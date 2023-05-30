Концепция изменилась

Уважаемая редакция!

Недавно появилась Концепция технологического развития, ну или концепция в очередной раз изменилась — даже такой искушенный в научной политике человек, как я, теряется в круговерти руководящих документов. Что и говорить, за последние десятилетия сменилось столько стратегий, концепций, стратегических инициатив, платформ, программ и госпрограмм, что на ум невольно приходят строки старой студенческой песни: «А синуса график волна за волной по оси абсцисс убегает».

Можно, конечно, к изменениям концепции подходить аполитично, обывательски и с непониманием, как один мой коллега. Он недавно очень поносил всякие документы стратегического планирования, эмоционально восклицая: «Еще в 2007 году Стратегия инновационного развития требовала, чтобы к 2020 году внутренние затраты на исследования разработки вышли на уровень 3% ВВП. И что с того?! Как болтался у нас этот показатель в районе 1% ВВП, так и болтается, в то время как другие страны наращивают вложения, и никакие стратегии ничего не меняют! Всё это бумагомарательство — простая имитация полезной деятельности, не больше, причем за большие бюджетные деньги!»

Традиционно не спорю с кликушами, хотя совершенно с ними не согласен. Во-первых, стабильность, как известно, признак мастерства, поэтому стабильность уровня внутренних затрат на исследования и разработки характеризует наше правительство с самой лучшей стороны. Да, другие страны участвуют в изматывающей гонке, а мы находим способы достигнуть каких-то разумных целей с минимальными затратами.

Во-вторых, налицо абсолютное непонимание того, зачем нужны концепции и стратегии. Помните, коллеги, что говорится в известном фильме про НИИ чародейства и волшебства? Главное — видеть цель, верить в себя и не замечать препятствий. И всё у нас получится. Так вот, стратегии и концепции рисуют нам желанные цели, которые должны быть достигнуты в конце нашего непростого пути. С тем, чтобы не замечать препятствий, у нас проблем вообще никогда не было — это, как говорят малограмотные люди, «в наших генах». Гладко было на бумаге — ну и так далее.

Проблема у нас с одним — с верой в себя. Вот как раз это лечится с трудом. То есть, конечно, лечится, но далеко не каждый способен не просто выпить такое количество водки, но и постоянно поддерживать себя в соответствующем состоянии. Тут нам, товарищи, предстоит много еще работать. И это работа государственная, необходимы объединенные усилия руководства страны, недеструктивных церквей, телевидения, радио и прочих средств массовой информации.

Конечно, было бы ошибкой думать, что мы будем идти к указанной в каком-то важном документе цели прописанным там путем и, вооружившись верой в себя и тотальным игнором препятствий, окажемся на месте. Безусловно, нет! Мы же не бумажные душонки, подумайте сами: есть какая-то Стратегия — и есть атомный ледокол по фамилии Ковальчук, несущийся вперед на полной скорости к своим целям, сметая на своем пути все препятствия. И видение цели у него, как и у всякого гения, не такое, как в бумажке написано. Разве мы будем тормозить гения, указывая, что в пункте 7 параграфа 5… Нет, конечно, не будем — он просто нас переедет.

Главное поэтому — просто понимание, что в государстве есть целеполагание и установлены некоторые условные цели, к которым мы как бы должны стремиться, хотя и вряд ли их достигнем.

Но есть и другая, не менее важная функция документов стратегического планирования. Армия, как вы знаете, не должна пребывать в состоянии безделья, люди с оружием должны быть чем-то заняты, ведь лень — мать всех пороков. Солдаты должны быть загружены шагистикой, рытьем траншей и постройкой дач для генералов. Это, во-первых, учит подчинению, а во-вторых — занимает время солдат, не давая им задумываться и наполнять свою голову разными нехорошими мыслями. Та же история — с армией чиновников. Нельзя давать им расслабиться, задуматься о том, где и что они могут спереть, нет! Над ними дамокловым мечом должны висеть отчеты по этапам различных программ, стратегий и прочих ответственных документов, по которым толком ничего не сделано. Они должны ночью в холодном поту просыпаться, думая о том, как они будут изображать достижение индикаторов и показателей. В таком вот угнетенном состоянии они определенно не могут представлять угрозы стране!

Ну а сама Концепция, она… должна обеспечить достижение технологического суверенитета за счет внедрения результатов отечественных исследований и разработок. Планируется развивать разные критические технологии, в частности, будет локализовываться производство лекарств и медицинских изделий, будут производиться беспилотники и т. д. В общем, это хорошая Концепция с правильными целями.

Ваш Иван Экономов

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