Талос: минойская система дальнего обнаружения

Бронза и железо

Талос был ожившей статуей, охранявшей остров Крит, одним из трeх чудесных даров, созданных Гефестом, богом кузнечного ремесла и покровителем изобретений и технологий. Эти творения были заказаны Зевсом для его сына, Миноса, легендарного первого царя Крита. Двумя другими подарками стали золотой колчан с похожими на самонаводящиеся ракеты стрелами, которые всегда попадали в цель, и Лелал — гончая, от которой не мог убежать ни один зверь. Бронзовому автомату Талосу было поручено защищать Крит от пиратов, врагов и прочих чужаков.

Талос патрулировал царство Миноса, проходя по периметру большого острова три раза в день. Эта ожившая человекоподобная металлическая машина, способная выполнять сложные действия, вполне может быть названа роботом-андроидом. Спроектированный и построенный Гефестом для отражения вторжений, Талос был запрограммирован замечать чужаков, подбирать и бросать валуны, чтобы потопить чужеземные суда, приближающиеся к берегам Крита. В ближнем бою механический гигант также был грозным соперником. Обладая способностью раскалять свое тело докрасна, Талос прижимал жертвы к груди и поджаривал их заживо.

Идея о том, что Талос был подарен богом человеку, обладающему властью (в некоторых версиях легенды — непосредственно царю Миносу), отражает то, что бронзовые предметы той эпохи — высшее технологическое достижение — принадлежали только элите. Огромный рост и мощь Талоса могут означать важность практической металлургии для гражданского и военного применения.

В последней книге эпической поэмы «Аргонавтика», составленной Аполлонием Родосским в III веке до н. э., Ясон и аргонавты возвращаются домой вместе с драгоценным золотым руном. Но их корабль, «Арго», попал в штиль. Утомленные многодневной греблей, аргонавты приплывают в закрытую бухту между двумя высокими утесами на Крите. Талос сразу же замечает их. Бронзовый гигант начинает отламывать камни от скалы и швыряет их в корабль. Содрогаясь от страха, моряки отчаянно пытаются спастись бегством от страшного колосса. В этот момент им на помощь приходит Медея, прекрасная принцесса из царства Колхиды, земли золотого руна. Очаровательная женщина и великая колдунья берет инициативу в свои руки. Она знала, что внутри Талоса есть одна-единственная артерия, через которую кровь богов (ихор) пульсировала от головы к ногам. Эта эфирная жидкость была запечатана бронзовым гвоздем, или болтом, на лодыжке гиганта. Медея знала, что это единственное уязвимое место робота.

Аполлоний описывает Ясона и аргонавтов, застывших в благоговейном страхе и наблюдающих эпическую дуэль между могущественной ведьмой и ужасным колоссом. Бормоча слова, призывающие злых духов, скрежеща зубами от ярости, Медея устремляет свой пронзительный взгляд в глаза Талоса и дезориентирует великана. Талос спотыкается, поднимая очередной валун для броска. Острый камень вонзается ему в лодыжку, вспарывая артерию. Когда жизненная сила гиганта истекает, как расплавленный свинец, Талос раскачивается, как огромная сосна, срубленная у основания ствола, и с оглушительным грохотом падает на берег.

Интересно, повлияло ли на этот яркий образ сенсационное падение настоящей монументальной бронзовой статуи? Ученые предположили, что Аполлоний, проводивший время на Родосе, видел великолепный Колосс Родосский, гигантскую статую древнегреческого бога солнца Гелиоса, построенную в 280 году до н. э. с использованием сложнейших инженерных технологий того времени. Одно из семи чудес Древнего мира, статуя достигала примерно 36 м в высоту, подобно двенадцатиэтажному дому. В отличие от мифического Талоса, который проводил дни в постоянном движении, огромная фигура Гелиоса не имела движущихся частей, а служила маяком и своеобразными вратами в бухту. Колосс был разрушен мощным землетрясением при жизни Аполлония, в 226 году до н. э. Массивная статуя подломилась в коленях и рухнула в море.

Помимо рассказа Аполлония, в нашем распоряжении имеются лишь фрагменты многочисленных историй о критском роботе, которые циркулировали в древности, а некоторые версии этой легенды утеряны навсегда. Однако иллюстрации на вазах и монетах помогают дополнить картину, а некоторые художественные образы Талоса содержат детали, не встречающиеся в сохранившейся литературе. В качестве примера можно привести монеты города Фест, одного из трех великих минойских городов Крита бронзового века. Фест увековечил память бронзового хранителя царя Миноса на серебряных монетах периода примерно с 350 по 280 год до н. э. Там изображен грозный Талос, швыряющий камни. Ни один сохранившийся древний текст не говорит, что Талос летал, но на монетах у гиганта имеются крылья. Эти крылья могли быть символом божественного происхождения Талоса или означать его сверхчеловеческую скорость.

Ученые также полагают, что захватчики, напавшие на Грецию с севера около 1200 года до н. э., использовали оружие из железа, а не из бронзы. Хотя мы не можем знать, в какой степени мифы о Талосе были вдохновлены историческими событиями, возможно, что более ранний переход от бронзовых орудий к железным подразумевается в истории гибели Талоса, когда он пытается отразить нападение аргонавтов, у которых есть железное оружие.

Новейшие аналоги

Современный мир не забыл о древнем гиганте. Например, в 1958 году наименование «Талос» было утверждено для американского корабельного зенитного ракетного комплекса дальнего радиуса действия. Ракеты «Талос» служили в качестве передовой линии обороны с дальностью действия 320 км. Система обороны «Талос» была автоматизирована и действовала почти автономно.

В 2013 году, вдохновленные научной фантастикой и идеей о непобедимом воине, сделанном из самых прочных материалов и самых передовых технологий, Командование спецопераций США (SOCOM) и Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) инициировали проект TALOS по созданию футуристического роботизированного экзоскелета — доспеха для солдат, участвующих в специальных операциях, чем-то похожий на костюм супергероя из фильма «Железный человек». Аббревиатура означает Tactical Assault Light Operator Suit (Тактический штурмовой легкий костюм оператора). Полностью облегающая тело силовая броня, предназначенная для обеспечения сверхчеловеческой силы, гиперсенсорной осведомленности и баллистической защиты, включает встроенные компьютеры, биосенсоры, улучшенные зрительные и звуковые возможности. Однако пока что проект экзоскелета TALOS не реализован.

В 2017 году испанская компания PAL Robotics представила собственного антропоморфного робота «Талос», предназначенного для выполнения различных задач в промышленных условиях. Робот способен передвигаться по пересеченной местности, умеет держать равновесие и способен управлять электроинструментами.

В общем, мифический Талос до сих пор владеет умами инженеров и робототехников мира, которые надеются сравняться в мастерстве с Гефестом — или даже превзойти бога.

