Книжные новинки

В издательстве «Альпина нон-фикшн» вышло переиздание двух книг астрофизика Сергея Попова в формате покет-бук.
Книга «Суперобъекты. Звезды размером с город» повествует о нейтронных звездах — по мнению автора, самых интересных макроскопических объектах неживой природы (за исключением недр черных дыр, но ученые не могут наблюдать их). Для адекватного описания нейтронных звезд необходимы все три фундаментальные физические теории: Специальная теория относительности, Общая теория относительности и квантовая механика. Книга основана на цикле коротких видеолекций, записанных «ПостНаукой».
Книга «Все формулы мира. Как математика объясняет законы природы» — сборник иллюстрированных эссе, адресованных широкой аудитории. Наброски некоторых глав изначально были опубликованы в ТрВ-Наука.
Из аннотации:
Как полюбить математику? Почему она так эффективна в естественных науках? Есть ли этому предел, или, наоборот, для более глубокого понимания природы придется создавать математические конструкции, уже не укладывающиеся в голове человека? Все эти вопросы затрагиваются на страницах книги, а их художественное осмысление представлено в серии рисунков художника Ростана Тавасиева. На многие из них невозможно найти окончательные однозначные ответы. Но мы продолжаем обсуждать их и пытаемся понять, как устроен этот мир. Для этого понадобится преодолеть разделение на «две культуры»: «гуманитариев» и «естественников». Попробуем сделать еще один шаг в этом направлении.
В издательстве Corpus выходит переработанное и дополненное издание книги Игоря Курукина и Никиты Соколова (внесен Министерством юстиции РФ в реестр «иностранных агентов») «Выбирая свою историю. Развилки на пути развития России: от Рюриковичей до олигархов».
Из аннотации:
Это не учебник альтернативной истории. Это глубокие и насыщенные историческими фактами рассуждения о зарождении гражданского общества в России, о проблеме исторического выбора и о том, что историю во все времена творили конкретные люди, причем по собственной воле. Книга была опубликована в 2005 году и вызвала дискуссии как в профессиональной среде, так и среди простых читателей, интересующихся судьбой России. А потому мгновенно стала бестселлером. Перед вами — отредактированное и существенно дополненное издание.
Также в издательстве «Corpus» в серии «Элементы 2.0» под эгидой «Книжных проектов Дмитрия Зимина» в переводе Марии Елифёровой выходит книга португальского нейробиолога Антонио Дамасио «Странный порядок вещей. Жизнь, чувства и рождение культур». Автор рассказывает о конструировании культурного сознания, о взаимосвязи, существующей между физическим телом и эмоциональными переживаниями. Мозг вовсе не является определяющим фактором нашей личности, утверждает ученый, ибо сознание и мозг влияют на тело так же, как тело влияет на них.
Автор пишет: «Как вышло, что люди стали одновременно страдальцами, христарадниками, весельчаками, филантропами, художниками и учеными, святыми и преступниками, добрыми властителями Земли и чудовищами, вознамерившимися ее погубить? Поиски ответа на этот вопрос, безусловно, невозможны без привлечения историков и социологов, равно как и деятелей искусства, зачастую интуитивно прозревающих скрытые закономерности человеческой драмы, — но также и без представителей различных направлений биологии. Когда живой организм в социальном окружении ведет себя разумно и с пользой для себя, мы исходим из предположения, что его поведение является продуктом предвидения, намерения, сложности, — при участии нервной системы. Теперь, однако, очевидно, что подобные виды поведения могли также стать продуктом простого и незатейливого устройства одной-единственной клетки — бактерии! — на заре биосферы. „Странно“— это еще слишком мягкое слово для описания реальности».
В издательстве «Новое литературное обозрение» выходит книга Александра Жолковского, профессора Университета Южной Калифорнии «Как это сделано. Темы, приемы, лабиринты сцеплений».
Из аннотации:
Как устроены поэтика и прагматика антисталинской эпиграммы Мандельштама? О чем может рассказать анализ топонимики в рассказе Бабеля «Улица Данте»? Какие нарушения языковой нормы встречаются в русской классике и какова их роль в художественном тексте? Книгу Александра Жолковского составили 18 статей последних лет, не входившие в предыдущие сборники, но являющиеся естественным продолжением его исследовательского проекта — анализа структуры литературных произведений в рамках поэтики выразительности, разработанной в соавторстве с Юрием Щегловым. Заглавие книги отсылает к программе русских формалистов («Как сделана „Шинель“ Гоголя», «Как сделан „Дон-Кихот“»), а подзаголовок — к толстовской метафоре художественный структуры («Анна Каренина» — «лабиринт сцеплений») и ее переводу на язык научной поэтики (темы, приемы выразительности). Статьи, вошедшие в книгу, сочетают внимание к теоретическим инструментам анализа с детальными разборами конкретных текстов. Первый раздел посвящен стихам (Пушкина, А. К. Толстого, Мандельштама, Пастернака, Окуджавы, Евтушенко), второй — прозе (Чехова, Бунина, Бабеля, Зощенко, Каверина, Искандера, Трифонова), третий — мотивному репертуару литературы.
Также в издательстве «НЛО» выходит книга Олега Хлевнюка, профессора НИУ ВШЭ, и Йорама Горлицкого, профессора Манчестерского университета, «Секретари. Региональные сети в СССР от Сталина до Брежнева» в переводе Николая Эйдельмана.
Из аннотации:
Как действуют и меняются авторитарные системы? Историки, которые исследуют личную диктатуру в СССР 1930-х годов, часто ищут ответ на этот вопрос, фокусируясь на личности вождя. Однако Сталин не был единственным автократом в СССР: он опирался на значительный корпус низовых руководителей, прежде всего партийных секретарей в республиках, входивших в состав СССР, и региональных структурах. Олег Хлевнюк и Йорам Горлицкий обращаются к механизмам функционирования политического режима в СССР на низовом уровне и показывают, какими методами советские региональные лидеры создавали и консолидировали свои сети лояльности. Прослеживая трансформацию этих сетей на протяжении нескольких десятилетий, от Сталина до Брежнева, авторы книги демонстрируют, как низовые институты диктатуры постепенно превращались в своеобразные партийные губернаторства, основанные на консолидации региональной номенклатуры, принципах партийного старшинства, коренизации кадров, уступок этническому многообразию и недопущения конфликтов.