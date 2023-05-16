Два патриота

Уважаемая редакция!

Бывает так, что все мы вроде бы хорошо знаем человека, но в какой-то момент он внезапно открывается с совершенно неожиданной стороны. Как в кино, к примеру, когда неприметный с виду обыватель вдруг оказывается суперагентом. Но, конечно, суперагенты бывают только в кино, а в жизни нас окружают обычные агенты, в том числе, конечно, и в штатском, и — всё больше — иноагенты. Но с последними как раз всё ясно: им ярлык наклеили прочно, они уже не смогут нас удивить никакими вражьими штучками и фокусами.

Я про другое. Вот мы все хорошо знаем Рамзана Ахматовича Кадырова, человека, без сомнения, разностороннего: он и бесстрашный воин, и сильный руководитель, и искренний патриот, и глубоко верующий человек, и отличный семьянин, и неутомимый спортсмен. А кроме этого — еще и ученый, человек, который не только на практике восстановил Чеченскую республику, но и теоретически это осмыслил, защитив в декабре 2015 года в Дагестанском государственном университете диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук по теме «Организация и управление инвестиционно-строительной сферой и восстановлением строительной отрасли в регионе с разрушенной экономикой».

И даже не в том дело, что его вклад в общественные науки широко признан научными организациями — ему присвоено звание почетного члена Российской академии естественных наук, он избран почетным академиком Академии наук Чеченской Республики и т. д. Дело в том, что у нас предостаточно разных докторов экономических наук, что-то теоретически осмысляющих, а вот тех, кто вдобавок смог восстановить целый регион, — единицы. Такие специалисты в нынешних нелегких условиях, сами понимаете, на вес дороже золота.

В общем, я это всё к тому, что Рамзан Ахматович — человек уникальный в своей разносторонности и, думалось мне, уже вряд ли сможет чем-то удивить. Как же я ошибался, в чем хочу сразу перед Рамзаном Ахматовичем извиниться! И извинить меня несложно, я человек не того масштаба, мои интеллектуальные способности, может быть, и не самые скромные, но заведомо недостаточные, чтобы осознавать особенности полета горных орлов.

Так вот, недавно в ходе визита в Грозный президент Курчатовского института Михаил Ковальчук наградил главу Чечни Рамзана Кадырова медалью имени И. В. Курчатова за «выдающийся вклад в развитие» Курчатовского института. Рамзан Ахматович, как сообщается, отметил большой вклад РАН и Курчатовского института в укрепление оборонно-промышленной и интеллектуальной мощи государства. А также подчеркнул заинтересованность Чеченской Республики в налаживании тесного диалога и научного сотрудничества, предложил открыть в республике филиал Курчатовского института.

Всё бы я мог подумать, кроме того, что Кадыров, оказывается, еще и секретный физик, который — между множества других важных дел — еще и вносит серьезный вклад в развитие ядерной или термоядерной энергетики, а может, и не только энергетики, или содействует развитию нанотехнологий.

Нашлись, конечно, недобитые либералы, которые начали указывать на то, что у Кадырова нет соответствующего образования, но что взять с этих мелких продажных душонок?! Вот у Зельдовича, к примеру, было высшее образование? Не было, и что с того? Такова судьба титанов — не вмещаться в привычные рамки и шаблоны, ломать и рвать их!

А вообще, я думаю, встреча Ковальчука и Кадырова в Грозном, а также вручение награды — это событие глубоко символическое! Казалось бы, сложно найти двух менее сходных людей. Один родился в городе на Неве, в профессорской семье, всю жизнь занимался наукой, второй появился на свет в сельской местности в Чечне и прошел суровую жизненную школу. Но несмотря на все различия они встретились и правильно оценили друг друга. И это совсем не удивительно, ведь оба — уникальные и разносторонние гении, оба — наши Леонардо да Винчи. И, конечно, еще вопрос, кто из них леонарднее, но не нам это решать, главное, что они просто не могли не найти друг друга — один Леонардо видит другого издалека, как известно.

Впрочем, это аспект, если так можно выразиться, общечеловеческий. А есть еще и аспект наш, российский. Я вижу в этих двух выдающихся людях проявление великого российского народного духа, благодаря которому нашу страну никогда не одолеть. Задумайтесь, а был ли Леонардо патриотом? Странный вопрос, не правда ли? А вот вы задумайтесь, вспомните, что закончил свою жизнь он на службе у французского короля Франциска I, чья роль в итальянских делах весьма и весьма неоднозначна. Зато относительно Михаила Валентиновича и Рамзана Ахматовича такой вопрос звучит нелепо: все свои дарования они давно поставили на службу Отечеству!

Ваш Иван Экономов

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