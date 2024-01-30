Из почты Михаила Гельфанда

30.01.2024 / № 396 / с. 4 /  No comment /  Один комментарий

Добрый день, Михаил!

Мы — Продюсерская компания «Ами» (https://…), готовим научно-популярное шоу «ОверСайнс» при поддержке ИРИ (Институт развития интернета) о преображение имиджа ученых, тем самым ставя цель — повысить привлекательность образа современного ученого!

Мы хотели бы пригласить Вас, как уважаемую и популярную личность в мире науки, в проект, где наши звездные специалисты в области фэшн-индустрии смогут создать для Вас совершенно новый современный образ, тем самым привлекая все бОльшую аудиторию молодых людей в научную сферу, показывая, что выглядеть, как медийная персона и создавать новые технологии для развития будущего страны одновременно — не такая уж сложная задача.

Во вложении прилагаю презентацию проекта.

С радостью отвечу на все вопросы и детально расскажу о проекте!

Ждем обратной связи!
Спасибо,

<имярек>
проджект-менеджер

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Олег Бройтман
Олег Бройтман
6 часов(-а) назад

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