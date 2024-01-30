Роботы в сказках Шахерезады

Знаменитый сборник арабских сказок и легенд «Тысяча и одна ночь», как и многие фольклорные произведения народов мира, не обходит стороной тему искусственных людей, животных и автоматических устройств1.

Первоначально металлические люди, не знающие усталости, встречаются в «Рассказе третьего календера» (ночи 14–16). Герой-повествователь отправился в морское плаванье, и его корабль прибило к Магнитной горе. Вблизи горы на берегу моря «стоит купол из желтой меди, утвержденной на десяти столбах, а на куполе находится всадник и конь из меди, а у этого всадника в руке медное копье и на груди его повешена свинцовая доска, на которой вырезаны имена и заклинания» 2. Всадник губит людей, оказавшихся у Магнитной горы. Но рассказчику повезло: он не только не погиб во время кораблекрушения, но и, по воле Аллаха, обнаружил лук и три свинцовые стрелы с заклинаниями, закопанные недалеко от купола, и сразил этими стрелами медного всадника. А затем появился еще один человек из меди, «на груди которого была свинцовая доска с вырезанными на ней именами и заклинаниями». Он подплыл к герою на челноке и без устали греб десять дней, пока не вывез рассказчика в безопасное место.

Что же это были за металлические люди?

Вероятно, в сказке есть намек на реальные автоматы, которые были созданы в Багдаде братьями Бану Муса в IX веке 3. Во-первых, «Рассказ третьего календера», подобно матрешке, входит в состав «Рассказа о носильщике и трех девушках» из багдадского комплекса сказок, в котором местом действия не только является сам город Багдад, но и среди героев рассказа появляются реальные исторические личности: багдадский халиф Харун ар-Рашид (ок. 766–809) и его визирь Джафар бин Яхья Бармаки. Во-вторых, как отмечал советский востоковед и филолог Михаил Александрович Салье, в сочинениях багдадских писателей X века — историка аль-Масуди и библиографа аи-Надима — упоминается о сборнике сказок как о давно и хорошо известном произведении. А к древнейшим, самым устойчивым сказкам сборника, возможно, существовавшим в той или иной форме уже в первых редакциях в IX–Х веках, можно отнести те рассказы, в которых сильней всего проявляется элемент фантастики.

Таким образом, человек из меди, который без устали греб десять дней, может оказаться одним из автоматов, которых мастера усаживали в лодки в искусственных прудах внутри механических садов средневековых халифов. Другой же автомат в образе всадника на лошади — это механический воин, который стерег Магнитную гору. Аналогичные воины встречаются в европейской литературе Высокого Средневековья 4, там они тоже либо охраняют какие-то места или людей, либо защищают целые города и страны от бедствий и напастей. Интересно, что оба медных человека носят на груди магические таблички с волшебными письменами, которые и даруют им «жизнь» и возможность двигаться. Эти таблички очень напоминают принцип, благодаря которому был оживлен искусственной человек из еврейских легенд — голем. Согласно преданию, чтобы оживить голема, ему на лбу начертали или вложили в рот написанное на бумаге имя Бога.

В другой сказке под названием «Повесть о царе Омаре ибн ан-Нумане и его сыне Шарр-Кане, и другом сыне Дау-аль-Макане, и о случившихся с ними чудесах и диковинах» (ночи 45–145) вскользь упоминаются «статуи, в которые входил воздух и внутри их двигались инструменты, так что смотрящему казалось, что они говорят». Эти музыкальные статуи, которые работали подобно многим духовым инструментам, находились, согласно истории Шахерезады, в большом портике в части дворца румов (то есть византийцев), куда прибыл царевич Шарр-Кан. Традиционно считается, что события, описываемые в данной сказке, относятся примерно к первой четверти IX века. Поэтому, возможно, автоматы, упомянутые в истории, присутствуют у византийцев, а не у багдадского халифа.

Упоминание о похожих автоматах содержится в «Рассказе о Хасибе и царице змей» (ночи 483–536). Во дворце царя птиц, шейха Насра, один из героев сказки, принц Джаншах, открывает дверь в запретную комнату и видит в ней большой бассейн. «А на краю бассейна — маленький дворец, построенный из золота, серебра и хрусталя, и переплеты в его окнах были из яхонта, а плиты пола из зеленого топаза, бадахшанского рубина и изумруда, и эти драгоценные камни были вделаны в пол наподобие мраморных плит. И посередине этого дворца был бассейн из золота, наполненный водой. А вокруг этого бассейна стояли звери и птицы, сделанные из золота и серебра, и из брюха их текла вода, а когда дул ветер, он входил им в уши, и каждое изображение свистело на особом языке». Мы видим здесь аналог садов чудес, что располагались во дворцах халифа или индийских царей 5: там автоматы в образе металлических животных и птиц исполняют различную музыку. Описание текущей воды и дуновений ветра объясняет, как функционировали автоматы.

Запретная комната, в которую вошел принц Джаншах, была местом отдыха для трех дочерей джиннов, в одну из которых Джаншах по уши влюбился. Когда принцу удалось хитростью и различными уловками уговорить девушку выйти за него замуж, она потребовала, чтобы отец принца, царь Тайгамус, построил им великолепный дворец посреди сада, чтобы под ним были проведены каналы и по ним бежала вода. Возможно, подземная искусственная река нужна была девушке, чтобы во дворце могли функционировать автоматы, к которым она привыкла.

Другой великолепный сад появляется в «Рассказе об Ибрахиме и Джамиле» (ночи 952–959). Его сердцем является водоем, посреди которого находится «золотой фонтан с фигурками, большими и маленькими, и вода выходит изо рта этих фигурок, и она шумит, издавая разные звуки, и слушающему кажется, что он в раю». Сад украшен различными изображениями, выложенными золотом и лазурью, в нем резвятся разнообразные звери, газели и зайцы, а также поют всевозможные птицы, как настоящие, так и искусно сделанные.

В «Повести о медном городе» (ночи 566–578) упоминаются еще два автоматических медных всадника. Первый встречает путников по пути в медный город, он стоит на холме, а «на конце его копья было широкое сверкающее острие, которое едва не похищало взора, и было на нем написано: „О тот, кто прибыл ко мне, если ты не знаешь дороги, ведущей к медному городу, потри руку этого всадника: он повернется и остановится. В какую сторону он обратится, в ту и иди, и пусть не будет на тебе страха и стеснения. Эта дорога приведет тебя к медному городу…“». Когда путники трут его руку, он как компас поворачивается с быстротой молнии и указывает точное направление.

Изображение второго медного всадника оказывается посреди ворот медного города. Он стоит с протянутой рукой, которой как будто на что-то указывает, а на руке надпись: «Потри гвоздь в лупке этого всадника двенадцать раз — ворота откроются». Когда один из героев сказки трет гвоздь, ворота тотчас с шумом распахиваются. «Технология» напоминает лампу Алладина, в которой пробуждается джинн после того, как ее кто-нибудь потрет. Видимо, эта идея восходит к заре человеческой культуры, когда в результате трения добывали огонь.

В «Рассказе об Аджибе и Гарибе» (ночи 624–680) упоминаются люди из меди, «сделанные с мудростью, и когда входил в город какой-нибудь чужеземец, этот [медный] человек трубил в трубу». Перед нами очередной комплекс охранных автоматов, которые были размещены в городе Курджей (Индия), куда попал царь Гариб. В целом данная сказка повествует о победах мусульманских богатырей во главе с Гарибом, которые несут знамя Аллаха, чтобы обратить все города, народы и страны в веру Мухаммеда, поэтому Гариб постоянно побеждает огнепоклонников и прочих многобожников. Медные люди, стоящие у города Курджей, являются с точки зрения правоверного мусульманина языческими идолами, поэтому представляют собой очередного золотого тельца, который должен быть повержен.

Однако самой настоящей жемчужиной из всего комплекса легенд и преданий Шахерезады является «Рассказ о коне из черного дерева» (ночи 357–371). Мы узнаем, как к великому царю явились «трое мудрецов, и у одного из них был павлин из золота, у другого труба из меди, а у третьего конь из слоновой кости и эбенового дерева». Каждое изделие обладало уникальными свойствами. Золотой павлин отсчитывал время и каждый час ночи и дня хлопал крыльями и кричал. Труба из меди, установленная на воротах, издавала громкий звук как только в город проникал вор, а конь мог доставить своего всадника в любую страну по желанию его хозяина. (Об аналогичных автоматах идет речь в моем материале «Роботы в литературе Высокого Средневековья»6, где описана система оповещения о бедствиях и бронзовая статуя, которые якобы создал Вергилий для защиты Римского государства.) Павлин представляет собой механические часы с подвижными деталями, искусство создания которых было уже известно арабским инженерам к моменту появления сказок Шахерезады.

Другое дело конь. Созданный из черного дерева и слоновой кости (довольно дорогих материалов для того времени), он был оснащен двумя винтами, на левом и правом плечах, которые могли поднимать в воздух и опускать на землю коня и его всадника. Когда сын царя, которому достался эбеновый конь, поворачивал винт подъема, внутренности устройства, подобно воздушному шару, наполнялись воздухом, и оно отправлялось в полет. Здесь мы не будем пересказывать сюжет арабского предания, остановимся лишь на нескольких интересных деталях. События сказки происходят в государстве Хосроев, то есть на территории современного Ирана, а царевич летал на коне в город Санна, находящийся в Йемене. Таким образом, конь спокойно преодолел расстояние около трех тысяч километров всего за один день. Неплохая скорость для Средних веков!

После всех приключений, выпавших на долю царского сына, его отец не желал больше расставаться с юношей и «сломал коня из эбенового дерева и прекратил его движения». Еще один интересный элемент сказки — облик мудреца, создавшего коня из черного дерева. Он был старик «безобразного вида и устрашающей наружности», который напоминает другого некрасивого и хромого «робототехника» античности — бога Гефеста. Очень часто в сказках и легендах Древнего мира и Средних веков мудрецы и создатели диковинных вещей представляются в качестве злых и ужасных гениев. Может быть, потому что они погружены в свои идеи и мысли, а окружающие просто не в силах их понять, осознать мощь их интеллекта? Также гончары и плотники часто отмечены печатью какого-либо недуга, по причине которого они не могли стать охотниками или воинами. Возможно, корни этих легенд кроются в каменном веке, когда увечные мужчины не могли ходить вместе с соплеменниками на охоту или заниматься сельским хозяйством, и у них появлялось время для размышлений и наблюдений за природой, поэтому они становились жрецами, лекарями, колдунами.

В заключение стоит привести еще одну сказку, в которой упоминается автоматический механизм открывания двери. Речь идет о «Рассказе о женщине и медведе» (ночи 353–355), действие которого происходит в Каире во времена правления халифа Аль-Хакима биамр-Аллаха (996–1021). Торговец бараньим мясом по имени Вардан решает узнать секрет своей покупательницы, которая каждый день приобретает у него ягненка. Он скрытно следует за женщиной в горы, где проникает в тайное помещение через открытую опускную дверь из меди и узнает, что она кормит мясом медведя, а затем прелюбодействует с животным. Вардан в гневе на такое непотребство убивает медведя, а затем и женщину. Когда гнев отпускает разум торговца, он видит, что помещение, в котором жили медведь и женщина, полно золота, драгоценных камней и жемчуга. Вардан набирает драгоценности в корзину и отправляет домой, однако по дороге его встречает сам халиф Аль-Хаким биамр-Аллах и его люди. Вардан рассказывает царю о содеянном, но тот уже всё знает и просит Вардана вернутся в обиталище женщины и медведя, так как там осталось еще множество сокровищ. Торговец ведет халифа в горы, но автоматическая опускная дверь закрылась. Аль-Хаким биамр-Аллах говорит Вардану, что только он может открыть дверь, так как она настроена на «имя и облик» Вардана. Торговец «подошел к опускной двери, и назвал имя Аллаха великого, и протянул к ней руку, и она поднялась, точно была легче всего, что бывает».

По всей видимости, после того, как Вардан убил хозяев тайной комнаты (женщину и медведя), механизм опускной двери настроился на его «имя и облик». Что это значит? Может быть, автоматический затвор был оснащен сканером сетчатки глаза? Впрочем, автоматические двери, которые открывались нажатием на специальную панель или с помощью скрытого механизма, известны с античных времен. Их использовали в том же Египте в эпоху эллинизма местные инженеры вроде Герона Александрийского, жившего в I веке н. э. Однако эти двери чаще всего не поднимались вверх, а открывали створки. Для функционирования конструкции, упомянутой в последнем рассказе, должно быть использовался кран со сложной системой блоков.

В целом важно отметить, что комплекс сказок и легенд «Тысяча и одна ночь», как и индийские и китайские предания, не обходит стороной искусственных людей и диковинные устройства, работающие без участия человека. При этом автоматы почти всегда представляются в нейтральном свете, они почти лишены какой-либо оценки или окраски. Эти чудесные вещи кажутся героям рассказов настолько обыденными, что порой они даже не обращают на них особого внимания…

Александр Речкин

1 Историю роботов и автоматов см. в ТрВ-Наука №№ 330, 332, 334, 336, 339, 353, 354, 356, 358, 359, 361–364, 376–378 (trv-science.ru/tag/istoriya-robotov)

2 Здесь и далее перевод М. А. Салье.

3 trv-science.ru/2022/05/istoriya-robotov-tvorcy-islamskix-avtomatov

4 trv-science.ru/2022/06/istoriya-robotov-i-avtomatov-roboty-v-literature-vysokogo-srednevekovya

5 trv-science.ru/2021/10/istoriya-robotov-i-avtomatov-mexanicheskie-sady-indii

6 trv-science.ru/2022/06/istoriya-robotov-i-avtomatov-roboty-v-literature-vysokogo-srednevekovya/