Астроновости: что нашли в образцах с астероида Бенну, новый взгляд «Уэбба» на NGC 346, следы мощнейшей солнечной бури и свыше полумиллиона новых звезд от Gaia

Углерод и вода в образцах

Как мы уже писали в предыдущем выпуске [1], 24 сентября 2023 года капсула с грунтом астероида Бенну успешно приземлилась на полигоне в штате Юта. На следующий день специалисты NASA переправили капсулу в Космический центр им. Линдона Джонсона в Хьюстоне, где в специально построенном чистом помещении началась разборка головки TAGSAM — контейнера для образцов [2].

26 сентября команда наконец открыла крышку, чтобы впервые вблизи рассмотреть образец внутри, и обнаружила, что TAGSAM и крышка контейнера были покрыты таким количеством «лишнего» астероидного реголита, что требовалась крайняя осторожность.

11 октября NASA официально представило образец, а также опубликовало результаты первого «беглого» анализа ученых. Он показывает, что астероид содержит как высокий процент углерода, так и признаки наличия воды [3].

Бенну — астероид, возраст которого составляет более 4,5 млрд лет, — он едва ли не свидетель зарождения Солнечной системы. Считается что и его поверхность может состоять из материала, сохранившегося в почти неизменном виде с тех времен.

Как только исследователи извлекли драгоценные образцы, они приступили к изучению доставленного материала самыми разными методами, применив в том числе и сканирующий электронный микроскоп. Первые результаты показывают, что зерна содержат много углерода и глин, которые, должно быть, образовались в присутствии воды.

После завершения первоначального «экспресс-осмотра» образцы будут подвергнуты многолетнему тщательному анализу, который, как ожидают ученые, позволит получить интересную информацию о Бенну и других подобных ему астероидах. NASA планирует поделиться материалом с большим количеством исследовательских организаций по всему миру для проведения широкого спектра исследований.

Считается, что контейнер с космическими камнями и пылью в конечном счете расскажет нам об условиях, царивших на заре нашей Солнечной системы, а также позволит судить о том, как первоначальные компоненты жизни могли появиться на Земле.

Новый взгляд «Уэбба» на NGC 346

Внутри соседней карликовой галактики Малое Магелланово облако (ММО) находится яркая область звездообразования — NGC 346. Ранее космический телескоп «Джеймс Уэбб» (JWST) наблюдал эту область в ближнем инфракрасном диапазоне. Мы также публиковали комбинированное изображение этой области от телескопов JWST, Hubble и Chandra [4].

NGC 346 — это эмиссионная туманность с рассеянным скоплением, область звездообразования занимает около 200 световых лет (61,3 пк), она занимает свое особое место среди прочих скоплений и туманностей Малого Магелланова Облака. Молодые звезды, находящиеся в этой туманности, формируются из гравитационно коллапсирующих газовых облаков.

Малое Магелланово Облако (ММО) — галактика-спутник Млечного Пути, видимая невооруженным глазом в южном созвездии Тукана, она расположена от нас на расстоянии 210 тыс. световых лет (64,3 кпк). Эта маленькая галактика-компаньон считается едва ли не более древней, чем сам Млечный Путь, так как в ней содержится меньше тяжелых элементов, образующихся в звездах в результате термоядерного синтеза и взрывов сверхновых.

Поскольку космическая пыль состоит из относительно тяжелых элементов, таких как кремний и кислород, ученые ожидали, что в NGC 346 она будет содержаться в малых количествах. Однако новое изображение MIRI в среднем инфракрасном диапазоне, а также предыдущие снимки NGC 346, полученные с камеры «Уэбба» в ближнем инфракрасном диапазоне, демонстрируют большое количество пыли в этой области.

На фото JWST можно увидеть множество характерных голубых нитей. Они состоят из материала, включающего силикаты и сложные молекулы — полициклические ароматические углеводороды, или ПАУ. Более рассеянное красное излучение исходит от теплой пыли, нагретой самыми яркими и массивными звездами в центре области. Дуга в центре слева может быть отражением света от звезды, расположенной вблизи центра дуги. Яркие пятна и нити отмечают области с большим количеством протозвезд [5]. Большинство из них — молодые звезды, всё еще находящиеся в своих пылевых коконах.

Объединяя данные «Уэбба» как в ближнем, так и в среднем инфракрасном диапазоне, астрономы могут провести более полную перепись звезд и протозвезд в этом регионе. Полученные результаты имеют важное значение для нашего понимания природы галактик, которые существовали миллиарды лет назад, когда звездообразование было на своем пике, а концентрация тяжелых элементов была значительно ниже.

Следы солнечной бури

14,3 тыс. лет назад на Землю обрушилась мощнейшая из известных на сегодняшний день солнечных бурь. Об этом открытии сообщается в журнале Philosophical Transactions of the Royal Society A Mathematical Physical and Engineering Sciences [6].

Группа исследователей, изучавших содержание углерода-14 в образцах окаменелых сосен, найденных на берегах реки Друзе в Южных Французских Альпах, обнаружила резкий всплеск содержания этого изотопа. Сравнивая данный показатель с измерениями содержания бериллия-10 и хлора-36 в ледяных кернах Гренландии, ученые пришли к выводу, что этот всплеск был вызван мощной солнечной бурей, которая обрушила огромное число частиц высоких энергий на Землю.

«Радиоуглерод постоянно образуется в верхних слоях атмосферы в результате цепочки реакций, инициируемых космическими лучами. Однако экстремальные солнечные вспышки и выбросы корональной массы создают кратковременные значительные всплески содержания в атмосфере энергичных заряженных частиц, что приводит к образованию большого количества радиоуглерода. Эти изменения можно отследить даже в рамках одного земного года», — пояснили авторы исследования.

Если бы данное событие произошло в наши дни, то это обернулось бы катастрофой для наших современных технологий, потенциально выведя из строя телекоммуникационные и спутниковые системы и вызвав массовые отключения электроэнергии. А космонавтов и астронавтов, скорее всего, пришлось бы в срочном порядке эвакуировать с МКС.

Моделирование события Кэррингтона

«Эта буря значительно превосходила по мощности самую экстремальную из наблюдавшихся непосредственным образом, в 1859 году, известную как событие Кэррингтона, которое вызвало массовые сбои в работе телеграфных аппаратов по всей планете и создало полярные сияния, настолько яркие, что птицы в ночи начинали петь, считая: уже наступил рассвет», — рассказывают авторы исследования.

На сегодня обнаружены свидетельства девяти подобных экстремальных солнечных бурь, известных как события Мияке. Последние из них произошли в 774 и 993 годах н. э. Но выявленное событие примерно в два раза превосходит их по силе.

Полмиллиона новых звезд от Gaia

ESA (Европейское космическое агентство) опубликовало очередной релиз данных, собранных космическим телескопом Gaia [7]. В этот обзор попали звезды шарового скопления NGC 5139 (Омега Центавра — крупнейшее известное шаровое скопление в нашей галактике), также удалось обнаружить свыше 380 потенциальных гравитационных линз и точно определить орбиты порядка 150 тыс. астероидов.

Предыдущий релиз данных Gaia содержал сведения о более чем 1,8 млрд звезд, однако в галактическом картографировании оставались пробелы, одним из которых и были шаровые скопления. Они принадлежат к числу старейших объектов в галактиках, что особенно интересно для астрономов, но при их изучении возникает целый рад сложностей, заключающихся прежде всего в том, что звездная плотность (число звезд, приходящихся на кубический парсек) в их центрах слишком высока — это не позволяет изучать отдельные светила.

Чтобы решить эту проблему, астрономы не стали фокусироваться на конкретных звездах, а включили в Gaia специальный режим, позволяющий при фотографировании скопления получать карту более обширного участка неба вокруг его ядра. Далее при помощи специальных алгоритмов исследователи сопоставили снимки и «вычленили» звезды, которые являются частью Омеги Центавра. В общей сложности они сумели так обнаружить 526 587 ранее неизвестных звезд.

Во время проведения обзора Gaia также регистрирует гравитационные линзы — оптическое явление, возникающее, когда гравитация какого-то массивного объекта (например, галактического скопления) искажает область пространства-времени так, словно между наблюдателем и объектом наблюдения возникает увеличительное стекло. Астрономы используют гравитационные линзы для изучения далеких звезд и галактик, которые сами по себе слишком тусклы, чтобы их могли увидеть даже самые мощные телескопы современности.

Так, команда Gaia обнаружила, что некоторые объекты на снимках — это не просто яркие звезды, а линзированые квазары — ядра очень далеких галактик, в центрах которых находятся черные дыры в стадии активного поглощения вещества. В итоге был обнаружен 381 кандидат в квазары. Пять из них выглядят как «кресты Эйнштейна». Подобные оптические эффекты возникают в тех случаях, когда гравитационная линза учетверяет изображение фонового объекта.

Gaia также обратила взор и на нашу Солнечную систему. Новый набор данных содержит сведения о 156 823 малых телах, что позволяет намного точнее определить их орбиты. В следующих обзорах Gaia планируется добавить информацию о кометах, спутниках планет и новых астероидах.

Алексей Кудря