Астроновости: видео черной дыры, полеты Ingenuity, JUICE, «Уэбб» изучил Cas A и галактики

Юбилей марсианских полетов

Собранный из деталей, как в шутку говаривали сами разработчики, с AliExpress и магазина бытовой электроники и отправленный «чисто проверить, а вдруг взлетит», практический одноразовый вертолетик совершил свой пятидесятый, юбилейный полет.

13 апреля первый летательный аппарат тяжелее воздуха на планете Марс совершил свой очередной полет, преодолев 322,2 м за 145,7 с. Вертолет также установил новый рекорд высоты, поднявшись на 18 м, прежде чем совершил посадку вблизи 800-метрового кратера Бельва.

С учетом того, что в летописи миссии значится уже пятидесятый рейс, вертолетная команда замахнулась на еще один важный полет с изменением местоположения, прежде чем исследовать район кратера Езеро, известный как перевал Фолл-Ривер (Fall River Pass).

Вертолет Ingenuity («Изобретательность») высадился на Красную планету в феврале 2021 года прикрепленным к марсоходу NASA Mars Perseverance («Настойчивость»).

Кстати, Ingenuity на днях как раз отметит двухлетнюю годовщину своего первого полета, который состоялся 19 апреля 2021 года. Разработанный лишь для демонстрации технологии, он должен был совершить, как тогда считали разработчики, не более пяти взлетов и посадок, доказав тем самым, что управляемый полет на другой планете в принципе возможен. Одеако изобретательность инженеров и заложенный запас прочности превзошли все ожидания.

Испытывая возможности вертолета, специалисты собирают данные о том, как протекают условия полета, какие нагрузки испытывает аппарат и как физические условия другой планеты влияют на земные материалы.

Эти данные могут быть использованы инженерами, работающими над проектами другие возможных будущих летательных аппаратов, которые будут отправлены на Марс, а возможно, и к другим планетам и спутникам планет-гигантов.

К настоящему моменту вертолет уже на 23 земных месяца и на 45 полетов превышает ожидаемый срок своей службы. И в целом в ходе всех своих 50 полетов Ingenuity пробыл в воздухе в общей сложности более 89 минут, преодолев 11,6 км.

mars.nasa.gov/news/9381/nasas-ingenuity-mars-helicopter-completes-50th-flight

Удачного полета, JUICE

14 апреля 2023 года в 15:15 мск с европейского космодрома во Французской Гвиане успешно стартовала ракета Ariane 5 с космическим зондом JUICE.

JUICE (Jupiter Icy moons Explorer) будет нести одну из самых обширных научных полезных нагрузок, когда-либо доставляемых в космос к другим планетам с поверхности Земли. Аппарат оснащен рядом самых современных приборов — фотокамерами, магнитометрами, датчиками заряженных частиц, спектрометрами, радаром, инструментами для исследований строения спутников, в том числе внутренних и подледных структур. Одна из поставленных задач, вызвавших особый интерес к миссии, — это выявление наличия подповерхностного океана Европы, который, по мнению ряда исследователей, может быть обитаем.

Однако при этом зонд JUICE не будет целенаправленно искать жизнь. «Мы не собираемся обнаруживать жизнь с помощью JUICE, — подчеркнул научный сотрудник проекта Европейского космического агентства Оливье Витассе. — Главная цель — понять, есть ли среди этих ледяных спутников среда, пригодная для жизни».

Общая стартовая масса станции составляет почти 6 тонн, вес научной аппаратуры — около 104 кг. Этот комплекс будет получать энергию от двух крестообразных солнечных батарей общей площадью 85 м2.

После восьмилетнего перелета к Юпитеру протяженностью 6,6 млрд км, который также включает в себя гравитационные маневры возле Земли, Луны и Венеры, станция должна выйти на орбиту вокруг планеты-гиганта летом 2031 года.

JUICE будет изучать спутники Юпитера, а именно Европу, Ганимед и Каллисто, подробно исследовать сложную среду Юпитера. Вся научная программа рассчитана до 2035 года, предполагает 35 сближений со спутниками, а также выход на орбиту вокруг Ганимеда.

Кстати, в следующем году ожидается запуск зонда NASA Europa Clipper. Предполагается, что он снизится до минимальных высот в 25 км и более тщательно изучит Европу за 45 витков вокруг нее.

esa.int

«Джеймс Уэбб» рассмотрел остаток сверхновой в Кассиопее А

Остаток вспышки сверхновой Кассиопея А находится всего в 11 тыс. световых годах от нас и занимает в пространстве десяток световых лет. Он наблюдался 340 лет назад. Такая близость позволяет астрономам достаточно хорошо изучить данную структуру. Однако запуск космического телескопа «Джеймс Уэбб» позволил различить новые, ранее не наблюдавшиеся детали.

Новые данные о событии Cas A открывают возможность пристальнее взглянуть на остаток взорвавшейся звезды и провести более детальные исследования, чтобы выяснить, какой именно тип звезды взорвался и каков был класс сверхновой.

Разные условные цвета на изображении соответствуют разным взрывным фракциям. Пока астрономы еще работают над уточнением деталей происхождения выбросов в этом остатке. Материал оранжевого и красного оттенков указывает на излучение от теплой внешней оболочки. Длинные розовые жгуты с узелками и деталями комковатой структуры — это остатки звездного вещества, разлетающиеся из точки взрыва. Ближе к центру находится скопление более рассеянного звездного материала. Весьма заметной оказывается гигантская зеленая петля, формированию которой в настоящий момент нет точного объяснения.

Вспышки сверхновых порождают огромные количества межзвездной пыли. Пыль от этих грандиозных событий рассеивается по галактике, попадает в области звездообразования, где образует вокруг протозвезд планеты наподобие нашей Земли. Железо было рождено в вспышке сверхновой. Поэтому изучение остатков сверхновых, подобных Cas A, дает ученым важное понимание устройства Вселенной, эволюции галактик и в конечном счете возникновения жизни.

Проводя исследования процессов взрыва звезд, мы до некоторой степени изучаем свою историю.

esawebb.org/images/weic2311a

Новые улучшенные изображения СМЧД в М87

Применив новый алгоритм машинного обучения, получивший наименование PRIMO (principal-component interferometric modeling), участники проекта EHT (Event Horizon Telescope) сумели улучшить знаменитое изображение сверхмассивной черной дыры, расположенной в центре галактики M87. В итоге они не только получили изображения, но и создали анимацию процессов возле СМЧД.

В случае с M87 алгоритм проанализировал более 30 тыс. смоделированных снимков черных дыр, аккрецирующих газ, принимая во внимание множество различных моделей того, как происходит аккреция вещества. Структурные шаблоны были отсортированы по частоте их появления в симуляциях, а затем PRIMO смешал их, чтобы получить новую картинку черной дыры с высокой точностью.

На новом изображении центральная большая темная область показана более детально, а еще она окружена тонким газовым обручем.

Качественное изображение с высоким разрешением поможет астрономам более точно в будущем определять массы черных дыр, даст лучшее понимание изучаемых и моделируемых процессов, происходящих возле горизонта событий, а также позволит проводить более тщательные наблюдения гравитационных эффектов в окрестностях СМЧД.

iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/acc32d

«Джеймс Уэбб» разглядел то, что не увидел в своем сверхглубоком снимке «Хаббл»

Инфракрасный космический телескоп «Джеймс Уэбб» пронаблюдал участок неба, который ранее был целью сверхглубоких наблюдений «Хаббла». На новом изображении видно большое количество очень далеких галактик, в том числе ранее не замеченных.

Hubble Ultra Deep Field представляет собой одно из наиболее известных изображений космического телескопа «Хаббл» и один из очень глубоких обзоров неба, проводившихся телескопом. Для наблюдений был выбран небольшой участок неба в созвездии Печи с малой плотностью звезд, который телескоп наблюдал 800 раз в ближнем инфракрасном и оптическом диапазонах волн в период с 24 сентября 2003 года по 16 января 2004-го.

«Джеймс Уэбб» наблюдал за участком Hubble Ultra-Deep Field в ближнем инфракрасном диапазоне (длины волн 2–4 мкм) при помощи камеры NIRCam. Общее время экспозиции составило почти сутки (тогда как «Хаббл» наблюдал участок 11 дней), однако при этом глубина обзора оказалась сопоставима с изображением «Хаббла». Ученые отмечают, что на изображении от «Джеймса Уэбба» стали видны ранее незаметные галактики, кроме того, теперь стало удобнее обнаруживать области с горячим ионизированным газом, отмечающие зоны активного звездообразования в галактиках, и отличать их от областей, где звезды уже сформировались.

webbtelescope.org/contents/media/images/01GXE4A07MB2RG6GHDGF3CHHJ4

См. также: