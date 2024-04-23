ТрВ № 8 (402) за 2024 г.: Бозон Хиггса: загадки именной частицы

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 402 от 23 апреля 2024 года в PDF
Анонс номера
Бозон Хиггса: загадки именной частицы
Глава из недавно вышедшей книги Алексея Левина «Этюды о частицах» — стр. 1–3
Алексей Кудря: Астроновости
Рекордная черная дыра, необычная спиральная галактика, экстремальная гелиевая звезда и стрекозы над Марсом и Титаном — стр. 4–5
«Кто же теперь вредители?!»
Исследователи НИУ ВШЭ и РГГУ изучили архивные документы — отклики москвичей на арест и освобождение «врачей-вредителей» — стр. 6–7, 9
Литургия воспитания
Культуролог Александр Марков и Оксана Штайн о педагогике Антона Макаренко как революционном перформансе — стр. 8
Экономическая блокада во время Крымской войны
Очерк Юрия Кирпичёва, основанный на записях в таможенных регистрах Зунда, — стр. 10
Противостояние Гомеостатическому Мирозданию
Владимир Борисов о повести «За миллиард лет до конца света» и других произведениях братьев Стругацких — стр. 12–13
Золушка эпохи покорения Юпитера
НФ-рассказ Павла Амнуэля «И было утро…» — стр. 14–15
Безусловный рефлекс верности
Очерк япониста Александра Мещерякова о терпеливых самураях, собаке Хатико и четырехглазых нищих — стр. 16