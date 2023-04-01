Победа над инфляцией, отечественные фотоны и подготовка очередной смены космонавтов

Генезис победил инфляцию

Директор Института общей космологии РАН чл.-корр. А.М. Лысовцев на заседании совместного космолого-теологического совета РАН-РПЦ выступил с сенсационным заявлением.

Оказывается, новые данные космического телескопа JWST подтверждают космологическую теорию, получившую название «Генезис» [1], приводящую в полное соответствие современную космологию и Книгу Бытия. Эти же данные полностью опровергают атеистическую теорию космологической инфляции.

Согласно подтвержденной теории, на первой стадии Вселенная была безвидна и пуста, всюду царила конформная теория поля без выделенных масштабов, не было ни частиц, ни гравитации, и только дух спонтанного нарушения симметрии витал над виртуальными водами.

На второй стадии произошло спонтанное нарушение конформной симметрии, и свет отделился от тьмы: появились частицы, возникла гравитация и планковский масштаб.

На третьей стадии нарушилась симметрия великого объединения и сильные взаимодействия отделились от слабых как вода от суши.

А.М. Лысовцев в заключение сообщил, что все сотрудники Института общей космологии мобилизованы на решение задач последующих дней творения. Уже просматривается решение проблемы сотворения больших и малых светил вследствие джинсовской неустойчивости.

Доклад был встречен бурными аплодисментами, свидетельствующими о становлении научно-теистического консенсуса.

Резонансные частоты биополя, возбуждаемые вирусами

Согласно анонимной утечке информации, в биолаборатории НАТО получен генно-модифицированный вирус, который, размножившись в организме, возбуждает колебания человеческого биополя на частоте 1,75 ГГц. Человек, инфицированный этим вирусом, легко засекается любым дроном, способным принимать сигнал на этой частоте. Судя по всему, предполагается распространять этот вирус вместе с вакциной от COVID-19 в странах предполагаемого противника.

Новости импортозамещения: отечественные фотоны

В рамках программы импортозамещения Балабаевская спичечная фабрика переименована в Балабаевский фотонный завод. Действительно, в одном спичечном коробке умещается около 1022 потенциальных фотонов со средней длиной волны 600 нанометров, чрезвычайно полезных для использования в народном хозяйстве.

В Звездном городке продолжается подготовка очередной смены космонавтов

Большим сюрпризом для участников миссии стало довольно-таки необычное решение нового главы госкорпорации «Роскосмос» Юрия Борисова. По сообщению осведомленного источника, пожелавшего остаться неизвестным, в состав очередной экспедиции на орбитальную станцию МКС решено включить на должность космонавта-исследователя известного автора и исполнителя песен Юрия Эдуардовича Лозу.

Один из чиновников Роскосмоса на условиях анонимности так прокомментировал это неожиданное решение: «Да он задолбал уже!»

1. arxiv.org/abs/1106.1428

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