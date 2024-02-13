Астроновости: рекорд на орбите, новые пульсары, Вселенная в объективах «Хаббла» и «Уэбба», а также астероид по имени Язев

Есть рекорд!

4 февраля в 11:30:08 мск командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко превысил достижение российского космонавта Геннадия Падалки, который за пять миссий (с 1998 по 2015 год) провел в космосе в сумме 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд. Ожидается, что 5 июня Олег Дмитриевич станет первым человеком, который проведет на околоземной орбите в сумме одну тысячу суток и по завершению текущей миссии общий налет составит 1110 суток [1].

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов поздравил космического рекордсмена с установлением мирового рекорда по общей продолжительности космических полетов [2].

Интересно еще одно достижение российского космонавта. Согласно специальной теории относительности в движущемся теле все физические процессы проходят медленнее, чем следовало бы для неподвижного тела по отсчетам времени неподвижной системы. Скорость МКС относительно условно неподвижной Земли равна примерно 27 700 км/ч.

Также стоит упомянуть различие в замедлении времени в зависимости от гравитационного потенциала. К примеру, релятивистская поправка на гравитационное красное смещение вводится в бортовые системы спутников глобальных систем позиционирования GPS и ГЛОНАСС.

С учетом всех факторов в среднем одна секунда на МКС примерно равна 0,9999999997 земной секунды, это в итоге приводит к тому, что за год пребывания на орбите космонавты как бы «молодеют» относительно живущих на поверхности Земли примерно на 0,0094 секунды. За 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд, или 75 900 588 секунд пребывания на орбите Олег Кононенко «помолодел» на 0,0227 секунды.

Обнаружение новых пульсаров

Во время наблюдений, которые проводились в рамках проекта «Пущинский многолучевой поиск пульсаров» (PUMPS) с помощью радиотелескопа с большой фазированной решеткой на частоте 111 МГц, группа российских астрономов из Пущинской радиоастрономической обсерватории (ПРАО) обнаружила 39 новых пульсаров.

Продолжительность сеанса наблюдений для каждого направления на небе составляла 3,5 минуты в сутки. В целом при проведении ежедневных круглосуточных наблюдений на эти поиски у исследователей ушло более восьми лет (3000 суток) с 2014 по 2022 год.

Поиск пульсаров осуществлялся с использованием спектров мощности, полученных для каждого сеанса наблюдений (один сеанс наблюдений в день). Для поиска слабых пульсаров спектры суммировались.

Была создана специальная программа обработки для проверки слабых кандидатов. Она демонстрирует одновременно тысячи спектров мощности, связанных с выбранным направлением на небе. Каждый из этих тысяч спектров представляет собой сумму спектров мощности за весь период наблюдений.

Некоторые из обнаруженных пульсаров могут оказаться вращающимися радиотранзиентами (RRAT). Излучение, испускаемое вращающимися радиотранзиентами, очень похоже на испускаемое пульсарами. Предполагается что они представляют собой нейтронные звезды с сильным магнитным полем, однако природа их транзиентности в настоящее время не имеет однозначного объяснения [3].

Открытия были подробно описаны в статье, опубликованной в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS) [4].

ESO 185-IG013 в объективах «Хаббла»

Ветеран космических наблюдений, телескоп «Хаббл», наблюдал интересный объект ESO 185-IG013 [5]. Это светящаяся голубая компактная галактика (ГКГ). Этим термином называют близлежащие галактики, в которых наблюдается интенсивный всплеск звездообразования. Они необычно голубые в видимом свете, что отличает их от других галактик с интенсивным звездообразованием, которые излучают больше инфракрасного света.

Большое количество наблюдаемых молодых звездных скоплений в ESO 185-IG013 указывает на то, что она возникла в результате недавнего слияния галактик. Об этом свидетельствует и ее возмущенная структура, вероятно, обусловленная бурным взаимодействием газа и пыли во время столкновения. Слияние привело к образованию волн плотности в газопылевых облаках и к росту наблюдаемого звездообразования, которое продолжается и сегодня.

ESO 185-IG013 также содержит приливную оболочку — об этом сигнализирует диффузное свечение вокруг яркого центра, что так же является свидетельством произошедшего слияния галактик. По современным представлениям считается, что в момент слияния галактик меньшая из них разрушается сильнее крупной — она теряет большую часть своего материала в окружающем пространстве. Выброшенный материал затем снова подтягивается гравитацией вновь образовавшейся галактики. Уплотненная область, в которой происходит перемещение материала, называется оболочкой, и в ней содержится множество звездных скоплений. Помимо оболочки, у ESO 185-IG013 наблюдается довольно-таки протяженный газовый хвост.

«Хаббл» сделал снимки ESO 185-IG013 в ультрафиолетовом, видимом и инфракрасном диапазонах волн. Сотни молодых звездных скоплений, возраст которых зачастую не превышает 100 млн лет, населяют нашу галактику. Ученые предсказывают, что многие из этих самых молодых скоплений не просуществуют долго, поскольку такие скопления часто погибают после выброса слишком большого количества газа.

Масса всех звезд в системе более чем в 7 млрд раз превышает массу нашего Солнца. Галактика ESO 185-IG013 расположена на расстоянии около 260 млн световых лет от нас.

Глубокое поле на краю Конской Головы

Высококачественные инфракрасные изображения «Джеймса Уэбба» (JWST) уже хорошо знакомы как профессионалам, так и любителям картинок глубокого космоса. Инструменты этого замечательного космического телескопа с постоянством выдают снимки высокого разрешения.

Интереснейшими по своему внешнему виду объектами во Вселенной, хорошо видимыми в инфракрасном диапазоне, являются туманности. Механизмы образования туманностей весьма разнообразны: это и планетарные туманности — остатки звезд, которые закончили свою жизнь, оставив в пространстве красивые, неповторимые очертания выброшенного вещества; и огромные облака межзвездного газа, образующие области звездообразования; есть также и туманности, порожденные звездами Вольфа — Райе, звездами спектрального класса O, вспышками сверхновых…

Специалисты, управляющие «Джеймсом Уэббом», обнародовали [6] данные по небольшой части туманности Barnard 33, также известной как Конская Голова, а именно ее верхней части. При наблюдениях использовались инструменты как ближнего, так и среднего инфракрасного диапазона — NIRCam и MIRI. В настоящий момент «Уэбб» изучил лишь верхнюю часть края этой туманности, и пока нет никаких запланированных сеансов, нацеленных на наблюдения всего остального.

Туманность Barnard 33 (Конская Голова) — темная туманность, расположенная в созвездии Ориона на расстоянии примерно 1300 световых лет от Земли, она получила свое наименование из-за очертаний, напоминающих голову лошади.

Туманность имеет размер примерно в 3,5 светового года и является частью огромного газопылевого комплекса звездообразования под названием Облако Ориона.

На первом изображении часть туманности Конская Голова от JWST наложена поверх снимка, полученного с еще одного космического телескопа — «Евклид» [7] (для понимания узости поля изображения, которое сделал JWST).

Фото Euclid-ERO. Коллаж и обработка Barnard 33: Алексей Кудря



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На второй фотографии видны волокна газа и пыли, из которых состоит туманность. Видны также тусклые протозвезды, рождающиеся в этой туманности, а за туманностью — множество галактик, удаленных на многие миллионы световых лет.

Астероид по имени Язев

Хорошая новость пришла из Комитета по наименованию малых планет Международного астрономического союза. Утверждено имя астероида № 591861 [8].

Отныне эта неотъемлемая частица Солнечной системы будет именоваться малой планетой Sergeyyazev в честь Сергея Арктуровича Язева. Теперь имя известного иркутского астронома войдет в семью малых планет Главного пояса астероидов, расположенного между орбитами Марса и Юпитера.

Сергей Язев — сибирский астроном в третьем поколении, профессор Иркутского государственного университета, директор Астрономической обсерватории ИГУ, специалист по физике Солнца, популяризатор астрономии (автор книг, сценариев, статей и телесюжетов).

Мы знакомы и дружим уже лет двадцать, а в 2015 году Сергей пригласил меня работать в только что открывшийся частный планетарий в центре Иркутска, где он был научным руководителем. С тех пор моя жизнь круто изменилась, за что я очень благодарна Сергею Арктуровичу.

Малая планета (591861) Sergeyyazev была открыта 6 января 2008 года известным ловцом малых планет Тимуром Крячко на Зеленчукской астрономической станции, а после уточнения ее орбиты и получения постоянного номера автор открытия дал ей достойное имя.

Кстати, сама идея принадлежит мне, о чем я и рассказала Тимуру в декабре 2023-го. Он согласился с предложенной кандидатурой, 31 декабря я прислала представление для заявки, а 18 января она была отправлена, и мы приготовились долго и терпеливо ждать. Но случилось невероятное: в бюллетене № 2 МАС от 5 февраля была опубликована информация о том, что астероид утвердили! Огромное спасибо, Тимур! И мне очень приятно было также принять участие в подготовке этого замечательного события.

А малая планета (591861) Sergeyyazev именно в эти дни на ночном небосводе, в созвездии Чаша. И неподалеку от нее, в созвездии Дева, астероид № 6845, открытый 2 мая 1976 года ученым Николаем Черных, получивший в 1998 году название «Мансурова» в честь Киры Сергеевны Мансуровой, мамы иркутского астронома. С 1972 по 1989 год она была директором обсерватории ИГУ и сделала очень много для пропаганды астрономии в регионе.

Наталья Булгакова, зав. музеем космонавтики «Открытый космос»

в ГБОУ школе № 690 Невского района Санкт-Петербурга

1. roscosmos.ru/40134/

2. roscosmos.ru/40194/

3. arxiv.org/abs/2011.14788

4. academic.oup.com/mnras/article/528/2/2220/7513769

5. science.nasa.gov/missions/hubble/hubble-sees-a-merged-galaxy/

6. jwstfeed.com/PostView/FeedPost?ci=1706633961_jw01192-o015_t015_nircam_clear-f090w_i2d

7. esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Euclid/Euclid_s_view_of_the_Horsehead_Nebula

8. ssd.jpl.nasa.gov/tools/sbdb_lookup.html#/?sstr=591861

Алексей Кудря