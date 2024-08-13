Загадка Игнация Лукасевича, отца европейской нефтепромышленности

13.08.2024 / № 410 / с. 10–11 /  Тим Скоренко /  Книжная полка /  No Comments
Тим Скоренко
Тим Скоренко

Тим Скоренко, популяризатор науки, экс-редактор журнала «Популярная механика», автор бестселлеров «Изобретено в России. История русской изобретательской мысли от Петра I до Николая II», «Изобретено в СССР. История изобретательской мысли с 1917 по 1991 год» (издательство «Альпина нон-фикшн»), а также семи романов и шести музыкальных альбомов в жанре авторской песни, выпустил в издательстве СЛОВО/SLOVO новую книгу «Марсоход, аккордеон и МРТ»1, посвященную изобретателям армянского происхождения от древности до наших дней. О работе над книгой автор рассказал в подробном интервью2, а глава «Изгиб майларовой бутылки» о реальных и вымышленных достижениях химика Арташеса Айканяна опубликована на портале «Горький»3. Мы публикуем главу, посвященную фактам и мифам об Игнации Лукасевиче, отце европейской нефтепромышленности.

Загадка Игнация Лукасевича, отца европейской нефтепромышленностиИз аннотации книги:

«Оказавшись волею судеб в Армении, автор обнаружил, что армяне, вопреки расхожей шутке, не „во всем первые“, но, действительно, внесли немалый вклад в различные области жизни человека. Скоренко, со свойственным ему ответственным подходом к информации, решил разобраться, что же все-таки изобрели армяне, и рассказать об этом в легкой и увлекательной форме.

Кто придумал аккордеон? А построил первый марсоход? А разработал кофейный автомат? Кто и как на самом деле получил легендарную зеленую краску для долларов, запатентовал ручной фен или, скажем, вывел орхидею, ставшую символом Сингапура? Что — миф, а что — чистая правда? Речь пойдет об изобретателях армянского происхождения, в силу исторических событий разбросанных по всему земному шару, от Советской Армении до США, Франции, Австрии, Сингапура».

Игнаций Лукасевич — вне всякого сомнения, могучая фигура. Человек, который пробурил первую нефтяную скважину в Европе, основатель первого нефтеперерабатывающего производства в Австрийской империи, изобретатель керосиновой лампы, отец европейской нефтепромышленности — какие тут могут быть сомнения?! Но практически все источники упорно повторяют одну и ту же фразу: «Родился в семье армянского происхождения». Мне захотелось провести расследование и понять, правда ли это. Получилось интересно.

Сперва давайте кратко посмотрим, кто такой Игнаций Лукасевич и почему он заслуживает место в ряду крупнейших изобретателей XIX столетия, не оглядываясь на его принадлежность (или непринадлежность) к армянской нации.

Кто такой Лукасевич?
Портрет Игнация Лукасевича работы Анджея Грабовского. 1884 год
Портрет Игнация Лукасевича работы Анджея Грабовского. 1884 год

Игнаций Лукасевич родился в обедневшей шляхетской семье в селении Задушники близ Жешува — это в Подкарпатье — в 1822 году. Был он младшим из четверых детей4. Польши как государства на тот момент не существовало, а Подкарпатье было частью Австрийской империи.

Позже семья перебралась в Жешув: отец Игнация, Юзеф, болел, и ему нужна была более совершенная городская медицина. В 1836 году Юзеф умер, а Игнаций как раз окончил гимназию и стал работать, чтобы поддерживать семью. Сначала он устроился мальчиком на побегушках в аптеку Антония Свободы в городке Ланьцут — четыре года стажировки там позволили ему сдать экзамен и стать полноценным помощником аптекаря. Опытным и совершеннолетним он вернулся в Жешув, где работал в аптеке «Под черным орлом» Эдуарда Хюбла — и параллельно был ярким участником польского национально-освободительного подполья. Еще в Ланьцуте он вступил в организацию, боровшуюся за независимость Польши от Австрии (Sprzysiężenie Demokratów Polskich), а после ареста одного из ее локальных руководителей, Антония Тарловского, попал «на карандаш» к властям.

В Жешуве он вступил уже в другую подпольную организацию, готовившую восстание, «Польское демократическое общество» (Towarzystwo Demokratyczne Polskie). Он стал локальным агентом, собиравшим людей и сведения в регионе Жешув, а после раскрытия заговора 19 февраля 1846 года был арестован и обвинен в государственной измене. Жешувская комиссия многократно его допрашивала — он всё отрицал, и в итоге упрямого заговорщика отправили в суд повыше, во Львов. Как бы странно это ни звучало, спустя полтора года тюремных мыканий и бесконечных судов, в августе 1847 года, Лукасевича оправдали, а в декабре и вовсе отпустили, взыскав с него судебные издержки. Удивительнее всего, что с точки зрения закона он действительно был виновен и суд на самом-то деле ошибся, — но эта ошибка положительно повлияла на развитие и Польши, и Австрии последующих лет.

Несмотря на освобождение, Лукасевич не имел права покидать Львов — и это стало началом его львовского периода, одного из самых продуктивных в жизни и карьере. Во Львове жил и работал его старший брат Франтишек, так что Игнаций не был один в чужом городе. В итоге он поступил всё на ту же работу, помощником аптекаря, в крупную львовскую аптеку «Под золотой звездой»; Петр Миколаш5, владелец аптеки, очень хорошо относился к Игнацию, многому его обучил и написал рекомендацию в Краковский университет, крупнейший в Польше и один из старейших в Европе. При университете была аптекарская школа; двадцативосьмилетний Игнаций, имевший огромный практический опыт и, более того, написанную совместно с Миколашем монографию, за год прошел все курсы, на которые отводилось два года6, и 30 июля 1852-го получил степень магистра фармацевтики.

И случилось так, что в конце того же года в аптеку Миколаша, куда вернулся Лукасевич, завезли сырую нефть: Миколаш предполагал использовать ее в снадобье для лечения кожных заболеваний7.

Тут надо понимать, что в середине XIX века не было никакого бензина, керосина, мазута, этилена, нефтяных масел и т. д. Была просто нефть, которую иногда вручную перегоняли для получения каких-то отдельных субпродуктов или просто жгли сырой.

Лукасевич и второй помощник фармацевта Ян Зех начали проводить различные опыты с нефтью — именно с целью разложения ее на фракции. Они смешивали ее с кислотой, нагревали до различных температур — и в итоге получили одну из фракций, выделяемую при температуре от 200 до 250 °C, т. е. керосин.

Керосин, надо сказать, к тому времени уже выделил канадский химик Абрахам Геснер и в 1846 году провел публичную демонстрацию свойств нового горючего. Но он столкнулся с угольным лобби и вынужден был под его давлением покинуть Канаду и начать работать с керосином всерьез уже в Нью-Йорке, куда он прибыл в 1854-м. Там он основал компанию North American Gas Light Company и получил патент на керосин. Причем за два года до этого аналогичный патент выдали американскому химику Джеймсу Янгу — ныне знаменитому благодаря открытию парафина.

Арка в здании ведет на улицу, которая так и называлась: пассаж Миколаша. Пассаж обрушился под бомбежками в 1939 году, тогда же аптека была национализирована и работала вплоть до 2013 года, когда была продана под кафе.

В общем, пока в Америке шли патентные войны, Лукасевич и Зех совершенно независимо получили керосин в Европе. Тонкость была в том, что фармацевты вели опыты не просто так, а с конкретной целью: сделать нефть более эффективной в плане освещения (сырая нефть чадила и светила плохо) — эта идея посетила их, когда они получали лекарство из нефтяного масла. И потому сразу после выделения керосина они не бросились его производить или патентовать, а заказали львовскому жестянщику Адаму Братковскому изготовить по их чертежу лампу, чьи свойства подходили бы новому горючему (сжигание в масляных лампах было не очень эффективным). Итогом стало то, что керосиновые лампы сначала загорелись в аптеке «Под золотой звездой», а 31 июля 1853 года — в больнице на улице Лычаковской. Это было первое «коммерческое» включение — больница закупила и лампы, и горючее — и потому считается официальным днем рождения керосиновой лампы.

В конце 1853 года Лукасевич уехал из Львова. Миколаш решил больше не ввязываться в керосиновые дела и продолжил заниматься аптекой. Зех открыл во Львове магазин нефтепродуктов8.

Лукасевич переехал в Горлице, где усовершенствовал свою лампу и сумел договориться с городскими властями о пробном керосиновом освещении улиц. В декабре 1853-го перед ратушей в Горлице загорелся первый в мире керосиновый фонарь. В 1854-м Лукасевич познакомился с обеспеченным помещиком Титусом Тжесецким, который предложил ему партнерство в деле добычи нефти — слава Лукасевича уже вышла за пределы Львова и Горлице. К концу года в селе Бубрка, неподалеку от Львова, на арендованной земле заработала одна из первых в мире нефтяных скважин. В некоторых источниках написано, что она первая, но к тому времени русские инженеры уже пробурили и эксплуатировали ряд скважин в окрестностях Баку. А вот полноценный нефтеперерабатывающий завод в Улашовицах, построенный Лукасевичем в 1856 году, действительно считается первым в мире.

В принципе, дальнейшая история Лукасевича — это история взлетов и падений любого крупного бизнеса. Он основал ряд нефтяных компаний, несколько раз разорялся, владел аптеками в разных городах. Пережил он и личную трагедию: в 1859 году умерла от пневмонии его единственная полуторагодовалая дочь.

Самой успешной компанией Лукасевича стала фирма, основанная на троих — вместе с Титусом Тжесецким и Каролем Клобассой — в 1861 году. Земля всё в той же Бубрке принадлежала Клобассе, Тжесецкий отвечал за финансы и бизнес, а Лукасевич — за техническую сторону. На 33% акций компании он быстро разбогател, купил много земли, деревню Хоркувка и огромный особняк. Он был известным благотворителем: открыто поддержав Польское восстание 1863 года, помог огромному количеству политических беженцев покинуть страну. На его заводах для рабочих было введено страхование — немыслимо для середины XIX века! — а также премиальные, что тоже не было принято в те годы. На деньги Лукасевича строились церкви и школы. В 1876 году его избрали в Галицкий краевой сейм — и немудрено, он был одним из богатейших людей Галиции, а в 1877-м провел первый в истории нефтяной конгресс, куда съехались крупнейшие химики и нефтепромышленники Европы.

Умер Лукасевич в 1882 году богатым и обеспеченным, и на его похоронах присутствовало более четырех тысяч человек.

Остается один вопрос: при чем тут армяне?

Армянин ли Лукасевич?

В абсолютном большинстве источников указано, что Лукасевич — «армянского происхождения», «выходец из армянской семьи» и т. д. Статья о нем есть в сетевой энциклопедии фонда «Хайазг», собирающего сведения о знаменитых армянах по всему миру. Стенд, посвященный Лукасевичу, есть в Ереванском музее науки и техники. Статья на сайте Центра поддержки русско-армянских стратегических и общественных инициатив называет Лукасевича «великим армянским и польским химиком». И, наконец, официально: 31 мая 2022 года армянским почтовым ведомством была эмитирована марка к двухсотлетию со дня рождения Игнация Лукасевича.

И вот тут важный момент: все эти источники — армянские. Даже если источник англоязычный или польскоязычный, то он ведет к армянскому. В оригинальных польских источниках — как биографиях Лукасевича, так и академических статьях — упоминания о том, что семья имела армянское происхождение, нет. Ничего не говорится об этом и в весьма авторитетных материалах о Лукасевиче, опубликованных под эгидой его музея в Бубрке.

Помимо того, ни один из источников не приводит никаких доказательств: ни ссылок на родовые книги, ни свидетельств современников, ничего. Напротив, вся информация о Лукасевиче, все его биографии просто кричат об обратном: он всегда был патриотом именно Польши, он состоял в политических организациях, сражавшихся за свободу Польши, поддерживал мятежников, писал, говорил и думал по-польски (хотя, безусловно, прекрасно знал немецкий — без этого в Австрийской империи карьеру было не построить). Давайте разбираться. Сперва замечу, что «своим» Лукасевича считают:

• поляки (справедливо);
• австрийцы (потому что он жил и работал на территории Австрийской империи);
• украинцы (потому что его львовский период был очень продуктивным);
• армяне (потому что он вроде как был армянского происхождения, но это не точно).

Из всех этих четырех претензий однозначно справедлива только польская. Австрийская и украинская понятны, хотя и несколько натянуты. Армянская загадочна.

Польша многократно эмитировала почтовые марки, посвященные Лукасевичу, — в 1960, 1982, 1994 и 2022 годах. Также в 2022 году марку с Лукасевичем выпустила Армения
Польша многократно эмитировала почтовые марки, посвященные Лукасевичу, — в 1960, 1982, 1994 и 2022 годах. Также в 2022 году марку с Лукасевичем выпустила Армения

Какую дополнительную информацию, связывающую Лукасевича с армянами, помимо некоего «армянского происхождения», можно найти?

Во-первых, в ряде источников приводится его «армянское имя», Ованес Гукасян. Действительно, большинство армян в диаспорах меняли имена соответственно традициям той страны, куда они попадали. Так, Асатур Сарафьян стал Оскаром Бэнкером, а Бедрос Восбикян — Питером Восбикяном. Это нормально.

Польские армяне делали точно так же, но при этом обычно сохранялся армянский корень фамилии. Например, Минасевич — однозначно армянская фамилия, вариация от Минасян (от армянского имени Минас, в переводе означающего «рыба»). То же можно сказать о Нерсисовичах (Нерсисянах) или Абгаровичах (Абгарянах).

Но не о Лукасевичах. Лукасевич — это действительно аналог армянской фамилии Гукасян, как имя Гукас — это армянская разновидность имени Лука. Чаще всего имя Гукас русифицировали именно таким образом — например, хорошо известен дипломат и фабрикант Гукас Ширванян, армянин, прибывший в Санкт-Петербург из Персии в 1727 году и превратившийся там в Луку Ширванова. Но, с другой стороны, это еще и очень распространенная западнославянская фамилия; в Беларуси она имеет форму Лукашевич, на Украине — Лукашенко, есть и другие вариации. И происходит она от западнославянской формы имени Лука — Лукась (как, например, Константин — это Кастусь, а Григорий — это Рыгор). Фамилия настолько распространенная, что приезжий армянин мог взять ее именно по этой причине, как в России можно назваться Кузнецовым, а в Великобритании — Смитом. Но это догадка, не имеющая под собой никакой фактологической базы.

Я подозреваю, что первоисточником утки про Гукасяна стала патриотическая публикация на странице армянского банка Evocabank от 23 марта 2019 года, где безапелляционно написано, что Łukasiewicz — это полонизированная форма армянской фамилии Ghukasyan (Ղուկասյան). В общем случае это может быть правдой, но в данном конкретном — вряд ли. Ни в одном проверяемом историческом источнике никакой информации об «армянском имени» нет, поскольку оно является не более, чем плодом сетевого фольклора.

Не говоря уже о том, что Лукасевич был назван в соответствии с польской традицией. Его полное имя — Ян Юзеф Игнаций Лукасевич, где второе имя Юзеф повторяет имя отца. В армянских семьях по такому принципу детей не называли.

В публикации Evocabank есть еще одна выдуманная автором фраза: «В то же время он посещал собрания армянской общины и вел активную политическую жизнь». Нет ни одного свидетельства, что Игнаций или его отец Юзеф посещали собрания армянской общины. Оба были патриотами Польши и посещали собрания польских подпольных организаций, а отец, вероятно, еще и воевал под знаменами Костюшко во время восстания 1794 года. Этот факт мы рассмотрим отдельно, поскольку его тоже можно подвергнуть сомнению.

О’кей, мы разобрались с тем, что сам Игнаций явно не был адептом армянской традиции и армянского образа жизни (стоит добавить еще, что он считался образцовым католиком и жертвовал средства в том числе католической церкви — не Армянской апостольской). Но, возможно, армянские традиции поддерживали его родители, Юзеф и Аполония? Посмотрим.

Вглубь по родословной

Во многих источниках, включая генеалогические списки, указано, что Юзеф Лукасевич был мелким шляхтичем и имел право на ношение герба Лады. Что это такое?

Герб Лады, приписываемый роду Лукасевича
Герб Лады, приписываемый роду Лукасевича

Дело в том, что геральдическая система Польши заметно отличалась от таковой как в Западной, так и в Восточной Европе. Если в России или во Франции каждая семья имела свой собственный герб, который иногда был вариацией герба сюзерена, то в Польше герб принадлежал не фамилии, а земле; носить один и тот же герб могли сотни шляхетских фамилий. Такая система сложилась оттого, что исторически польские феодалы сообщали свои родовые знаки всем вассалам. Впоследствии, когда в Польшу пришли правила западноевропейской геральдики, эта традиция переросла в использование всеми фамилиями, проживавшими на одной территории, одного и того же герба. Названия гербы чаще всего получали по фамилиям феодалов, первоначально владевших гербами, но иногда возникали самоназвания, не связанные с фамилиями, например по описанию рисунка на гербе. Было даже понятие «гербового родства»: так говорили о семьях, не связанных кровно, но носивших один герб.

Итак, во многих источниках указано, что Юзеф Лукасевич имел право на герб Лады, т. е. носил полное имя Józef Łukasiewicz h. Łada. В таком случае можно исключить армянское происхождение: чтобы получить право на герб, Юзеф должен был быть потомственным шляхтичем, т. е. как минимум его отец тоже должен был носить какой-то герб (необязательно Лады — шляхта иногда меняла принадлежность). И вот, казалось бы, расследование окончено, однако есть одно «но».

Ни в одном списке фамилий, носящих герб Лады, ни в одном гербовнике нет фамилии Лукасевич как таковой. Есть Лазовские, Лазомские, Липские и Лютославские — но не Лукасевичи. Откуда же пошло про герб Лады? Тут первоисточник хорошо известен. Впервые информация о праве Юзефа на герб Лады появляется в книге Людвика Томанека «Игнаций Лукасевич» 9, его первой биографии, изданной в 1928 году к 75-летию изобретения керосиновой лампы. К этой книге мы еще обратимся, но здесь и сейчас я хочу отметить лишь то, что ни в каких документах, ни в каких источниках до Томанека никакой информации о принадлежности Лукасевичей к гербу Лады нет. Возможно, Томанек придумал это, исходя из распространенности герба в Мазовии, откуда был родом Юзеф. Да и упоминание это будто бы случайно — в начале первой главы называется «полное имя» в форме Ignacy Łada Łukasiewicz (а не Jan Józef Ignacy Łukasiewicz)10. Если предположить, что Томанек «Ладу» взял из глубин собственного сознания, а гербовники не врут, то надежда найти у Лукасевича армянские корни остается. Что еще мы знаем о Юзефе?

То, что он вроде как воевал на стороне Костюшко в восстании 1794 года и дома семья хранила две ценные реликвии: саблю и перстень Ojczyzna Obrońcy Swemu. У такого перстня своя история. В 1794 году Постоянный совет, высший административный орган Речи Посполитой, окончательно упразднил высшую польскую военную награду, орден Virtuti Militari, а награжденных им обязал вернуть орден в казну. Но когда началось восстание Костюшко — а его целью было не допустить раздела Польши и сохранить ее государственность, — последний король польский Станислав Август Понятовский решил поддержать повстанцев и за свой счет велел отчеканить 109 серебряных и 21 золотой орден, которые передал Костюшко для награждения особо отличившихся офицеров. Костюшко, недолго думая, серебряные медали отдал на переплавку для финансирования восстания, а золотые приказал переплавить в перстни с надписью «Родина — своему защитнику», чтобы не награждать своих офицеров дискредитировавшей себя госнаградой. Таких перстней было очень мало, и вручал их Костюшко лично.

Значит, Юзеф был близок к Костюшко и получил от него перстень за храбрость? Возможно, но… родословные книги говорят, что родился Юзеф в 1790 году в Плоцке, т. е. на момент восстания ему было четыре годика. Можно усомниться в этой дате, но она, во-первых, написана на надгробном камне Юзефа, во-вторых, хорошо «бьется» с годами рождения его жены Аполонии (1792) и старшей дочери Эмилии (1816), а в-третьих, подтверждается специалистами музея Лукасевича в Бубрке. Кроме того, в некоторых источниках указано, что Юзеф скончался от болезни в возрасте сорока шести лет, а год его смерти как раз хорошо известен — это 1836-й. Так что с высокой долей вероятности Юзеф под знаменами Костюшко не сражался. По сути, относительно Юзефа подтверждено лишь, что он какое-то время в 1810-х был государственным чиновником в Дынуве, затем в Хожелове. Вероятно, будучи в Хожелове, он и женился на Аполонии Светлик. Так кто же сражался бок о бок с Костюшко? Откуда в семье сабля и перстень? Я боюсь предполагать, но, возможно, это отец Юзефа, о котором мы ничего не знаем. Как мы уже поняли, имена в шляхетской традиции давали хитроумные и использовали при этом имена родителей. У Яна Юзефа Игнация помимо Франтишека и Александра были братья Яков Юзеф Игнаций и Юзеф Яков — как видите, отцовское имя фигурирует постоянно. Мог ли дед тоже быть Юзефом? Не только мог, но, скорее всего, и был.

В таком контексте об армянском происхождении речь не идет — даже если дед и имел армянские корни, то вряд ли их придерживался, сражаясь за свободу Польши под знаменами Костюшко.

Может, тогда речь о матери? В девичестве ее звали Аполония Светликува (или Светлик, или Свентлик), и Томанек утверждает, что она происходила из княжеского рода, что уж точно отсекает другую нацию, помимо поляков. Правда, тут тоже не всё понятно: теоретически в XVI веке в Краковском воеводстве был мелкий шляхетский род с фамилией Светлик, но если речь о князьях, то, возможно, имелся в виду кто-то из Свентопелков (Святополков) — их в истории Польши было несколько. В общем, из какого рода была Аполония, неизвестно.

Помимо того, ни сам Игнаций, ни кто-то из его братьев и сестер не был женат или замужем за кем-либо армянского происхождения — не вдаваясь в перечисление бесконечных польских фамилий, я это утверждаю, поскольку проверил все родственные связи.

К большинству таких же выводов пришел Давид Дрозен, еще один автор обстоятельной и нетиповой, сделанной без помощи копипаста статьи об Игнации Лукасевиче «Жизнь и деятельность Игнация Лукасевича». Проведя исследование нескольких биографий Лукасевича, Дрозен сделал вывод, что и о семье отца, и о семье матери Лукасевича известно настолько катастрофически мало, что в основном приходится строить догадки. Он допускает, что отец мог быть армянского происхождения, но никаких доказательств этому нет. Цитирую: «Семьи с этой фамилией можно встретить в XVII–XVIII веках в записях и гербовниках, в основном на Подолье, но также в Сандомире, Плоцке и Кельце». Относительно принадлежности к гербу Лада автор также приходит к выводу, что он был приписан роду позже.

Наконец, после изучения множества первоисточников я связался с Музеем нефтегазовой промышленности имени Игнация Лукасевича в Бубрке. Фактически это главный мировой центр по исследованию биографии и наследия Лукасевича; там работают специалисты-историки высочайшего класса, авторы статей и книг о знаменитом нефтепромышленнике и хранители архивов, связанных с его жизнью. Музей официально подтвердил, что никаких документальных доказательств армянского прошлого Игнация Лукасевича не существует, а выводы, сделанные мной по итогам предыдущих изысканий, верны. Сотрудники музея не исключили, что кто-то из предков Лукасевича мог иметь армянское происхождение — например, упомянутый ранее дед по отцу. Но свидетельств этому нет.

Так армянин он или нет, в конце-то концов?

Боюсь кого-нибудь обидеть, но всё прочитанное, найденное и выспрошенное у знающих людей подсказывает мне, что, к сожалению, нет. Жизнь Игнация Лукасевича — это в какой-то мере памятник борьбе за независимость Польши. Его участие в польском подполье, его тюремное заключение, его благотворительность, его повстанцы — всё это говорит о нем как о человеке, всецело преданном своему народу — польскому.

Всё, что мы знаем о его отце, говорит о том же. Кто бы ни сражался под знаменами Костюшко в 1794 году, этот человек сердцем был за польский народ.

Перстень Ojczyzna Obrońcy Swemu, вручавшийся особо отличившимся офицерам Костюшко
Перстень Ojczyzna Obrońcy Swemu, вручавшийся особо отличившимся офицерам Костюшко

Все сохранившиеся автографы Лукасевича — записки, письма, протоколы, договоры — на польском и немецком языках, а также на латыни (это касается рецептов и других медицинских документов). В его свидетельстве о рождении нет ни намека на армянское происхождение. И в книге Томанека про это ничего нет.

Но даже если допустить, что Юзеф имел армянские корни, это не делает армянином ни его, ни Игнация. Все остальные герои этой книги — родившиеся в Турции и СССР, США и Германии, Франции и Сингапуре, Иране и Сирии, в диаспоре во втором или даже третьем поколении — сохранили если не армянские имена, то армянские традиции, язык, гордость за свою нацию; они остались армянами в новых странах. Лукасевич же, несомненно, был умным, смелым, самоотверженным человеком и патриотом. Но — патриотом другой страны, другой нации, другого мира.

Он заслуживает огромного уважения. Просто надо быть честными с собой. У армян есть и Стефен Степанян, и Левон Ерзинкян, и Реймонд Дамадьян, и Виктор Амбарцумян, и еще многие-многие сильные изобретатели и ученые. Можно не перетягивать на себя легенду о Лукасевиче.

1 slovobooks.ru/catalog/marsokhod_akkordeon_mrt_istoriya_armyanskoy_izobretatelskoy_mysli/

2 slovo-online.livejournal.com/17091.html

3 gorky.media/fragments/izgib-majlarovoj-butylki/

4 На момент рождения. Всего в семье Лукасевичей было восемь детей: пять мальчиков и три девочки. В 1822 году были живы старшая сестра Эмилия, брат Франтишек и, возможно, брат Юзеф Яков, который умер ребенком между 1820 и 1826 годами.

5 В иных источниках я встречал упоминания об армянском происхождении Миколаша и его «настоящей», армянской, фамилии. Это неправда: Петр Миколаш был моравским чехом, учился в Вене, а в 1828 году приехал во Львов и устроился работать в аптеку «Под золотой звездой» (а не основал ее, как пишут некоторые). В 1831 году владелец аптеки скончался, Миколаш женился на его вдове и возглавил семейный бизнес. Семье Миколаш аптека принадлежала до 1939 года.

6 Проблемы у него были только с фармакогнозией — дисциплиной, изучающей лекарственное сырье растительного и животного происхождения; чтобы сдать фармакогнозию, Лукасевич отдельно проходил практику на квасцовой фабрике.

7 Речь о нефтяном масле Oleum Petrae album. Оно производится и сегодня под названием Petroleum G179 (можно купить, например, на Amazon). Существует легенда, что Лукасевич пытался изготовить из нефти водку, но она не выдерживает критики.

8 Для него всё закончилось трагически: в 1858 году пожар уничтожил его магазин, а заодно унес жизни его юной двадцатиоднолетней жены и ее семнадцатилетней сестры. Зех отчаялся, продал всё, что у него оставалось, и никогда больше не занимался нефтью, посвятив остаток жизни фармацевтике.

9 Tomanek L. “Ignacy Łukasiewicz twórca przemysłu nafowego w Polsce, wielki inicjator — wielki jałmużnik: w 75-tą rocznicę zapalenia pierwszej lampy nafowej”. Miejsce Piastowe: nakładem Komitetu Uczczenia Pamięci Ignacego Łukasiewicza w Krośnie, 1928.

10 Есть одно предположение, откуда у Томанека появился герб Лады. Сын Франтишека Лукасевича, брата Игнация, стал известным львовским врачом, звали его Влодзимеж Лукасевич-Лада. Он родился в 1860 году и был современником Томанека. Такие двойные фамилии часто возникали благодаря слиянию родового и гербового имен — возможно, Томанек сделал логический вывод из фамилии Влодзимежа. Но в геральдических списках времен Игнация фамилии Лукасевич не было — возможно, Влодзимеж приписал себе дополнение к фамилии или получил право на герб сам.

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