Из почты Михаила Гельфанда

Добрый день, Михаил!

Мы — Продюсерская компания «Ами» (https://…), готовим научно-популярное шоу «ОверСайнс» при поддержке ИРИ (Институт развития интернета) о преображение имиджа ученых, тем самым ставя цель — повысить привлекательность образа современного ученого!

Мы хотели бы пригласить Вас, как уважаемую и популярную личность в мире науки, в проект, где наши звездные специалисты в области фэшн-индустрии смогут создать для Вас совершенно новый современный образ, тем самым привлекая все бОльшую аудиторию молодых людей в научную сферу, показывая, что выглядеть, как медийная персона и создавать новые технологии для развития будущего страны одновременно — не такая уж сложная задача.

Во вложении прилагаю презентацию проекта.

С радостью отвечу на все вопросы и детально расскажу о проекте!

Ждем обратной связи!

Спасибо,

<имярек>

проджект-менеджер