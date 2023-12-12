Президентские стипендиаты

Уважаемая редакция!

Наконец-то свершилось! Владимир Владимирович долго думал, но в конечном итоге решил идти на выборы! Он не мог обмануть просьбы трудящихся, ожидания народа и губернаторов, только и ждавших момента, чтобы выразить свои чувства в этой связи и дать оценку мужественному поступку нашего великого президента, решившего не покидать свою галеру.

В группу поддержки президента вошли военные и врачи, певцы и артисты, спортсмены и бизнесмены. Ну и, конечно, ученые: уже известно, что титана политики будет поддерживать титан науки, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук. Я несказанно горд тем, что этот выдающийся человек будет представлять в этом благородном деле не только себя лично, но и всю российскую науку, в том числе и вашего покорного слугу.

Совсем недавно я писал о национальном проекте по науке, разработанном по поручению президента, но было бы колоссальной ошибкой сводить положительную роль президента в обеспечении лидерства нашей науки только к таким масштабным шагам. В своей повседневной работе Владимир Владимирович также постоянно уделяет внимание вопросам развития науки и образования. Совсем недавно — две недели назад — он в очередной раз посетил III Конгресс молодых ученых в Сочи, хотя обстановка не благоприятствовала этому. В Черном море разразился невиданной силы шторм, принесший убытки на десятки миллиардов рублей. Пострадали и научные организации: так, в Институте биологии южных морей был нанесен ущерб экспозиции музея-аквариума — в результате затопления холодной морской водой погибли почти 800 пресноводных рыб и прочих животных.

Нельзя полностью исключить, что небывалый шторм произошел неспроста — он случился чуть больше чем за сутки до начала столь эпохального мероприятия, как Конгресс молодых ученых. Кто знает, может быть, американцы использовали климатическое оружие, чтобы сорвать конгресс? Кто знает…

И, конечно, просто приездом на конгресс дело не ограничилось. Президент за день до начала этого важнейшего мероприятия Десятилетия науки и технологий подписал Указ «О стипендии Президента Российской Федерации для аспирантов и адъюнктов, проводящих научные исследования в рамках реализации приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации». Согласно этому указу до 2 тыс. аспирантов станут президентскими стипендиатами, будут получать, как сказал Владимир Владимирович, не какие-то бессмысленные выплаты в несколько тысяч рублей, а стипендию размером аж в 75 тыс. руб.! Чтобы аспирант мог концентрироваться на том деле, которому он решил себя посвятить.

Более того, Владимир Владимирович думает не только о молодых, о которых у нас вообще в последнее время очень активно заботятся, но и о старшем поколении, о наиболее заслуженных — членах Российской академии наук. Для них тоже планируется повышение стипендий — до 75 тыс. руб. членкору и до 150 тыс. руб. академику. Безусловно, это важно, как и важно внимание к академическому сообществу в преддверии 300-летия Академии наук.

Но возникает у меня один небольшой вопрос: 75 тысяч аспиранту и 75 тысяч члену-корреспонденту РАН — правильно ли, когда на одну доску ставятся зеленый юноша и уже умудренный ученый, внесший заметный вклад в науку? Я бы лично повысил академические стипендии до 100 и 200 тыс. руб. соответственно, чтобы таких вопросов не возникало. И чтобы была правильно выстроенная табель о рангах президентских стипендиатов.

Есть и другой вопрос, который иногда задают: все ли члены РАН заслуживают столь серьезной поддержки со стороны государства? Некоторые из них делают заявления, расходящиеся с позицией руководства страны, подписывают неправильные письма, критикуют государственную политику в области науки. А сало, как говорится, русское едят. Вопрос, безусловно, имеет право на существование. И я бы лично думал, что со стороны таких лиц было бы правильным отказаться от получения стипендий со стороны государства, которое они критикуют. Но это должен быть их личный моральный выбор. Думаю, ставить вопрос о лишении критиканов стипендий было бы политически неправильно: страна у нас демократическая, народ у нас добрый, а старость нужно уважать, и если кто из серьезных некогда ученых утратил в старости ясность мысли, то нужно проявить милосердие.

Ваш Иван Экономов