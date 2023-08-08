Астроновости: «Евклид» прибыл, галактика в Рыбах, «Толстяк» над миром, пролетая над Ио

«Евклид» прибыл

С момента запуска [1] в космос Европейским космическим агентством телескопа «Евклид» (Euclid) прошел почти ровно месяц. Теперь, преодолев наконец 1,5 млн км, этот инструмент прибыл в точку Лагранжа L 2 , вышел на рабочую гало-орбиту и начал передавать на Землю первые инженерные кадры для калибровки и тестирования своих систем. Детекторы VIS и NISP по результатам этой проверки работают хорошо [2]. В настоящий момент идет работа по фокусировке и юстировке телескопа. Успешно была также протестирована бортовая электроника, система реактивных микродвигателей на холодном газе (обеспечивающая ориентацию аппарата в пространстве) и система связи с центром управления. Теперь этот космический телескоп считается мощнейшим поставщиком данных из космоса (с точки зрения скорости передачи информации — около 74 Мбит/с, что примерно в 2–3 раза превышает показатели телескопа NASA «Джеймс Уэбб»).

1. trv-science.ru/2023/07/astronovosti-11-jul/

2. esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Euclid/Euclid_test_images_tease_of_riches_to_come

Галактика в Рыбах

Телескоп «Хаббл» в свою очередь занимался привычным делом — тем, что у его получается лучше всего, — портреты далеких-далеких галактик. В этот раз нам представлен шикарный портрет спиральной галактики UGC 12295 [1]. Эта галактика находится на расстоянии около 192 млн световых лет от Земли в созвездии Рыб. Она расположена очень удачно: земной наблюдатель может видеть всё великолепие галактического диска с его яркой центральной перемычкой и плотными спиральными рукавами с яркими голубыми областями звездообразования.

Несмотря на всё внешнее спокойное величие, эта галактика, как, впрочем, и все ей подобные, является средоточием множества космических катастроф. Так, сравнительно недавно UGC 12295 отметилась вспышкой сверхновой SN 2015ah (тип Ib-pec), которая вспыхнула 6 августа 2015 года [2], ее блеск в максимуме — 15,90m.

Наблюдения этого события побудили сразу две группы астрономов обратиться к услугам телескопа «Хаббл». Первая группа использовала установленную на «Хаббле» широкоугольную камеру WFC3 для изучения вещества, оставшегося на месте взрыва сверхновой. Это поможет лучше понять эволюцию материи в нашей Вселенной. Вторая группа астрономов изучила последствия взрыва сверхновой в UGC 12295 в рамках общего обзора наиболее близких к Земле мест подобного рода.

1. esahubble.org/images/potw2330a/

2. wis-tns.org/search?name=SN2015ah

На Земле есть вода!

14 апреля 2023 года к трем галилеевым спутникам Юпитера отправилась миссия Европейского космического агентства JUICE (JUpiter ICy moons Explorer). Установленный на новом аппарате электронно-ионный датчик (JEI) из пакета Particle Environment Package (PEP) от NASA изучил частицы солнечного ветра, а прибор субмиллиметровых волн (SWI) определил наличие воды в земной атмосфере с расстояния 22 млн км.

Всему этому предшествовали неприятности, связанные с запуском, — в частности, возникла проблема с раскрытием антенны. Так как блоки на борту АМС расположены близко к друг-другу, операторы вполне закономерно начали опасаться и за другие системы межпланетной миссии.

Группе инженеров миссии удалось установить, что причиной заклинивания шарнира антенны стал банальный лед. Решение оказалось простым: повернуть зонд так, чтобы солнечное излучение его расплавило. Это, конечно, не входило в планы миссии, вслед за чем возник вопрос: не повредит ли это аппаратуре JUICE. После того, как команда управления убедилась в безопасности проведенных операций и антенна была полностью развернута, решено было не останавливаться на минимальных проверках. Ученые проверили также датчик PEP, изучив солнечный ветер, а с помощью инструмента SWI решено было провести спектральный анализ атмосферы Земли. Всё работает, всё хорошо, можно двигаться дальше! Более углубленные проверки результатов SWI и JEI проведут не ранее января 2024 года, а пока JUICE продолжает свое путешествие по Солнечной системе, которое через восемь лет, если всё пойдет по плану, приведет аппарат на околоюпитерианскую орбиту [1].

1. mps.mpg.de/a-taste-of-solar-wind-and-a-glimpse-of-earth

Два в одном

В августе мы сможем наслаждаться наблюдением двух новолуний. Первое из них состоялось в ночь с 1 на 2 августа, когда наша земная спутница, полная Луна, оказалась всего в 357 530 км от Земли, будучи полностью освещенной Солнцем. А еще ближе Луна окажется в ночь с 30 на 31 августа, на расстоянии всего 357 344 км. Последний раз, когда два новолуния украшали небо в один и тот же месяц, был в 2018 году.

Кстати, новолуние 30–31 августа носит наименование «Голубая Луна». Календарной «Голубой Луной» называется третье из четырех полнолуний в астрономическом сезоне или второе полнолуние в календарном месяце.

Интересно происхождение выражения «Голубая Луна», которое возникло не из-за смены цвета спутника Земли, а из-за английского идиоматического выражения Once in a Blue Moon (переводится как «Однажды при Голубой Луне»), что-то вроде нашего «После дождичка в четверг» (то есть очень редко или никогда).

«Толстяк» над миром

Тем временем «Джеймс Уэбб» (JWST) радует исследователей новыми изображениями скопления галактик, названного Эль Гордо (El Gordo, что в переводе с испанского означает «Толстяк»).

Снимок показывает скопление сотен галактик. Ранее данную область наблюдал телескоп «Хаббл», но, к сожалению, его разрешающая способность не идет ни в какое сравнение с возможностями JWST.

Многие галактики на снимке выглядят очень необычно, что связанно с эффектами гравитационного линзирования [1].

Две наиболее заметные особенности — это тонкий штрих, расположенный чуть ниже и слева от центра изображения, и «Рыболовный крючок» — красноватая загогулина в правом верхнем углу. Обе эти галактики — фоновые, с гравитационными линзами поверх них.

Свету от обеих галактик пришлось пройти примерно около 11 млрд лет, чтобы достичь Земли.

В настоящий момент опубликован целый ряд статей, связанных с изучением снимка, в журналах Astrophysical Journal и Astronomy & Astrophysics.

1. webbtelescope.org/contents/news-releases/2023/news-2023-119

Пролетая над гнездом Ио

В воскресенье, 30 июля 2023 года, АМС «Юнона» (Juno) пролетела мимо одного из самых интересных спутников Юпитера Ио. Космический аппарат приблизился к нему на расстояние около 22 тыс. км. Данные, собранные системой JIRAM (Jovian Infrared Auroral Mapper) и другими научными приборами, после обработки предоставят обширную информацию об извергающихся вулканах, изливающих расплавленную лаву и сернистые газы на поверхности этой вулканически активной луны. Новые снимки уже обрабатываются и выкладываются в галерее на сайте миссии [1].

«Хотя JIRAM был разработан для наблюдений за полярными сияниями Юпитера, его способность выявлять источники тепла оказалась незаменимой в нашей охоте за действующими вулканами на Ио, — пояснил главный исследователь Juno Скотт Болтон из Юго-Западного исследовательского института в Сан-Антонио. — По мере того, как мы приближаемся к Ио с каждым пролетом, JIRAM и другие приборы на борту Juno пополняют нашу библиотеку данных об этом спутнике, позволяя не только лучше изучить особенности его поверхности, но и понять, как они меняются с течением времени».

Вулканизм Ио обеспечивается приливными силами Юпитера. Мы на Земле привыкли, что гравитация нашей Луны поднимает воду Мирового океана, что вызывает прилив. Так вот, на Ио «прилив» в 8 тыс. сильнее, а гравитация Юпитера и другого его спутника, Европы, поднимает не воду, а твердую кору Ио на сотню метров каждый день.

Согласно общепринятой теории [2], вулканическая активность Ио обусловлена периодическим нагревом недр этого спутника в результате трения, вызванного движением пластов коры из-за приливных гравитационных воздействий Юпитера.

Сила притяжения Юпитера настолько велика, что кора Ио рвется на части. В результате трения порода между корой и мантией раскаляется до жидкой магмы. Каменная порода в жидкой фазе увеличивается в объеме, отсюда и постоянные извержения.

1. missionjuno.swri.edu/junocam/processing?source=public

2. iopscience.iop.org/article/10.1088/0067-0049/218/2/22

Восстановлена связь с «Вояджером-2»

Комплекс дальней космической связи (CDSCC) в Канберре (Австралия) отправил мощный сигнал на расстояние 19,9 млрд км «Вояджеру-2». Космическому аппарату, терявшему связь, предписывалось переориентироваться и повернуть антенну обратно на Землю. Сигнал прошел по времени в одну сторону 18,5 ч, эта команда благополучно достигла «Вояджера».

Суммарно группе управления миссией потребовалось 37 ч, чтобы узнать, сработало ли их указание.

В 12:29 по восточному времени (EST) 4 августа 2023 года космический аппарат начал возвращать научные и телеметрические данные, указывающие на то, что ориентация антенны восстановлена, он работает нормально и остается на своей траектории полета.

1. blogs.nasa.gov/sunspot/2023/07/28/mission-update-voyager-2-communications-pause/

Алексей Кудря