоресцентность подтвердили авторы статьи; независимой проверки пока нет. Громкая фраза в Nature про «500 млн лет эволюции», которые удалось «перескочить» с помощью ИИ, требует поправки: никакой симуляции времени в модели нет, другое дело, что примерно столько времени нужно природе, чтобы белковые структуры разных организмов настолько разошлись. Модель же прошла это расстояние за один акт генерации.

В математике твердо установленного немного. Связка AlphaProof и AlphaGeometry решила четыре задачи из шести на Международной математической олимпиаде 2024 года, что отвечает уровню серебряной медали, и это рецензировано [34]. Сама AlphaProof справилась с тремя негеометрическими задачами из этих четырех. Дальше начинается спорное: летом 2025 года о золоте объявили несколько компаний, и процедуры проверки у них несопоставимы. Олимпиада заявила официально, что не может подтвердить ни методы, ни объем использованных вычислений, ни участие человека, ни воспроизводимость результата [64]. Слова ее президента о том, что одна из компаний набрала 35 баллов из 42, опубликованы в блоге самой этой компании, а не в официальных источниках олимпиады [69]. У другой компании решения проверяли нанятые ею медалисты, технического отчета нет, выложены только сами решения [75].

Материалы и лекарства — сюжет, где показательный пример известен, а продолжения нет. В 2023 году две работы в Nature сообщили о миллионах предсказанных неорганических кристаллических структур (различных оксидов и фосфатов) и автономной лаборатории, синтезировавшей 41 из 58 предсказанных соединений [37]. Дальше химики опубликовали предметную критику [38], а в январе 2026 года вышла авторская корректура: слово «новые» в заголовке заменено на «неорганические», один состав из 41 исключен из зачета новых, потому что уже был в обучающей выборке, а из оставшихся 40 подтверждены 36, еще четыре остались неопределенными по данным дифракции [39]. Итоговой доли успеха корректура не называет. Еще скромнее результаты генеративной модели MatterGen: из огромного массива сгенерированных ИИ вариантов выбрали как пригодные для синтеза четыре, а получить удалось только один, и тот — с множественными дефектами кристаллической структуры [40].

С лекарствами надо сразу отказаться от иллюзий: девять из десяти препаратов, дошедших до клинических испытаний, на рынок так и не вышли [41]. Дальше всего на этом пути продвинулся препарат рентосертиб, предназначенный для борьбы с идиопатическим легочным фиброзом: компания-разработчик провела испытание второй фазы на 71 пациенте с обнадеживающими результатами [42], третья фаза на 320 пациентов стартовала в июле 2026 года, новостей еще нет [62].

Наконец тексты. Если в предсказании структуры кристаллов и синтезе лекарства ИИ еще делает первые шаги, в генерации текста ИИ явно преуспел. Это касается и научных работ. Так, изучение словарного запаса более 15 млн публикаций с 2010 по 2024 год на ресурсе PubMed показало, что не менее 13,5% текста в аннотациях 2024 года написано ИИ-моделями [44]. Препринт той же лаборатории намерил по полным текстам 52% за тот же год и 89% к декабрю 2025-го [46]. Напрямую эти числа сравнивать не следует: у препринта другой оценщик и другая единица анализа. При этом автоматизация идет и со стороны чтения и анализа материалов. Программа ASReview, использующаяся при отборе литературы для обзоров, начинала на наивном байесовском классификаторе, сейчас по умолчанию работает на методе опорных векторов, а нейросети подключаются к ней расширением [63]. При этом регулирование в этой сфере пока развито слабо: как правило, научные фонды только рекомендуют раскрывать использование ИИ в подготовке заявок. А вот при рецензировании его применение в ряде научных журналов прямо запрещено [68]. Проект агентства ARPA-H, где модели сортируют и реферируют заявки, а люди принимают решение, остается единственным известным мне прецедентом допуска ИИ к оценке научных текстов [49].

И сакраментальный вопрос: а не заменит ли ИИ ученых как таковых? Громкие заявления технологических компаний о создании полноценных «ИИ-ученых» и автономных агентов сегодня активно проверяют на специализированных испытаниях-бенчмарках. Воспроизвести работу с крупной конференции лучший агент смог на 21% по замеру авторов набора [50], аспиранты на подмножестве из трех статей — на 41%, но это разные выборки. На биоинформатических вопросах с вариантами ответа модели, по отчету авторов набора, не поднялись выше случайного угадывания, а в режиме, где разрешен отказ от ответа, показали результаты ниже него [51]. Против 61 эксперта на инженерных задачах агенты вчетверо результативнее на дистанции в два часа, но на 32 часах люди уже вдвое лучше, и замеряли это на моделях конца 2024 года [52]. До нижней медальной ступени в соревнованиях по анализу данных агент не дотягивает в пяти случаях из шести [53]. Набор FrontierScience от OpenAI дал 25% на исследовательских вопросах, и сравнить эту цифру не с чем: человеческого эталона авторы не делали [54].

Что значит «незаменим»

Незаменимость бывает трех видов. Природная — где выход прибора становится нечитаемым без декодера. Экономическая — где по-старому можно, но абсурдно дорого. И мнимая: зависимость от чужого сервиса, встроенность базы в инфраструктуру, поток данных от прибора, спроектированного под модель. В третьем случае за незаменимость выдают нежелание отказываться от принятого решения — технического, организационного, коммерческого.

Обученная модель работает сегодня как расширитель: она добавляет объем, который переварит грамотный специалист, и снимает нехватку рук. Судить о том, насколько хороши эти системы, по опубликованным успехам нельзя: они не показывают, как часто попытки проваливаются.

Когда не сработало Google Flu Trends оценивала заболеваемость гриппом по поисковым запросам. В сезон 2012–2013 годов она завышала ее более чем наполовину, на пике февраля 2013-го давала вдвое больше визитов к врачу, чем насчитала служба эпиднадзора CDC, а за два года с августа 2011-го завышала оценку в 100 неделях из 108. Разбор в Science назвал среди причин «высокомерие больших данных» (высокомерны, конечно, не данные, а исследователи, которые их получили и считают, что разбираться в их сути необязательно. — Прим. ред.) и изменение логики работы самого поисковика [27]. IBM Watson for Oncology, по обнаруженным в 2018 году внутренним документам, выдавала небезопасные рекомендации по лечению, потому что обучали ее на синтетических случаях, а не на реальных данных [56]. Epic Sepsis Model внедрен во многих больницах США. Разработчик заявлял ее показатель точности 0,76–0,83, независимая проверка на 38 тыс. госпитализаций дала 0,63, и две трети случаев сепсиса система пропустила [28]. Модели диагностики ковида по снимкам: систематический обзор 2021 года отобрал 62 работы из 2212 и заключил, что ни одна не пригодна для клиники [29].

Илья Белых

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