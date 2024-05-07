Книжные новинки

07.05.2024 / № 403 / с. 16 /  Книжная полка /  Комментариев нет

В издательстве «Альпина нон-фикшн» вышло переиздание двух книг астрофизика Сергея Попова в формате покет-бук.

Книжные новинкиКнига «Суперобъекты. Звезды размером с город» повествует о нейтронных звездах — по мнению автора, самых интересных макроскопических объектах неживой природы (за исключением недр черных дыр, но ученые не могут наблюдать их). Для адекватного описания нейтронных звезд необходимы все три фундаментальные физические теории: Специальная теория относительности, Общая теория относительности и квантовая механика. Книга основана на цикле коротких видеолекций, записанных «ПостНаукой».

Книжные новинкиКнига «Все формулы мира. Как математика объясняет законы природы» — сборник иллюстрированных эссе, адресованных широкой аудитории. Наброски некоторых глав изначально были опубликованы в ТрВ-Наука.

Из аннотации:

Как полюбить математику? Почему она так эффективна в естественных науках? Есть ли этому предел, или, наоборот, для более глубокого понимания природы придется создавать математические конструкции, уже не укладывающиеся в голове человека? Все эти вопросы затрагиваются на страницах книги, а их художественное осмысление представлено в серии рисунков художника Ростана Тавасиева. На многие из них невозможно найти окончательные однозначные ответы. Но мы продолжаем обсуждать их и пытаемся понять, как устроен этот мир. Для этого понадобится преодолеть разделение на «две культуры»: «гуманитариев» и «естественников». Попробуем сделать еще один шаг в этом направлении.

Книжные новинкиВ издательстве Corpus выходит переработанное и дополненное издание книги Игоря Курукина и Никиты Соколова (внесен Министерством юстиции РФ в реестр «иностранных агентов») «Выбирая свою историю. Развилки на пути развития России: от Рюриковичей до олигархов».

Из аннотации:

Это не учебник альтернативной истории. Это глубокие и насыщенные историческими фактами рассуждения о зарождении гражданского общества в России, о проблеме исторического выбора и о том, что историю во все времена творили конкретные люди, причем по собственной воле. Книга была опубликована в 2005 году и вызвала дискуссии как в профессиональной среде, так и среди простых читателей, интересующихся судьбой России. А потому мгновенно стала бестселлером. Перед вами — отредактированное и существенно дополненное издание.

Книжные новинкиТакже в издательстве «Corpus» в серии «Элементы 2.0» под эгидой «Книжных проектов Дмитрия Зимина» в переводе Марии Елифёровой выходит книга португальского нейробиолога Антонио Дамасио «Странный порядок вещей. Жизнь, чувства и рождение культур». Автор рассказывает о конструировании культурного сознания, о взаимосвязи, существующей между физическим телом и эмоциональными переживаниями. Мозг вовсе не является определяющим фактором нашей личности, утверждает ученый, ибо сознание и мозг влияют на тело так же, как тело влияет на них.

Автор пишет: «Как вышло, что люди стали одновременно страдальцами, христарадниками, весельчаками, филантропами, художниками и учеными, святыми и преступниками, добрыми властителями Земли и чудовищами, вознамерившимися ее погубить? Поиски ответа на этот вопрос, безусловно, невозможны без привлечения историков и социологов, равно как и деятелей искусства, зачастую интуитивно прозревающих скрытые закономерности человеческой драмы, — но также и без представителей различных направлений биологии. Когда живой организм в социальном окружении ведет себя разумно и с пользой для себя, мы исходим из предположения, что его поведение является продуктом предвидения, намерения, сложности, — при участии нервной системы. Теперь, однако, очевидно, что подобные виды поведения могли также стать продуктом простого и незатейливого устройства одной-единственной клетки — бактерии! — на заре биосферы. „Странно“— это еще слишком мягкое слово для описания реальности».

Книжные новинкиВ издательстве «Новое литературное обозрение» выходит книга Александра Жолковского, профессора Университета Южной Калифорнии «Как это сделано. Темы, приемы, лабиринты сцеплений».

Из аннотации:

Как устроены поэтика и прагматика антисталинской эпиграммы Мандельштама? О чем может рассказать анализ топонимики в рассказе Бабеля «Улица Данте»? Какие нарушения языковой нормы встречаются в русской классике и какова их роль в художественном тексте? Книгу Александра Жолковского составили 18 статей последних лет, не входившие в предыдущие сборники, но являющиеся естественным продолжением его исследовательского проекта — анализа структуры литературных произведений в рамках поэтики выразительности, разработанной в соавторстве с Юрием Щегловым. Заглавие книги отсылает к программе русских формалистов («Как сделана „Шинель“ Гоголя», «Как сделан „Дон-Кихот“»), а подзаголовок — к толстовской метафоре художественный структуры («Анна Каренина» — «лабиринт сцеплений») и ее переводу на язык научной поэтики (темы, приемы выразительности). Статьи, вошедшие в книгу, сочетают внимание к теоретическим инструментам анализа с детальными разборами конкретных текстов. Первый раздел посвящен стихам (Пушкина, А. К. Толстого, Мандельштама, Пастернака, Окуджавы, Евтушенко), второй — прозе (Чехова, Бунина, Бабеля, Зощенко, Каверина, Искандера, Трифонова), третий — мотивному репертуару литературы.

Книжные новинкиТакже в издательстве «НЛО» выходит книга Олега Хлевнюка, профессора НИУ ВШЭ, и Йорама Горлицкого, профессора Манчестерского университета, «Секретари. Региональные сети в СССР от Сталина до Брежнева» в переводе Николая Эйдельмана.

Из аннотации:

Как действуют и меняются авторитарные системы? Историки, которые исследуют личную диктатуру в СССР 1930-х годов, часто ищут ответ на этот вопрос, фокусируясь на личности вождя. Однако Сталин не был единственным автократом в СССР: он опирался на значительный корпус низовых руководителей, прежде всего партийных секретарей в республиках, входивших в состав СССР, и региональных структурах. Олег Хлевнюк и Йорам Горлицкий обращаются к механизмам функционирования политического режима в СССР на низовом уровне и показывают, какими методами советские региональные лидеры создавали и консолидировали свои сети лояльности. Прослеживая трансформацию этих сетей на протяжении нескольких десятилетий, от Сталина до Брежнева, авторы книги демонстрируют, как низовые институты диктатуры постепенно превращались в своеобразные партийные губернаторства, основанные на консолидации региональной номенклатуры, принципах партийного старшинства, коренизации кадров, уступок этническому многообразию и недопущения конфликтов.

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