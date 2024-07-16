35 лет Всемирной паутины

Замысел проекта World Wide Web возник в марте 1989 году в голове консультанта по программному обеспечению Европейской лаборатории по ядерным исследованиям, недавнего выпускника Оксфордского университета, британского ученого Тима Бернерса-Ли. Именно он, реализовав собственный подход к созданию единой структуры для обмена информацией, заложил основы того Интернета, каким мы все сейчас привыкли его видеть, а спустя еще пару лет, 6 августа 1991 года, запустил первый веб-сервер. С самого начала компьютерные сети олицетворяли собой свободу общения, боролись против диктатуры и цензуры.

Человечество далеко не сразу открыло для себя Интернет в том виде, в каком сейчас все привыкли его воспринимать: открывая веб-страницы с отформатированным текстом и картинками через браузер, переходя по ссылкам на другие страницы и сайты. События, которые к этому привели, в тот момент мало кем воспринимались как революционные, тем более, что в России как раз в то время праздновали победу над ГКЧП — проходили аресты его бывших членов. В распространении свободной информации тогда успели помочь и ранние компьютерные сети.

Изначально предложение, которое сотрудник ЦЕРНа Тим Бернерс-Ли (Timothy John Berners-Lee; он родился 8 июня 1955 года) представил своему начальству под названием «Управление информацией», предназначалось для внутренней системы учреждения. Необходимо было осуществлять документооборот и делиться материалами через сети, в которые уже тогда были связаны рабочие компьютеры. Бернерс-Ли придумал собственный подход к созданию единой структуры для обмена информацией, используя идею гипертекста, которая опять же появилась задолго до Интернета. Проект был утвержден и спустя два года реализован, хотя первоначальное предложение получило весьма вялый отклик начальства: Майк Сендалл вывел резолюцию «Расплывчато, но интересно». Официального статуса проекта ЦЕРНа идея Бернерса-Ли тогда не получила, однако ему выделили некоторое время, чтобы заняться ее доработкой.

В начале августа 1991 года Бернерс-Ли создал первый веб-сервер на базе компьютера NeXT, затем открыл к нему публичный доступ 23 августа, и эту дату принято теперь считать временем основания Всемирной паутины. Первый в мире сайт и первый сервер можно найти по адресу info.cern.ch. Он содержал информацию о проекте World Wide Web, а позже служил также первым каталогом сайтов, которые стали появляться после обнародования технологии. Сохранился архив 1, где можно увидеть все эти изменения.

На веб-сервере устанавливалось программное обеспечение, принимающее от пользовательских браузеров запросы по протоколу HTTP, где содержится нужный адрес URL, в результате чего в ответ отдается HTML-страница с текстом и прочими данными.

Тим Бернерс-Ли разработал первые спецификации для гиперссылок URI, протокол HTTP и язык HTML. Он создал также первый браузер с функционалом веб-редактора, который изначально также носил наименование WorldWideWeb, потом Nexus, но вскоре появился более совершенный браузер с графическим интерфейсом NCSA Mosaic — до этого программы могли отдавать изображения только как отдельные файлы. Исходный код этого браузера был открыт и лег в основу первых коммерческих — Netscape Navigator и Internet Explorer, выпущенных под разные операционные системы — UNIX, Windows, Mac OS. Началась так называемая война браузеров, кончившаяся в наше время почти безоговорочной победой Google Chrome.

Как выглядел Интернет до революции, произведенной Бернерсом-Ли? Сам Интернет развился на основе сети для военных ARPANET, созданной в 1969 году по заказу американского агентства DARPA. Позже эти разработки были коммерциализированы, в 1983 году появился протокол TCP/IP, который используется до сих пор, а в 1984 году — система доменных имен Domain Name System, DNS, позволившая сопоставлять труднозапоминаемым цифрам из IP-адресов легко читаемые латинские словосочетания.

До WWW для связи между пользователями и обмена информацией служила электронная почта (появившаяся опять же до Интернета), были также группы новостей и файлообменные сети. Даже прирожденным компьютерщикам пользоваться всем этим было не очень-то удобно, не говоря уж о простых «юзерах», которых, впрочем, тогда было еще совсем немного. С привычным нам теперь и безальтернативным Интернетом в конце 1980-х и в начале 1990-х успешно конкурировали любительские некоммерческие сети, например FidoNet, придуманный в 1984 году американским программистом Томом Дженнингсом и весьма популярный какое-то время в СССР и России. Главным его достоинством была фактическая бесплатность подключения с помощью телефонной линии к другим узлам, или нодам, — ведь плата за стационарный телефон тогда обычно была фиксированной. Можно было обмениваться посланиями, участвовать в эхоконференциях и бесплатно скачивать файлы с программами и текстами, выложенными такими же «фидошниками». Сейчас доступ в Fido чаще всего осуществляется с помощью всё того же Интернета.

Компьютерные сети тогда активно способствовали распространению важнейшей информации о перевороте, устроенном ГКЧП, позволяя беспрепятственно связываться с регионами и зарубежьем прямо из Белого дома2. «Fido сыграло очень сильно положительную роль, — вспоминал3 Иван Рябов в киевском еженедельнике „Мой Компьютер“, — это, наверно, единственный раз в истории Fido, когда оно отработало себя на чисто технологическом уровне, то есть Fido было единственным из средств информации, которое могло куда-то проникнуть. Это была совершенно отвязно-неформальная вещь, которую можно было обрубить, только отключив все телефоны. Ну вот самый известный из казусов: ребята в Пскове печатали листовки из тех сообщений, которые мы генерировали, причем печатали на типографии псковской дивизии и расклеивали по городу, в то время как псковская воздушно-десантная дивизия стояла вокруг Белого дома и чуть ли не готовилась к штурму Белого дома».

Переворот, совершенный Тимом Бернерсом-Ли, трудно переоценить. Его соавтор, бельгийский исследователь Роберт Кайо, так выразил свое понимание истоков этого проекта: «История всех великих изобретений, как это давно и хорошо известно, базируется на большом числе им предшествующих. В случае Всемирной паутины (WWW) следовало бы в этом контексте, видимо, отметить по крайней мере два важнейших для успеха проекта пути развития и накопления знаний и технологий: 1) история развития систем типа гипертекста; 2) интернет-протокол, который, собственно, и сделал всемирную сеть компьютеров наблюдаемой реальностью»4.

В 1993 году Бернерс-Ли объявил, что созданный им базовый код будет распространяться на безвозмездной основе, а в 1994 году основал и возглавил консультативный орган — Консорциум Всемирной паутины W3C, разрабатывающий и внедряющий технологические стандарты для WWW. В 2004 году королева Великобритании Елизавета II произвела Тима Бернерса-Ли в рыцари-командоры за «службу во благо глобального развития Интернета». Его главный литературный труд — книга «Плетя паутину: истоки и будущее Всемирной паутины» (1999), где Бернерс-Ли не только рассказывал об истории создания WWW, но и много говорил о своем видении дальнейшего развития Всемирной сети — возможности каждому творчески участвовать в улучшении общей среды, например, посредством wiki, работать сообща и предоставлять имеющиеся ресурсы, о необходимости нового этапа — создания семантической паутины, обеспечивающей понимание компьютерами структуры размещаемой информации, о борьбе с монополией организации ICANN на систему доменных имен DNS, наконец, о моральной ответственности ученых и компьютерщиков за судьбу Интернета. Тим Бернерс-Ли — сторонник независимого от властей развития Интернета. По его словам, «мы не смогли бы сделать ничего подобного, если бы это с самого начала находилось под контролем государства».

В июне 2011 года была принята резолюция ООН, признающая доступ в Интернет базовым правом человека и осуждающая чрезмерную интернет-цензуру.

Максим Борисов

1 www.w3.org/History/19921103-hypertext/hypertext/WWW/News/9201.html

2 gazeta.ru/science/2021/08/22_a_13903748.shtml

3 wfido.ru/m/FIDONET.HISTORY/2:5053/51+39caa760

4 netvalley.com/library/book2004_w051411/road2.htm