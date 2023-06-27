Астроновости: новое от «Джеймса Уэбба»; тусклые спутники; непохожая на Венеру TRAPPIST‑1с

Новые изображения от «Джеймса Уэбба»

На сайте публикаций снимков космического телескопа JWST в реальном времени [1] было размещено изображение галактики M99. Это спиральная галактика в созвездии Волосы Вероники на расстоянии около 55,7 млн световых лет (17 мегапарсек) от нашей галактики.

М99 имеет структуру спиральной галактики без перемычки и с двумя гигантскими рукавами. В результате взаимодействия со своими соседями (например, с галактикой NGC 4262 около 280 млн лет назад) ее структура стала несколько ассиметричной, а галактическое ядро сместилось от центра. (Изображение JWST объединено со снимками, полученными телескопом «Хаббл».)

Также опубликовано изображение IC 3661 — спиральной галактики в созвездии Волосы Вероники на расстоянии примерно 316 млн световых лет (96,8 мегапарсека) от Млечного Пути.

1. jwstfeed.com

Спутники становятся тусклее

Когда компания SpaceX и другие операторы спутниковых систем связи стали запускать свои спутники, астрономы массово начали бить тревогу, утверждая, что вывод на низкую орбиту огромного количества спутников связи просто погубит наземную астрономию, так как все снимки будут испорчены треками от аппаратов. Производители спутников изначально не сильно прислушивались к ученым, но потом этот вопрос начали поднимать на самых высоких уровнях, в том числе в ООН [1], и тогда компании-операторы обсудили с астрономами возникшие сложности и взялись за работу. И вот новое исследование [2] показывает, что спутники Starlink второго поколения в 12 раз менее яркие, чем первого, несмотря на больший размер, так как SpaceX использовала покрытие, меньше отражающее солнечный свет, скорректировала высоту орбит и ориентацию спутников в пространстве, чтобы сделать аппараты менее заметными с Земли, пока они поднимают свою орбиту.

Тем не менее при среднем значении звездной величины около 7,87±0,09 спутники SpaceX второго поколения, скорее всего, прекрасно наблюдаются в телескопы. (Самые яркие звезды на ночном небе имеют первую звездную величину (m = 1), а самые тусклые соответствуют шестой звездной величине (m = 6). Предел видимости для невооруженного глаза составляет 6,5.)

Всё это касается модели Starlink V2 Mini, а в скором времени SpaceX начнет запускать полноформатные спутники V2, и вот тогда можно будет узнать их яркость.

1. unoosa.org/res/oosadoc/data/documents/2021/a/a7620_0_html/A_76_20R.pdf

2. arxiv.org/abs/2306.06657

Больше телескопов хороших и разных!

В парке космических телескопов ожидается пополнение. Европейское космическое агентство (ESA) сообщило, что запуск космического телескопа «Евклид» запланирован на 1 июля 2023 года. Миссия стартует на ракете SpaceX Falcon 9 с мыса Канаверал во Флориде [1].

Двухтонный «Евклид», высота которого составляет 4,7 м, а ширина — 3,5 м, присоединится к космическому телескопу «Джеймс Уэбб» в 1,5 млн км от Земли во второй точке Лагранжа.

Главная цель «Евклида» — обзор огромного числа галактик на расстояниях вплоть до 10 млрд световых лет ради изучения крупномасштабной структуры молодой Вселенной, что, в частности, поможет уточнить космологические параметры, такие как вклад и уравнение состояния темной материи и темной энергии, которые составляют 95% Вселенной. Нет особой надежды на то, что «Евклид» получит исчерпывающие данные, но астрономы надеются, что его работа даст некоторое понимание, как эти сущности эволюционируют с течением времени.

1. esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Euclid

TRAPPIST-1с непохожа на Венеру

Инфракрасные измерения TRAPPIST-1c, проведенные телескопом «Джеймс Уэбб» (JWST), показывают, что эта экзопланета, вероятно, не так похожа на Венеру, как представлялось раньше. Измерение теплового излучения экзопланеты говорят о том, что, скорее всего, это скалистая планета, практически без атмосферы [1].

Для тех, кто надеялся, что система TRAPPIST-1 является аналогом нашей Солнечной системы, результаты, к сожалению, разочаровывающие. По своим параметрам TRAPPIST-1c примерно такого же размера и массы, как Венера, и получает примерно такое же количество излучения от своей звезды, поэтому считалось возможным, что у нее такая же плотная атмосфера из углекислого газа. Ученые, используя данные JWST, провели расчеты количества тепловой энергии, исходящей от скалистой экзопланеты TRAPPIST-1c. Результат говорит о том, что ее атмосфера чрезвычайно разрежена (если вообще существует).

TRAPPIST-1c — самая холодная скалистая экзопланета, от которой удалось зарегистрировать тепловое излучение. Ее дневная температура примерно 380 К. Это одна из семи скалистых планет, вращающихся вокруг ультрахолодной звезды — красного карлика (или M-карлика) в 40 световых годах от Земли. Хотя эти планеты схожи по размерам и массе с планетами земной группы Солнечной системы, неясно, действительно ли у них схожие атмосферы. В течение первого миллиарда лет своей жизни М-карлики испускают яркое рентгеновское и ультрафиолетовое излучение, которое может легко разрушить молодую планетарную атмосферу. Кроме того, при формировании планет могло не оказаться достаточного количества воды, углекислого газа и других летучих веществ, чтобы создать плотную атмосферу.

Сравнивая яркость, когда планета находится за звездой, с яркостью, когда планета находится рядом со звездой, команда смогла рассчитать интенсивность излучения планеты в среднем инфракрасном диапазоне. Оно напрямую связано с температурой, на которую, в свою очередь, влияет атмосфера. Углекислый газ поглощает излучение преимущественно на 15 мкм, из-за чего планета кажется более тусклой на этой длине волны. Однако облака могут отражать свет, заставляя планету казаться ярче и маскируя присутствие углекислого газа.

Кроме того, атмосфера сильно сглаживает разность температур между дневной и ночной сторонами — она должна быть очень велика для «голой» планеты из-за приливного замыкания.

Таким образом, очень маловероятно, что планета является истинным аналогом Венеры с густой атмосферой из CO 2 и облаками серной кислоты.

1. nasa.gov/feature/goddard/2023/webb-rules-out-thick-carbon-dioxide-atmosphere-for-rocky-exoplanet

См. также: