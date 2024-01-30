Астроновости: негласное соревнование «Уэбба» и «Хаббла», марсианский вертолетик всё, новые изображения M87 от EHT

«Уэбб» наблюдает кластер N79

На новом изображении, полученном телескопом «Джеймс Уэбб» (JWST), демонстрируется массивный кластер звездообразования N79 размером порядка 1630 световых лет в Большом Магеллановом Облаке (галактике-спутнике Млечного Пути) [1].

В области длин волн среднего инфракрасного диапазона электромагнитного спектра JWST (инструмент MIRI) показывает светящиеся газ (в основном ионизированный водород — H II) и пыль глубоко в облаках, а также образующиеся там молодые звезды.

Кластер N79 производит звезды со скоростью, намного превосходящей области звездообразования, имеющиеся в нашей галактике. Особый интерес у астрономов вызывает тот факт, что химический состав N79 практически аналогичен химическому составу ранней Вселенной возрастом всего в несколько миллиардов лет, когда звездообразование было на максимуме.

На полученном изображении наблюдается яркая молодая звезда, окруженная тонкими бело-голубыми облаками на темном фоне. Звезда обладает толстыми оранжевыми шипами в виде восьмиконечного рисунка, наложенными на большую часть кадра. Этот артефакт связан с конструктивными особенностями телескопа из-за гексагональной симметрии 18 сегментов первичного зеркала «Уэбба». Дифракционные лучи на снимках JWST возникают лишь при съемках очень ярких точечных объектов, где весь свет исходит из одного и того же места. Большинство галактик темнее и занимают бо́льшую площадь на небе, чем одиночная звезда, и поэтому не имеют такого рисунка.

1. esawebb.org/images/potm2401a/

Вертолетик всё…

25 января NASA объявило [2], что лопасть марсианского вертолета Ingenuity получила повреждения в ходе его последнего полета 18 января. Между вертолетом и марсоходом Perseverance был прерван контакт во время спуска летательного аппарата, но примерно через сутки связь была восстановлена.

Старт 18 января должен был быть простым взлетом и спуском для определения местоположения марсолета после его аварийной посадки во время предыдущей «прогулки» 6 января. Вертолет поднялся на запланированную высоту 12 м и завис на высоте на примерно 4,5 с, после этого начал спуск со скоростью примерно один метр в секунду. Контакт между марсоходом и вертолетом был прерван, когда Ingenuity находился примерно в метре над поверхностью.

18 февраля 2021 года вертолет Ingenuity прибыл на Марс в составе марсохода Perseverance. 20 февраля сотрудники Лаборатории реактивного движения NASA получили первый сигнал от систем вертолета.

3 апреля Ingenuity был спущен на поверхность планеты с марсохода, где он прикреплялся к нижней части аппарата. 19 апреля 2021 года вертолетик совершил первый управляемый внеземной полет в истории, доказав возможность таких путешествий в условиях, отличающихся от земных. За три года работы на Марсе Ingenuity совершил 72 полета и пролетел в 14 раз дальше, чем изначально планировалось — суммарное расстояние составило более 17 км. Общее время полетов составило два часа восемь минут и 48 секунд. За время работы Ingenuity передал на Землю более двух тысяч черно-белых и более ста цветных изображений с встроенной камеры RTE [3].

В настоящий момент Ingenuity находится в вертикальном положении и остается на связи с операторами NASA, а изображения, которые он передает, демонстрируют повреждение одной из его лопастей ротора. Агентство заявило о завершении миссии вертолета Ingenuity.

2. nasa.gov/news-release/after-three-years-on-mars-nasas-ingenuity-helicopter-mission-ends/

3. mars.nasa.gov/mars2020/multimedia/raw-images/?af=HELI_RTE#raw-images

Взаимодействующие галактики в объективе «Хаббла»

Ветеран космических наблюдений, телескоп имени Эдвина Хаббла, в свою очередь порадовал двумя снимками взаимодействующих галактик. Он заснял яркую группу галактик LEDA 608472 и пару галактик в созвездии Большой Медведицы (UGC 05028 и UGC 05029) из каталога Халтона Арпа — Arp 3003.

Слияния галактик — довольно распространенное явление. Большинство крупных образований такого рода эволюционировали именно путем слияния галактик меньшего размера. Наш Млечный Путь также содержит следы других галактик, что указывает на то, что и он является продуктом прошлых слияний.

Входящая в состав LEDA 60847 галактика (на верхнем снимке она расположена ниже эллиптической) классифицируется как сейфертовская галактика первого типа с активным ядром, или AGN. Галактики с AGN имеют в своей центральной части сверхмассивную черную дыру (СМЧД), которая находится в стадии активного поглощения материала из аккреционного диска, окружающего СМЧД. AGN излучает во всем электромагнитном спектре и светит чрезвычайно ярко, при этом производя больше света, чем вся остальная галактика. Исследуя находящиеся относительно близко к нам AGN, астрономы могут лучше понять, как растут сверхмассивные черные дыры и как они влияют на вещество галактики. AGN также остаются наиболее яркими постоянными источниками электромагнитного излучения во Вселенной, а это означает, что их можно использовать для обнаружения удаленных объектов. Самые мощные и далекие AGN известны как квазары. Большой интерес представляет также такое явление, как блазар, — это AGN с релятивистской струей, направленной в сторону Земли.

На снимке выше, также предоставленном командой, работающей с «Хабблом», изображен объект Arp 300. Он состоит из двух взаимодействующих галактик — UGC 05028 (меньшая спиральная галактика) и UGC 05029 (большая спираль). Вероятно, из-за гравитационного «танца» со своим более крупным партнером UGC 05028 приобрела асимметричную, неправильную форму, которая не столь уж заметна с наземных телескопов, но довольно отчетливо видна на этом снимке.

Яркий узел, видимый к юго-востоку от центра UGC 05028, может быть остатком другой маленькой галактики, которая находится в процессе слияния с UGC 05028. Если это так, то этот остаток в конечном итоге сольется со звездной полосой, видимой на снимках UGC 05028, образуя центральную выпуклость.

UGC 05029 имеет ярко выраженную спиральную структуру и множество горячих голубых гигантских звезд, видимых на стороне, обращенной к UGC 05028. Это активное звездообразование, вероятно, обусловлено взаимодействием между галактиками. Под UGC 05029 видна еще одна спиральная галактика. А пять объектов, расположенных над ней, являются группой далеких фоновых галактик, не участвующих во взаимодействии.

4. science.nasa.gov/missions/hubble/hubble-glimpses-a-bright-galaxy-group/

5. science.nasa.gov/missions/hubble/hubble-observes-an-askew-galaxy-coaxing-star-formation-from-its-partner/

Новые наблюдения Телескопа горизонта событий за М87

В 2017 году Телескоп горизонта событий EHT получил первое изображение черной дыры. Этот объект, M87*, является активным галактическим ядром (AGN) гигантской эллиптической галактики Мессье 87 и находится примерно в 55 млн световых лет от Земли. На опубликованном тогда «снимке» тени черной дыры было видно яркое круглое кольцо, более яркое в своей южной части. Дальнейший анализ данных выявил также структуру M87* в поляризованном свете, что позволяло судить о геометрии магнитного поля и природе плазмы вокруг черной дыры.

Теперь Event Horizon Telescope опубликовал новые изображения M87*, используя данные наблюдений, собранные уже в апреле 2018 года. Благодаря недавно введенному в эксплуатацию Гренландскому телескопу и значительно оптимизированной скорости записи по всей матрице наблюдения 2018 года дают новое представление об источнике — независимо от первых наблюдений в 2017 году.

В недавней статье под названием «Постоянная тень сверхмассивной черной дыры M87», опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics [6], были представлены эти новые изображения по данным 2018 года, на которых видно знакомое уже нам кольцо того же размера, что и наблюдавшееся в 2017 году. Это яркое кольцо окружает глубокую центральную впадину — тень черной дыры, как предсказывает общая теория относительности. Примечательно, что пик яркости кольца сместился примерно на 30° по сравнению со снимками 2017 года, что согласуется с теоретическими оценками изменчивости формы аккреционных дисков вокруг черных дыр.

Размер тени черной дыры не изменился в период с 2017 по 2018 год. Но расположение самой яркой области вокруг кольца значительно изменилось. Яркая область повернулась примерно на 30° против часовой стрелки и оказалась в нижней правой части кольца, примерно в положении «5 часов». Исторические наблюдения M87* с менее чувствительной антенной решеткой и меньшим количеством телескопов также показали, что структура тени меняется ежегодно (но с меньшей точностью). Хотя массив EHT 2018 года по-прежнему не может наблюдать струю, выходящую из M87*, ось вращения черной дыры, предсказанная по расположению самой яркой области вокруг кольца, больше соответствует оси струи, видимой на других длинах волн.

6. aanda.org/articles/aa/full_html/2024/01/aa47932-23/aa47932-23.html

Алексей Кудря