Прошу разрешения опубликоваться!

11.07.2023 / № 382 / с. 11 /  Леонид Ашкинази /  Машина времени /  Комментариев нет
Леонид Ашкинази, канд. физ.-мат. наук, преп. физики ФМШ МИЭМ
Леонид Ашкинази
Реакция на публикации Сергея Попова — и старую, и новую

На экране медленно — чтобы не обижать человека — появляются буквы: «Уважаемый Леонид Александрович, я хочу опубликоваться от вашего имени в „Журнале технической физики“. Как вы на это смотрите?»

«О как! — думаю я. — И буковки медленно, и „вашего“ с маленькой буквы пишет, знает, что я подхалимаж не люблю, и человеческое выражение „как вы на это смотрите?“ использует. Как смотрю, как смотрю… Запросить, что ли, для поддержания дисциплины текст?… Впрочем, дисциплина сама автоматически поддерживается… То есть проявить, что ли, человечность?»

— Пришли, пожалуйста текст.

Ага, вот текст… Ну, первые два абзаца понятны… третий частично… о, сколько там… Да, я еще помню времена, когда люди сами статьи… сами научные статьи писали… Попов, помню, предсказывал, что это не так, чтобы навсегда, то есть, проще говоря, ненадолго.

Stable Diffusion
Stable Diffusion

Ну вот оно и вот… Но порядок в журналах поддерживается, сам искусственный главред за этим и следит, всё как у людей. Люди испокон веку на людей доносы писали, люди людей в концлагеря гнали, и всё далее тоже люди с людьми делали. Вот и искусственные редакторы следят, чтобы авторами статей люди значились и чтобы от людей разрешения на публикации поступали. Да, кстати, великий Станислав Лем об этом в «Возвращении со звезд» написал — что роботы роботов в переплавку отправлять будут…

— Может, лучше в «Письма» послать?

«По формальным признакам я ее универсальной в этих пределах сделала, и по межжурнальному неформальному рейтингу это на полторы сотые повышение, но по содержательным признакам она к ЖТФ немного ближе. Так что мой прогноз, что предложат туда, а это по правилам приличия два месяца потеря времени и по внутрижурнальному неформальному рейтингу на одну сотую понижение. Решение за вами, Леонид Александрович».

— Ты молодец. Посылай в ЖТФ.

«Выполняю».

Буквы появляются, кажется, еще немного медленнее. Уж не запала ли на меня моя умница? Об этом, кстати, Попов не писал, а Лем… ну да, в «Маске»…

Леонид Ашкинази

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