Астроновости: лунный вулканизм, причудливое столкновение галактик, предсказанный астероид и сложности с меркурианским BepiColombo

Лунный вулканизм омолодили

Датировка образцов лунного вулканического базальта, возвращенных на Землю американскими миссиями Apollo и советскими аппаратами серии «Луна», а также анализ обнаруженных на Земле лунных метеоритов свидетельствовали прежде о том, что лунный вулканизм имел место по крайней мере от 4 до 2,8 млрд лет назад. Более точный, современный анализ дает уточнение: обширный вулканизм проявлялся еще 2 млрд лет назад. Теперь лаборатория Ли Цюли из Института геологии и геофизики Академии наук Китая (IGGCAS) изучила частицы вулканического стекла в образцах лунного реголита, собранных миссией «Чанъэ-5» и значительно «омолодила» возраст окончания лунного вулканизма.

Новое исследование показывает, что стеклянные шарики вулканического стекла образовались 123 ± 15 млн лет назад, что представляет собой доказательства самого молодого на сегодняшний день лунного вулканизма, подтвержденные радиоизотопным датированием. Исследование было опубликовано в журнале Science [1].

Да, подобные частицы способны образоваться не только за счет вулканической деятельности, они могут иметь и импактную природу своего происхождения. Но еще со времен изучения грунтов, доставленных миссиями Apollo, ученые нашли способ, каким можно различать между собой образцы ударного и вулканического происхождения. Китайские ученые вместе с американскими коллегами обнаружили порядка 3 тыс. стеклянных капель в образцах «Чанъэ-5», добытых непосредственно с поверхности и полученных бурением. Небольшая часть образцов не содержала никаких следов импактного происхождения. Именно их отправили в электронно-зондовый микроанализатор.

По результатам уран-свинцового датирования трех шариков вулканического стекла было получено время их образования — 123 ± 15 млн лет назад. Радиоизотопное датирование этих трех шариков из вулканического стекла «Чанъэ-5» предоставляет теперь убедительные доказательства существования вулканизма на Луне еще примерно 120 млн лет назад. Наличие такого молодого лунного вулканизма подразумевает, что небольшие небесные тела, такие как Луна, могли сохранять достаточное количество тепла для поддержания внутренней активности до очень поздних времен.

1. science.org/doi/10.1126/science.adk6635

Астероид № 9

4 августа 2024 года в атмосферу Земли влетел и разрушился астероид диаметром, по предварительным данным, порядка 1,5–1,6 м. Событие произошло на Филиппинами, в нескольких сотнях километров к северу от столицы страны Манилы. Наблюдатели на земле видели, как объект сгорел в атмосфере, образовав яркий след, смогли полюбоваться редким атмосферным явлением — пролетом метеора. Особенность его в том, что падение было предсказано заранее.

Вот какую информацию опубликовал в своем телеграм-канале ст. науч. сотр. ГАИШ, доцент физического факультета МГУ, канд. физ.-мат. наук Владимир Сурдин до момента падения небесного гостя:

«Сегодня примерно в 20:08 по московскому времени в земную атмосферу войдет астероид. Произойдет это над Филиппинами, недалеко от острова Лусон. Предполагаемое место падения астероида — в нескольких сотнях километров к северу от столицы Филиппин Манилы.

При обнаружении астероид получил название CAQTDL2. Позже его назвали 2024 RW1. Его диаметр — от 0,8 до 2,1 м.

Ожидается, что астероид полностью распадется при входе в атмосферу и произведет яркий взрыв.

Астероид был обнаружен сегодня утром обзором неба „Каталина“ в обсерватории Маунт-Леммон, штат Аризона. Это всего лишь девятый астероид в истории человечества, падение которого было спрогнозировано еще до его столкновения с Землей» [2].

Астероид 2024 RW1 был обнаружен технологом-исследователем Жаклин Фазекас в рамках реализации программы NASA Catalina Sky Survey обсерватории Steward Аризонского университета, что нацелена на отслеживание и каталогизацию объектов, сближающихся с Землей. Небесное тело удалось обнаружить всего за 11–12 часов до его вхождения в земную атмосферу.

2. t.me/nezemnoy_telegram/618

3. x.com/catalina_sky

IC 4709 — спиральная галактика в Телескопе

На снимке, переданном космическим телескопом NASA / ESA «Хаббл», запечатлена спиральная галактика IC 4709 [4]. Она находится примерно в 240 млн световых лет от нас в небольшом созвездии Телескопа, т. е. расположена к югу от небесного экватора и с поверхности Земли ее легче наблюдать из Южного полушария. Космический телескоп «Хаббл» не имеет подобных ограничений. Находясь на орбите, он прекрасно разглядел слабое гало и яркий вращающийся диск галактики, заполненный газом, пылевыми полосами и «звездными яслями». Компактная область в ее сердцевине, вероятно, может считаться самым интересным зрелищем. Там в центре находится активное ядро галактики (AGN), которое намного ярче, чем может обеспечить исключительно звездное население. Чрезвычайно яркая центральная область испускает столько радиации, что способно полностью затмить остальную галактику. AGN излучают во всем электромагнитном спектре — от радиоволн до гамма-лучей. Эта «свистопляска» объясняется присутствием центральной сверхмассивной черной дыры, которая поглощает вещество, оказавшееся слишком близко к ней, образуя так называемый аккреционный диск. Галактика, содержащая AGN, называется «активной галактикой».

AGN считаются наиболее яркими постоянными источниками электромагнитного излучения во Вселенной. Это означает, что их можно использовать для обнаружения самых удаленных объектов. Астрономы классифицируют различные типы AGN на основе их наблюдаемых характеристик. Самые мощные AGN известны как квазары. Блазары — это также AGN, с той лишь особенностью, что их релятивистские струи-выбросы (джеты) направлены в сторону земных наблюдателей.

Если бы в ядре IC 4709a содержались только звезды, то оно и близко не было бы таким ярким. Другое дело — сверхмассивная черная дыра, в 65 млн раз массивнее нашего Солнца. Вещество, падающее по спирали в аккреционном диске, в конечном итоге всё пропадает в черной дыре, но прежде его частицы, сталкиваясь между собой, разогреваются до чудовищных температур по мере вращения в диске и испускают мощнейшие потоки электромагнитного излучения во всех диапазонах.

Полоса темной пыли, видимая в центре галактики IC 4709 на изображении справа, блокирует излучение видимого диапазона от ядра, однако пропускает инфракрасные лучи и радиоволны. Разрешение «Хаббла» позволяет астрономам подробно изучить взаимодействие между компактным ядром AGN и его галактикой-хозяином. Всё это очень важно для понимания роли сверхмассивных черных дыр в прочих галактиках, гораздо более удаленных, чем IC 4709, где изучение таких мелких деталей невозможно.

4. science.nasa.gov/missions/hubble/hubble-examines-a-busy-galactic-center/

Ниже, чем планировалось

Меркурий считается одной из наиболее сложных для исследований планет Солнечной системы. Несмотря на относительную близость к Земле, достичь стабильной орбиты вокруг Меркурия технически довольно сложно. С подобными трудностями столкнулся и космический аппарат BepiColombo — совместный проект Европейского космического агентства (ESA) и Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).

BepiColombo, запущенный в космос в октябре 2018 года, должен был совершить девять гравитационных маневров — один у Земли, два у Венеры и шесть у Меркурия, — чтобы в итоге выйти на орбиту возле последнего. Однако в результате неполадок в работе двигателей космического корабля из-за проблем с электропитанием специалисты, отвечающие за этот полет, были вынуждены корректировать первоначальный план экспедиции, признав изменения в запланированной траектории движения аппарата.

Траектория, по которой сейчас движется BepiColombo, привела к тому, что во время последнего пролета космический аппарат приблизился к поверхности Меркурия на расстояние 165 км, что на 35 км ближе, чем планировалось изначально. Несмотря на такое сближение, отличающееся от расчетного, оперативная группа ESA всё же подтвердила успешное завершение этого этапа миссии. Следующие гравитационные маневры — пятый и шестой соответственно — запланированы на 1 декабря 2024 года и 8 января 2025-го.

Основная задача миссии BepiColombo — изучение самой близкой к Солнцу планеты. Аппарат несет на борту два отдельных спутника, оснащенных в общей сложности 16 научными приборами. Эти инструменты позволят провести детальное исследование планеты, включая изучение ее магнитного поля, геологической истории и химического состава поверхности.

Несмотря на технические сложности, миссия BepiColombo продолжает свой путь к Меркурию. Планируется, что аппарат проведет на орбите планеты не менее полутора лет, собирая бесценные данные, которые помогут ученым лучше понять формирование и эволюцию не только Меркурия, но и других планет земной группы.

По материалам esa.int/Science_Exploration/Space_Science/BepiColombo

Изображение номера — столкновение галактик UGC 9327 и UGC 9326

На множестве космических снимков, полученных в рамках программы Subaru Hyper Suprime-Cam (HSC-SSP), запечатлены взаимодействующие или сталкивающиеся галактики, влияющие на форму друг друга за счет гравитационного взаимодействия.

На этом изображении, полученном 8,2-метровым японским телескопом Subaru, установленным на вершине потухшего вулкана Мауна-Кеа в Гавайях, показаны две взаимодействующие спиральные галактики в созвездии Девы, которые своей формой напоминают медузу. Галактика, соответствующая голове медузы, носит обозначение UGC 9327, а другая, в виде хвоста-щупальца, — UGC 9326. Астроном, обнаруживший эту пару галактик, так и назвал их «Галактика-медуза» из-за поразительного внешнего вида.

Согласно современным представлениям об эволюции галактик подобную форму они приняли в результате серии взаимодействий и слияний. UGC 9326 и UGC 9327 удалены от нас примерно на 770 млн световых лет.

subarutelescope.org/en/gallery/pressrelease/2024/07/03/3423.html

Алексей Кудря