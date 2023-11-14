Парк жизни и космоса

Налево от Дмитрова есть деревня Синьково. В этой деревне в советские времена была фабрика, обеспечивавшая футбольными мячами весь Союз. Это было не так просто — мячи шили вручную, — очень кропотливое и небыстрое занятие, но благодаря большому штату завод с задачей справлялся. Однако с начала 1990-х появилась проблема: международная торговля и Пакистан, где предложение дешевой рабочей силы по пошиву мячей куда больше. А потом и того хуже — появилась технология автоматического пошива, и фабрика приказала долго жить.

Однако нашлись отечественные покупатели, фабрика стала частной и радикально расширила профиль продукции. Сейчас она называется ЛЕКО или LECO (не путать с Laboratory Equipment Corporation) и выпускает спортивный инвентарь широкого профиля. Но эта заметка не о самой фабрике, а о парке при ней.

1. Директор фабрики, Константин Могильницкий, закончил МИФИ. В его душе над администратором явно доминирует просветитель — оттого и появился этот парк с его научно-популярными экспозициями. На первом фото — общая панорама парка. Сейчас тут никого нет — конец октября, температура чуть выше нуля.

2. В более теплое время тут полно народа, особенно детей — вход свободный, есть парковка. Бросаются в глаза разнообразные аттракционы, качели, горки, «скалодромы» (цветные шары с нашлепками). На общем снимке видны качели шестиметровой высоты, а дальше в лесочке стоят десятиметровые.

3. Разноцветные бугры и холмы с норами для детей — не что иное, как мусорные отвалы. Они покрыты слоем земли и бетона, а сверху — цветной резиновой крошкой. По словам Константина, эти горки обходятся почти в такую же цену, что и вывоз заключенного в них мусора. А начиная с некоторого объема — дешевле. То есть этот ландшафтный дизайн почти бесплатен.

4. Но главное в этом парке — во всяком случае, с моей точки зрения — научно-популярные экспозиции. На заднем плане фото 1 — светлая линия. Это экспозиция истории Вселенной, начиная от Большого взрыва. На размеченных стендах в линейном масштабе по времени идут поясняющие тексты, что происходило в те времена. Отдельно — космология, отдельно — история жизни на Земле. Константин сам писал начальные тексты, но хоть он и заканчивал Физтех, это было давно и во многом позабыто, поэтому он нанял экспертов для уточнения текстов — Сергея Пилипенко из АКЦ ФИАН для редактирования космологической части и хорошо известного читателям ТрВ-Наука Михаила Никитина для правки истории жизни. Ну и я подрядился «отлакировать» космологию.

Кроме стендов с текстами экспозиция изобилует наглядными материалами. В одном конце — Солнце, красный шар, в другом — крошечная Земля с Луной, всё в масштабе. Но как изобразить Землю в таком масштабе (с булавочную головку) на уличной экспозиции? Константин заказал трехмерную лазерную печать в блоке стекла — лазерные пучки фокусируются в точку и «микровзрывчики» оставляют матовые точки. Этот блок помещается на стойке в десятках метров от Солнца. Константин подарил мне такой блок с планетами Солнечной системы (фото 4) — отличный сувенир! Солнце на нем изображено сегментом сферы слева внизу, а Землю найти не составляет труда.

5. Есть и более крупномасштабные экспозиции — галилеевы спутники Юпитера в сравнении с Землей в виде глобусов, спутники Сатурна. Сатурн в этом масштабе слишком велик и изображен справа на баннере.

Но это не вся просветительская экспозиция! Есть еще крыша фабрики! Там, во-первых, открыт вернисаж — репродукции картин из Пушкинского музея очень высокого разрешения, во-вторых, геологическая история Земли с глобусами. На пятом фото Константин показывает место, куда упал Чиксулубский астероид на глобусе конца Мелового периода. На заднем плане — глобусы других геологических эпох.

6. Неподалеку от глобусов — обожаемые детьми динозаврики.

7. Доступ в парк бесплатный и свободный. Но какой-то доход он все-таки приносит. Там установлены столики — можно по Интернету заказать и оплатить еду со своего смартфона — надо лишь указать номер столика — и тебе всё принесут. Именно так мы с Константином и перекусили, только вместо уличного столика конечным адресом стал кабинет директора, ведь перекусывать на улице при нулевой температуре довольно дискомфортно.

8. В этом парке заложено много оригинальных «лайфхаков», взять те же холмы из мусора с норами или конструкцию качелей, которые раскачиваются руками сидящих. Очень важно, что этот парк легко тиражируется. Почему бы не создать его аналог, например, в Троицке? Предвижу возражение, что земля в Новой Москве дефицитная и дорогая. Хорошо, если аргументы типа ценности просвещения не работают, попробуем использовать утилитарный подход. Если всю землю пустить под жилье и промышленную застройку, на первых порах это будет выгодно, но со временем стоимость жилья на такой земле упадет — люди, когда они выкарабкались из нищеты, предпочитают селиться ближе к достопримечательностям, где красиво и интересно.

Рекомендуем посетить сайт парка — discovery.lecoshop.ru,

там, в частности, есть небольшой интересный видеоролик