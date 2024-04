Экономическая блокада во время Крымской войны

В моей статье1 о континентальной блокаде в российском военно-морском журнале «Гангут» приводятся цифры резкого сокращения количества записей в таможенных регистрах Зунда в 1807–1812 годах — с 11–12 тысяч до сотен. Оно отражало катастрофическое падение судоходства через датский пролив Зунд, главные морские ворота на Балтику, а для балтийских стран — в океаны, в большой мир.

Я много лет участвую в монументальном датско-голландском проекте STRO2 (Sound Toll Registers Online), который посвящен оцифровке, расшифровке и структуризации примерно двух миллионов записей таможенных журналов Зунда и созданию общедоступной базы данных на их основе. Эти записи позволяют документально подтвердить тезис о том, что балтийская торговля была чрезвычайно важна для Западной Европы, особенно для Англии и Голландии.

Но еще важнее она была для балтийских стран, поэтому последствия участия России в наполеоновской блокаде Англии, своего главного торгового партнера, стали катастрофическими. Они были настолько разрушительны для ее экономики и финансов, что вынудили прибегать к массовой контрабанде и систематически нарушать требования блокады, что, собственно говоря, и стало одной из причин войны 1812 года.

Россию можно понять: львиная доля ее экспорта-импорта шла морем, и блокада крайне негативно отражалась не только на экономике, но и на обороноспособности. А так как ее морские сообщения с начала XVIII века шли главным образом через датские проливы и в основном через Зунд, то Зундские регистры, внесенные в список ЮНЕСКО как «регистры памяти мира», дают мощный, но почти не использованный в русскоязычных исследованиях инструмент постижения истории нашей страны. В том числе весьма показательной истории Крымской войны, во время которой пресечение коммерческого мореплавания России стало одним из факторов ее поражения.

Эта тема актуальна, и в «Гангуте», на сайте ВМФ России, в американском журнале The Artilleryman и в других изданиях я писал о причинах Синопского сражения, мало освещенных в российской историографии, а также о некоторых важных его деталях, например о феноменальной скорострельности артиллерии русских линейных кораблей. Это важно, поскольку российские историки по многим причинам избегали объективного анализа Синопа, хотя именно он стал для Англии и Франции поводом для вступления в войну, после которой поражение России стало неизбежным 3.

С подробным анализом причин и хода Крымской войны в целом и Синопского сражения в частности можно ознакомиться в моей книге «Синоп — пиррова победа»4, которая сейчас публикуется в издании «7 искусств».

* * *

Итак, 27 марта 1854 года Англия и Франция объявили войну Российской империи. Перед этим они предостерегли оную от нападений на турецкие порты, однако Нахимов уничтожил турецкую эскадру в бухте Синопа, спалив при этом половину города, что вкупе стало casus belli. Разгоревшаяся Крымская, или Восточная война стала предшественницей мировых войн по размаху и применению новейших технологий.

Но если боевые действия той войны, имеющей очевидные параллели с современностью, рассмотрены достаточно детально, хотя и не всегда объективно, то экономическая сторона осталась в тени, особенно морская логистика, чрезвычайно важная даже для такой континентальной страны, как Россия. Регистры Зунда дают возможность осветить этот вопрос. В журнале «Знание — сила» я писал5 о строительстве первых железных дорог России и о поставках оборудования и подвижного состава для них, отраженных в STR.

И обратил внимание на дату записи шипмастера Дж. Харриса, который вез вагонные тележки из английского порта Халл в Петербург: август 1853 года. Это был один из последних рейсов в Россию в том году. Последующие два года тоже стали пустыми — паруса купцов не появлялись на горизонте. Почему же пресекся судопоток?

Потому что летом того года Россия вторглась в турецкие протектораты Молдавию и Валахию. Турция, «больной человек Европы» по выражению императора Николая I, желавшего ее уничтожения, не согласилась с его непомерными требованиями, и началась война. Разумеется, Франция и Англия не могли допустить столь грубого нарушения мирового равновесия и захвата Россией проливов, ведущих в Средиземное море. Европейские державы встали на сторону Оттоманской империи, и вскоре в Балтийское и Черное моря вошли их военные корабли. Они крейсировали и у берегов Камчатки, заходили в Амур, везде захватывали российские суда, и в итоге внешняя торговля зачинщицы войны фактически прекратилась.

Таблица 1. Импорт Российской империи в 1827–1853 годах

* Северо-Американские Соединенные Штаты

В 1827–1830 годах импорт из Америки был оценен в 16,4 млн руб. и в 1831–1835 годах — в 22,2 млн руб.

Источник: Blackwell W. L. (1970). The beginnings of Russian industrialization 1800–1860. Princeton, N. J. P. 431. Откуда 1827–1830, % 1831–1835, % 1849–1853, % САСШ* 10,0 12,6 10,1 Великобритания 42,3 37,8 33,9 Пруссия 4,0 4,9 11,2 Франция 6,9 7,1 10,8 Города Ганзы 14,0 14,4 7,8 Турция и Греция 4,2 7,9 6,3 Нидерланды 2,6 3,2 5,2 Прочие 16,0 12,1 14,7 Всего 100,0 100,0 100,0

А торговля эта была немалой, и в то время до четверти торговых кораблей, оставлявших записи на Зундской таможне, направлялись в порты России или шли из них. (Таможня, кстати, располагалась в Хельсингёре, шекспировском Эльсиноре, под боком у замка Кронборг, который был построен на деньги зундского мыта, — его пушки сторожили столь ценный пролив, ставший золотым дном Дании.) Как видно из таблицы импорта, за четыре года, с 1827-й по 1830-й, объем ввоза составил около 165 млн руб., т. е. более 40 млн руб. в год — огромные деньги по тем временам.

Да, без импорта ценных тканей, вина, сахара и кофе, пряностей и прочих предметов роскоши высшие классы могли какое-то время обойтись (структура импорта определяется главным образом их потребностями), но Россия и в военно-промышленном отношении сильно зависела от западных поставок (особенно из Англии, ставшей «мастерской мира»), а ее финансовые возможности — от экспорта. В итоге катастрофическое падение внешней торговли стало одним из факторов расстройства финансов, резкого роста государственного долга — и поражения в войне.

Таблица русского экспорта показывает, что за истекшие с тех пор полтора-два века он как был сырьевым, так таковым и остался, но нас интересует иное. Согласно данным STR, за 1825–1857 годы в Петербург, Нарву и Выборг через Зунд прошло 38 955 судов, т. е. в среднем более тысячи в год, изредка переваливая за две тысячи (в 1847-м и 1856-м). Но в 1854-м таковых оказалось всего двенадцать, а в следующем году — вообще ни одного! На Ригу (она долгое время оставалась главным балтийским портом России) и Пернау (Пярну) за этот период прошло почти 30 тыс. судов, но в 1854-м — всего 57, а в 1855-м — и вовсе три. Аналогичная картина наблюдалась и в других портах Эстляндии, Лифляндии и Курляндии: Ревеле, Мемеле, Виндаве…

Для справки: 23 108 кораблей (59,3%) из направлявшихся в Петербург имели в данный период портами приписки Великобританию, 4078 — Балтику, 3541 — Голландию, 1641 шел из Северной Америки и т. д. Процент британских судов хорошо коррелирует с их долей в мировой морской торговле (тоннаж ее торгового флота в это время достигал 60% общемирового). При этом на Британию приходилось еще больше портов отправления (24 647) — на этих линиях работали и суда иных стран.

Таблица 2. Экспорт Российской империи с 1802 по 1860 год

(объем указан в тысячах руб. серебром)

Группа «конопля и лен» включает также конопляные и льняные ткани, пеньку, маты и парусину. Ассигнации конвертировались в серебряные рубли по курсу 3,50 бумажного рубля за один серебряный.

Источник: Blackwell 1970, 431. Статья экспорта 1802 1820 1840 1860 Объем Доля Объем Доля Объем Доля Объем Доля Конопля и лен 5590 30,90% 16180 25,60% 21427 25,10% 28764 15,90% Пшеница 1158 6,40% 7100 11,20% 11074 13,00% 37508 20,70% Рожь 1600 8,80% 1750 2,80% 622 0,70% 12117 6,70% Иное: зерно, мука etc. 420 2,30% 2040 3,20% 2890 3,40% 14947 8,20% Семена всех видов 718 4,00% 3560 5,60% 7820 9,20% 15868 8,70% Лес и деревопродукция 412 2,30% 1128 1,80% 2657 3,10% 4975 2,70% Металлопродукция 1370 7,60% 5350 8,50% 2872 3,40% 2569 1,40% Жиры и сало 2752 15,20% 13700 21,70% 15620 18,30% 18221 10,10% Щетина, пух, перо 225 1,20% 1151 1,80% 2035 2,40% 3155 1,70% Кожа 701 3,90% 1495 2,40% 3537 4,10% 2394 1,30% Прочее 3154 17,40% 9746 15,40% 14877 17,40% 40865 22,50% Всего 18100 63200 85431 181383

За североамериканскими портами числится немного рейсов — 627. Дело в так называемом сахарном треугольнике маршрутов (затем он стал хлопковым): суда северных штатов везли в Вест-Индию нужные для южных островов грузы, там загружались колониальным товаром и направлялись в Россию, после чего возвращались в Америку. Поэтому больше рейсов из Вест-Индии — 1227 — и Южной Америки — 225.

Таблица 3. Направления русского экспорта в 1827–1853 годы

В 1827–1830 годы экспорт в Америку составлял 9,4 млн руб., в 1831–1835 годы — 10 млн руб.

Источник: PRO, FO 65/236; Blackwell 1970, 433. Страны 1827–1830,% 1831–1835,% 1849–1853,% САСШ 5,0 5,3 2,5 Великобритания 49,1 49,8 49,2 Нидерланды 6,2 5,1 7,6 Франция 5,4 4,2 7,1 Турция и Греция 6,4 9,6 6,7 Пруссия 7,8 6,5 5,5 Австрия 4,6 5,8 5,2 Прочие 5,5 13,7 16,2 Всего 100,0 100,0 100,0

Из портов Финского залива за 1825–1857 годы через Зунд проследовало 41 389 судов. В порты Великобритании направлялись 26 884 (65%), на втором месте шла Голландия — 4481, затем атлантическое побережье Франции, Испании и Португалии — 3590, Северное море (Германия и Дания) — 3009 и Северная Америка — 1361. Но всего 22 судна в 1854-м и два в 1855-м — таково уничтожающее влияние войны. Из Лифляндии (главным образом Рига) за эти годы ушло на запад 35 626 судов, но в 1854 году — 115, в 1855 году — восемь. Вклад портов Курляндии незначителен.

Из-за присутствия англо-французского флота на Балтике пресеклась и внутрибалтийская торговля России. Царь, начавший войну, не дожил до ее финала, но лично наблюдал ее последствия. Военные неудачи подкосили его; директор канцелярии Министерства двора В. И. Панаев так писал о его последних днях: уединившись в мрачной Гатчине, царь проводил бессонные ночи в коленопреклоненных молитвах, а дневные часы — за подзорной трубой. Куда же он вглядывался? В огромную черную тучу, постоянно висевшую на горизонте, в дымы кораблей английского и французского флотов, блокирующих его столицу…

Ну а в 1856 году, когда Крымская война закончилась, уже шли переговоры о прекращении взимания зундских пошлин. Их инициатором стали САСШ, боровшиеся за свободу судоходства. Поэтому в 1857-м на таможню в Хельсингёре занесли бумаги торговые агенты всего лишь десяти кораблей, шедших в Финский залив, и шести, двигавшихся оттуда.

В заключение отметим, что Запад в то время был в силе и славе и действовал гораздо решительнее, чем сейчас.

Юрий Кирпичёв

1 Кирпичёв Ю. В. Континентальная блокада в зеркале регистров Зунда // Гангут, № 115, 2020.

2 soundtoll.nl

3 Kyrpychov Y. Admiral Kornilov’s mistakes // The Artilleryman magazine, Vol. 45, No. 1, 2023;

Kirpichoff Y. The rate of fire of Russian guns during the Battle of Sinop // The Artilleryman magazine, Vol. 44, No. 3, 2023.

4 7i.7iskusstv.com/avtory/kirpichev/

5 Кирпичёв Ю. Железная дорога Петербург — Москва и продажа Аляски // Знание — сила, № 3, 2022.