Космические угрозы: опасности Солнечной системы

Беседа главного редактора газеты «Троицкий вариант — Наука» Бориса Штерна с астрономом, доктором физико-математических наук, профессором РАН, заведующим отделом физики и эволюции звезд ИНАСАН Дмитрием Вибе о потенциальных угрозах человечеству из космоса. Видео см. на канале ТрВ-Наука: youtube.com/watch?v=OGyV_Pj6slg.

— Сегодня у нас в гостях — причем не в первый раз — Дмитрий Вибе, профессор РАН и зав. отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН. Речь пойдет об угрозах Земле из космоса. Так как извне нашей планете может грозить многое, сегодня мы ограничимся угрозами из Солнечной системы. Есть еще галактические угрозы, но поскольку они маловероятны, то оставим их до лучших времен.

Астероиды

— Начнем с метеоритной угрозы. Для начала: космические тела какого размера реально угрожают Земле? Безусловно, метеоритов много, но речь скорее следует вести об опасности астероидной — по крайней мере, именно о ней говорят в этом контексте. Какова статистика столкновений и на каком масштабе времени нам ожидать следующего серьезного удара по Земле?

— Учитывать степень опасности, безусловно, важно: XX век подарил нам два разномасштабных примера, причинивших тот или иной ущерб: Тунгусское и Челябинское тела. Доатмосферный размер первого составлял порядка 50 м, а второй метеорит доходил до 17–20 м. На Челябинскую область в 2013 году пришелся небольшой, но все-таки заметный ущерб — большей частью выбитые стекла, а Тунгусский метеорит повалил лес на территории 2 000 км2, вызвав пожар. Тунгусское событие вызвало немало размышлений на тему, что было бы, упади тело на несколько часов позже — не в бассейн Подкаменной Тунгуски, а на Санкт-Петербург. Такие серьезные, но в общем-то локальные события происходят с частотой два раза в столетие (Челябинское событие), или раз в тысячу лет (Тунгусское событие).

Если говорить о серьезной метеоритной опасности, то минимальным критическим размером тела считается примерно 140 м. Такой метеорит может вызвать региональную катастрофу — бедствие, охватывающее площадь средней европейской страны. Вообще, результат падения довольно сильно зависит от того, под каким углом тело войдет в атмосферу. Считается, что о телах размером более 140 м следует знать заранее и в случае угрозы принимать меры. К счастью, это встречается редко: чем больше метеорит, тем меньше вероятность такого импактного события, и столкновения с такими большими телами случаются на масштабах в десятки тысяч лет. Сейчас поставлена задача обнаружить большую часть 140-метровых объектов в окружающем Землю пространстве.

— А какого размера кратер в Аризоне, что это было за тело?

— Это был небольшой метеороид примерно 40–50 м. Не самая большая вмятинка.

— Да, но пусть этот самый Аризонский кратер диаметром в тысячу километров и называют «вмятинкой», он всё равно выглядит внушительно. Помимо этого, вокруг него творились ужасные вещи, как-то: ударные волны, падение камней… Тело, вызвавшее это событие, вполне могло бы уничтожить крупный город.

— Аризонское событие вполне можно сравнить с Тунгусским по масштабам. Но в случае последнего взрыв произошел над поверхностью планеты, поэтому какого-то внятного кратера не осталось. Аризонское тело же дошло до самой Земли; более того, не стоит забывать о разных характерах аризонской и сибирской поверхности Земли. Параллели можно проводить только по масштабам.

— Катастрофа каких размеров считается региональной и какого размера глыба может вызвать подобное бедствие? Как часто такое может случаться?

— Событие на территории, охватывающей население в несколько миллионов человек, можно называть региональным. Такое бедствие может быть вызвано телом размером в те же 140 м или больше. Тут стоит сделать небольшое терминологическое уточнение: в 2017 году Международный астрономический союз решил считать астероидами всё, что больше метра в заатмосферных размерах, а метеороиды — тела меньше метра 1. Так что все долетевшие хотя бы в каких-то минимальных количествах тела представляют собой астероиды. Столкновения со 140-метровыми объектами случаются на масштабах в десятки тысяч лет.

— А что за тело оставило Чикшулубский кратер? Это было глобальным или региональным событием?

— Эта катастрофа имела глобальные масштабы: последствия охватили всю Землю. Размер метеорита составлял несколько километров. Такое редкое событие может случиться уже на масштабах десятков миллионов лет, но последствия будут очень серьезными, так что не совсем ясно, как к такому нужно относиться.

— Последствия региональных катастроф могут быть не менее страшными. Как нам помогают современные технологии? Как быстро можно увидеть космическое тело больших размеров, угрожающее планете?

— В принципе, современные наблюдательные средства, нацеленные на обнаружение угроз из Солнечной системы, должны сообщать нам о возможной угрозе за десятилетия. К счастью, опасность астероида зависит от его размеров, и чем он больше и ярче, тем проще его обнаружить. У нас есть надежда, что объем околоземного пространства достаточно мал и его можно полностью контролировать. Статистика открытий показывает, что мы знаем практически все, по крайней мере, километровые и более крупные тела в околоземном пространстве. Обзоры ведутся регулярно, в дело включаются новые более чувствительные телескопы, но новых неоткрытых километровых астероидов в околоземном пространстве практически не появляется. Новая цель — 140-метровые астероиды — тела, которые в принципе могут быть исчерпывающе обнаружены в тех окрестностях, откуда они могут угрожать Земле. Когда в ближайшие годы эта задача будет окончательно решена, то о потенциальной региональной катастрофе мы узнаем задолго до ее наступления и сумеем предпринять меры. Если же мы обнаружим опасный большой астероид за меньший промежуток времени (допустим, за месяц до столкновения), то предпринять какие-то меры будет непросто, но надежда организовать эвакуацию всё равно останется. К тому же за это время вполне можно предсказать, куда этот астероид упадет. Общая идея тем не менее состоит в том, чтобы предсказывать потенциальные импакты за десятилетия и нивелировать возможную опасность.

— Хочется уточнить: вы сказали «околоземное пространство», имея в виду не столько близкое к Земле пространство, сколько орбиты, пересекающие траекторию нашей планеты, верно? Астероид может, скажем, долететь до Марса с Юпитером и где-то на пути к Солнцу столкнуться с Землей.

— Да, конечно, здесь речь идет о пространстве орбит. Эквивалентный термин в английском языке не совсем корректен — Near-Earth objects (NEOs), хотя на самом деле речь идет о близости орбит, а не о близости тел. Здесь выделяются две группы объектов. Первая — астероиды, сближающиеся с Землей и имеющие в перигелии расстояние до Солнца меньше 1,3 астрономической единицы (а. е.). Условно скажем, что они могут приближаться к нашей планете на треть а. е. — на 50 млн км. Вторая группа потенциально опасных тел включает в себя объекты, у которых расстояние их орбит до орбиты Земли не превышает 0,05 а. е. Это около 7,5 млн км. Астероиды, сближающиеся с Землей, представляют собой тела, требующие некоторого контроля. Потенциально опасные астероиды — объекты, требующие к себе пристального внимания: дело не только в том, что расстояние в 0,05 а. е. близко к ошибке предсказания орбиты, но и в том, что орбиты астероидов эволюционируют. Небольшие изменения орбиты могут перевести космическое тело из категории потенциально опасного объекта в категорию объекта, представляющего реальную угрозу планете.

— Допустим, мы узнали о грозящей опасности — о пересечении орбит — за пять лет. Есть ли технические средства, которые помогут нам избежать столкновения? Можно ли успешно организовать и провести оборону? На ум приходят фильмы вроде «Армагеддона», где пытаются отклонять астероиды…

— Мне очень нравится комментарий по поводу этого фильма, попавший аж в журнал Nature. Там публиковалась статья 2, посвященная другому кино о столкновении с астероидом — “Deep Impact” (в русскоязычном прокате — «Столкновение с бездной»). Мельком там упоминался и «Армагеддон» со словами, что все совпадения с реальностью в этом фильме являются случайными и непреднамеренными. Такие методы, конечно, нас не спасут, будет здорово, если мы узнаем о надвигающейся беде за несколько лет (а есть надежда, что мы вполне сможем заметить опасность за несколько десятилетий). В таком случае нам будет куда спокойнее, нежели персонажам «Армагеддона»: в реальности опасный астероид уничтожать не надо, нужно будет лишь отвести его в сторону. Здесь предлагается несколько разных методов. Среди спокойных и очевидных подходов — закрепление на поверхности объекта двигательной установки, которая будет изменять траекторию тела. Есть и радикальные методы, вроде взрыва ядерных устройств с последующим приданием астероиду импульса.

Относительно недавно, в сентябре 2022 года, исследователи провели натурный эксперимент по изменению траектории астероида путем столкновения искусственного тела со спутником 3. Аппарат DART без всяких хитростей на скорости порядка 6 км/с ударился об астероид и, как показали последующие измерения, орбита космического объекта изменилась куда сильнее, чем показывали первичные расчеты. Конечно, астероид Диморф был отобран специально, а ситуация нарочно подстроена, но это факт: орбиту тела размером порядка 140–150 м можно немного изменить. Идея состоит в том, что за несколько десятилетий и множества оборотов вокруг Солнца этот маленький сдвиг разовьется в смещение более существенное. Тем более, что сильно сдвигать астероид нам и не нужно. Это несравнимо с масштабами орбиты, речь идет о смещении в сторону на несколько тысяч километров. Так что есть не только идеи, но и их пробные реализации.

— Вот уточняющий вопрос. Казалось бы, всё легко посчитать: вот летит масса с определенным импульсом. Надо просто приложить его к телу? Или нужно еще учесть силу выброса от удара, которая увеличивает эффект?

— Да, нужно. В ходе эксперимента зафиксировали мощные выбросы вещества. Телескопы, нацеленные на точку столкновения, показали, что вещества действительно выбросилось много, и именно поэтому эффект оказался сильнее, чем можно было бы ожидать, исходя из закона сохранения импульса астероида и ударника.

— Поскольку мы уже заговорили о фильмах, мне вспомнилась недавняя кинокартина «Не смотри вверх»4 (“Don’t Look Up”). Она понравилась мне не из-за научного правдоподобия, но из-за своего социального звучания. Как я понимаю, событие в этом фильме сравнимо не с Чикшулубским метеоритом, но с чем-то более масштабным. Было ли что-нибудь подобное в истории Земли (исключая первую сотню миллионов лет)?

— Строго говоря, тело в 9–10 км из этого фильма похоже на астероид, убивший динозавров. На Земле есть астроблемы и кратеры существенно больших размеров, скажем, Садбери и Вредефорт. Их немного, но тут не стоит забывать о том, что такие структуры со временем могут и исчезать с поверхности планеты. Если подобное печальное событие случится снова, то оно не приведет, как говорится в «Не смотри вверх», к полному исчезновению жизни на Земле. Тем более можно говорить о том, что Чикшулубский метеорит оказался для млекопитающих фактором скорее благотворным, нежели разрушительным. Фильм этот интересен с другой точки зрения: он напоминает, что опасность называется астероидно-кометной; а всё то, о чем мы говорили до сих пор, относится к астероидам. С кометами ситуация несколько хуже. Временные шкалы в фильме показаны верно: за несколько десятилетий о разрушительной комете мы не узнаем ничего, и времени у нас будет всего полгода. С другой стороны, тренировки и оценки в реальности показывают, что за полгода мы ничего не успеем подготовить, хоть в фильме мы и видим иное. Если вдруг мы обнаружим комету, подобную той, что увидели Кейт Дибиаски и Рэндалл Минди, то будет не совсем понятно, что с ней делать.

Почему кометной опасности не уделяется такое же большое внимание, как и астероидной? Дело в том, что оценки показывают: падения комет случаются еще реже, чем импакты с участием астероидов.

— Ну и последний вопрос про астероиды. Журналисты регулярно пугают нас опасными космическими телами, которые будут пролетать рядом с Землей. Откуда берутся такие сообщения и насколько они серьезны?

— Печальная тематика: бывает, что у изданий возникает потребность заполнить пустое место какой-нибудь космической новостью. Так и появляются заметки о том, что, по сообщениям NASA, к планете летит опасный астероид. На сайте Лаборатории реактивного движения есть поддомен со списком предстоящих сближений с астероидами 5. Оттуда случайным образом выбираются строки, новость ими «подкрепляется» и начинает тиражироваться. Внимания такому уделять не нужно: в конце концов, если Земле на самом деле будет угрожать опасность, то мы узнаем это не от интернет-порталов.

Вспышки на Солнце

— Спасибо. На этой ноте перейдем к солнечной опасности. Совсем недавно в Подмосковье и в регионах южнее Москвы можно было полюбоваться полярным сиянием 6. Мне довелось видеть такое лет десять назад. Зрелище впечатляющее, но масштаб события незначительный. Какие есть более серьезные явления, связанные с Солнцем? Вспомним Квебекское событие, когда на юге Канады на несколько дней вырубило энергосистему. Такое случается нечасто, но последствия бывают тяжелыми. Как я понимаю, солнечные вспышки и схожие возмущения не оказывали существенного влияния, пока цивилизация развивалась, — не будь то полярным сиянием, такого события бы просто не заметили. XIX век увидел Кэррингтоновское событие, нанесшее ущерб телеграфному сообщению. До сих пор критического ущерба от солнечной активности, вероятно, и не было, но он может быть, ведь вспышки бывали еще в дотелеграфные времена. Как по-вашему, когда нам ждать события, которое будет угрожать энергоснабжению на целом континенте?

— Любопытно то, что мы совершенно точно можем назвать дату, когда осознали опасность, исходящую от Солнца. 1 сентября 1859 года Ричард Кэррингтон стал первым человеком, наблюдавшим солнечную вспышку. Это событие осталось в истории из-за своего воздействия на технологическую часть цивилизации. Конечно, необычные полярные сияния (те, что происходят на низких широтах) отмечались давно: упоминания о них есть в летописях разных народов. Здесь важно то, что полярное сияние — не обязательно индикатор каких-то мощных событий; всё сильно зависит от обстоятельств взаимодействия земного магнитного поля с выбросом солнечного вещества. Так что серьезные события происходили, но никакого следа в истории, кроме полярных сияний, видимо, не оставили. Когда наша цивилизация стала технологичнее, то солнечные события стали заметнее. В этом-то и кроется проблема: чем больше мы развиваемся в плане технологий, тем больше наше оборудование страдает от геомагнитной активности. Квебекское событие повлекло за собой не только пожары на станциях, но и более тонкие эффекты, например, разогрев земной атмосферы. Из-за этого она поднимается вверх и влияет на движение спутников связи. Однажды пострадал даже Starlink Илона Маска: солнечная буря вывела из строя 40 спутников 7. Перебои случаются в работе GPS и других навигационных систем, от которых мы зависим всё сильнее. Бывало, что в США после сбоев спутниковой связи из-за солнечной активности вырубалась пейджинговая связь. Казалось бы, мелочь, но нет: тогда с помощью пейджеров врачи следили за состоянием пациентов. Похожий случай произошел на территории СССР в 1989 году, когда в Кировской и Нижегородской областях случился сбой на системе управления железными дорогами из-за того же выброса, что породил Квебекское событие. Даже если светофоры начнут произвольно менять цвет, то это будет малоприятным. Поэтому нам не нужно ждать какого-то катастрофического события: обычная вспышка вроде Кэррингтоновской может нанести ущерб в триллионы долларов. (При этом такие оценки не учитывают роль паники и популизма.) Важно, что время, о котором мы говорим, для Солнца несущественно. Хотя есть некоторые указания на то, что со временем солнечная активность ослабевает, мы не можем говорить о солнечной опасности на подобных масштабах. Такие события будут повторяться. Совсем недавно, в 2012 году, был мощный солнечный выброс, сопоставимый с Кэррингтоновским, но нам повезло: он был направлен немного в сторону и пролетел мимо. Об этих опасностях не следует забывать; нужно всегда быть готовыми. Любопытно: судя по тому, что неприятности 1989 года с тех пор не повторялись, наши технологии умеют подстраиваться под такие невзгоды.

— Давайте попробуем перечислить все неприятные эффекты от солнечных вспышек. Проблемы с энергосистемой мы уже отметили; я не знал о спутниках на низких орбитах, тормозящихся из-за раздувания ионосферы; проблемы со связью, навигацией… Что-нибудь еще?

— Есть еще угрозы космонавтам и астронавтам на космических кораблях, а также пилотам и пассажирам трансполярных рейсов. Высыпания могут быть настолько серьезными, что эти люди рискуют получить существенную дозу облучения. Полеты тоже нужно регулировать…

— Еще вот что пришло в голову: на любых длинных проводниках, вроде рельсов, есть приличная электродвижущая сила. Железные дороги вы уже упомянули, но есть еще и трубопроводы. Не может ли на терминалах случиться какая-то неприятность, вроде пожара?

— Я не специалист в этих вещах, но подозреваю, что подобное может случиться и без какой-либо солнечной активности, поэтому на терминалах предусмотрены защитные системы.

— За всю историю наблюдений самым сильным событием стало Кэррингтоновское, но насколько я помню, есть еще события «ископаемые»8. О них можно узнать по кольцам деревьев, по кернам на ледяных щитах… Эти события могли превосходить первую наблюдаемую солнечную вспышку, доходя до 1032 эрг.

— 1032 эрг будет нормальным энерговыделением и для современных вспышек (оценки доходили даже до 1035). Однако масштабировать подобные измерения сложно. Прямые измерения провести нельзя: вместо них нужно узнавать содержание углерода-14. Под воздействием частиц высоких энергий азот превращается в углерод, который или оседает в ледяных слоях, или абсорбируется деревьями, которые живут долго. С их помощью можно заглядывать в прошлое — нечто внушительное просматривается где-то вблизи 780 года. На это время приходится пик в содержании 14C. Если положение вещей попытаться масштабировать, то вылезут те самые 1035 эрг. Но точность этого масштабирования не совсем понятна, и есть работы, в которых высказываются сомнения в солнечной природе докэррингтоновских событий, ведь частицы высоких энергий летят к нам не только от Солнца.

— Как человек, занимающийся гамма-всплесками, могу сказать, что гамма-всплеск с подобным эффектом гораздо менее вероятен, нежели солнечная вспышка. Если рассматривать явления из Солнечной системы, то что это еще может быть? Думаю, что все-таки в деле замешана вспышка.

— Да, она кажется наиболее вероятным вариантом. В летописях не упоминается никаких особых событий, связанных с 780 годом. Вспышка была, углерод-14 отложился, но на эволюции человечества в ту пору это никак не сказалось.

— Ну естественно: что там могло происходить без спутников и длинных проводников…

— Тут опять беспокойство вызывает тот факт, что это событие случилось 1200–1300 лет назад — для Солнца период совершенно незначительный. Иногда люди задаются вопросом: может ли на Солнце произойти что-нибудь похожее или более мощное на больших промежутках времени? Тогда нам приходится действовать так же, как и в других подобных случаях: лишь одну звезду на протяжении длительного времени наблюдать невозможно, но разумно наблюдать много звезд в течение более короткого периода. Такие задачи уже ставились не раз: делались выборки звезд, похожих на Солнце, и за ними год-другой велись наблюдения на предмет обнаружения вспышек. Время от времени появляются работы, где авторы, наблюдавшие за солнцеподобными звездами, говорят о вспышках с энерговыделением 1035–1037 эрг. Но потом возникают сомнения: а действительно ли эти звезды похожи на Солнце? Одна из первых попыток наблюдения оспаривалась на том основании, что все звезды из выборки были звездами с планетами, причем с горячими юпитерами. Есть большие сомнения в том, что Юпитер в состоянии как-то влиять на солнечную активность, но если взять такую же планету и поставить ее между Солнцем и Меркурием, то ситуация будет другой. Тогда вспышки будут возможны, но звезды на Солнце похожи не будут. Большую выборку пронаблюдали на «Кеплере» — на космическом телескопе, нацеленном на точную фотометрию и фиксировавшим не только транзиты, но и любые изменения яркости, в том числе и скачки яркости на некоторых звездах. Эти пики можно интерпретировать как звездные вспышки. Здесь возникала та же проблема: если мы действительно считаем эти звезды похожими на Солнце, то на масштабах порядка 800 лет мы можем ждать похожие эксцессы и от нашего Солнышка. Но потом солнцеподобность этих звезд снова ставилась под сомнение. Такие исследования всегда связаны с трудностями: мы не можем определить все параметры; может оказаться так, что попадется более молодая и быстро вращающаяся звезда. У нас есть данные, что чем быстрее вращается звезда, тем больше ее магнитная активность. Наше Солнце — звезда пожившая, степенная, вращается медленно. Насколько я понимаю, консенсус сейчас сводится к тому, что каких-то грубых проявлений солнечной активности мы можем не опасаться.

— Из того, что мы уже наговорили, видно, что солнечная опасность для нашей технологически развитой цивилизации представляет серьезную угрозу. Вопрос: а можно ли как-то эту опасность уменьшить, скорректировав свое развитие? Можно ли уменьшить зависимость от спутников и от видов связи, на которые мы сейчас полагаемся, и обезопасить оборудование? Можно ли сделать защитные системы для нашей энергосферы? Как мы уже выяснили, Кэррингтоновское событие могло бы повлечь за собой триллионы долларов ущерба, а событие 780 года повлекло бы за собой настоящую катастрофу… Рассматривают ли люди шаги к защите технологий от подобных катастроф всерьез?

— Да, естественно, такие вещи делаются. События повторяются, но о серьезных последствиях слышно всё реже и реже. Проводятся исследования, конференции: тематика защиты наших технологий от угроз с Солнца всегда на слуху. Скорее всего (если не произойдет какого-то серьезного эксцесса), человечество можно считать готовым к повторению Кэррингтоновского события.

— Если основательно вырубится GPS, потребуются недели на его восстановление (а на орбиту придется запускать резервные спутники), то насколько серьезным будет такое бедствие? Можно ли как-то защищать спутники от наведения индукционных токов в случае мощной вспышки?

— Я не знаю, какие меры принимаются для защиты спутников, но когда речь идет о прошлых сбоях спутников, то говорят не о неисправностях в оборудовании. Проблемы кроются в перебоях связи, которая восстанавливается после того, как буря утихомиривается. Проблемы, связанные с раздуванием земной атмосферы, — проблемы механические. Тут космические аппараты начинают тормозиться атмосферой и падать. Японский рентгеновский телескоп ASCA потерял ориентацию из-за выросшей плотности атмосферы на высоте его орбиты. Эти вещи легко предусмотреть, если заранее знать о надвигающейся угрозе. Спутники Маска, я думаю, стали жертвой несчастливого стечения обстоятельств.

— Думаю, на этом мы будем закругляться. Если добавлений нет, то мы прощаемся со слушателями. Большое спасибо и до свидания!

— До свидания.

1 iau.org/static/science/scientific_bodies/commissions/f1/meteordefinitions_approved.pdf

2 Zahnle K. Rocky horror picture shows. Nature 394, 435 (1998). doi.org/10.1038/28777

3 trv-science.ru/2022/10/darts-v-otkrytom-kosmose

4 trv-science.ru/2022/01/my-pytalis-skazat-vam/

5 cneos.jpl.nasa.gov/ca

6 trv-science.ru/2023/05/severnoe-siyanie-24-apr

7 reuters.com/lifestyle/science/solar-storm-disables-40-newly-launched-spacex-satellites-2022-02-09

8 trv-science.ru/2021/09/3-supervspyshki-za-10k-let/

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