Тысячи россиян в десятках городов страны в эту субботу проверят свою научную грамотность

9 ноября по всей стране проходит просветительская акция «Открытая лабораторная». Россиян ждут сотни площадок в десятках городов страны. Участникам не просто предложат ответить на пару дюжин каверзных вопросов из области физики, химии, биологии и других естественных наук. Сразу после получасовой викторины на каждой площадке пройдет научно-популярная лекция, в ходе которой ведущие, в роли которых выступают ученые и популяризаторы науки, расскажут и объяснят правильные ответы.

Площадками акции стали университеты и школы, библиотеки и другие публичные и культурные пространства. Самая северная точка проведения «Открытой лабораторной» – ледокол «Ленин» в Мурманске. К научно-популярному мероприятию присоединились и необычные участники. Например, стадион «Солидарность Самара Арена», Петрикирхе в Санкт-Петербурге, гастрохолл «Лампочка» в Томске или Штаб общественной поддержки Челябинской области. В этом году «Открытая лабораторная» пройдет даже в метавселенной – популярной игре «Майнкрафт». Эту идею разработали студенты Самарского университета. Метавселенная – это смешение физического и цифрового миров, где участники могут заниматься тем, что невозможно в реальной жизни. В ней можно проводить лекции, выполнять лабораторные работы и даже зарабатывать деньги. Инструкция по подключению к виртуальной лабораторной появится здесь: https://t.me/SamaraUniversityminecraft.

«У нас нет каких-то ограничений на участие в акции. Главное, чтобы организаторам было важно не формальное проведение мероприятия для галочки. Наша цель – повысить научную грамотность россиян; привлечь внимание к достижениям российских ученых; показать, что современная наука живет и развивается, окружает нас повсюду», – говорит федеральный координатор акции член комиссии РАН по популяризации науки Егор Задереев.

Стать участником «Открытой лабораторной» еще не поздно. Для этого нужно зайти на сайт http://openlaba.ru, найти ближайшую площадку и зарегистрироваться. Центральной площадкой акции станет музей «Атом» на ВДНХ, а прямая трансляция для тех, кто не сможет присоединиться офлайн, будет вестись из парка «Зарядье» в Москве, где ведущим станет телеведущий и популяризатор науки Алексей Иванченко.

Организует «Открытую лабораторную» сообщество российских популяризаторов науки и научных коммуникаторов. Генеральный партнер акции – проект «Атомариум» при поддержке ГК «Росатом». Также федеральными партнерами «Открытой лабораторной» стали издательство «Альпина нон-фикшн», Российский научный фонд и Фестиваль актуального научного кино ФАНК, которые предоставили призы для участников, научно-популярные фильмы и помогали в разработке вопросов.