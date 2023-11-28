Опыт Мечникова, или Как спастись от депрессии

Наверное, в жизни каждого человека бывают такие моменты, когда кажется, что всё потеряло смысл, когда чувство одиночества и своей никчемности переполняет душу, когда всё, что делаешь, видится ненужным, пустой суетой, когда горе подавляет все желания — ну просто жить не хочется… В такие тяжелые минуты глубокой депрессии нас может спасти только чье-то теплое участие, чье-то доброе слово — или какой-то вопрос, на который найти ответ вдруг становится крайне необходимым, и тогда грустные мысли отступают, и мир снова приобретает краски, и снова видишь яркое солнце, синее небо… Вот и у выдающегося русского ученого Ильи Мечникова бывали минуты глубочайшего отчаяния, тяжелейшей депрессии, и спасала его тогда наука.

Илья Ильич Мечников родился 4 мая 1845 года в небольшом поместье Панасовка Харьковской губернии в семье гвардейского офицера в отставке Ильи Ивановича Мечникова и его жены Эмилии Львовны. Окончив Харьковский университет, Мечников увлекся научными исследованиями. Наука стала делом его жизни.

Мечников внес огромный вклад в самые разные области биологии. Он первооткрыватель фагоцитоза и внутриклеточного пищеварения, а также фагоцитарной теории иммунитета. (Фагоциты в нашем организме — это белые кровяные тела, первая линия защиты от болезнетворных микробов: фагоциты их поглощают и уничтожают.) Он один из основоположников эволюционной эмбриологии, а также геронтологии; он создал одну из первых теорий старения и призывал всех, дабы жить долго и здорово, пить кислое молоко (кефир или йогурт).

Научная карьера Мечникова складывалась вполне благополучно, но вот в личной жизни ему пришлось испытать глубокое горе. В 1869 году он женился на Людмиле Федорович, девушке очаровательной, но очень больной — она была столь слаба, что в церковь на венчание ее внесли на стуле. Ходить она не могла — не было сил. Чахотка… Мечников пытался вылечить жену, возил ее в Италию, но всё было безуспешно. В 1873 году Людмила умерла.

Как пережить потерю любимой жены? И Мечников находит выход: уйти из жизни вслед за любимой. Он решил принять смертельную дозу морфия. Но яд не убил Мечникова — его стошнило, а потом он потерял способность двигаться.

Вторая жена ученого, Ольга, написавшая замечательные воспоминания о своем гениальном супруге, так рассказывала со слов мужа об этой тяжелейшей странице в его биографии:

«Он впал в своего рода спячку, в состояние сверхъестественного комфорта и абсолютного покоя; несмотря на такое коматозное состояние, он оставался в сознании и не испытывал страха смерти. Когда же он пришел в себя, им овладело чувство тревоги. Он сказал себе, что только смертельная болезнь может его спасти — либо завершившись смертью, либо пробудив в нем инстинкт жизни. Чтобы добиться своего, он принял горячую ванну и сразу же выбежал на мороз. Возвращаясь домой по мосту через Рейн, он внезапно заметил облако крылатых насекомых, вившихся вокруг фонаря. Это были Phryganidae, но издалека он принял их за Ephemeridae. Разглядывая насекомых, он тут же стал размышлять: „Как применить к подобным созданиям теорию естественного отбора? Они ничего не едят и живут считаные часы, а потому не участвуют в борьбе за существование, и у них просто нет времени приспособиться к окружающей среде“.

Мысли его устремились к Науке, и он был спасен. Жизнь продолжалась!»

(К сожалению, Мечников так и не нашел ответа на возникшие тогда у него вопросы — ему не пришлось познакомиться с достижениями современной генетики, которая говорит: в естественном отборе огромную роль играют мутации — устойчивые изменения в геноме; полезные мутации и дают насекомым, как и всем живым организмам, эволюционные преимущества.)

Наука, главная страсть его жизни, спасла Мечникова, вытащила из депрессивного состояния, заставила снова размышлять, искать объяснения явлениям, которые составляют наш мир.

Уже будучи известным ученым, он в 1887 году по приглашению Луи Пастера переехал в Париж, где ему были созданы все условия для работы — предоставлена лаборатория, найдены сотрудники. В 1908 году за свои работы по теории иммунологии он получил Нобелевскую премию в области медицины и физиологии.

Умер Мечников в Париже в 1916 году, перенеся несколько инфарктов миокарда. Будучи уже тяжело больным, он думал о жизни и — о науке: ученый завещал использовать его тело в медицинских исследованиях.

Занимаясь изучением процессов старения, Мечников утверждал, что главное средство от преждевременной старости — ортобиоз, «достижение полного и счастливого цикла жизни, заканчивающегося спокойной естественной смертью». Мечников умер в 71 год, и, наверное, сделав так много в науке, испытав и трагические, и радостные, триумфальные минуты, он осуществил свой «полный и счастливый цикл жизни».

Ирина Опимах