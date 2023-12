Астроновости: пропавшие экзолуны «Кеплера», астроёлочка от «Чандры», новогодний Юпитер, три пульсара FAST и Уран глазами «Уэбба»

На настоящий момент в нашей галактике астрономы обнаружили свыше 5500 подтвержденных планет, вращающихся вокруг далеких звезд. И есть еще тысячи кандидатов на экзопланеты [1]. Если же есть экзопланеты, то вполне логично предположить, что вокруг некоторых из них встречаются и экзолуны. А учитывая сложности наблюдений и обнаружения экзопланет, становится понятно, что возможные экзолуны, вращающиеся вокруг этих далеких миров, обнаружить еще сложнее, поэтому сообщалось пока лишь о нескольких из них. И в некоторых открытиях нет уверенности. Например, считалось, что гигантские экзолуны предположительно вращаются вокруг двух отдаленных газовых гигантов, известных как Kepler-1625b и Kepler-1708b. 7 декабря 2023 года германские ученые из Института исследования Солнечной системы Общества Макса Планка и Зоннебергской обсерватории заявили, что этих двух гигантских экзолун, возможно, не существует. Исследователи опубликовали свою работу в журнале Nature Astronomy [2].

Kepler-1625b и Kepler-1708b — планеты-гиганты, похожие на Юпитер. Из наблюдений Солнечной системы мы знаем, что все газовые и ледяные планеты-гиганты — Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун — имеют множество спутников. Сатурну принадлежит рекорд — 146 известных лун [3]. Таким образом, кажется весьма вероятным, что и у гигантских миров в других планетных системах также есть спутники.

В 2018 году ученые Колумбийского университета в Нью-Йорке заявили, что нашли свидетельства существования огромной луны, вращающейся вокруг Kepler-1625b [4]. Исследователи нашли это в данных космического телескопа «Кеплер». Но затем всё запуталось. Когда астрономы очистили данные от постороннего шума, свидетельства существования экзоспутника исчезли. Затем, еще позже, когда космический телескоп «Хаббл» провел наблюдения Kepler-1625b, спутник, по утверждению авторов очередной работы, вновь дал знать о своем существовании.

В 2022 году астрономы обнаружили еще одну возможную луну-гиганта. Она, по мнению авторов этого нового исследования, вращалась вокруг Kepler-1708b. И эта огромная луна оказалась даже больше Земли [5].

Предположительные открытия двух гигантских экзолун, конечно, выглядели весьма впечатляющими. Особенно необычным в нем было то, что оба экзоспутника оказались намного больше, чем крупнейшие спутники нашей Солнечной системы. Телескопы «Кеплер» и «Хаббл» наблюдали прохождения планет перед их звездами. Во время этих прохождений отмечались не только изменения яркости светила, вызванные тенями планет, но и особые изменения яркости у краев диска, которые могли свидетельствовать о наличии спутников.

К сожалению, новая работа ставит под серьезные сомнения те «открытия». Германские исследователи подыскали сценарии, обходящиеся без спутников, которые могут объяснить наблюдения так же хорошо, как и с лунами. В своей статье они выделили пять аспектов, ставящих под вопрос гипотезы о существовании экзолун. Рене Хеллер, первый автор новой статьи, заявил следующее: «Мы хотели бы подтвердить открытия экзолун вокруг Kepler-1625b и Kepler-1708b, но, к сожалению, наш анализ показывает обратное».

Приходится констатировать, что на современном уровне развития наблюдательных технологий по-прежнему нельзя уверенно подтвердить кандидатов в экзолуны. Возможно, для этого придется подождать наблюдений с еще более совершенных телескопов, таких как предстоящая миссия PLATO [6].

Рентгеновская обсерватория «Чандра» передала предновогодний снимок космической Ёлочки под каталожным номером NGC 2264 — она известна среди любителей астрономии как скопление Рождественская Ёлка.

Эта область пространства — интереснейший объект в созвездии Единорога, состоящий сразу из двух туманностей и двух звездных скоплений. В настоящий момент их принято рассматривать в качестве единого целого. NGC 2264 представляет собой скопление молодых звезд возрастом от 1 до 5 млн лет в нашем Млечном Пути на расстоянии около 2500 световых лет от Земли. NGC 2264 — это место, где в эмиссионной туманности образовались туманность Конус, скопление Снежинок, скопление Рождественской Ёлки и туманность Лисий Мех.

X-ray: NASA/CXC/SAO; Optical: T.A. Rector (NRAO/AUI/NSF and NOIRLab/NSF/AURA) and B.A. Wolpa (NOIRLab/NSF/AURA); Infrared: NASA/NSF/IPAC/CalTech/Univ. of Massachusetts; Image Processing: NASA/CXC/SAO/L. Frattare & J.Major