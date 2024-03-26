Юра, у нас отмена!

21 марта 2024 года в 16:21 мск был запланирован пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-25» к МКС со стартовой площадки № 31 космодрома Байконур (Казахстан).

Примечательно, что в рамках миссии на МКС отправлялись сразу две женщины. Это 54-летняя астронавтка NASA Трейси Колдвелл-Дайсон, бортинженер, для которой этот полет становился третьим (до этого 2007 год — STS-118; 2010 год — «Союз ТМА-18»), и 33-летняя космонавтка Марина Василевская, участница космического полета, белорусская бортпроводница авиакомпании «Белавиа», которая в декабре 2022 года в ходе конкурсного отбора, проходившего в Беларуси, была отобрана в числе шести претенденток из более трех тысяч желающих девушек для участия в космическом полете на российском корабле «Союз».

Командир корабля — 52-летний Олег Новицкий, для которого это четвертый полет (2012 год — «Союз ТМА-06М»; 2016 год — «Союз МС-03»; 2021 год — «Союз МС-18»). Примечательно, что Олег Новицкий также является уроженцем республики Беларусь.

После двухнедельного пребывания на МКС Новицкий и Василевская должны были вернуться на «Союзе МС-24» 2 апреля вместе с астронавткой NASA Лорал О’Харой, а миссия Трейси Дайсон планировалась до сентября. После этого Трейси Дайсон возвращается на Землю вместе с космонавтами Роскосмоса Олегом Кононенко и Николаем Чубом.

21 марта 2024 года, согласно трансляции Роскосмоса [1], за 12 секунд до старта прошла команда автоматической отмены пуска. Согласно заявлению главы Роскосмоса Юрия Борисова [2], причиной отмены пуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым космическим аппаратом «Союз МС-25» стала просадка напряжения химического источника тока.

Во время модернизации, когда Россия переходила с советской РН «Союз-У» на условно российскую РН «Союз-2.1», на ракету были установлены новые химические источники тока, которые считаются батареями постоянной готовности и не требуют зарядно-аккумуляторной станции.

Причины отказа батареи пока не названы — исходя из опыта предыдущих аварийных случаев, ждать объяснений причин отказа можно будет от нескольких дней до нескольких лет (как это было с отверстием в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09», обнаруженным в 2018 году: в 2021 году причину возникновения отверстия возложили на американскую сторону, а конкретно — на астронавтку NASA Серену Ауньон-Чанселлор, которая из-за тромбоза якобы страдала серьезным психическим расстройством, — и то не официально, а при помощи «неназванных источников в космической отрасли» [3]).

Предыдущий похожий случай произошел в январе 1969 года — тогда был отменен старт «Союза-4», на борту которого находился космонавт Владимир Шаталов. Тогда за 9 минут до команды «Пуск» был обнаружен отказ одного из гироскопических приборов. Старт был отложен на сутки, и космонавта эвакуировали из корабля.

В современной российской истории непосредственно перед стартом пуски пилотируемых кораблей не отменяли, это первый такой случай. На самом деле в произошедшем нет ничего страшного — отмены запусков непосредственно перед стартом довольно частое явление в мировой космонавтике, в том числе пилотируемой. Как правило, причиной подобных ситуаций становятся неисправные датчики, но иногда проблема оказывается гораздо серьезней, и ракету приходится снимать со стартового стола и увозить со стартовой площадки для замены неисправных компонентов.

Гораздо опаснее, когда отказ происходит во время старта, как это произошло во время пуска корабля «Союз МС-10» с космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым и астронавтом NASA Тайлером Хейгом. Тогда авария произошла через 2 минуты 45 секунд после старта РН «Союз-ФГ» в результате отказа датчика выхода бокового блока Д из шарнирного упора на корпусе центрального блока. Тогда успешно сработала система аварийного спасения (САС), которая отстыковала корабль от ракеты, и он совершил баллистический спуск с последующим приземлением в 25 км восточнее города Жезказган. Астронавты не пострадали.

Еще один подобный случай произошел в сентябре 1983 года, во время запуска «Союз Т-10-1». Тогда за 48 секунд до старта произошло возгорание топлива РН «Союз-У», после чего по команде наземного ЦУПа была активирована система аварийного спасения, отстрелившая спускаемый аппарат с экипажем, который через 5 минут 13 секунд полета по баллистической траектории и спуска на парашюте приземлился примерно в 4 км от стартового комплекса.

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В результате отмененный 21 марта запуск «Союза МС-25» был перенесен на субботу, 23 марта, в 15:36 мск [4]. В назначенное время ракета с экипажем успешно взлетела и вышла на заданную орбиту. Все наземные системы запуска отработали штатно. Выведение «Союза МС-25» на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля также прошли в штатном режиме. К сожалению, из-за отмены пуска 21 марта 2024 года экипажу пришлось лететь не по двухвитковой схеме, а по некогда классической — двухсуточной. Сближение пилотируемого корабля «Союз МС-25» с МКС при этом занимает порядка пятидесяти часов, а не три с половиной, как планировалось в случае запуска аппарата в четверг. Также из-за переноса запуска «Союза МС-25» возвращение пилотируемого корабля «Союз МС-24» перенесено со 2 на 6 апреля [5]. В настоящий момент экипаж уже осваивается на МКС после успешной стыковки, которая произошла 25 марта в 18:02:50 мск.

Денис Альбин,

главный редактор журнала «Всё о Космосе» (aboutspacejornal.net)

1. youtu.be/UzdUlOllIAs

2. tass.ru/kosmos/20308597

3. tass.ru/kosmos/12115081

4. roscosmos.ru/40374/

5. roscosmos.ru/40307/