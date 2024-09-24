Возвращение из Испании

Продажа российских кораблей Испании

После разгрома под Трафальгаром 21 октября 1805 года и вторжения французов в Испанию флот Мадрида пришел в упадок и остро нуждался в кораблях. Без них невозможно было удержать восставшие колонии в Южной Америке. Англия помочь старой сопернице не пожелала, но Россия по Мадридской конвенции 1817 года продала увядающей империи пять 74-пушечных линейных кораблей (ЛК) и три 44-пушечных фрегата — за 13,6 млн рублей ассигнациями, или за 68 млн реалов. Испанский историк А. Анка Аламильо назвал эту сумму астрономической.

Эскадра под командованием контр-адмирала А. В. Моллера вышла из Ревеля в октябре того же года, но лишь в феврале 1818-го достигла Кадиса. Переход выдался трудным, шторм налетал за штормом, корабли сильно текли, и для исправления повреждений пришлось задержаться в Англии. А. Алемпарте в книге «Русская эскадра, проданная Александром I Фердинанду VII в 1817 году» отмечает, что эскадра шла 146 дней, тогда как торговые суда одолевали этот путь за 55 дней [2].

В конце февраля корабли передали испанцам, и после ревизии оказалось, что один ЛК и один фрегат к службе совершенно негодны. Взамен послали еще три фрегата — вместе с 74-пушечным ЛК «Юпитер» они составили отряд капитана I ранга М. И. Ратманова. В августе 1818 года он вышел из Кронштадта и в октябре прибыл в Кадис.

Итого Испании было передано 11 единиц. Моллер привел ЛК «Три Святителя», «Нептунус», «Норд-Адлер», «Дрезден» и «Любек», фрегаты «Меркуриус», «Автроил» и «Патрикий»; Ратманов — 44-пушечный фрегат «Легкий» и 36-пушечные «Проворный» и «Поспешный».

Эти неважно построенные корабли не принесли особой пользы Испании, но некоторые из них всё же прославились боевыми заслугами — в составе флотов ее бывших колоний, боровшихся за независимость!

Так, фрегат «Патрикий» (переименован в Reina María Isabel) 21 мая 1818 года отправился в Перу и Чили, сопровождая 10 транспортов с 2080 солдатами Кантабрийского полка. Но 28 октября, сразу по прибытии, был захвачен повстанцами в порту Талькауано, переименован в O’Higgins и стал «дедушкой» чилийского флота. Участвовал в ряде успешных операций, в 1823 году ему вернули имя Maria Isabel, после чего он сражался у острова Чилос, последнего оплота испанцев на юге страны. По свидетельству вице-адмирала М. Б. Энкалады демонстрировал прекрасные боевые качества и был в отличном состоянии! Благодаря чему в 1826 году его продали Аргентине за 100 тыс. долл. США. Увы, славный фрегат, переименованный в Buenos Aires, пропал у мыса Горн во время перехода в Аргентину.

С историей этих кораблей можно ознакомиться в публикациях, упомянутых в списке литературы, тема же данной статьи иная.

Записи Зунда о рейсах с русскими экипажами в 1818–1819 годах

Дата Капитан Порт приписки Маршрут Груз 17.05.1818 Jean M. Patron Cadix Cadix — Petersborg Rusiske tropper 17.05.1818 Joseph Fernandes Peres Cadix Cadix — Petersborg Rusiske tropper 17.05.1818 Joseph Harquengoilia Cadix Cadix — Petersborg Rusiske tropper 17.05.1818 Antonio de Muiquir Cadix Cadix — Petersborg Rusiske tropper 20.05.1818 Pilipe Colombo Cadix Cadix — Petersborg Tropper 21.05.1818 Michel Brown Baltimore i Amer. Cadix — Petersborg Russiske trappe 21.05.1818 David Whitter Newyorck i Amer. Cadix — Petersborg Russiske træpper 21.05.1818 Dul P. la Rosa Cadix Cadix — Petersborg Matroser 22.05.1818 Joze Ramon de Uriba Cadix Cadix — Petersborg Tropper 24.06.1818 Jeronimo Ahezes Cadix Cadix — Petersborg Tropper 24.09.1818 C. Berg Petersborg Cadix — Petersborg Trappar 11.12.1818 Pedro de Giaza Cadix Cadix — Petersborg Rusiske matrosen 12.12.1818 Olof Hakanson Gothenborg Cadix — Rusland Rusiske soldater 05.02.1819 Hans Nissen Kjøbenhavn Cadix — Rusland Russiske tropper 27.05.1819 J. E. Notzke Kønigsberg Amsterdam — Riga Russiske tropper 07.06.1819 Ewert Siords Amsterdam Amsterdam — Riga Russiske tropper, Tagsteen 02.07.1819 Cornelis de Boer Amsterdam Amsterdam -Riga Russiske tropper, Caffe, Tagsteen

Возвращение экипажей

Статья IV Мадридского соглашения гласила: «Русские экипажи, приведшие эскадру в Кадис, будут незамедлительно посажены на транспортные суда, которые будут сосредоточены в порту Кадис для доставки русских моряков на родину. Фрахтование этих судов и расходы по содержанию русских моряков лежат на обязанности испанского правительства. Если среди русских моряков окажутся больные, которые будут не в состоянии вынести тяготы нового перехода, то они будут высажены на берег, расквартированы в соответствии с их рангом и отданы на попечение врачей. На содержание таких моряков будут отпускаться средства до их возвращения в Россию, куда они также будут перевезены за счет испанского правительства. Они могут быть отправлены на родину, разумеется, только после полного выздоровления» [3].

«Норд-Адлер» нес 462 чел. (штатный экипаж — 570/610 чел.), «Дрезден» — 482, «Любек» — 450, «Нептунус» — 456, «Три Святителя» — 467, «Меркурий» — 363 (штатный — 340/430 чел.), «Автроил» — 285, «Легкий» — 250, «Патрикий» — 362, «Поспешный» — 225, «Проворный» — 220. Всего 4022 человека [2].

Численность экипажей эскадр Моллера и Ратманова была меньше штатной, ограничились командами для работы с парусами и безопасного перехода, орудия нижней палубы разместили в трюме. В Европе царил мир, а полные экипажи осложняли и удорожали логистику.

Испанское правительство зафрахтовало 13 судов для возвращения моряков, но одно оказалось неисправным и людей распределили на остальные. Это «Кармен» — 240 чел., «Эмплезин» — 203, «Иосиф» — 210, «Сан-Фернандо» — 180, «Родион» — 346, «Могак» — 320, «Инфаней де Спания» — 200, «Патрия» — 427, «Фер-Американ» — 360, «Сан-Филипп» — 261, «Игнатий» — 208 и «Юнион» — 170. Учтены взятые в Портсмуте больные, которых оставили там по дороге в Испанию. В среднем получается примерно 250 чел. на судно. Еще 65 моряков остались выздоравливать в госпитале Кадиса (7 из них умерло). Итого 3090 чел. [3]

По данным российских источников, еще 695 человек с фрегатов Ратманова вернулись на корабле «Юпитер», который уже имел опыт перевозки войск. Так, в июне 1814 года он в Шербуре принял на борт солдат русской гвардии и доставил в Кронштадт. А в августе того же года перевез русские войска из Любека [4].

Да, столько 74-пушечник взять мог. 120-пушечные корабли Нахимова, перевозя 13-ю дивизию из Севастополя на Кавказ в сентябре 1853 года, брали до 1500 человек, а 84-пушечные — до 1000. Но одно дело недальний переход по Черному морю, и совсем иное — двухмесячный океанский рейс.

Как бы то ни было, а цифры не сходятся: 3090+695=3785. По-видимому, архивные данные неполны, и осталась неясной судьба 237 человек. Поэтому продолжим нашу транспортную эпопею. В Северном море непогода разделила караван, и 27 мая (8 июня) в Кронштадт первыми прибыли «Сан-Фернандо», «Кармен», «Иосиф» и «Эмплезин». За ними 28 мая (9 июня) в Ревель явились «Инфаней де Спания» и «Сан-Филипп», затем в Кронштадт 6 (18) июня «Родион», 10 (22) июня «Фер-Американ» и «Патрия», на следующий день — «Могак», 24 июня (6 июля) — «Игнатий» и 9 (21) июля — «Юнион». Еще две группы в 40 и 14 выздоровевших отправили из Кадиса на шведских судах «Аполлон» и «Беата-Катерина» в мае и в июле 1818 года. Первое прибыло в Кронштадт 9 (21) июля, второе — в Свеаборг 17 (29) сентября. Итого 14 судов.

Однако в регистрах Зунда1 нашлось лишь 13 записей о перевозках русских войск (Russiske tropper, trappe etc.), матросов и солдат в том году. Зато еще четыре — в 1819-м. Впрочем, возможно, что в коносаментах «Аполлона» и «Беаты-Катерины» русские моряки не были выделены ввиду их малой численности.

Первые четыре судна с Rusiske tropper, шедшие из Кадиса в Петербург, оставили записи 17 мая 1818 года, портом приписки все указали Кадис, и все капитаны носили испанские фамилии. Все уплатили лишь по 4 далера Fyrpenge, «огневых денег», то бишь маячного сбора. По-видимому, это были «Сан-Фернандо», «Кармен», «Иосиф» и «Эмплезин».

20 мая отметился Пилипе Коломбо из Кадиса, везя Tropper. Еще три судна записаны 21 мая, но два из них (с Russiske trappe) вели уже не испанские капитаны, а Майкл Браун из Балтимора и Дэвид Уиттер из Нью-Йорка. Похоже, это они командовали судами «Могак» («Мохавк») и «Юнион».

США тогда быстро развивали свой торговый флот и конкурировали в Северной Атлантике с Англией. Кстати, не следует удивляться успехам новорожденных ВМС Чили в борьбе с опытным испанским флотом — три четверти их моряков составляли англичане и американцы, а гордостью флота был один из русских фрегатов, проданных Испании и захваченный повстанцами.

На обратном пути из Петербурга Дэвид Уиттер отметился 4 сентября, везя немалый груз (разного рода железо, парусину, конопляную пряжу, тонкое полотно и пр., включая 738 фунтов цветов муската, редкую и дорогую пряность) на весьма приличную сумму пошлин 551 далер 6 скиллингов. Записи регистров свидетельствуют, что это был не первый его рейс в Россию — матерый капитан. Майкл Браун возвращался из Петербурга в балласте (запись от 19 июля 1818 года), что странно.

Корнелис де Боер, замыкающий список и шедший не из Кадиса, но из Амстердама, помимо русских войск вез также 51000 фунтов кофе и на 1470 далеров Tagsteen, черепицы. Большой груз — видимо, его судно было солидным. Что касается черепицы, то многие суда на Балтику шли порожними (порой до 90% судопотока!), но с ней, либо с керамической плиткой, либо просто с добротным голландским кирпичом в роли балласта. Вырученных за них сумм вполне хватало для приобретения недорогих местных товаров (лес, зерно, парусина, пенька, деготь).

Третье судно (запись 21 мая) вел Ла Роса из Кадиса и вез Matroser. Еще одно под командой испанского капитана проследовало 22 мая. 24 июня Зунд прошел кадисец Херонимо Ахезес с Tropper, и лишь 24 сентября — C. Berg из Петербурга с Trappar. Последние в том году суда отметились в Хельсингере и вовсе в декабре: 11-го Педро де Гиаза вез матросов, а 12-го Олаф Хакансон, швед из Гетеборга, следовавший из Кадиса в Русланд, указал в качестве груза русских солдат.

Записи регистров, как видите, не полностью коррелируют с русскими данными: ни количество судов не совпадает, ни даты их прибытия на родину. Последние нетрудно сопоставить, учитывая, что переход от Хельсингера (Эльсинора, там располагалась Зундская таможня) до Кронштадта обычно занимал 12–14 дней. Но море есть море, и в нем всякое случается. Очевидно, тема требует дальнейшего исследования, но и уже сделанное полезно: наши изыскания позволили заключить, что классическая железнодорожная формула «40 человек или 8 лошадей» на море не работает. В одной из статей, основанной на данных регистров (о перевозке английских войск при нападении на Данию в 1807 году), указывалось, что транспорты брали на борт от 18 до 36 лошадей [5].

В таком случае чеканная формула дает для коммерческих судов загрузку в 90–180 человек, тогда как в испанском варианте эта цифра колеблется от 170 до 427. Что, впрочем, легко объяснимо: на обычных «купцах», не оборудованных специальными пандусами, лошадей можно было везти лишь на верхней палубе, они не в силах одолеть обычные трапы. В среднем, повторю, судно брало на борт 250 человек. Это полезно знать при анализе перевозок войск в те времена. Коммерческие суда тогда значительно уступали в размерах военным, за исключением больших «ост-индцев», не уступавших фрегатам.

Но этим нестыковки не исчерпываются. Дело в том, что несколько сотен Russiske tropper зафиксированы в Зунде позже, в 1819 году, и тут наша история приобретает еще более любопытный оборот! Первым 5 февраля в Зунде отметился Ханс Ниссен (Копенгаген), следовавший из Кадиса в Русланд (этот топоэтноним порой встречается в регистрах) с русскими войсками. Может быть, он вывозил из Кадиса последних моряков эскадры Моллера? Выше мы заметили, что из Кадиса по приведенным выше данным было вывезено на 237 человек меньше, чем прибыло туда. Но по какой же причине они задержались там так надолго и в таком количестве?

Далее ситуация запутывается еще более. Либо же, наоборот, проясняется. Так, 27 мая 1819 года шипмастер J. E. Notzke из Кёнигсберга вез русские войска из Амстердама в Ригу, затем 7 июня по этому же маршруту и с тем же грузом двигался Ewert Siords из Амстердама же, а 2 июля отметился упомянутый выше Cornelis de Boer, тоже амстердамец. Но откуда прибыли в Голландию русские военные моряки?

Логично предположить, что их высадил там ЛК «Юпитер», получивший по прибытии в Амстердам новое задание. И время совпадает (вряд ли опытный Ратманов пустился в обратный путь зимой — Бискай известен штормами, и российским морякам, начиная с известной Испанской экспедиции 1725–1726 годов, уже приходилось пережидать их в испанских портах), и количество судов, понадобившихся для перевозки.

Надеюсь, российские историки, имеющие доступ к архивам, заинтересуются указанными неувязками и внесут окончательную ясность в историю продажи русских кораблей Испании.

Проект STRO завершается Самым крупным моим вкладом в монументальный многолетний проект STRO (Sound Toll Registers Online — Зундские таможенные регистры онлайн) стало встречное перемещение многих десятков, если не сотен записей между разделами «Северная Америка» и «Великобритания».

Реструктуризация понадобилась после того, как при подготовке статьи о тарифах для американской газеты Civil War News анализ грузов показал, что множество рейсов из порта Чарлстон (Северная Каролина) было ошибочно приписано шотландскому порту Чарльзтаун и наоборот. Газета выходит именно в Чарлстоне, а там, как и в целом на Юге, всё еще актуальна тема Гражданской войны… [1]

Данные регистров лежат в основе множества статей и книг на многих языках, но мало использованы в работах на русском, хотя через Зунд тек основной поток внешней торговли огромной страны. Так, в конце XVIII и в первой половине XIX веков до четверти зундских записей (то бишь примерно две тысячи в год) были оставлены судами, идущими в порты Российской империи или из оных, и в регистрах встречаются такие громкие имена, как Фёдор Ушаков и Михаил Лазарев!

Ранее это можно было объяснить трудностями доступа к регистрам, но уже с 2017 года проект STRO позволял российским исследователям плодотворно работать с данными регистров, так как достаточно углубился в прошлое — были обработаны записи за бо́льшую часть XVII века. В свое время журналы были пересняты на 377 фильмов-пленок, те и легли в основу STRO. Помню, как весной 2018 года команда проекта продвинулась до 1586 года, 2019-й встретила на отметке 1580, а к лету углубилась до 1568 года. В начале 2020-го добрались до 1554 года (что позволило мне проанализировать плавания западных купцов в Нарву во время ее оккупации войсками Ивана IV), ну а в начале мая того же года на сайте выложили записи последнего фильма, самые ранние, за 1497 год.

По ним можно было проследить, уточнить и обогатить историю российского коммерческого мореплавания с момента выхода страны к Балтийскому морю, да и плавания на русский Север в регистрах встречаются. Однако ситуация с исследованиями и публикациями не улучшилась. Я едва ли не в одиночестве пахал эту ниву.

Сейчас проект практически завершен, остались лишь неизбежные в таком большом деле мелкие недоработки, и летом 2023 года его руководство решило, что пришло время изменить структуру и оформление сайта. К сожалению, перемены, по моему мнению, оказались не совсем удачными. Да, внешне сайт стал более зрелищным, но изменение его структуры и логики поиска ухудшило работу с записями. Но это уже детали, а нам после экспликации пора перейти к теме статьи.

Итак, многие сотни наименований товаров фигурируют в STR, от массовых, таких, как пшеница, рожь, вино, которые фигурируют в десятках и сотнях тысяч записей, до редких и ценных — пряности, дорогие ткани, заморские красители. И если поначалу в Эльсиноре взимали один роузнобль с корабля (недаром в Московии эту золотую монету называли кораблевником!), то со временем пошлиной стал облагаться и груз, причем размер мыта дифференцировался в зависимости от вида товара и даже от города, откуда везли товар.

Но встречался порой груз особый, пошлиной не облагавшийся: войска. В военно-морском сборнике «Гангут» я писал о перевозках русских войск во время Голландской экспедиции 1799 года, а также английских военных частей при вторжении в Данию в 1807 году. Эти операции нашли свое отражение в регистрах, поскольку требовали привлечения не только боевых кораблей и военных транспортов, но и коммерческих судов.

С такими перевозками связана и продажа российских кораблей Испании в 1817–1818 годах. Но если тема кораблей хорошо освещена в испанских и российских работах, то их экипажам уделено меньше внимания. Записи регистров позволяют дополнить картину сей истории новыми штрихами, каковые, однако, не вполне согласуются с ранее опубликованными данными, оставляя простор для дальнейших исследований.

Юрий Кирпичёв

1. Kyrpychov Y. The Civil War, Tariffs, and Baltic Trade. Civil War News, April 2022.

2. Анка Аламильо А. Корабли, купленные Испанией в России // Гангут № 35. СПб., 2003.

3. Кузнецов Л. А. Русская эскадра для испанского короля // Гангут № 31, 33. СПб., 2002.

4. Чернышёв А. А. Российский парусный флот. Справочник. М. Воениздат, 1997. Т. 1.

5. Кирпичёв Ю. В. Континентальная блокада в зеркале регистров Зунда // Гангут № 115. СПб., 2020.

1 trv-science.ru/tag/sound