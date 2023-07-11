Реакция на публикации Сергея Попова — и старую, и новую

На экране медленно — чтобы не обижать человека — появляются буквы: «Уважаемый Леонид Александрович, я хочу опубликоваться от вашего имени в „Журнале технической физики“. Как вы на это смотрите?»

«О как! — думаю я. — И буковки медленно, и „вашего“ с маленькой буквы пишет, знает, что я подхалимаж не люблю, и человеческое выражение „как вы на это смотрите?“ использует. Как смотрю, как смотрю… Запросить, что ли, для поддержания дисциплины текст?… Впрочем, дисциплина сама автоматически поддерживается… То есть проявить, что ли, человечность?»

— Пришли, пожалуйста текст.

Ага, вот текст… Ну, первые два абзаца понятны… третий частично… о, сколько там… Да, я еще помню времена, когда люди сами статьи… сами научные статьи писали… Попов, помню, предсказывал, что это не так, чтобы навсегда, то есть, проще говоря, ненадолго.

Ну вот оно и вот… Но порядок в журналах поддерживается, сам искусственный главред за этим и следит, всё как у людей. Люди испокон веку на людей доносы писали, люди людей в концлагеря гнали, и всё далее тоже люди с людьми делали. Вот и искусственные редакторы следят, чтобы авторами статей люди значились и чтобы от людей разрешения на публикации поступали. Да, кстати, великий Станислав Лем об этом в «Возвращении со звезд» написал — что роботы роботов в переплавку отправлять будут…

— Может, лучше в «Письма» послать?

«По формальным признакам я ее универсальной в этих пределах сделала, и по межжурнальному неформальному рейтингу это на полторы сотые повышение, но по содержательным признакам она к ЖТФ немного ближе. Так что мой прогноз, что предложат туда, а это по правилам приличия два месяца потеря времени и по внутрижурнальному неформальному рейтингу на одну сотую понижение. Решение за вами, Леонид Александрович».

— Ты молодец. Посылай в ЖТФ.

«Выполняю».

Буквы появляются, кажется, еще немного медленнее. Уж не запала ли на меня моя умница? Об этом, кстати, Попов не писал, а Лем… ну да, в «Маске»…

Леонид Ашкинази

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