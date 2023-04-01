Победа над инфляцией, отечественные фотоны и подготовка очередной смены космонавтов

Генезис победил инфляцию
Директор Института общей космологии РАН чл.-корр. А.М. Лысовцев на заседании совместного космолого-теологического совета РАН-РПЦ выступил с сенсационным заявлением.
Оказывается, новые данные космического телескопа JWST подтверждают космологическую теорию, получившую название «Генезис» [1], приводящую в полное соответствие современную космологию и Книгу Бытия. Эти же данные полностью опровергают атеистическую теорию космологической инфляции.
Согласно подтвержденной теории, на первой стадии Вселенная была безвидна и пуста, всюду царила конформная теория поля без выделенных масштабов, не было ни частиц, ни гравитации, и только дух спонтанного нарушения симметрии витал над виртуальными водами.
На второй стадии произошло спонтанное нарушение конформной симметрии, и свет отделился от тьмы: появились частицы, возникла гравитация и планковский масштаб.
На третьей стадии нарушилась симметрия великого объединения и сильные взаимодействия отделились от слабых как вода от суши.
А.М. Лысовцев в заключение сообщил, что все сотрудники Института общей космологии мобилизованы на решение задач последующих дней творения. Уже просматривается решение проблемы сотворения больших и малых светил вследствие джинсовской неустойчивости.
Доклад был встречен бурными аплодисментами, свидетельствующими о становлении научно-теистического консенсуса.
Резонансные частоты биополя, возбуждаемые вирусами
Согласно анонимной утечке информации, в биолаборатории НАТО получен генно-модифицированный вирус, который, размножившись в организме, возбуждает колебания человеческого биополя на частоте 1,75 ГГц. Человек, инфицированный этим вирусом, легко засекается любым дроном, способным принимать сигнал на этой частоте. Судя по всему, предполагается распространять этот вирус вместе с вакциной от COVID-19 в странах предполагаемого противника.
Новости импортозамещения: отечественные фотоны
В рамках программы импортозамещения Балабаевская спичечная фабрика переименована в Балабаевский фотонный завод. Действительно, в одном спичечном коробке умещается около 1022 потенциальных фотонов со средней длиной волны 600 нанометров, чрезвычайно полезных для использования в народном хозяйстве.
В Звездном городке продолжается подготовка очередной смены космонавтов
Большим сюрпризом для участников миссии стало довольно-таки необычное решение нового главы госкорпорации «Роскосмос» Юрия Борисова. По сообщению осведомленного источника, пожелавшего остаться неизвестным, в состав очередной экспедиции на орбитальную станцию МКС решено включить на должность космонавта-исследователя известного автора и исполнителя песен Юрия Эдуардовича Лозу.
Один из чиновников Роскосмоса на условиях анонимности так прокомментировал это неожиданное решение: «Да он задолбал уже!»
Тема победы над инфляцией не раскрыта полностью. К концу года будет 0% или нет?
Заметка понравилась, — весьма своевременная, информативная и не перегружена профессиональным жаргоном.
Деятельность Института общей космологии РАН, похоже, заслуживает самой высокой оценки, дополнительного финансирования и переименования в Институт всеобщей космологии РАН.
Наконец-то по достоинству оценен неоценимый вклад данных JWST в будущие космологические теории инфляции.
Просматривается захватывающая дух перспектива великого объединения космологии не только с Книгой Бытия, но и с Книгой мёртвых, Кораном, Ведами, Калевалой и другими.
Информация о биорезонансных вирусах впечатляет, — ведь тогда человек станет живым телефоном и смартфоном, — осуществится бизнес-мечта Илона Маска о нейросвязи НИ с ИИ.
БФФ наряду с очевидной народохозяйственной пользой попутно реализует фундаментальную научную идею фотонного коллайдера в качестве импортозамещения БАКа.
Можно только приветствовать инициативу главы Роскосмоса взять Юрия Лозу на должность космонавта-исследователя, — ведь его известная всем фамилия творца-исполнителя роковой песни «Плот» может оживить интерес к лозоходству в космосе.
Таким образом, — в связи с вышеизложенным, — вряд ли будет преувеличением назвать заметку образцом безымянного научно-просветительского текста.
И ещё, — весьма привлекательной является импортозамещение связи со скоростью света на мгновенную, — основанную на нелокальных свойствах времени и информации.
Согласно представлениям российского астрофизика Николая Козырева, высказанным задолго до появления идеи квантовой запутанности:
«Время не распространяется, а появляется сразу во всей Вселенной, поэтому связь через время должна быть мгновенной и явления на самых далеких объектах могут изучаться без запаздывания, одновременно с нашими наблюдениями.
Эта перспектива не противоречит специальной теории относительности, потому что при мгновенной связи через время ничто не движется и нет никаких материальных перемещений.»
Н.А. Козырев Избранные труды (1991). С.191–204.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/K/KOZYREV_Nikolay_Aleksandrovich/_Kozyrev_N.A..html
Если ничего не движется, то и связи никакой нет ))
Обычному человеку трудно понять текст гения. ))
Я в таких случаях говорю себе — допустим гений прав, — тогда, как могла бы реализоваться высказанная им мысль?
Вот вариант на основе подобия аналогий: допустим, наряду с привычным нам пространством-временем существует, скажем, информация-время, — для этого достаточно заменить в первой комбинации пространство на время, а время на информацию. Движение не исчезнет — изменятся объекты движения, — для нас нематериальные, но в силу пересечения обеих комбинаций — нам полезное.
Вот как-то так.
Артур Кларк осторожно заметил: самая большая опасность, подстерегающая нас — недостаток воображения ))