Астроновости: «Луна‑25», 55-й полет Ingenuity, облака на Нептуне, галактика в Треугольнике

Авария «Луны-25»

Российский аппарат «Луна-25» достиг окрестностей Луны, но, к сожалению, так и не сумел совершить мягкую посадку. Первая в современной России автоматическая межпланетная станция «Луна-25» была запущена с космодрома «Восточный» 11 августа. Во время перелета тестировалась бортовая аппаратура. Были проведены две коррекция траектории. Также бортовыми телекамерами СТС-Л были переданы изображения элементов конструкции «Луны-25» на фоне Земли и Луны. Изначально публиковались черно-белые кадры, позже появились цветные, где видна эмблема миссии и ковш бортового манипулятора (см. внизу). 16 августа двумя включениями двигательной установки автоматической станции «Луна-25» была выведена на лунную орбиту. Первое включение было выполнено в 11:57 мск корректирующим тормозным двигателем и длилось 243 с, второе — двигателями мягкой посадки, оно длилось 76 с. В 12:03 был завершен этап выведена на орбиту искусственного спутника Луны. Системы «Луны-25» на всех этапах перелета работали штатно, связь с ней оставалась устойчивой.

В дальнейшем в рамках миссии предполагалась отработать технологию мягкой посадки, взять и проанализировать грунт и провести длительные научные исследования, включая изучение верхнего слоя реголита поверхности в районе южного полюса Луны, а также лунной экзосферы. Советские лунные станции прилунялись в экваториальной зоне, а новая станция должна была совершить мягкую посадку в околополярной области с существенно более сложным рельефом местности.

Известный популяризатор космонавтики Александр Хохлов так прокомментировал неудачу: «На 21 августа немного севернее кратера Богуславского было намечено мягкое прилунение российской автоматической межпланетной станции „Луна-25“. 16 августа она вышла на орбиту вокруг Луны. После посадки в течение года аппарат должен был проводить исследования грунта и экзосферы в лунном приполярье. Но 19 августа около 14:57 мск при переходе на предпосадочную эллиптическую орбиту (примерно 100 × 12 км) со станцией была потеряна связь. Два дня специалисты пытались найти „Луну-25“ на орбите и наладить с ней контакт. 20 августа стало понятно, что замолчавшая станция совершила жесткую посадку — попросту разбилась о поверхность Луны. О причинах аварии „Луны-25“ на данный момент Роскосмос не сообщил. Разбором ситуации займется межведомственная комиссия. Анонсированное возвращение России на Луну откладывается. Печально, но хотелось бы надеяться, что эта неудача послужит не причиной отказаться от межпланетной космонавтики, а пересмотреть подходы и приоритеты, чтобы десятилетия бесплодных усилий сменились плодотворными экспедициями к другим планетам. А пока остается вместе со всем миром следить за индийской лунной миссией „Чандраян-3“. 23 августа около 15:15 мск запланировано начало прилунения модуля „Викрам“, на борту которого находится луноход „Прагъян“. В случае успеха Индия станет четвертой страной (после СССР, США и Китая), осуществившей мягкую посадку на Луну, и первой, сделавшей это в районе южного полюса».

55-й полет Ingenuity

Марсианский вертолетик Ingenuity [1] («Изобретательность») добавил в свою копилку 55-й полет. В ходе этого эксперимента Ingenuity взлетел на высоту 10 м, совершил боковое перемещение со скоростью 4,7 м/c, пролетел до намеченной зоны, остановился над планируемой новой площадкой и выполнил посадку. Полет № 55 длился 143 с. Его целью было изменение положения вертолета, чтобы он не отставал от марсохода, а также фотографирование объектов для научных исследований по пути.

Ingenuity за 55 миссий и уже более двух лет работы пролетел в общей сложности 12 503 м над поверхностью Марса и провел в режиме полета в атмосфере планеты 5 874 с (более 97 минут). Аппарат достиг потолка 18 м и развил максимальную скорость 6,5 м/c. За время полетов Ingenuity сделал с помощью своих камер сотни цветных фотографий и несколько тысяч черно-белых снимков.

Согласно текущей статистике, марсолет пробыл в рабочем режиме на Марсе более чем в 27 раз дольше расчетного времени: 884 сола (марсианских суток) — как и марсоход Perseverance, — но 820 солов на поверхности планеты — совершенно автономно. Вертолет был рассчитан лишь на 30 суток работы в условиях Марса после высадки с марсохода. Оказалось, что его возможности позволяют летать и дольше. NASA в августе 2021 года продлило работу Ingenuity на 2022 год и потом и на 2023-й в режиме зонда-разведчика для фиксирования с воздуха возможных препятствий и выбора оптимальных путей движения марсохода. Предположительно вертолетик будет летать еще как минимум до зимы 2023 года, если решатся проблемы со связью, датчиками навигации и батареей. Сейчас аппарат остается стабилен, хотя его дальность снизилась с 700 м до 200–300 м за полет.

1. mars.nasa.gov/technology/helicopter/

На Нептуне исчезли облака

17 августа астрономы поделились довольно неожиданной информацией об одном из ледяных гигантов нашей Солнечной системы, Нептуне. Похоже, облака этого лазурного мира практически исчезли [1].

Проанализировав снимки планеты, сделанные в период с 1994 по 2022 год, группа ученых из Калифорнийского университета отметила странный тренд, начавшийся в 2019 году. В средних широтах планеты облачный покров стал исчезать. В конце концов все признаки облаков полностью пропали. Как предполагают исследователи, облачность Нептуна неразрывно связана с поведением Солнца во время его 11-летнего цикла активности. Чтобы понять, куда делись облака, пришлось изучить снимки планеты за 30 лет, сделанные космическим телескопом NASA «Хаббл» и Обсерваторией Кека, расположенной на Гавайях.

Эти данные позволили выявить закономерности, связывающие изменения облачного покрова Нептуна с солнечным циклом. Примерно в те два года, когда Солнце излучает более интенсивную ультрафиолетовую радиацию, в частности, в районе линии Лайман-альфа водорода, на Нептуне появляется больше облаков. Группа также обнаружила положительную корреляцию между количеством облаков и яркостью ледяного гиганта из-за отражающегося от него солнечного света. Потенциально это означает, что ультрафиолетовое излучение Солнца может способствовать фотохимической реакции, вызванной поглощением энергии в форме света, для образования облачной шапки Нептуна [2].

1. keckobservatory.org/neptune-clouds/

2. doi.org/10.1016/j.icarus.2023.115667

«Джеймс Уэбб»: рукава галактики и звездные остатки

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» недавно предоставил замечательные изображения южного рукава галактики в Треугольнике (Messier 33 / NGC598 — JWST MIRI) и остатки вспышки сверхновой Кассиопея A.

Галактика в Треугольнике — спиральная галактика, расположенная в 837 кпк (2,73 млн световых лет) от Земли в созвездии Треугольника. В каталоге она обозначена как Messier 33, или NGC598. Имея видимый диаметр 18,74 кпк (61 100 световых лет), галактика в Треугольнике оказывается третьим по величине членом Местной группы галактик после туманности Андромеды и Млечного Пути. Эта галактика — самая маленькая спиральная галактика в Местной группе (хотя меньшие по размеру Большое и Малое Магеллановы Облака, возможно, тоже были спиральными до их столкновения с Млечным Путем) и, как полагают, является спутником Андромеды.

Кассиопея A — остаток сверхновой в созвездии Кассиопеи. Считается, что эту вспышку сверхновой могли наблюдать с Земли три столетия назад, но никаких исторических упоминаний о «звезде-гостье», как и о ее прародителе, не нашлось, несмотря на то, что Кассиопея А находится в околополярном созвездии, которое в средних широтах Северного полушария наблюдается круглый год. Возможно, в оптическом диапазоне излучение сверхновой было ослаблено межзвездной пылью. Существует, впрочем, и гипотеза, что английский астроном Джон Флемстид ее всё же видел и занес в свой каталог как звезду 6-й величины 3 Кассиопеи (3 Cas) 16 августа 1680 года.

«СибАстро‑2023»

Сибирский астрономический форум [1] приглашает к участию всех, кто неравнодушен к интереснейшей из наук — астрономии, кто хочет найти свое место во Вселенной, кто мечтает увидеть звездное небо в настоящий телескоп и, наконец, просто пообщаться с единомышленниками. Цель мероприятия состоит и в том, чтобы показать общественную значимость этой древней науки, помочь в профессиональной ориентации школьникам, подсказать молодому поколению, как можно с интересом и пользой проводить свободное время, обсудить современные достижения астрономии.

Начиная с 2006 года сибирские астрономические форумы ежегодно проводятся в окрестностях Новосибирска. Для их проведения выбрана середина сентября — время темных ночей, благоприятных для астрономических наблюдений, и относительно теплой погоды.

Очередной Сибирский астрономический форум состоится 22–24 сентября 2023 года в санаторно-оздоровительном лагере «Юбилейный» на берегу Обского моря (Бердск). Ожидаются выступления таких известных популяризаторов астрономии и космонавтики, как Сергей Арктурович Язев (докт. физ.- мат. наук, директор астрономической обсерватории Иркутского университета), Алексей Валерьевич Моисеев (докт. физ.- мат. наук, вед. науч. сотр. лаборатории спектроскопии и фотометрии внегалактических объектов САО РАН), Александр Викторович Хохлов («Геоскан»), Сергей Валентинович Назаров (науч. сотр. Крымской астрофизической обсерватории (КрАО)).

Сибирский астрономический форум — это совместное мероприятие мэрии города Новосибирска, Новосибирского приборостроительного завода (АО НПЗ), Сибирского государственного университета геосистем и технологий (бывш. СГГА). Поддержку Форуму оказывают научные и учебные организации, деятельность которых напрямую связана с любительской и профессиональной астрономией, а также разработчики и производители астрономической техники, другие коммерческие и общественные организации: Малый новосибирский планетарий (СГГА), Большой новосибирский планетарий, Общественная организация «Новосибирское астрономическое общество», Новосибирский приборостроительный завод, Музей города Новосибирска, Новосибирское региональное отделение федерации космонавтики России, Аэрокосмический лицей им. Ю. В. Кондратюка (АКЛ) и др.

В оргкомитет форума входят люди, неравнодушные к развитию астрономии и телескопостроения, список участников неуклонно расширяется. Особенно много людей примкнуло после наблюдений полного солнечного затмения, состоявшегося в Новосибирске 1 августа 2008 года. Кроме «СибАстро», оргкомитет и новосибирские любители астрономии также организуют и другие астрономические мероприятия — это дни астрономии, массовые наблюдения, популярные научные лекции.

1. sibastro.ru