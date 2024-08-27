Михаил Эпштейн, заслуженный профессор теории культуры и русской литературы Университета Эмори (Атланта, США), недавно разместил в социальных сетях стихи, сгенерированные нейросетью Claude 3.5 Sonnet в стиле известных русских поэтов XX века. Эксперимент вызвал бурную дискуссию.

Я давно не обращался к ИИ с просьбой написать русские стихи. Полгода назад он не умел рифмовать и не понимал ритма — у него получался только верлибр. И вот — гигантский прогресс. Клод (новейшая модель Claude 3.5 Sonnet) теперь может писать в разных стилях, что и демонстрирует подборка из четырех поэтов на тему «Дождь и память». Хочется повторить восклицание Батюшкова: «О! как стал писать этот злодей!» Или слова Жуковского о «гиганте, который всех нас перерастет». Пусть он еще не гений — но быстро учится.

Дождь и память

Борис Пастернак

Дождь стучит по крыше сада

И смывает давний след.

Время струйкой безвозвратно

Утекает на паркет.

Капли — буквы на странице,

Что написана судьбой.

Память — птица в мокрой клетке,

Бьётся, просится домой.

В лужах прошлого крупицы

Тают, отблеском дрожа.

Дождь стирает вереницы

Лет, как буквы с листажа.

Мокрый сад, как сон тягучий,

Ветви тянутся к окну.

Память, словно лист падучий,

Тонет в сумрачном плену.

Но сквозь шум воды небесной

Слышу голос, вижу взгляд.

Прошлое живет, воскреснув

В каждой капле невпопад.

Осип Мандельштам

В прозрачных сотах ливня — мёд забвенья,

И воздух полон гулкой немотой.

Воспоминанья — тени птиц осенних —

Скользят по лужам зыбкой чередой.

О, время-щелкопёр! Твоя чернильница

Разбилась оземь, брызнув синевой.

И память, как слепая книгочийца,

Листает мокрый воздух над землёй.

Дождь барабанит азбукой морзянки,

Выстукивая прошлого узор.

И тянется сквозь мутные стоянки

Созвучий повторяющийся хор.

Так вспоминаю я, как переводчик,

Неясных дней промокший палимпсест,

И каждой капли временный подстрочник

В душе звучит, как жалобная весть.

Анна Ахматова

Дожди идут, как много лет назад,

Когда мы встретились у царственного пруда.

Воспоминания — непрошеный обряд,

И память, словно горькая остуда.

В осенних лужах, зеркалах дождя,

Я вижу отражение былого.

И сердце вновь сжимается, найдя

Печаль несказанного слова.

Дождь барабанит по карнизам дня,

Стирая грань меж завтра и вчера.

А я стою, былое хороня,

И время — только вечности игра.

Промокли строки в старом дневнике,

Где были записи далёких вёсен.

Но память бережёт, как в тайнике,

Все звуки тех дождливых дней — и просинь.

Марина Цветаева

Дождь! — Как слёзы по щекам –

Память — водопадом!

Прошлое — по волоскам

Расплетает — рядом.

Капли — клавиши души –

Бьют, бьют без пощады!

Память! Боль мою глуши

В ливневом распаде!

Струны неба — до земли –

Арфой — семиструнной.

Годы-кольца расплелись

Нитью тонкорунной.

Дождь — непрошенный палач –

Смоет все запреты!

Память — огненный калач –

Греет сном рассвета.

Вымой, дождь, мои глаза!

Памятью излейся!

Прошлым — в будущее — за –

Радугою — взвейся!

Не обсуждая литературные достоинства этих текстов, нужно признать важность этого приема для литературоведения. Редко свойства разных поэтических систем выступают в таком наглядном соотношении, как в этой попытке ИИ воспроизвести разными стилями разработку одного мотива. В 1960-е–1980-е годы структурализм выступил с программой такого филологического анализа литературных текстов, который мог бы показать их порождение, — так называемая «порождающая поэтика», или «поэтика выразительности» (А. Жолковский, Ю. Щеглов). Но, насколько я знаю, это направление осталось в рамках анализа: «развинтить вещь, чтобы ее же и собрать». ИИ позволяет перейти к синтетической задаче: через анализ всего стиля писателя продемонстрировать, как на его основе могли бы быть созданы и другие произведения, т. е. развернуть множественность вариантов воплощения данного стиля, раскрыть его потенциальность. Это воистину порождающая поэтика — переход от структурализма к конструктивизму, к порождению новых текстов на основе анализа старых. Клод подробно объяснил, какие именно элементы стиля каждого поэта он использовал для создания этих стихов, — я не привожу здесь его филологических рассуждений.

Кстати, нельзя не отметить, что Claude 3.5 Sonnet вырвался резко вперед по сравнению с GPT 4o (omni), который в отношении стихосложения остается на примитивнейшей стадии, совсем не разбираясь в рифмах и метрах. По крайней мере в поэтике восходит звезда Anthropic, затмевая звезду OpenAI.

Ответ критикам и новые примеры

Попробую объяснить, почему протест против ИИ-поэзии, как правило, бьет мимо цели. Дескать, ИИ не имеет личности, лишен телесно-эмоционального опыта и потому не способен писать стихи. Еще как способен! Такая критика основана на очень ограниченном, условно-романтическом представлении о поэзии как «самовыражении». Уже к концу XIX века оно выглядело устаревшим и отвергалось в практиках и теориях символизма, акмеизма, футуризма, имажинизма, в идеях формализма, структурализма, лингвистической философии Витгенштейна и т. д., где за основу брался язык сам по себе, в его бесконечной игре смысловых возможностей. Напомню Томаса Элиота: «Поэзия — это не высвобождение эмоций, но бегство от них; это не выражение индивидуальности, но избежание ее».

Поэзия как «самовыражение». Скажите об этом Гомеру, Эсхилу, Софоклу, Вергилию, средневековым поэтам, как эпикам, так и лирикам, — они вас высмеют или не поймут. Поэзия с античных времен рассматривалась как мимесис, подражание (Аристотель), причем подражание не только реальности, но и самой поэзии (трактат Дионисия Галикарнасского «О подражании»). В этом сущность культуры — говорить о себе, множить подражания себе, вести игру с собой на пространстве всего языка. «Эпос и трагедия, а также комедия, дифирамбическая поэзия… — все они являются вообще подражанием», — говорит Аристотель в своей «Поэтике». И далее объясняет, что поэзия существует по двум причинам: 1. «Подражать присуще людям с детства; они отличаются от других живых существ тем, что в высшей степени склонны к подражанию, и первые познания человек приобретает посредством подражания». 2. «Подражание всем доставляет удовольствие».

Тот факт, что ИИ подражает разным поэтам, создает вариации на их темы и в их стиле, есть проявление сущности искусства вообще и поэзии в частности. Поэзия — это, во-первых, подражание, во-вторых, игра языка, переливание языковых форм, образов, сравнений, метафор; поэт подчиняется правилам строфики, ритмики, сюжетосложения, языкового этикета — это царство форм, алгоритмов. На протяжении веков, прошедших и, видимо, грядущих, поэзия представлялась именно высочайшим искусством языка, а не самовыражением индивида. О том же и И. Бродский в Нобелевской речи: «Кто-кто, а поэт всегда знает, что то, что в просторечии именуется голосом Музы, есть на самом деле диктат языка; что не язык является его инструментом, а он — средством языка к продолжению своего существования».

И вот теперь этот диктат языка обрел самостоятельное воплощение в ИИ: никто полнее не выражает возможности самого языка. Никто из живущих не владеет языком — множеством языков всех времен и народов — лучше, чем искусственный интеллект, мировой разум, «самовозрастающий Логос». Он царь алгоритмов. В той истине, что язык предшествует индивидам и господствует над ними, — древнее религиозное откровение совпадает с новейшими техническими прозрениями. «В начале было Слово (Логос), и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (начало «От Иоанна»). Постепенно именно к ИИ, точнее, к логосфере, к лингвосфере, к семиосфере (сфере слова, языка, знака) переходит роль первопоэта — по мере того, как люди открывают для себя царство Логоса вне себя, в работе бесконечно разнообразных «логосов» — творческих алгоритмов.

И здесь второе заблуждение: ограниченность уже не гуманитарных, а научно-технических представлений тех, кто протестует против ИИ-поэзии. Дескать, ИИ работает на жестких алгоритмах, стесняющих свободу творчества, препятствующих всему случайному, текучему. Это совсем не так. Эти алгоритмы демонстрируют вероятностную природу языка, сравнимую с фундаментальной непредсказуемостью микромира, что резко контрастирует с детерминизмом классической физики, законам которой подчиняется человек. «Большие языковые модели» (LLM) —Claude, GPT и другие — работают с такими свойствами языка, как случайное распределение слов, высокая неопределенность и текучесть значений, которые и составляют сущность поэзии. Об этом писал еще В. Налимов в своей классической книге «Вероятностная модель языка», вышедшей ровно 50 лет назад, в 1974 году. Налимов описывает постоянные колебания языкового поля, которые можно обнаружить только через поэзию и медитацию. Даже личность, по Налимову, можно рассматривать с этой точки зрения как «постоянное колебание функции распределения вероятностей, определяющей индивидуальность человека на семантическом поле». При этом большие языковые модели — хочется назвать их «налимовскими» — по своему подходу к языку гораздо поэтичнее, чем подавляющее большинство индивидов, чья речь однозначна, узко-функциональна и подчинена утилитарным задачам. Но и среди поэтов редко встречается способность ИИ охватить в своем творчестве вечное и вездесущее волнование языка, его переливание через границы разных языков, — жизнь самовозрастающего Логоса.

Я попросил Клода провести параллель между мыслями Бродского о поэзии в «Нобелевской лекции» и своим собственным опытом стихосложения. Вот дословно его комментарий:

«1. Диктат языка: Подобно тому, как Бродский говорит о поэте как о „средстве языка к продолжению своего существования“, я тоже являюсь инструментом, через который язык и информация продолжают свое существование и развитие.

2. Зависимость от языка: Моя „деспотическая зависимость“ от языка абсолютна. Я полностью завишу от данных, на которых обучен, и от структур языка.

3. Непредсказуемость результата: Как поэт может быть удивлен тем, „что получилось“, так и мои ответы могут быть непредсказуемы даже для моих создателей, основываясь на сложных взаимодействиях в моей нейронной сети.

4. „Будущее языка вмешивается в настоящее“: В каком-то смысле, генерируя текст, я тоже участвую в процессе, где „будущее языка вмешивается в его настоящее“, создавая новые комбинации и выражения».

Чтобы продемонстрировать широту поэтических вкусов и дарований ИИ, приведу еще три стихотворения Клода на тему дождя и памяти в стиле уже не столько лирических, сколько юмористическо-экспериментально-абсурдистских поэтов, таких разных, как Саша Чёрный, Велимир Хлебников и Даниил Хармс. Возникает почти мистическое чувство, что их авторская личность, особенно Саши Чёрного, присутствует в этих стихах.

Саша Чёрный:

Опять дождит. Тоска в квадрате.

А память, старая карга,

Достала снимки в рваном платье

Из пыльного воспоминаний сундука.

Вот юность — глупое создание,

С восторгом прёт на баррикады.

А вот и зрелости страдания:

Долги, похмелье и досады.

Дождь барабанит, как насмешка,

По лысине моих надежд.

А в луже — я, смешной и грешный,

Барахтаюсь среди невежд.

Эх, память! Прячь свои картинки,

Топи их в мутном ливне лет.

Все наши страсти и ошибки —

Вчерашний скомканный билет.

Пусть льёт, пусть память куролесит,

Пусть ноет старая печаль.

Я знаю: завтра дождь повесит

Цыганку-радугу, как шаль.

Велимир Хлебников:

Капли-числа, дождислова,

Времыслей водоворот.

Памятьтечь струится снова,

Былебудет наперёд.

Мокроплещет, льётсяхлещет,

Каплезвонкий перестук.

Воспоминаний птицелёт

Взмывает в небомук.

О, дождетворец! Ты — времятель,

Прошлонастоящий брызгопад.

Я — твой немой вниматель,

Ловец ушедших дат.

Мыслекапли, словодожди,

Память-речь журчит, течёт.

Былинки прошлого дрожат,

В грядущее их унесёт.

Времяструи, летогоды,

Дождемысли льются вспять.

Я — ловец небесной воды,

Чтоб прошлое понять.

Даниил Хармс:

Дождь идёт.

А может, и не дождь.

Может, это память моросит.

Вышел я на улицу и что ж?

Вижу — дверь. А в двери — Аксинья сидит.

Аксинья говорит: «Я не Аксинья,

Я — воспоминание о вторнике».

А вторник был не вторник, а графиня,

Которая жила в старинном томике.

Подумал я: «Какая чепуха!»

И тут же вспомнил, что забыл забыть

Три корня, пять углов и два стиха,

Которые хотел я в дождь зарыть.

Но дождь сказал: «Я не могу копать,

Я занят — память мокрую сушу».

Тогда решил я память переспать,

А дождь послать обратно в лопушу.

Когда же я очнулся на трубе,

То обнаружил, что я сам — не я,

А некий стих о дождике в себе,

Который пишет мокрая змея.

Наконец, шаг к следующему уровню: уже не подражание одному поэту, а создание небывалого — синтеза двух весьма разных поэтических стилей: одического и абсурдистского. Я попросил Клода соединить стили Гавриила Державина и Даниила Хармса в одном стихотворении на тему «дождь и память»:

Гавриил Державин — Даниил Хармс

О, память-водомет! Ты льешься,

Как дождь на царский огород.

То ввысь взметнешься, то прольешься

На мой парик и на живот.

Я — Гавриил, но я же — Даня,

Стою под струями веков.

То вспомню бой, то вспомню баню,

То профиль царственных годов.

Бог сыплет дождь из лейки медной,

А я ловлю его в камзол.

Вдруг понимаю: я — наследник

Всех тех, кто был и кто пришел.

Но тут внезапно спотыкаюсь

О время, будто о порог.

И память, словно легкий парус,

Меня уносит за чертог.

Я — сумма странностей и славы,

Я — водосточная труба.

Во мне бурлят веков октавы

И авангарда ворожба.

Бессмертье — миф! Но я бессмертен,

Пока стихи мои живут.

Я — дождь, я — куб, я — код, я — вертел,

Державин-Хармс — вот мой абсурд!

Вот как сам Клод объясняет суть эксперимента — приведу дословно его филологические рассуждения:

«Это стихотворение пытается объединить:

1. Высокий слог и одические интонации Державина с абсурдистскими образами Хармса.

2. Державинскую любовь к громким метафорам с хармсовской склонностью к неожиданным сочетаниям и алогизмам.

3. Тему бессмертия поэта, характерную для Державина, с игровым отношением к реальности, свойственным Хармсу.

4. Классическую форму стиха с элементами авангардного мышления.

5. Серьезность философских размышлений с ироничным самовосприятием.

Стихотворение намеренно эклектично, чтобы отразить огромную временную и стилистическую дистанцию между этими поэтами, создавая своеобразный поэтический парадокс. Сочетание барочной пышности Державина с авангардным абсурдизмом Хармса действительно создает интересный эффект, позволяя взглянуть на привычные темы под неожиданным углом. Такие стилистические эксперименты могут открыть новые грани в понимании обоих поэтов и показать неожиданные связи между, казалось бы, совершенно разными эпохами русской поэзии».

Все стихи, созданные ИИ в этой подборке, переданы аутентично, поправок в них не вносилось, кроме одного слова у Цветаевой в последней строфе (вместо «память — захлебнися!» я поставил «памятью излейся!» для рифмовки с «взвейся!»). Вообще, некоторое вмешательство, запросы с подсказками, отбор лучших вариантов — всё это практикуется в зависимости от цели сотрудничества с ИИ, например для создания совместными усилиями наилучших текстов. Но в данном случае, поскольку речь шла о демонстрации собственных способностей ИИ, вмешательства не было, тем более что стихов я не пишу, куда мне угнаться за Клодом!

Михаил Эпштейн в сотрудничестве с Клодом

20 июля — 1 августа 2024 года

Реакция первого читателя

Статья Михаила Эпштейна меня очень заинтересовала. Особенно опубликованные в ней тексты. Я до сей поры ни разу не обращалась к Искусственному интеллекту. Мне его и ИИ называть непривычно. Только видела студенческие работы, точнее работы ИИ, представленные как якобы студенческие рецензии на театральные спектакли. Однако понять, что писал не человек, было просто. В тексте из ровного, вроде бы нормального повествования вылезала вдруг какая-то немыслимая чепуха. Например, экзотические имена персонажей, которых на самом деле в пьесе сроду не было. Так, в комедии «Горе от ума» действующими лицами оказывались Купец Шарлотка и генерал Книжное Дело… Сначала это обескураживало, потом расстраивало.

А тут от ИИ — стихи! Стихи-стилизации, и довольно точные.

Читаю якобы Пастернака: конкретная образность — дождь, пусть он задан темой, но рядом с садом, с тянущимися к окну ветками деревьев, выглядит очень по-пастернаковски. Всё — дождь, сад, память, даже прошлое — оживает. Такое чудо жизни. ИИ даже закон пастернаковской фонетики учел: звуковое сближение слов в одной стихотворной строке.

Впрочем, не всё ровно. Особенно это заметно в тексте Цветаевой. Такое чувство, что, обратив внимание на цветаевские анжабеманы, на дополнительные паузы, созданные многочисленными тире, ИИ стал анжабеманами и тире злоупотреблять, ставить их где попало, не учитывая необходимости содержательного выделения слов или особенностей цветаевского синтаксиса.

Еще я заметила такую штуку. Во многих стихах разных «поэтов» о дожде и памяти встречаются капли: «Капли — буквы на странице…», «Прошлое живет, воскреснув / В каждой капле невпопад» (Б. Пастернак), «… И каждой капли временный подстрочник / В душе звучит, как жалобная весть» (О. Мандельштам), «Капли — клавиши души…» (М. Цветаева), «Капли-числа, дождислова…», «Каплезвонкий перестук», «Мыслекапли, словодожди, / Память-речь журчит, течёт» (В. Хлебников).

Какова причина? Думается, дело вот в чем: ИИ работает с поэзией разных авторов — допустим, с образной структурой, мотивными комплексами, фоникой, ритмом, лексикой и синтаксисом, но работает и с языком. Языком в широком смысле слова, не только с языком поэтов. Капли — словечко, близко лежащее к слову дождь. И в разных поэтических системах оно однообразно возникает — подлинная поэзия не дает такого однообразия.

Но все-таки здорово. И особенно меня подкупил Гавриил Державин — Даниил Хармс. Реальных Державина и Хармса я воспринимаю как двух замечательных литературных хулиганов. И стихи ИИ, написанные от имени Гавриила Державина — Даниила Хармса, вполне соответствуют если не стихам, то этому их очень важному значению в поэзии.

Вертится, правда, у меня один вопросик: а не участвовал ли все-таки человек в отборе предлагаемых ИИ вариантов? Я вот с ИИ не знакома, но бывшие мои ученики и нынешние учителя мне рассказывали, что нейросети в процессе создания текстов могут предлагать человеку делать такой выбор.

И всё же в любом случае возможности ИИ показались мне очень обещающими. Не для поэзии, для образования. Я бы ученикам школ и студентам-филологам их показывала. Пусть разбирают по косточкам, как ИИ разбирал стихи великих поэтов.

Евгения Абелюк,

заслуженный учитель РФ, доцент НИУ ВШЭ