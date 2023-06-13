Астроновости: объединенные снимки, теплый мир TOI-1859, до сверхновой SN2023ixf и др.

Объединенные снимки телескопов

Космическая обсерватория Chandra представила четыре составных изображения [1], которые объединяют рентгеновские данные этого инструмента и снимки в инфракрасном диапазоне космического телескопа «Джеймс Уэбб» (JWST), а также некоторые данные с других телескопов, таких как «Хаббл», «Спитцер» и XMM-Newton. Они открывают потрясающие виды прежде всего на звездное скопление NGC 346, расположенное в соседней спутниковой карликовой галактике Малое Магелланово Облако — примерно в 200 тыс. световых годах от Земли. Затем следуют две галактики — NGC 1672 (ESO 118-43, VV 826, AM 0444-592, IRAS04449-5920, PGC 15941 — спиральная галактика с перемычкой в созвездии Золотая Рыба, находящаяся в 60 млн световых лет от Земли) и М74 (NGC 628, спиральная галактика Фантом, похожая на Млечный Путь и расположенная на расстоянии 32 млн световых лет от нас в экваториальном созвездии Рыб). Наконец справа внизу представлена М16 (туманность Орла, которую часто и не без оснований называют «Столпами Творения»).

Каждое изображение сочетает в себе рентгеновские снимки Chandra с добавлением инфракрасных данных с ранее опубликованных фотографий «Уэбба». Оба диапазона недоступны прямому наблюдению человеческим глазом, но благодаря специалистам, работающим над составными изображениями, мы можем рассмотреть и изучить эти области пространства так, будто бы нам действительно доступна практически вся полнота электромагнитного спектра.

1. chandra.harvard.edu/photo/2023/chandrawebb2

NGC 5068

Специалисты, работающие с космическим телескопом «Джеймс Уэбб», опубликовали новое изображение cпиральной галактики с перемычкой NGC 5068 в созвездии Девы, полученное с помощью инструментов MIRI и NIRCam [1]. Эта галактика расположена примерно в 22 млн световых лет от нас и обладает диаметром, превышающим 45 тыс. световых лет [2].

Снимки были получены в рамках реализации программы JWST Advanced Deep Extragalactic Survey, или JADES, направленной на выявление и описание далеких галактик. Любой человек, перейдя на страницу проекта, может просматривать изображения с помощью различных фильтров, использовать наложения для каждого объекта, увеличивать масштаб, изучать фотометрические и спектроскопические данные, в том числе красные смещения галактик.

1. esawebb.org/images/potm2305a/

2. jades.idies.jhu.edu

NGC 4382

Телескоп «Хаббл» в свою очередь сосредоточился на изучении объекта из каталога Шарля Мессье под номером 85 — галактики, которая находится примерно в 60 млн световых лет от Земли в направлении на созвездие Волосы Вероники. M85 (UGC 7508, MCG 3-32-29, KCPG 334A, ZWG 99.45, VCC 798, PGC 40515) является линзовидной галактикой. Линзовидные галактики обладают свойствами как эллиптических, так и спиральных галактик и иногда называются безрукавными спиралями. Также M85 взаимодействует с двумя соседними галактиками — спиральной NGC 4394 и эллиптической MCG 3-32-38. M85 входит в скопление галактик Дева [1].

Примерно 4–7 млрд лет назад M85, вероятно, слилась с другой галактикой. В M85 находится приблизительно 400 млрд звезд, и большинство из этих звезд очень старые. Однако центральная область содержит относительно молодые звезды, возраст которых составляет менее 3 млрд лет, и считается, что эти звезды сформировались в результате позднего всплеска звездообразовательной активности. Ядро M85 может содержать сверхмассивную черную дыру приблизительно в 100 млн солнечных масс, но согласно оценкам дисперсии скоростей центральная сверхмассивная черная дыра в галактике может и отсутствовать [2]. В 2006 году астрономы заметили сверхновую к северо-востоку от центра галактики.

Новое изображение от ветерана космических наблюдений, телескопа имени Эдвина Хаббла объединяет инфракрасные, видимые и ультрафиолетовые наблюдения M85, проведенные с помощью широкоугольной камеры [3]. Показан центр галактики, а окраины M85 выходят за пределы кадра. Наблюдения были проделаны для лучшего понимания звездообразования в разных галактиках.

1. nasa.gov/image-feature/goddard/2023/hubble-gazes-at-a-hazy-galaxy

2. arxiv.org/abs/1108.1808

3. cbat.eps.harvard.edu/lists/Supernovae.html

Теплый мир TOI-1859

Пока старшие братья-телескопы изучают глубокие поля и галактики, телескоп TESS занимается поиском экзопланет. Космический аппарат TESS проводит обследование около 200 тыс. самых ярких звезд вблизи Солнца с целью поиска транзитных экзопланет. На данный момент было идентифицировано около 6600 экзопланет-кандидатов (представляющих интерес объектов TESS, или TOI), из которых 333 были подтверждены на данный момент.

На сервере препринтов arXiv.org появилась статья [1], в которой группа астрономов сообщает об обнаружении новой экзопланеты типа «теплый Юпитер». Новообретенный инопланетный мир, обозначенный TOI-1859 b, вращается вокруг своей родительской звезды по эксцентричной и смещенной орбите. Наблюдения показали, что спроецированный на небо наклон звезды TOI-1859 b находится на уровне 38,9°, а эксцентриситет орбиты оказался около 0,57. Астрономы предполагают, что такая эксцентричная и смещенная орбита TOI-1859 b, вероятно, обусловлена динамическими взаимодействиями, такими как рассеяние планета-планета и резонансное пересечение планета-диск. Планета TOI-1859 b имеет радиус около 0,86 радиуса Юпитера и обращается вокруг своего хозяина каждые 63,48 дня на расстоянии около 0,33 а. е. от него. Учитывая, что у родительской звезды эффективная температура составляет приблизительно 6341 К, размер и расстояние TOI-1859 b от звезды позволяют ученым предположить, что это «теплый Юпитер».

1. arxiv.org/abs/2305.16495

Предшественник сверхновой SN2023ixf

В прошлом номере ТрВ-Наука [1] мы писали об обнаружении яркой вспышки сверхновой в галактике М101. Сотни профессионалов и любителей наблюдали яркое событие. И не только наземные, но и космические телескопы были направлены на близкую спиральную галактику Вертушка (М101, NGC 5457), расположенную в созвездии Большой Медведицы на расстоянии примерно 20,9 млн световых лет [2].

Теперь на сервере препринтов появилась статья [3], авторы которой утверждают, что обнаружили источник этого яркого астрономического события. Согласно их исследованиям, незадолго до вспышки телескоп «Хаббл» как раз фотографировал данную область пространства и на снимках удалось определить, что прародителем сверхновой SN2023ixf стал красный сверхгигант массой примерно в 12 солнц.

1. trv-science.ru/2023/05/astronovosti-30-may/

2. roscosmos.ru/39345/

3. arxiv.org/abs/2305.14447

Алексей Кудря

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