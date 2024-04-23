ТрВ № 8 (402) за 2024 г.: Бозон Хиггса: загадки именной частицы

23.04.2024 / № 402 /  Выпускающие редакторы: Алексей Огнёв, Максим Борисов /  Архив /  Комментариев нет

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 402 от 23 апреля 2024 года в PDF

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ТрВ № 8 (402) за 2024 г.: Бозон Хиггса: загадки именной частицыАнонс номера

Бозон Хиггса: загадки именной частицы
Глава из недавно вышедшей книги Алексея Левина «Этюды о частицах» — стр. 1–3

Алексей Кудря: Астроновости
Рекордная черная дыра, необычная спиральная галактика, экстремальная гелиевая звезда и стрекозы над Марсом и Титаном — стр. 4–5

«Кто же теперь вредители?!»
Исследователи НИУ ВШЭ и РГГУ изучили архивные документы — отклики москвичей на арест и освобождение «врачей-вредителей» — стр. 6–7, 9

Литургия воспитания
Культуролог Александр Марков и Оксана Штайн о педагогике Антона Макаренко как революционном перформансе — стр. 8

Экономическая блокада во время Крымской войны
Очерк Юрия Кирпичёва, основанный на записях в таможенных регистрах Зунда,  стр. 10

Противостояние Гомеостатическому Мирозданию
Владимир Борисов о повести «За миллиард лет до конца света» и других произведениях братьев Стругацких — стр. 12–13

Золушка эпохи покорения Юпитера
НФ-рассказ Павла Амнуэля «И было утро…» — стр. 14–15

Безусловный рефлекс верности
Очерк япониста Александра Мещерякова о терпеливых самураях, собаке Хатико и четырехглазых нищих — стр. 16

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