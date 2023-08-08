Путевые заметки

Решил совместить приятное с полезным в летнем путешествии на Волгу. Объявил заранее в соцсетях, что еду через Нижний Новгород и Казань в Самарскую область, готов что-нибудь рассказать. Из Нижнего получил два приглашения, из Казани — одно, из Самары — ни одного. Так или иначе обрадовался этим предложениям, поскольку придерживаюсь принципа, что раз уж посетил сей мир в его минуты роковые, надо максимально крепить связи и сеять нечто позитивное.

Первое приглашение пришло от Александра Соколова, лидера «Антропогенеза.ру» и форума «Ученые против мифов». Точнее, совместно от него и его жены Кати Шутовой, которая ведет просветительскую площадку в Нижнем. Из предложенных тем Александр остановился на том, что «совсем попроще», — о принципиальной возможности межзвездного перелета, его стратегии, биологическом, социальном и эволюционном аспектах. Лекция проходила в «Первом планетарии» — он находится в парке «Швейцария», тянущемся по высокому берегу Оки.

Передо мной на этом же лектории (в другом месте) выступала Ася Казанцева, после меня — Вячеслав Авдеев («Можно ли превратить Марс в Землю»). Записи лекций уже выложены: моя — youtube.com/watch?v=VJKrJ17NSUQ, Авдеева — youtube.com/watch?v=JucQSjq-nm4 Примечательно, что между этими двумя лекциями Соколов сбрил бороду.

Я в восторге от энтузиазма и эффективности этой пары! 19–20 августа Александр и сподвижники проводят очередной форум «Ученые против мифов» — выступаю там снова, с разбором «Задачи трех тел» Лю Цысиня, выступаю со всей своей профессиональной деформацией.

* * *

Второе приглашение в Нижнем Новгороде было от Нижегородского планетария им. Гречко. Сам планетарий на ремонте, поэтому лекция проходила в Университете им. Лобачевского. Но до лекции была экскурсия, о которой тоже надо сказать пару слов.

Нас принимала сотрудница планетария Наталья Светлова. Она предложила съездить в Чкаловск, что на берегу Горьковского водохранилища. В музее Валерия Чкалова две составляющих: дом, где он родился, и ангар. Самое интересное в музее — самолет. Он аутентичный, т. е. живьем, тот самый, на котором Чкалов, Байдуков и Беляков летали через Северный полюс в Америку. Он стоит в большом ангаре, накрыв своими крыльями другие довоенные аутентичные самолеты, в том числе И-16.

По тем довоенным временам АНТ-25 — гигант! Размах крыльев — 33 м. А кабина длинная, но узенькая: три мужика в толстой полярной одежде теснились там друг за другом, находясь в таком положении 63 часа, пока продолжался перелет. Самолет конструировался для побития рекордов, а не для комфорта экипажа.

После перелета самолет разобрали и похоронили на каком-то складе в США. Потом энтузиасты его почти случайно отыскали и добились репатриации — в контейнерах перевезли из Америки сначала морем, потом на четырех железнодорожных платформах.

Экскурсию вела директор музея Ирина Александровна — тоже энтузиаст. Дом-музей и ангар с самолетами — в отличном состоянии, хотя со средствами у музея, естественно, проблема.

* * *

Вторая лекция была обо всем сразу: гамма-всплески, гравитационные волны и «полетим ли мы когда-нибудь к звездам». Собралась довольно квалифицированная публика — во-первых, университет, во-вторых, пришли сотрудники Института прикладной физики — как раз я упомянул о вкладе института в эксперимент LIGO по регистрации гравитационных волн. Вопросов было столько, что я еле уполз и сразу заблудился по выезде, несмотря на навигатор.

* * *

В Казани — только гравитационные волны. Старые, т. е. от слияния черных дыр. Организовано командой MILMAX production — они ведут регулярный лекторий и проводят просветительские фестивали. Потрясающее место: открытая терраса Национальной библиотеки — вид на новую фешенебельную часть города, Казанку: закат и огромное розовое грозовое облако на горизонте. Зрелищная лекция! Пришел, пожалуй, самый квалифицированный народ, судя по вопросам. Молодежь доминировала на всех трех лекциях, а здесь она была в подавляющем большинстве. Я уложился в 40 минут — потом час с лишним вопросов и разговоров. Опять еле уполз и заблудился, едва выехав.

А весь следующий день был расписан казанскими коллегами жены, которые регулярно приезжают в Пущино. Экскурсия в Институт фундаментальной медицины, что при Казанском университете. Там я под предводительством заведующей лабораторией Регины Мифтаховой и при помощи Аиды Габдулхаковой, бывшей аспирантки, соавтора и подруги жены, узнал такое количество всякой всячины! Как работает силовой микроскоп (спасибо сотруднику, тоже физику, которого понимал с полуслова), как работает сканирующий микроскоп и как с его помощью определяется элементный состав — впервые в жизни понял, как делается секвенирование ДНК (особое спасибо Аиде), что такое ламинарный шкаф, как работает 3D-принтер для печати имплантов и многое другое, что уже не влезло в память, но при случае всплывет.

Резюме. Творческая и любознательная часть страны жива несмотря ни на что, причем, по впечатлениям, в Среднем Поволжье она живее, чем в Москве.

Борис Штерн

См. также: