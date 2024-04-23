Экономическая блокада во время Крымской войны

В моей статье1 о континентальной блокаде в российском военно-морском журнале «Гангут» приводятся цифры резкого сокращения количества записей в таможенных регистрах Зунда в 1807–1812 годах — с 11–12 тысяч до сотен. Оно отражало катастрофическое падение судоходства через датский пролив Зунд, главные морские ворота на Балтику, а для балтийских стран — в океаны, в большой мир.
Я много лет участвую в монументальном датско-голландском проекте STRO2 (Sound Toll Registers Online), который посвящен оцифровке, расшифровке и структуризации примерно двух миллионов записей таможенных журналов Зунда и созданию общедоступной базы данных на их основе. Эти записи позволяют документально подтвердить тезис о том, что балтийская торговля была чрезвычайно важна для Западной Европы, особенно для Англии и Голландии.
Но еще важнее она была для балтийских стран, поэтому последствия участия России в наполеоновской блокаде Англии, своего главного торгового партнера, стали катастрофическими. Они были настолько разрушительны для ее экономики и финансов, что вынудили прибегать к массовой контрабанде и систематически нарушать требования блокады, что, собственно говоря, и стало одной из причин войны 1812 года.
Россию можно понять: львиная доля ее экспорта-импорта шла морем, и блокада крайне негативно отражалась не только на экономике, но и на обороноспособности. А так как ее морские сообщения с начала XVIII века шли главным образом через датские проливы и в основном через Зунд, то Зундские регистры, внесенные в список ЮНЕСКО как «регистры памяти мира», дают мощный, но почти не использованный в русскоязычных исследованиях инструмент постижения истории нашей страны. В том числе весьма показательной истории Крымской войны, во время которой пресечение коммерческого мореплавания России стало одним из факторов ее поражения.
Эта тема актуальна, и в «Гангуте», на сайте ВМФ России, в американском журнале The Artilleryman и в других изданиях я писал о причинах Синопского сражения, мало освещенных в российской историографии, а также о некоторых важных его деталях, например о феноменальной скорострельности артиллерии русских линейных кораблей. Это важно, поскольку российские историки по многим причинам избегали объективного анализа Синопа, хотя именно он стал для Англии и Франции поводом для вступления в войну, после которой поражение России стало неизбежным 3.
С подробным анализом причин и хода Крымской войны в целом и Синопского сражения в частности можно ознакомиться в моей книге «Синоп — пиррова победа»4, которая сейчас публикуется в издании «7 искусств».
* * *
Итак, 27 марта 1854 года Англия и Франция объявили войну Российской империи. Перед этим они предостерегли оную от нападений на турецкие порты, однако Нахимов уничтожил турецкую эскадру в бухте Синопа, спалив при этом половину города, что вкупе стало casus belli. Разгоревшаяся Крымская, или Восточная война стала предшественницей мировых войн по размаху и применению новейших технологий.
Но если боевые действия той войны, имеющей очевидные параллели с современностью, рассмотрены достаточно детально, хотя и не всегда объективно, то экономическая сторона осталась в тени, особенно морская логистика, чрезвычайно важная даже для такой континентальной страны, как Россия. Регистры Зунда дают возможность осветить этот вопрос. В журнале «Знание — сила» я писал5 о строительстве первых железных дорог России и о поставках оборудования и подвижного состава для них, отраженных в STR.
И обратил внимание на дату записи шипмастера Дж. Харриса, который вез вагонные тележки из английского порта Халл в Петербург: август 1853 года. Это был один из последних рейсов в Россию в том году. Последующие два года тоже стали пустыми — паруса купцов не появлялись на горизонте. Почему же пресекся судопоток?
Потому что летом того года Россия вторглась в турецкие протектораты Молдавию и Валахию. Турция, «больной человек Европы» по выражению императора Николая I, желавшего ее уничтожения, не согласилась с его непомерными требованиями, и началась война. Разумеется, Франция и Англия не могли допустить столь грубого нарушения мирового равновесия и захвата Россией проливов, ведущих в Средиземное море. Европейские державы встали на сторону Оттоманской империи, и вскоре в Балтийское и Черное моря вошли их военные корабли. Они крейсировали и у берегов Камчатки, заходили в Амур, везде захватывали российские суда, и в итоге внешняя торговля зачинщицы войны фактически прекратилась.
|Откуда
|1827–1830, %
|1831–1835, %
|1849–1853, %
|САСШ*
|10,0
|12,6
|10,1
|Великобритания
|42,3
|37,8
|33,9
|Пруссия
|4,0
|4,9
|11,2
|Франция
|6,9
|7,1
|10,8
|Города Ганзы
|14,0
|14,4
|7,8
|Турция и Греция
|4,2
|7,9
|6,3
|Нидерланды
|2,6
|3,2
|5,2
|Прочие
|16,0
|12,1
|14,7
|Всего
|100,0
|100,0
|100,0
А торговля эта была немалой, и в то время до четверти торговых кораблей, оставлявших записи на Зундской таможне, направлялись в порты России или шли из них. (Таможня, кстати, располагалась в Хельсингёре, шекспировском Эльсиноре, под боком у замка Кронборг, который был построен на деньги зундского мыта, — его пушки сторожили столь ценный пролив, ставший золотым дном Дании.) Как видно из таблицы импорта, за четыре года, с 1827-й по 1830-й, объем ввоза составил около 165 млн руб., т. е. более 40 млн руб. в год — огромные деньги по тем временам.
Да, без импорта ценных тканей, вина, сахара и кофе, пряностей и прочих предметов роскоши высшие классы могли какое-то время обойтись (структура импорта определяется главным образом их потребностями), но Россия и в военно-промышленном отношении сильно зависела от западных поставок (особенно из Англии, ставшей «мастерской мира»), а ее финансовые возможности — от экспорта. В итоге катастрофическое падение внешней торговли стало одним из факторов расстройства финансов, резкого роста государственного долга — и поражения в войне.
Таблица русского экспорта показывает, что за истекшие с тех пор полтора-два века он как был сырьевым, так таковым и остался, но нас интересует иное. Согласно данным STR, за 1825–1857 годы в Петербург, Нарву и Выборг через Зунд прошло 38 955 судов, т. е. в среднем более тысячи в год, изредка переваливая за две тысячи (в 1847-м и 1856-м). Но в 1854-м таковых оказалось всего двенадцать, а в следующем году — вообще ни одного! На Ригу (она долгое время оставалась главным балтийским портом России) и Пернау (Пярну) за этот период прошло почти 30 тыс. судов, но в 1854-м — всего 57, а в 1855-м — и вовсе три. Аналогичная картина наблюдалась и в других портах Эстляндии, Лифляндии и Курляндии: Ревеле, Мемеле, Виндаве…
Для справки: 23 108 кораблей (59,3%) из направлявшихся в Петербург имели в данный период портами приписки Великобританию, 4078 — Балтику, 3541 — Голландию, 1641 шел из Северной Америки и т. д. Процент британских судов хорошо коррелирует с их долей в мировой морской торговле (тоннаж ее торгового флота в это время достигал 60% общемирового). При этом на Британию приходилось еще больше портов отправления (24 647) — на этих линиях работали и суда иных стран.
|Статья экспорта
|1802
|1820
|1840
|1860
|Объем
|Доля
|Объем
|Доля
|Объем
|Доля
|Объем
|Доля
|Конопля и лен
|5590
|30,90%
|16180
|25,60%
|21427
|25,10%
|28764
|15,90%
|Пшеница
|1158
|6,40%
|7100
|11,20%
|11074
|13,00%
|37508
|20,70%
|Рожь
|1600
|8,80%
|1750
|2,80%
|622
|0,70%
|12117
|6,70%
|Иное: зерно, мука etc.
|420
|2,30%
|2040
|3,20%
|2890
|3,40%
|14947
|8,20%
|Семена всех видов
|718
|4,00%
|3560
|5,60%
|7820
|9,20%
|15868
|8,70%
|Лес и деревопродукция
|412
|2,30%
|1128
|1,80%
|2657
|3,10%
|4975
|2,70%
|Металлопродукция
|1370
|7,60%
|5350
|8,50%
|2872
|3,40%
|2569
|1,40%
|Жиры и сало
|2752
|15,20%
|13700
|21,70%
|15620
|18,30%
|18221
|10,10%
|Щетина, пух, перо
|225
|1,20%
|1151
|1,80%
|2035
|2,40%
|3155
|1,70%
|Кожа
|701
|3,90%
|1495
|2,40%
|3537
|4,10%
|2394
|1,30%
|Прочее
|3154
|17,40%
|9746
|15,40%
|14877
|17,40%
|40865
|22,50%
|Всего
|18100
|63200
|85431
|181383
За североамериканскими портами числится немного рейсов — 627. Дело в так называемом сахарном треугольнике маршрутов (затем он стал хлопковым): суда северных штатов везли в Вест-Индию нужные для южных островов грузы, там загружались колониальным товаром и направлялись в Россию, после чего возвращались в Америку. Поэтому больше рейсов из Вест-Индии — 1227 — и Южной Америки — 225.
|Страны
|1827–1830,%
|1831–1835,%
|1849–1853,%
|САСШ
|5,0
|5,3
|2,5
|Великобритания
|49,1
|49,8
|49,2
|Нидерланды
|6,2
|5,1
|7,6
|Франция
|5,4
|4,2
|7,1
|Турция и Греция
|6,4
|9,6
|6,7
|Пруссия
|7,8
|6,5
|5,5
|Австрия
|4,6
|5,8
|5,2
|Прочие
|5,5
|13,7
|16,2
|Всего
|100,0
|100,0
|100,0
Из портов Финского залива за 1825–1857 годы через Зунд проследовало 41 389 судов. В порты Великобритании направлялись 26 884 (65%), на втором месте шла Голландия — 4481, затем атлантическое побережье Франции, Испании и Португалии — 3590, Северное море (Германия и Дания) — 3009 и Северная Америка — 1361. Но всего 22 судна в 1854-м и два в 1855-м — таково уничтожающее влияние войны. Из Лифляндии (главным образом Рига) за эти годы ушло на запад 35 626 судов, но в 1854 году — 115, в 1855 году — восемь. Вклад портов Курляндии незначителен.
Из-за присутствия англо-французского флота на Балтике пресеклась и внутрибалтийская торговля России. Царь, начавший войну, не дожил до ее финала, но лично наблюдал ее последствия. Военные неудачи подкосили его; директор канцелярии Министерства двора В. И. Панаев так писал о его последних днях: уединившись в мрачной Гатчине, царь проводил бессонные ночи в коленопреклоненных молитвах, а дневные часы — за подзорной трубой. Куда же он вглядывался? В огромную черную тучу, постоянно висевшую на горизонте, в дымы кораблей английского и французского флотов, блокирующих его столицу…
Ну а в 1856 году, когда Крымская война закончилась, уже шли переговоры о прекращении взимания зундских пошлин. Их инициатором стали САСШ, боровшиеся за свободу судоходства. Поэтому в 1857-м на таможню в Хельсингёре занесли бумаги торговые агенты всего лишь десяти кораблей, шедших в Финский залив, и шести, двигавшихся оттуда.
В заключение отметим, что Запад в то время был в силе и славе и действовал гораздо решительнее, чем сейчас.
Юрий Кирпичёв
1 Кирпичёв Ю. В. Континентальная блокада в зеркале регистров Зунда // Гангут, № 115, 2020.
3 Kyrpychov Y. Admiral Kornilov’s mistakes // The Artilleryman magazine, Vol. 45, No. 1, 2023;
Kirpichoff Y. The rate of fire of Russian guns during the Battle of Sinop // The Artilleryman magazine, Vol. 44, No. 3, 2023.
4 7i.7iskusstv.com/avtory/kirpichev/
5 Кирпичёв Ю. Железная дорога Петербург — Москва и продажа Аляски // Знание — сила, № 3, 2022.
Заметка интересная, – не часто увидишь количественный подход в популярном описании исторических событий.
Однако замечу, – любые санкции во все времена не приносили и никогда не принесут санкционерам желаемых результатов, поскольку противоречат принципу максимальной геохимической деятельности.
Запрещая чужой экспорт санкционер лишает себя импорта.
Но положительный момент в санкциях есть – они подстегивает, усиливает поиск и проявление новых форм геохимической деятельности, – в частности, вовлекаются новые участники, появляются новые формы коммуникации…
Наряду с черно-белыми, появляются «серые» и «цветные» схемы, – планетарный социум становится более энергичным, разнообразным, красочным…
В тот раз санкции довольно быстро принесли желаемый результат – разгром жандарма Европы. Поскольку поддерживались военной силой. Замечу кстати, что без русского экспорта Европа тогда преспокойно обошлась, хотя бы потому, что не встречал работ о влиянии прекращения торговли с Россией на ее экономику. В отличие от сегодняшней ситуации. Да и сейчас санкции простимулируют переход на зеленую энергетику, диверсификацию поставок энергоносителей и в конечном итоге окажутся полезными для Европы.Тогда как Россию отбросят в клуб стран третьего мира. Но тема любопытна:
Санкции есть один из способов давления сильного на слабого. Если вы теряете 5% импорта, но при этом гробите 50% экспорта противника (вы в 10 раз сильнее), то выиграете.
Выиграете, если противник прогнётся и сломается. А если вывернется и использует силу вашего давления против вас, тогда возможны варианты.
Да, конечно. Я только о том, что в санкциях может быть резон. Правильно было бы написать не “выиграете”, а “получите преимущество”, что еще не равносильно выигрышу.
Преимуществом надо ещё уметь грамотно распорядиться. Недавно наблюдал схватку по Дзюдо супертяжей. Один был явно мощней и постоянно пытался давить, а второй всю схватку выворачивался изображая активность, и в результате выиграл по очкам ;)
Да, конечно, полностью согласен. Преимущество еще не есть победа.