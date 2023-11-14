Наука не для младенцев

7–8 октября в Москве (и в других российских городах) проходили мероприятия в рамках ежегодного Всероссийского фестиваля НАУКА 0+ (festivalnauki.ru). Его центральной площадкой выступает Фундаментальная библиотека МГУ — место для многочисленных стендов, а также большой лекционный зал с мягкими убаюкивающими креслами. Несмотря на 0+ в названии и на свободный проход для всех, совсем уж младенцам там, разумеется, делать нечего — программа даже официально предназначена для детей от 12 лет и их родителей, хотя лекции, которые читались и в Фундаментальной библиотеке, и тем более в прочих многочисленных корпусах МГУ, «Золотых мозгах» РАН, «Экспоцентре», Зарядье и т. д., рассчитаны на еще более взрослую аудиторию (и мы сами оказались свидетелями того, как на заинтересовавшей нас лекции академика Константина Анохина, рассказывавшего о том, может ли искусственный интеллект обладать собственным сознанием, бабушка на первом ряду никак не могла совладать со скучавшей слишком маленькой еще кудрявой внучкой).

Другие лекции были посвящены инновационным способам лечения тяжелых заболеваний, философии искусственного интеллекта, ценности малораспространенных языков, секретам Марса и проч. Их можно было слушать также дистанционно и даже (если кто пропустил или проспал) найти затем на сайте в записи.

Выставка «достижений научной мысли» заняла два этажа Фундаментальной библиотеки и охватывала все основные фестивальные тематики этого года: «Вселенная», «Материя», «Сельское хозяйство», «Инжиниринг», «Жизнь и живые системы», «Здоровье», «Энергия», «Человек и общество», «Искусственный интеллект». Получить представление о том, как же всё это выглядело, можно из нашего фоторепортажа.

Максим Борисов