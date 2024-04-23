«Кто же теперь вредители?..» Отклики москвичей на арест и освобождение «врачей-вредителей»

В начале апреля в Музее ГУЛАГа открылась выставка, посвященная печально известному «Делу врачей» 1. ТрВ-Наука публикует архивные документы об общественном восприятии этой репрессивной кампании. Они были обнаружены лишь недавно в ходе исследования об эпохе Оттепели.

Страна узнала о «деле врачей» — так потом назовут последнюю репрессивную кампанию Сталина — из газет. 13 января 1953 года в «Правде» появилась статья с броским и сенсационным заголовком «Подлые шпионы и убийцы под маской профессоров-врачей». Газета сообщала об аресте группы кремлевских медиков, часть из которых была евреями. Их обвиняли в неправильном лечении высокопоставленных руководителей и связях с зарубежными еврейскими организациями — главным образом с «Джойнтом». Так кратко именовалась крупнейшая благотворительная организация — Американский еврейский объединенный распределительный комитет (American Jewish Joint Distribution Committee).

Кампания сопровождалась масштабной пропагандистской накачкой антисемитского характера в СМИ, увольнением евреев с работы, распространились слухи о готовящейся публичной казни врачей и депортации евреев.

Однако эта компания прервалась на взлете, ее свернули сразу же после смерти Сталина. Преемники совершили разворот в стиле оруэлловского «1984». Уже 4 апреля в той же газете «Правда» появилось лаконичное «Сообщение Министерства внутренних дел СССР», в котором говорилось, что врачи были арестованы «неправильно, без каких-либо законных оснований», обвинения против них являются ложными, а показания, якобы подтверждающие совершение преступлений, были «получены работниками следственной части бывшего Министерства государственной безопасности путем применения недопустимых и строжайше запрещенных советскими законами приемов следствия» (этот эвфемизм обозначал пытки).

Собственно, вождь и учитель мог бы похвалить преемников, они хорошо усвоили его уроки головокружительных политических зигзагов. Новым был вектор преображения, прежде преобладала стремительная демонизация жертв. Конечно, и раньше случались реабилитации — можно вспомнить свертывание Большого террора, но тогда честные советские граждане, которых будто бы по своей злой воле незаконно арестовывали чекисты, были безымянны, в правах их восстанавливали молчаливо и не так мгновенно. Несмотря на обнародование сенсационных фактов, ритуала единодушного одобрения в СМИ (в январе он был проведен) за публикацией «сообщения» не последовало. Разумеется, не потому, что оно не вызвало толков. На этот раз они фиксировались в непубличном режиме. Выборка мнений составлялась партийными и чекистскими структурами.

Следы этой квазисоциологической работы были обнаружены в Центральном государственном архиве города Москвы. В фонде Коминтерновского районного комитета КПСС нашлись записки за 1953 год, в которых райком информировал городское партийное начальство об откликах москвичей на проводимые кампании и резонансные, как сказал бы современный журналист, события. Конечно, это была особого рода «социология». Ее методика в публикуемых документах не раскрыта. В одной из записок читаем, что сообщения о высказываниях переданы «информатором цеховой парторганизации». Видимо, сеть этих информаторов курировалась в Коминтерновском райкоме инструктором-информатором Кудиновой. Мнения фиксировались во время или после читки газет с соответствующими сообщениями. Собрания с вынесением резолюций прямо в записках не упомянуты, но о том, что они были, свидетельствуют такие конструкции: «…весь коллектив единодушно…». По партийным бумагам выходило так, что веления высшего руководства народ всецело одобрял, но в январе и в апреле пришлось одобрять два взаимоисключающих решения.

Читатель может сам убедиться, как сотрудники Коминтерновского райкома представили мнения москвичей о «деле врачей», поэтому ограничимся кратким обзором. Прежде чем его начать, представим место действия. Коминтерновский район, образованный в 1936 году и упраздненный в 1957-м2, вклинивался в самый центр столицы, поэтому в записках представлены мнения сотрудников Совета Министров РСФСР, нескольких союзных и республиканских министерств и центральных ведомств. На карте район выглядел узкой полосой, протянувшейся с юга на север от площади Свердлова (ныне Театральной) до улицы Палиха, ограниченный с запада Петровкой, Каретным рядом и Новослободской улицей, а с востока — улицей Жданова (Рождественкой), Цветным бульваром и Самотёчной улицей.

Две январские записки зафиксировали: в появлении новых «врагов народа» и в необходимости строжайшей кары не усомнился никто. Теперь уже нелегко выяснить, в какой степени отредактированы реальные высказывания. Во всяком случае, перед нами много штампованных идеологически верных формул. Разнообразие вносят антисемитские вкрапления. Так в Министерстве лесной промышленности сотрудников-евреев обвиняли в «пассивности» при обсуждении газетного сообщения и даже в том, что один из них (о ужас!) вышел из комнаты во время читки статей о врачах-вредителях. В Совинформбюро к евреям было «очень много замечаний»: не воевали и «на предприятиях работать не хотят». Отклики подтверждают сообщения мемуаристов о том, что больные отказывались лечиться у врачей-евреев.

В публикацию включены также фрагменты февральской записки, в которой собраны отклики на сообщение о террористическом акте в советской миссии в Тель-Авиве. Взрыв был осуществлен 9 февраля членами правонационалистического подполья в знак протеста против гонений на советских евреев из-за «дела врачей». Трое сотрудников миссии были ранены, включая жену посланника. СССР разорвал дипломатические отношения в Израилем. Советская пропаганда утверждала, что за взрывом стоят власти страны 3. Эти события послужили поводом к эскалации антисемитизма среди москвичей.

В записке отмечается, что на заводе «Тизприбор» рабочие после читки газеты с сообщением о взрыве «высказывали предложения выселить всех евреев или изолировать их от общества». В других местах евреев предлагали выселить из крупных городов или из всей средней полосы России в Биробиджан. Возможно, эти и подобные высказывания были следствием или источником слухов о грядущей депортации евреев.

Сообщение, опубликованное 4 апреля 1953 года, развеяло подобные замыслы как дым и в то же время посеяло сомнения. В подготовленных Коминтерновским райкомом апрельских записках тоже немало «правильных слов» о мудрости правительства, его силе и готовности признавать ошибки, о единстве партии и народа. Вместе с тем заметны озадаченность и растерянность: «Как работники бывшего Министерства госбезопасности могли допустить такие тяжкие обвинения?»; «Кто же теперь вредители, как всё это понимать, как могла произойти такая ошибка и ошибка ли это?».

В тех откликах, где упоминаются евреи, преобладает филосемитский тон: «Неправильно, что такой народ безвинно переживал и страдал, но приятно, что врачей-то вредителей у нас фактически в Кремле не было и нет…». Люди интересовались, как теперь рассматривать организацию «Джойнт» и даже тем, какова будет судьба тех евреев, которых уволили с работы или сняли с высоких постов.

Антисемитские высказывания теперь в абсолютном меньшинстве, но не исчезли. Стойкий антисемит теперь выглядит фрондером, заявив, что врачи, которых выпустили «теперь еще больше будут вредить, а у патриотки Родины орден отняли». Патриотка — это Лидия Тимашук, которую пропаганда сделала главной разоблачительницей «заговора» врачей. В том же номере «Правды» от 4 апреля указ о ее награждении назван «неправильным в связи с выявившимися в настоящее время действительными обстоятельствами».

* * *

Добавим несколько слов о нашей публикации.

Документы обнаружились совсем недавно в ходе исследования о художественной культуре Оттепели4. Оно осуществляется Проектной лабораторией НИУ ВШЭ по изучению творчества Юрия Любимова и режиссерского театра XX–XXI веков.

Все публикуемые документы хранятся в фонде Коминтерновского райкома КПСС (Ф. П-68. Оп. 1. Д. 76). Они представляют собой машинописные копии записок, направленных в Московский городской комитет партии.

Молодая исследовательница София Семыкина (Институт филологии и истории РГГУ) сыграла решающую роль в том, что корпус текстов был подготовлен к публикации так быстро и выходит в свет в дни работы выставки о «Деле врачей» в Музее ГУЛАГа. Наша признательность адресована также Елене Русаковой. Она помогла Софии в вычитке, а нам — в редактировании вступительной заметки.

1 gmig.ru/museum/news/vystavka_delo_vrachey/

2 Его территория была присоединена к Свердловскому району.

3 В том же 1953 году члены подпольной организации «Израильское царство», осуществившие взрыв, были арестованы и осуждены за другие преступления (их причастность к террористической акции в советском представительстве доказана не была). В 1955 году их амнистировали, а в 1961 году в совершении теракта признался один из основателей организации, к тому времени вновь осужденный и отбывавший пожизненное заключение.

4 Осуществляется Проектной лабораторией НИУ ВШЭ по изучению творчества Юрия Любимова и режиссерского театра XX–XXI веков. Проект о художественной культуре Оттепели открыт для волонтерского участия. Волонтеры-исследователи смогут сами прикоснуться к историческим источникам эпохи Оттепели. Контактный адрес: abelyuk@gmail.com

Геннадий Кузовкин, Семён Чарный

«Информация» Коминтерновского райкома в Московский городской комитет КПСС

№ 1. «Информация» с откликами на сообщение в газете «Правда» об аресте врачей. Секретно. 14.01.1953 1.

МГК КПСС — тов. ТАБАЧНИКОВОЙ

ИНФОРМАЦИЯ

отклики на сообщение в газете «Правда» об аресте группы врачей [–] убийц и шпионов.

Совет Министров РСФСР — весь коллектив аппарата Совета Министров РСФСР единодушно выражает свое негодование группе террористов, предателей и изменников советского народа, вскрытой органами Государственной безопасности. Требование всего коллектива: смерть американским агентам, злейшим врагам советского народа.

Тов. ВЛАСОВ: /от. помощник нач. группы/. Так низко пасть, пойти на такие преступления, на какие пошли врачи-убийцы, могут только люди, потерявшие всякий человеческий облик. Так действуют заклятые враги народа — фашисты, американские империалисты. Обидно, что наши органы Безопасности поздно раскрыли эту банду террористов 2. Этот факт лишний раз заставляет нас быть бдительнее, каждодневно повышать революционную бдительность.

Тов. ШИШКОВА: /нач. общего отдела/. Надо решительно расправиться с этими извергами рода человеческого. Наряду с теми, кто арестован, также должны отвечать их родные и родственники, эту гадину нужно вырвать с корнем. До конца необходимо разоблачить и уничтожить все буржуазно-националистические еврейские организации, нужно повысить бдительность.

Тов. Жильцов: /инструктор Упр. кадров/. Большая вина лежит на Министерстве здравоохранения СССР, руководители которого проявили большую беспечность в подборе, расстановке кадров. Этим частично можно объяснить тот факт, что банде террористов, прикрывавшейся званием советских врачей, удалось так долго орудовать, совершать свои звериные дела и не быть разоблаченными. С этой бандой террористов, агентами американского империализма нужно расправиться со всей жестокостью и уничтожить их как бешеных собак.

Коллектив Управления санитарной службы Министерства пищевой промышленности РСФСР /тт. ЩЕРБАКОВА, ГУСАКОВ, КАРАНДАЕВА и др./, руководствуясь историческим документом «Обращение ЦК КПСС от 22 декабря 1933 г. всем Обкомам, Крайкомом и ЦК нацкомпартий, всем парторганизациям пищевых заводов и фабрик», целеустремленно проводят свою работу по обеспечению контроля за выработкой и выпуском пищевых продуктов высокого качества, в гигиенических условиях процесса производства. Ставя своей задачей добиться выпуска большого количества пищевых продуктов рационального питания, способствующих повышению сопротивляемости болезням организма человека, снижению смертности населения, продлению жизни советских людей.

Мы возмущены злодеяниями шпионов, отравителей, убийц: Вовси, Б. Коган, Фельдман, Гринштейн, Этингер, М. Коган, Егоров и Виноградов. Они, пользуясь потерей бдительности руководителей Министерства здравоохранения, пробравшись в верха медицины, творили свое черное дело. Они посягнули на жизнь и здоровье руководящих работников Коммунистической партии и руководителей советской Армии. Они стремились разрушить наш созидательный труд, направленный на улучшение и благосостояние советских людей, и тормозили развитие советской медицины.

Призываем врачей и население следовать учению Ленина — Сталина — всемерно усиливать революционную бдительность, зорко следить за происками врагов, разоблачать притаившихся, скрытых врагов, поддерживаемых империалистическим лагерем.

Тов. ДАНИЛОВ: /нач. сельхозотдела/. Не могу подобрать слов, чтобы выразить свое негодование к этим презренным иезуитам, которые под флагом врачей занимались умертвлением активных руководителей партии и правительства.

Я считаю, что таких зверей в образе людей надо уничтожить публично перед народом, чтобы все им подобные знали, как велик гнев советского народа.

Каждый из нас обязан еще усиленнее работать над повышением своего идейно-политического уровня, быть на каждом шагу бдительным и уметь вовремя 3 распознавать врага, в какую бы маску он ни прикрылся 4.

Министерство лесного хозяйства СССР: Узнав из газеты «Правда» о злодеяниях группы врачей-вредителей, этой презренной шайки наймитов убийц, шпионов, сотрудники коллектива Министерства выражают глубочайшее возмущение злодеяниями этих наймитов — презренных бандитов, агентов империализма, агентов буржуазной растленной еврейской организации сионистов и требуют сурового наказания злодеев и всех их приспешников.

Тов. ЗЫБИН: /нач.отдела/, до глубины души возмущен чудовищным преступлением шайки бандитов — наймитов капитала и презренной сионистской буржуазно-националистской организации, раскинувшей свою шпионско-диверсионную сеть на территории как нашей страны, так и зарубежных демократических стран. Требует беспощадной расправы со всеми преступными агентами сионизма. Необходимо везде и всюду усилить бдительность 5 и не допускать 6 проникновения в ведущие звенья нашего хозяйства диверсантов, шпионов, вредителей, агентов капитализма.

Л.15–16.

№ 2. «Информация» с откликами на сообщение в газете «Правда» об аресте врачей. Секретно. 15.01.1953.

МГК КПСС — тов. ТАБАЧНИКОВОЙ

ИНФОРМАЦИЯ

об откликах на сообщение в газете «Правда» об аресте группы врачей убийц и шпионов.

Министерство лесной промышленности СССР: Сотрудники Министерства возмущены подлой деятельностью группы шпионов со званием работников науки медицины.

Общие возмущения основываются на том, что к человеку с такой специальностью, как врач 7, идут люди за помощью при наличии каких-либо заболеваний, и оказание помощи со стороны врача является благородным делом, народ с доверием и любовью относится к работникам медицины, а эта банда так подло использовала доверие советского народа, да к тому же своими жертвами избрала лучших общественных деятелей Советского государства.

Тов. МОЛЧАНОВА: /Упр. лесозаготовок/. Выражает крайнее возмущение, так как в соседнем доме жил один из участников этой группы шпионов, и она видела, какие ему были созданы Советской властью прекрасные материальные условия, а вместо благодарности встал на путь предательства.

Тов. ОДИНЦОВ: /нач. отдела кадров Главлесоэкспорта/. Таких людей мало расстрелять, их надо умертвить их же подлым методом. Необходимо отметить, что при общих разговорах на эту тему в отделах Министерства пассивную позицию занимают работники — по национальности евреи. Они просто молчат. Так, например, в Главснабе 8, когда в отделе, где работает начальником отдела по контролю АСБЕЛЬ, зашел разговор на эту тему, то АСБЕЛЬ даже не поднял головы, а сидел и перебирал бумаги.

В Главлесотрансстрое в одном из отделов, когда стали читать газету, то один из сотрудников, по национальности еврей, поднялся и ушел из этой комнаты.

Тов. ЯКОВЛЕВ: /секретарь ц/о Главлесотрансстроя/ в разговоре сказал, что эту банду шпионов необходимо расстрелять, как предателей и изменников, а сам факт их деятельности говорит за то, что мы должны быть исключительно бдительны. Такое мнение является общим при разговорах и с рядом других товарищей.

Тов. ФИЛАТОВ: С чувством глубокого возмущения и негодования прочитал я сообщение ТАСС о врачах-убийцах — наемниках иностранных разведок, поставив себе целью путем физического уничтожения любых предателей партии и советского государства посягнуть на честь, свободу и независимость нашей Родины.

Нет таких слов, которыми можно было выразить всю мерзость деятельности этих выродков человеческого рода, нет никакой меры наказания, которая искупила бы тот вред, который принесли нашей Родине убийцы от науки. Полностью поддерживаю требование от всего советского народа через газету «Правду» об уничтожении в корне оголтелой 9 кучки врачей-убийц.

Тов. ТИТОВ: Эти «профессора» и «тонких дел мастера» с жестоким хладнокровием применили свои знания и опыт не для искоренения 10 болезней и улучшения жизни людей и общества, а для чудовищных злодеяний насильственного уничтожения лучших людей нашей Родины.

Сейчас, когда американо-английские империалисты все больше и больше злобствуют и проводят в своих странах и их сателлитах 11 фашизацию и засылают в страны, борющиеся за мир во всем мире, своих шпионов и агентов, каждый советский человек должен быть особенно бдителен и на каждом участке своей работы, к каждому явлению подходить критически со всей ответственностью за порученное дело. Да покарает рука советской справедливости выродков нечеловечества.

Райздрав

Тов. ХАРЧЕНКО /врач, член партии/. При посещении ею как участкового врача 12 семей больных ей неоднократно говорили о следующем: мы теперь очень настороженно будем относиться к лечащим врачам-евреям. Если бы т. ЖДАНОВА лечили простые участковые врачи, а не профессора, то он бы еще жил и здравствовал.

Правление Госбанка СССР

Тов. КУЗНЕЦОВА: /инспектор организационно-сметного отдела/. Высказала мнение, что именно только из-за ротозейства некоторых товарищей врачи-вредители могли вершить свое гнусное дело. Многие из наших товарищей забыли указание тт. ЛЕНИНА и СТАЛИНА о том, что с ростом наших успехов враги Советской власти усиливают свою борьбу против Советского 13 народа.

Особо т. КУЗНЕЦОВА отметила, что большинство арестованных являются евреями. Евреи, по мнению т. КУЗНЕЦОВОЙ, пытались и пытаются завоевать доверие в учреждениях и организациях, захватить высокие посты, чтобы легче было вредить под руководством специально созданной шпионской организации «Джойнт».

Тов. КУЗНЕЦОВА высказала также мысль, что было бы неплохо освободить медицинские учреждения от врачей-евреев, так как большинство из них состоят сплошь из врачей-евреев, которые в некоторых случаях применяют неправильные методы лечения. В качестве примера она привела случай, когда у одной больной распухла щека от неправильного применения лечебных средств.

Сотрудниками 14 выражено пожелание о проверке работы амбулатории Госбанка.

Совинформбюро. Весь коллектив возмущен действиями врачей-вредителей и требует самого строгого 15 наказания. Очень много нелестных замечаний в связи с этим в адрес евреев вообще.

Тов. ЯНИМОВИЧ: /редактор/. Евреи не раз нас подводили. Воевать они не воевали, на производстве они работать не хотят. Было бы правильно, если бы евреев сняли со всех руководящих должностей.

Тов. КИМ: /редактор/. Если бы объявили поход на евреев, я первой 16 бы пошла, настолько я возмущена действиями этих, с позволения сказать, «врачей».

Секретарь РК КПСС /ТРОФИМОВ/

Инструктор-информатор /КУДИНОВА/

Л.19–21.

№ 3. Выдержки из «Информации» с откликами на сообщение о террористическом акте в советской миссии в Израиле. Секретно. 13.02.1953 17.

МГК КПСС — Сектор информации

т. ТАБАЧНИКОВОЙ

Информация

Отклики трудящихся

Сообщение о взрыве бомбы в Советской миссии в Израиле встречено всеми советскими людьми с глубоким возмущением, как гнуснейший акт, имеющий связь с арестом группы врачей-убийц и диверсантов, явившихся агентами империалистов США. Нота Советского правительства о прекращении дипломатических отношений с правительством Израиля есть проявление мощи Советского Союза и настойчивое стремление советского народа к миру во всем мире.

Министерство машиностроения и приборостроения

АКИНИН: (нач. отдела, б/п)

С большим возмущением осуждает действия правительства Израиля, которое умышленно произвело в советской миссии взрыв. Из этого террористического акта видно, что правительство Израиля не стремится к миру, а стремится к разжиганию войны против СССР. Полностью поддерживает предложение Советского Правительства о том, чтобы миссия Израиля покинула пределы СССР — еще одним шпионским центром станет меньше.

<…>

По сообщению информатора цеховой парторганизации цеха № 2 т. АРХИПОВА: после читки газеты рабочие в разговорах между собой высказывали предложения: выслать всех евреев или изолировать их от общества.

По сообщению информатора цеха № 1 т. ЗАХАРОВА (токарь), высказывания рабочих цеха следующие: раз эти сволочи в Израиле пошли на такой шаг, то иного не может быть и разговаривать с ними не о чем. Наплевать на такое правительство, где сидит такая сволочь, которая поддерживает и направляет подобные провокации. Правильно поступило наше правительство, разорвав все отношения с Израилем. Евреи — народ, который не заслуживает доверия 18, примером тому служат врачи-убийцы.

<…>

Министерство хлопководства

ВАСИЛЬЕВ (пом. зам. Министра, чл. КПСС)

Это дело рук не только 19 Израиля, но и Америки. Все это подтверждает, что врачи-убийцы были связаны с Америкой. Советским людям нужно быть еще более бдительными.

<…>

Министерство пищевой промышленности

СЛЕПНЕВ (нач. управления, чл. КПСС)

Это не только провокационный акт, но и месть Советскому правительству за принятые меры против вредительских действий контрразведчиков в СССР.

Комитет по делам строительства

КОСТРОМИНА (инженер, б/п)

Подумало бы руководство Израиля, в какое положение оно ставит евреев, проживающих в СССР, а судя по фельетону «Сапоги со скрипом» 20, у евреев проживающих у нас, совести мало.

<…>

Министерство высшего образования

<…>

СЕРОВА (Чистый пер., д. 5а, кв. 1)

Надо было бы всех евреев выселить из Москвы и центральных городов, т. к. это дает возможность вредить в центре. Выражает возмущение взрывом на территории Советской миссии, от которого пострадали советские люди, тогда как Советский Союз все время помогал Израилю.

Типография «Красный пролетарий»

<…>

УМОВ (токарь), ЯКОВЛЕВ (электромонтер)

Наше правительство правильно прекратило дипломатические отношения, но и нам нужно быть бдительными, посмотреть, кто вокруг нас работает, не слишком ли много мы даем тем, кто этого не заслуживает. Целесообразно всех евреев из центральных городов и из центральной полосы выселить в Биробиджан.

Инструктор-информатор (Кудинова)

РК КПСС

Л. 34–37.

№ 4. «Информация» с откликами на сообщение в «Правде» о реабилитации врачей. Секретно. 4.04.1953 21.

МГК КПСС — Сектор информации

т. ТАБАЧНИКОВОЙ.

ИНФОРМАЦИЯ

МИНЛЕСБУМПРОМ СССР

АЛЕКСАНДРОВ — Нач. отдела управления руководящ. кадров.

Неприятно, что такой народ безвинно переживал и страдал, но приятно, что вредителей-то врачей у нас фактически в Кремле не было и нет, это приятно потому, что единство нашего народа существует нерушимо.

А как же будет с ТИМАШУК? Вокруг нее складывается неприятная история.

А как же быть по отношению иностранных государств, о которых говорились, якобы деятельность врачей-вредителей связана с их разведками и некоторыми организациями.

АКАДЕМИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Т 22. ГОГИЧАИШВИЛИ П.Ф., член КПСС, кандидат технических наук высказал удивление, что работники следственной части быв. Министерства государственной безопасности могли допустить такие тяжкие обвинения против лиц, привлеченных к делу по обвинению во вредительстве, шпионаже и террористических действиях, и почему так быстро была награждена ТИМАШУК, в то время как следствие еще не было закончено.

Т. ДОЛИНСКИЙ, б/п, канд. техн. наук, высказал удовлетворение того 23, что Министерство внутренних дел тщательно проверило материалы следствия по делу группы врачей, обвиняемых во вредительстве, шпионаже и др. преступлениях.

ТИПОГРАФИЯ «КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ»

Тов. КОТОВ — нач. офсетного цеха, член КПСС, сказал: трудно пока судить, как все это получилось. Может оказаться, что вредителями были те люди, которые вели следствие и они нарочно так повернули дело, чтобы оклеветать невинных людей. Во всем этом теперь будут разбираться. Конечно, очень плохо получилось.

Тов. КУЗНЕЦОВ — нач. отд. организации труда, член КПСС. Плохо, что теперь за границей поднимут крик, будут нас обвинять во всех смертных грехах. Но правильно действует наше правительство, что не боится 24 говорить правду, не скрывает ее от своего народа и от всего мира. Это доказывает, как мы сильны, как прочно наше положение.

Печатник т. ВЛАДИМИРОВ, б/п. Вот подлецы, что сделали[!] 25 Но все равно наше правительство разберется во всем, найдет и накажет виновников.

НИАТ 26

АРТАМОНОВА, б/п, экономист. Досадно, что в нашем государстве были допущены такие ошибки.

МАКАРОННАЯ ФАБРИКА

КОЛОТОВЧЕНКОВА — бригадир. Все ясно и ничего не ясно. Если они были не виноваты, то зачем же сознавались в том, в чем не виноваты 27? Меня хоть убей, я не стала бы говорить того, чего не делала. А как же в газетах писали, что все они признали, значит фантазировали?

ЛЕОНОВА — работница. Вот выпустили, теперь будут еще больше вредить 28, а у патриотки Родины Орден 29 отняли, а, может быть, их выпустили враги народа? А как узнали, что они давали ложные показания?

МАХАЕВА — сансестра. А у нас врач в роддоме застрелился, значит — виноват был.

ТРЕСТ № 8 МАП 30

ВОРОБАЕВ В. Я. Бригадир. Неприятно, что-то получается, очень много делают ошибок наши Органы 31. Однако правительство признало допущенную ошибку, разобралось и открыто сообщило всему народу, значит мы сильны.

ГИЛЬКИНА — зав. складом. Нужно было вначале разобраться, потом давать Орден 32 ТИМАШУК. У нас многие рабочие возмущаются, почему освободили этих врачей. Значит что-то было. Может быть, у следственных органов были свои цели, что этим они хотели свои преступления скрыть.

ФАБРИКА № 5

Т. КУШНЕРЕВА — говорит, как можно допускать такие ошибки, не имея материала арестовывать людей, допускать неправильное ведение следствия. Министерство внутренних дел СССР поступило правильно, ничего не скрывая, сообщив об этом факте.

Т. ШУРОВА — зам. мастера. «Народ удивлен такими неправильными действиями бывшего Министерства Госбезопасности. Ошибка исправлена, что говорит о том, что наше государство не боится говорить открыто и прямо о допущенных ошибках. А вообще неприятно.

Народ работает, никакой растерянности нет».

Т. ГИНДЕЛЬМАН — нач.цеха говорит: «Сообщение Министерства иностранных 33 дел еще раз свидетельствует о силе и могуществе нашей партии».

ВОПРОСЫ

1. Кто же теперь вредители, как все это понимать, как могла произойти такая ошибка и ошибка ли это. Надо как можно скорее разъяснить все это, чтобы не было ненужных суждений и разговоров?

2. Почему была такая поспешность, не разобравшись до конца, объявили в газетах о врачах-убийцах?

3. Какова судьба двух профессоров КОГАНА Л.В 34. и ЭТИНГЕРА Я.Г.?

4. Подтверждаются ли указанные ранее факты о существовании связей этих и других лиц с международной сионистской организацией «Джойнт» в Советском Союзе?

5. Значит, евреи делали правильно, а русские, которые вели следствие, были неправы? Значит организация «Джойнт» не виновата?

Секретарь РК КПСС — (К. Трофимов)

Л. 127–129.

№ 5. «Информация» с откликами на сообщение в «Правде» о реабилитации врачей. Секретно. 4.04.1953 35.

ИНФОРМАЦИЯ

МГК КПСС — Сектор информации

Комитет по делам строительства: сотрудники комитета из сегодняшнего сообщения газеты сделали выводы о том, что бдительность необходимо соблюдать во всем и всюду. Вместе с тем надо изучать людей в коллективе, знать их, уметь отличать отрицательные качества людей и пережитки в их сознании, которые ликвидировать упорной воспитательной работой коллектива. Бывшие работники бывшего Министерства Государственной безопасности не усвоили этого, применяя запрещенные приемы ведения следствия, вследствие чего они поступили преступно перед народами СССР и поэтому они сами заслуживают сурового наказания по закону.

Т 36. КЛЮЧНИКОВ — начальник сектора отдела по машиностроительной промышленности, член КПСС, говорит: «Благодаря укреплению руководства органов бывшего Министерства Гос. безопасности удалось разоблачить клеветнический 37 характер обвинения, неправильно предъявленного группе специалистов-врачей. Привлечение к ответственности лиц, виновных в неправильном ведении следствия, демонстрирует перед народом силу исключительной справедливости и гуманности, которая проявлена органами Министерства внутренних дел.»

Т. СОЛОВЬЕВ — начальник сектора отдела научно-исследовательских работ, член КПСС, сказал: «Это сообщение как снег на голову, но оно свидетельствует о смелости и честности нашего Правительства, делающего сообщение на весь мир об имеющихся ошибках и смело принимающего меры к ликвидации этих ошибок.»

[Типография «Красный пролетарий»]

В связи с сообщением Министерства Внутренних дел СССР сегодня в коллективе типографии «Красный пролетарий» было много разговоров.

Т. ИЛЬИНА, член КПСС, работница этого цеха культтоваров сказала: «Обидно то, что бывшее Министерство МГБ плохо работало, из-за плохой работы пострадали люди, ни в чем не повинные. Стыдно за ТИМАШУК, как она оскандалилась».

Диспетчер наборного цеха ТРУШИНА сказала: «Хорошо что все выяснено, а то за последнее время перестали верить всем врачам, рвать рецепты, брали бюллетени, а лечиться не лечились».

В цинкографии работницы тт. МАРТЫНОВА и ДМИТРИЕВА обратились к парторгу т. ЛИСИЦИНУ с заявлением — что-то подозрительно? Неужели они ни в чем не виноваты?

Общественный Дом Моделей

Конструктор РОДИН — считаю постановление правильным. Эти люди признаны миром как большие деятели науки. Народы мира убедятся, что, если у нас произошла ошибка, то её не скрывают перед народом.

БОРИСОВА — когда правительство было введено в заблуждение[:] при их аресте или сейчас при реабилитации? 38

ГАЛКИНА — инженер, — непонятно, как могли настоящие советские люди подписать и признаться в преступлениях, ими не совершенных. Хотя бы и применялись любые методы следствия.

Стоматологический институт

Единодушное мнение всех сотрудников — одобрение правильный партийной политики, вскрывшей допущенную неправильность в обвинении группы врачей, виновность которых оказалась не доказанной и основанной 39 на ложных обвинениях.

Комсомолец МИТРОФАНОВ сказал: «Какая сила и уверенность должна быть у партии, чтобы так прямо сказать об имевшей место серьезной ошибке следственных органов».

Профессор ЕВДОКИМОВ указал, что все врачи и медицинские работники с большим удовлетворением восприняли реабилитацию врачей, обвинявшихся в самом тяжком преступлении — убийстве больных, доверивших им свое здоровье».

Имеется и факт неправильного истолкования. С утра к секретарю партбюро явилась увольняемая по решению аттестационной комиссии Минздрава РСФСР врач ЛЕВИНА-ТУРЕЦКАЯ Римма Ароновна /беспартийная/ и с возмущением требовала восстановления ее на работе, так как «теперь надо по новому пересмотреть этот вопрос». Ей было указано, что решение комиссии о непригодности ее к работе по деловым качествам как бесперспективного работника утверждено Министром здравоохранения и парторганизация не имеет оснований пересматривать это решение.

Завод «Тизприбор» 40

ИВАНОВ — слесарь высказал неудовлетворение сообщением, т. к. ничего не сказано о врагах, которые были взяты из рядовых больниц, и что объявленные обвинения были все-таки чем-то вызваны.

Заводоуправление «Самтрест» 41

Работница цеха розлива т. БОЙКОВА выразила свое мнение: «Советское Правительство правильно подходит к решению любого вопроса, от народа не скрывает и строго подходит к тем, кто неправильно приступает к решению вопросов».

Архитектурный институт

Рано утром в институт пришел сын проф. Коган 42, ранее исключенный из института. Студенты группы, в которой он учился, радостно его приветствовали.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР

РОДИОНОВ В.В. — зам. начальника отдела руководящих кадров, он же секретарь партбюро Управления кадров — заявил: «В отношении работников здравоохранения следует сказать, что мы радуемся, с нас смыто это грязное позорное пятно — но это не значит, что мы должны успокоиться, забыть о бдительности. Мы должны ещё больше сплотить свои ряды вокруг нашей партии и советского правительства и повысить работу органов здравоохранения на благо наших советских людей — строителей коммунистического общества».

Т. ЛЕБЕДЕВ — начальник Управления — говорил, что, очевидно, это была своего рода диверсия, чтобы обезглавить руководящую верхушку и внести панику и недоверие к врачам.

ВОПРОСЫ

1. Как могло случиться, что сначала опубликовали 43 в печати, что они шпионы и что они признали свою вину, а потом оказалось, что это всё неправда?

2. Преднамеренно ли сделано это преступление, каковы мотивы преступления?

3. Будут ли материалы помещаться в печати по дальнейшему расследованию?

4. Как рассматривать организацию «Джойнт» 44 настоящее время в связи с сообщением Министерства внутренних дел?

5. На основании чего были арестованы врачи?

6. Привлечен ли и к какой ответственности бывший Министр Госбезопасности?

Секретарь РК КПСС (К. Трофимов)

Л. 130–132.

№ 6. «Информация» с откликами на сообщение в «Правде» о реабилитации врачей. Секретно. 6.04.1953 45.

МГК КПСС — Сектор информации

тов. ТАБАЧНИКОВОЙ

ИНФОРМАЦИЯ

Завод п/я № 3731 /Завод Приборов/ — МОРЯКОВА — термист, беспартийная: «У меня не укладывается в голове, как могли бывшие сотрудники Министерства госбезопасности, которым доверено такое общественное дело, как соблюдение государственной законности и прав советских граждан, предусмотренных в Конституции, так грубо и бессовестно оклеветать врачей-ученых. Пусть они понесут заслуженную кару».

БЕЛКОВ — токарь, член партии: «Из передовой газеты „Правда» видно, насколько бывшие сотрудники Госбезопасности потеряли настоящий облик советского человека и дошли до преступного нарушения своего долга, оклеветав врачей с мировым именем. Наш долг быть еще более бдительными. Советская законность, охрана прав советских граждан, записанных в Конституции, — важнейшая основа дальнейшего развития и укрепления Советского государства. Никому не дано право нарушать советскую законность

Министерство легкой и пищевой промышленности РСФСР /Мясомолпром/

ГРИШИНА — зам. начальника отдела, член партии: «Прочитав передовую статью в газете „Правда“, с чувством глубокого негодования я отмечаю, что в нашем социалистическом государстве имело место действие врагов народа, орудовавших в следственных органах. С чувством удовлетворения советский народ узнал, что обвинения, возведенные на целых ряд видных деятелей советской медицины, оказались ложными. Враги народа пытались разжечь в Советском обществе, спаянном морально-политическим единством, глубоко чуждые социалистической идеологии чувства национальной вражды. Очень хорошо, что Советское Правительство подробно разобралось во всех этих вопросах и, не скрывая, говорит правду об этом».

Начальник финансового отдела Министерства БЕЙ сказал в беседе с ним: «Заслуживает особого внимания то обстоятельство, что Советское Правительство открыто и прямо говорит народу о вскрытых недостатках в таком важном и авторитетном органе, как Министерство Госбезопасности. Вместе с тем проникаешься еще большей уверенностью в том, что права, гарантируемые Советской Конституцией, будут свято охраняться и соблюдаться советской законностью».

ВИНОГРАДОВ — начальник отдела, член КПСС, в разговоре сказал: «Раскрыв и опубликовав преступные действия РЮМИНА и других работников следственной части бывшего Министерства Госбезопасности, сфабриковавших тяжелые обвинения против видных деятелей медицины, наша партия и советское правительство показали всему миру, что они зорко стоят на страже прав Советских граждан, охраняя эти права от происков врагов внутренних и внешних. Смело вскрыв преступные факты произвола и беззакония, Советское Правительство и Партия открыто говорят о них народу, ибо силы и могущество нашей партии и советского государства в его неразрывной связи с народом, в охране жизненных интересов народа. Фальсификаторы следствия типа РЮМИНА явились проводниками врагов нашей партии и советского народа, которые старались разжечь чуждую советским людям национальную вражду. Руководители бывшего Министерства, оказавшиеся проводниками буржуазной идеологии, предстанут перед советским судом и понесут заслуженное наказание. Лично я с полным удовлетворением воспринял сегодняшнее сообщение как торжество ленинско-сталинской правды, как проявление незыблемости прав советских граждан».

Архитектурный институт

КОРОТКОВ — студент, член КПСС, сказал: «Передовая „Правды“ произвела большое впечатление, так как в сложившихся условиях это разъяснение было крайне необходимо и своевременно, сейчас все становится по местам, так как это разъяснение, данное в передовой газеты „Правда“, принимается нами как разъяснение дальнейшего пути, по которому идет наша партия. Всеобщее возмущение вызывает у нас работа органов Госбезопасности, когда открылись факты подтасовки и другие факты, искажающие действительное положение вещей, тогда как мы все так надеялись на этот орган, охраняющих внутреннюю безопасность нашего государства».

ЦОГЛИН — студент, комсомолец: «Факт подтасовки показаний и создание фальсифицированного процесса против врачей — это была не только кампания, направленная против евреев, но диверсия, направленная против существующего строя, видимо, связанная с иностранной разведкой».

Был задан вопрос ЦОГЛИНЫМ: «Многие евреи были уволены, отстранены от должностей. Как будут поступать с ними теперь? Может быть, выявились другие обстоятельства и будут пересматривать их отношение к делу в свете бдительности советского народа».

Секретарь РК КПСС /К.ТРОФИМОВ/

Л. 133–134.

1 Датировано по делопроизводственному штампу.

2 Здесь и далее в этом документе между словами банда и террористы поставлен дефис. — С. С.

3 В тексте опечатка: «во время». — С. С.

4 В тексте исправлена опечатка или ошибка в использовании частицы «ни». — С. С.

5 В тексте: «Необходимо всюду усилить и везде бдительность…». — С. С.

6 В тексте опечатка: «недопускать». — С. С.

7 В тексте опечатка: «врачь». — С. С.

8 В тексте опечатка: «Гласнабе». — С. С.

9 В тексте опечатка: «огалтелой». — С. С.

10 В тексте опечатка: «для исроения». — С. С.

11 В тексте опечатка: «сателитах». — С. С.

12 Так в тексте.

13 В тексте опечатка: «Моветского». — С. С.

14 В тексте: «сотрудники». — С. С.

15 В тексте: «строго». — С. С.

16 В тексте опечатка: «первый». — С. С.

17 Датировано по делопроизводственному штампу.

18 В тексте ошибка: «Евреи — народ, которые не заслуживают доверия…». — С. С.

19 В тексте опечатка: «нетолько». — С. С.

20 Семенов М. Сапоги со скрипом // Правда. 1953. 11 февраля. Текст см. lechaim.ru/academy/izvergi-i-naymity-spekulyanty-i-prohodimtsy/

21 Датировано по делопроизводственному штампу.

22 Здесь и далее в этом документе буква Т. в начале абзацев означает «товарищ».

23 Так в тексте.

24 В тексте опечатка: «боиться». — С. С.

25 В тексте знак пропущен.

26 Научно-исследовательский институт авиационных технологий и организации производства (НИАТ)

27 В тексте опечатка: «невиноваты». — С. С.

28 В тексте опечатка: «вредит». — С. С.

29 Так в тексте. — С. С.

30 Министерство авиационной промышленности СССР

31 Так в тексте. — С. С.

32 Так в тексте. — С. С.

33 Ошибка составителя «Информации», правильно: «Министерства внутренних дел». — С. С.

34 Видимо. речь идет о Михаиле Борисовиче Когане (1893–1951), брате Б. Б. Когана, который, как и Я. Г. Этингер (1887–1951), умер в тюрьме.

35 Датировано по делопроизводственному штампу.

36 Здесь и далее в этом документе буква Т. в начале абзацев означает «товарищ».

37 В тексте опечатка: «кливетнический». — С. С.

38 Исправлено нами, в тексте вместо вопросительного знака стоит точка.

39 В тексте: «обоснованной». — С. С.

40 Завод точных измерительных приборов.

41 Московский филиал Треста виноградно-плодовых совхозов и винодельческой и спиртоводочной промышленности Народного комиссариата пищевой промышленности Грузинской Советской Социалистической Республики.

42 Леонид Борисович Коган (1931–2014), архитектор, ученый-урбанист (Москва), сын Б. Б. Когана. После окончания художественной школы им. В. И. Сурикова в 1950 году поступил в Московский архитектурный институт, который окончил в 1956 году. Приведенные в записке сведения об исключении и восстановлении в институте. вероятно, обнародованы впервые. Во всяком случае, в доступных биографиях ученого они не фигурируют. Работал в градостроительных организациях, в 1990-е преподавал во Франции. «Травма, нанесенная его психике „делом врачей“, постепенно подтачивала здоровье» (из некролога, см.: isras.ru/blog_yan_67.html).

43 В тексте опечатка: «опубликовать». — С. С.

44 В тексте опечатка: «Джойт». — С. С.

45 Датировано по делопроизводственному штампу.