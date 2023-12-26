Из шинели Terra Fantastica

23 декабря в Петербурге в возрасте 64 лет от болезни сердца умер астроном, писатель-фантаст, футуролог, издатель и переводчик Николай Ютанов, выходец из литературного семинара Бориса Стругацкого, основавший и возглавивший в 1990 году издательство Terra Fantastica, которое стояло у истоков практически всех важнейших российских книжных проектов, включая интернет-магазин «оЗон», популярные книжные серии московского издательства «АСТ», а также журналы, посвященные фантастике. Николай Юрьевич родился 16 ноября 1959 года в Ленинграде, где и прожил всю жизнь. Он окончил математико-механический факультет ЛГУ по специальности «астрономия» и с 1981 по 1990 год работал в Пулковской обсерватории, где трудился также Борис Стругацкий. Во время работы в обсерватории Ютанов становился автором и соавтором нескольких десятков научных публикаций, а в конце 1980-х начал также писать фантастику. В 1989 году была опубликована его первая научно-фантастическая повесть «Путь обмана», в 1990 году — сборник фантастических произведений «Оборотень». Собственные произведения Ютанова принимались любителями фантастики очень тепло, в 1996 году за рассказ «Аманжол» он получил из рук Бориса Стругацкого «Бронзовую улитку», однако прославился он всё же больше не как ученый или как автор собственных книг (оставшихся весьма немногочисленными), а как предприниматель, издатель, переводчик, популяризатор фантастики, организатор конвентов фантастов — самым впечатляющим из которых был питерский «Странник» (в 2017 году за организацию «Странников» он получил «Малую улитку» на «Интерпрессконе»).
Под совместным псевдонимом Ян Юа (с замечательной петербургской художницей Яной Ашмариной) Ютанов перевел свыше десятка книг, и самой известной их серией стали, безусловно, «Девять принцев в Янтаре» (Nine Princes in Amber, 1992) Роджера Желязны, выходившие в Terra Fantastica с эффектными иллюстрациями самой Яны Ашмариной. В 1993 году Ютанов основал издательский проект «Библиотека мировой литературы» (редколлегию возглавил академик Дмитрий Лихачёв), а в 2000 году стал одним из основателей Исследовательской группы «Конструирование Будущего».
Еще до появления Terra Fantastica, в 1987 году, Ютанов получил известность как один из пионеров постсоветского книжного бизнеса, стал работать в первом частном постсоветском издательстве — рижском кооперативе «Слово», затем прославился благодаря великолепной серии «Новая фантастика» (1989). И издательство Terra Fantastica в самые первые годы своего существования, в начале 1990-х, воспринималось как лидер и безусловный «законодатель мод» прежде всего в издании научной фантастики — многие оставшиеся с того времени книги вызывают всеобщее и искреннее восхищение. Однако вскоре весь книжный рынок стал неизбежно меняться, в фаворе оказались издательства, сумевшие организовать прежде всего эффективные сети распространения своей книжной продукции, поэтому Terra Fantastica пришлось приспосабливаться — переключиться на подготовку проектов для «АСТ», «Эксмо» и других более удачливых издательств. Тем не менее за довольно краткий всплеск «перестроечного» успеха начинание Ютанова послужило школой и домом не только для самых видных авторов-фантастов, но и для критиков и редакторов — в разное время в TF на редакторских должностях работали Андрей Чертков, Александр Етоев, Сергей Бережной, Кирилл Королёв, Владислав Гончаров, Андрей Ермолаев, многие другие известные личности, предисловия и послесловия писал Сергей Переслегин, иллюстрации рисовали Яна Ашмарина и Андрей Карапетян.
Издавались не только книги самых «раскрученных» мэтров — Стругацких, Толкиена и Желязны, — но и интереснейших писателей-фантастов «четвертой волны» — Андрея Столярова, Виктора Пелевина, Святослава Логинова, Андрея Лазарчука, Михаила Успенского, Вячеслава Рыбакова, Александра Щёголева, Сергея Лукьяненко, Александра Тюрина, Марины и Сергея Дяченко, Евгения Лукина, рижанина Сергея Иванова, киевлянина Бориса Штерна… И создавались серии прежде «не замечаемых» в СССР направлений вроде киберпанка. Так или иначе, именно Ютанов с сотрудниками и их Terra Fantastica собственно и создали тот издательский ландшафт (особенно в том, что касается массовой литературы), в котором и по сей день продолжает «вариться» российский книжный рынок.
Максим Борисов