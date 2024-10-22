Серафима Евгеньевна Никитина (01.09.1938–02.10.2024)

В поколении людей, родившихся в 1930-е годы, были невероятно талантливые ученые, среди которых можно назвать Серафиму Евгеньевну Никитину.

С. Е. обладала множеством способностей. Она могла бы стать певицей или актрисой, музыковедом, этнографом, географом, биологом, физиком или химиком (химиками были ее родители, а старший брат — физиком). Но стала филологом, и филологом необыкновенным, многопрофильным. Как лингвист сначала занималась изучением терминологии, составлением тезаурусов языка науки и фольклора; как фольклорист записала огромное количество текстов, главным образом духовных стихов, в том числе ранее неизвестных науке, а также духоборческих и молоканских псалмов; как музыкант снимала с голоса мотивы песен, псалмов и духовных стихов, и только благодаря ей, ее чудесному слуху и исполнительскому мастерству мы знаем, как должны звучать эти стихи. Часто это была вынужденная необходимость, так как многие ее информанты запрещали использовать магнитофон.

С. Е. родилась в Саратове, там же закончила филологический факультет университета, хотя диплом защищала в Ленинграде, в лаборатории машинного перевода Ленинградского государственного университета. Потом переехала в Москву, где поступила в аспирантуру к А. А. Реформатскому в Институт языкознания АН СССР. И практически вся ее трудовая деятельность была связана с этим институтом. Уже тяжелобольная, она категорически не хотела уходить на пенсию, потому что не представляла себе жизни вне науки, без обязанности постоянно писать статьи, доклады, книги — и как жаль, что многие ее планы, особенно по части создания книг, так и остались неосуществленными.

Главным делом жизни С. Е. стало изучение особых конфессиональных культур — старообрядцев и русских протестантов: духоборов и молокан. Сама она была последовательным атеистом, но это нисколько не мешало ей пользоваться безусловным доверием информантов. С. Е. изучала отличия этих конфессиональных культур от ортодоксального православия, их различия между собой и глобальное сходство, пение, фольклор и язык старообрядцев, молокан и духоборов, их представления о мире, т. е. рассматривала существование этих конфессиональных групп в этнолингвистическом аспекте.

Изучая русских протестантов и старообрядцев, С. Е. объездила всю Россию: центральные области, Волгу, Каму, Урал, Сибирь и Камчатку, Армению и Грузию, побывала в старообрядческих и протестантских поселениях в США. Она состояла в Комиссии по изучению старообрядчества при Международном комитете славистов.

С. Е. признавалась, что больше всего в жизни любила театр и путешествия. Театр она любила не столько как зритель, сколько как создатель театрального действа.

С. Е. постоянно занималась просветительской деятельностью, выступала везде, куда ее приглашали: с лекциями и докладами, которые превращались в настоящие концерты. Она открывала слушателям неведомую, закрытую, во многом архаическую культуру и непременно пела. А голос у нее был сильный, глубокий, узнаваемый и прекрасный. На просторах глобальной сети можно найти достаточно много ее выступлений.

Научное наследие С. Е. исчисляется десятком книг и многочисленными статьями (их около 300). Основные публикации указаны на ее странице на сайте Института языкознания РАН1.

С. Е. привыкла к вечному движению, поездкам, была очень самодостаточна и тяжело переживала болезнь, практически лишившую ее возможности нормально ходить. Но и тогда она продолжала писать доклады, главы будущей книги, снималась на видео для докладов (потому что не могла уже сама присутствовать на конференциях) и пела своим волшебным голосом.

Она любила всё талантливое и прекрасное. Очень любила природу, музыку, хорошие книги — художественные, научные, исторические, любила талантливых людей, которых вокруг нее всегда было множество, интересовалась новыми научными направлениями, пришедшей в науку молодежью.

И вспоминать Серафиму Евгеньевну мы всегда будем с благодарностью, любовью, обожанием и восторгом.

Ирина Качинская,

ст. науч. сотр. кафедры русского языка

филологического факультета МГУ

1 iling-ran.ru/web/index.php/ru/scholars/nikitina_s