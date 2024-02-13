Святые роботы, или Религиозные автоматы

Историю роботов и автоматов см. в ТрВ-Наука №№ 330, 332, 334, 336, 339, 353, 354, 356, 358, 359, 361–364, 376–378, 396 (trv-science.ru/tag/istoriya-robotov)

В 1248 году король Фернандо III Кастильский вступил в поверженный исламский город Севилью, неся в своей триумфальной процессии деревянную статую Девы Марии с младенцем, которая, вероятно, может считаться самым ранним из сохранившихся гуманоидных автоматов в Западной Европе. Впоследствии этот артефакт перешел к наследникам Фернандо, пока в эпоху барокко механизированные фигуры не были размещены за алтарем Севильского кафедрального собора. То, что андроид сохранился до наших дней, не кажется чем-то исключительным: когда исследователи изучили детали статуи, то заметили, с какой тщательностью неведомые мастера создавали фигуры, насколько искусно они передали ощущение жизни. Плечевые суставы обеих фигур в натуральную величину были изготовлены из дуба, устойчивого к истиранию и износу, способного выдержать вес и движение рук. Запястья, локти и плечи обоих роботов обладали общей сложной системой суставов, состоящей из множества отверстий и штифтов, которые позволяли сгибать и вращать конечности и кисти. Статуи могли воспроизвести бесчисленное количество жестов. Как и торс, руки изготовлены из более мягкой и легкой древесины — вероятно, лиственницы, — которая идеально подходит для такой функции. Чтобы сымитировать человеческую плоть, на выступающие из-под одежды части головы, туловища и рук Девы Марии была натянута белая козья кожа. Золотые шелковые нити, связанные вместе по три или четыре, прикреплялись крошечными деревянными гвоздиками к голове статуи матери Христа. Руки, которые, наряду с лицами, являются единственными раскрашенными частями Иисуса и Марии, изящны и выразительны. Несмотря на то, что статуи подверглись трем реставрациям в XX веке, деревянные конечности, головы, туловища, суставы и внутренние механизмы автоматов Марии и Иисуса, а также золотые пряди волос остаются оригинальными. У каждой фигуры тонкая коническая шея, вставленная в туловище, увенчана на конце сферической конструкцией, которая позволяет кожаным ремням, прикрепленным к внутреннему механизму туловища, сообщаться с полой внутренней верхней частью головы. Рентгенографические исследования, проведенные во время реставрации Д. Хоакином Аркильо Торресом в 1979 году, позволили изучить металлическую деталь, закрепленную на конце кожаного ремешка, что обеспечивает возможность движения головы из стороны в сторону и вперед-назад. Зубчатая передача, ответственная за вращение и фиксацию головы, установлена в прямоугольной нише в области лопаток на спине куклы, и этот портал скрыт набором функциональных дверок. Механизмы соединены с колесными осями, которые поворачивают и затягивают кожаные ремни, проходящие между внутренней полостью голов и туловищ кукол. Колеса с храповиком позволяют удерживать головы кукол на месте и принимать им различные положения. Когда деревянные язычки приподнимаются и натяжение ослабляется, головы кукол двигаются автономно. Руки и ноги севильских фигурок не сохраняют фиксированного положения; они свободно раскачиваются. Самое главное, что наконечники для головы и шеи, управляемые внутренними шестернями, сконструированы таким образом, чтобы голова могла перемещаться в любом направлении, что является уникальной особенностью статуи. Сложно представить, какие чувства могла вызывать «ожившая» Дева Мария с младенцем у верующих, — наверное, они были сравнимы с ощущением настоящего чуда, как полет Юрия Гагарина в космос.

Однако испанская статуя не является единственным религиозным автоматом Западной Европы XIII–XIV веков — известен механический «Крест Благодати» из аббатства Боксли в Англии с фигурой распятого Иисуса, у которого, по словам некоторых свидетелей, были подвижные в суставах руки и ноги. Он закатывал глаза, шевелил губами и мог поворачивать голову, чтобы проиллюстрировать мучительную смерть, которую мессия претерпел ради искупления грехов человечества. Иисус и аналогичные автоматы использовались в качестве своего рода мультимедийной презентации.

Особый интерес среди величайших технологических достижений той эпохи представляют огромные астрономические часы в Страсбургском соборе Нотр-Дам в Эльзасе (Франция), появившиеся в 1354 году. Наряду с подвижным календарем и астролябией, указывающей на движение солнца, луны и планет, это устройство содержало подвижные фигуры трех волхвов, склонившихся перед Пресвятой Богородицей, а петух-автоматон, что сидел на часах, крутил головой, хлопал крыльями и трижды кукарекал в полдень. Этот петух сохранился до наших дней и сегодня является одним из экспонатов коллекции Страсбургского музея декоративного искусства, а также считается старейшим сохранившимся автоматом в мире. Вообще автоматический кукарекающий петух был одной из весьма популярных фигур того времени, отсылавшей к традиционному сюжету, согласно которому Иисус предупредил апостола Петра, что он отречется от своего учителя «трижды, прежде чем пропоет петух». Кроме часов Страсбургского собора, металлический петушок, который кукарекал в течение часа с помощью скрытой системы мехов, восседал на городской часовой башне в Берне (Швейцария), он был установлен около 1530 года. Бернский петушок был лишь частью комплекса движущихся фигур, который включал в себя парад медведей в различных боевых позах, установленных на вращающемся поворотном столе, двигающемся с течением времени.

К сожалению, история не сохранила имя создателя астрономических часов Страсбургского собора. До наших дней дошел лишь слух о том, что когда гениальный часовщик закончил работу, городской судья приказал выколоть ему глаза, чтобы быть уверенным, что мастер никогда не сможет построить другие великолепные часы в ином месте. Эта история о слепом часовщике напоминает целый ворох легенд о древних мастерах, которые создавали великолепные дворцы с потайными ходами для сильных мира сего, а после завершения работ их либо убивали, либо заживо замуровывали в стены этих сооружений — в зависимости от кровожадности тиранов. Конечно, в этой басне нет ни малейшего элемента правды, но она раскрывает оправданную гордость жителей Страсбурга за обладание произведением, которое считалось одним из семи чудес Германии. В 1574 году эти часы были заменены новыми, еще более грандиозными.

Примерно в 1531 году врачу Михаэлю Герру и астроному Николаусу Пругнеру было поручено сконструировать новые часы. Часовая башня была возведена Бернхардом Нонненмахером, главным строителем Страсбургского собора, а Герр сделал чертежи огромной астролябии. Ювелир Каспар Энгель отковал медные диски с изображениями двенадцати знаков зодиака, а художник Николай Кремер сконструировал два солнечных циферблата. Однако их работа застопорилась в 1547–1548 годах из-за различных политических проблем. Затем Страсбургский магистрат решил предпринять новую попытку заменить старые часы. Теперь строительство было поручено Конраду Дасиподию, швейцарскому математику, преподававшему в Академической гимназии Страсбурга. Его помощниками стали математик Дэвид Волькенштейн, Исаак и Йосиас Хабрехты из Шаффхаузена выступили в качестве часовых мастеров, а Тобиасу Штиммеру было поручено расписать панели корпуса. Штиммер получил образование в своем родном городе Шаффхаузен и считался одним из самых выдающихся художников в регионе Верхнего Рейна. В 1571 году Дасиподий разработал первый концепт часов, затем нанял Тобиаса Штиммера изобразить их схему. После того, как всё это показали коллегам Дасиподия по Страсбургской академии и Освальду Шрекенфухсу, профессору астрономии из Фрайбурга, были наняты мастера. Работа началась в том же году, а три года спустя, в 1574 году, она была завершена.

Новые часы отличались как значительной сложностью в качестве астрономического прибора, так и разнообразием и богатством украшений и аксессуаров. Помимо множества циферблатов (календарь, астролябия, движение планет и расчеты затмений), часы были также снабжены статуями и автоматами, которые двигались под музыкальное сопровождение из колокольчиков. В основании часов находилась небесная сфера. Сохранился и петух — реликвия первых часов, — который развлекал верующих каждый день в полдень до 1640 года, пока в него не ударила молния.

Вторые часы перестали идти около 1788 года и стояли до 1838-го, пока Жан-Батист Швильге не приступил к изготовлению часов, которые работают и сегодня. Мастер создал новые механизмы, которые заменили старые и соответствовали последнему на тот момент слову техники. Швильге потратил целый год на подготовку своих тридцати рабочих, прежде чем приступил к созданию новых часов, — и оно продолжалось с 1838 по 1842 год — когда часы были наконец торжественно открыты. Помимо автоматонов, которые в полдень под звон колокольчиков запускаются в действие (петух кукарекает, появляется Иисус Христос, а за ним 12 апостолов, едет повозка, проходит демонстрация жизни от младенчества до смерти, завершается всё шествием древнеримских богов, символизирующих дни недели). На страсбургских часах имеется вечный календарь (с механизмом для определения дней Пасхи), устройство для отображения солнечных и лунных затмений и многое другое.

Страсбургские часы — блестящий, но, увы, один из последних примеров монументальных часов со сложным механизмом и религиозным подтекстом, в состав которых включались автоматы, предлагающие верующим словно бы пробежаться по истории жизни Христа.

Другой интересный религиозный автомат, который датируется XVI веком и изображает монаха, сегодня находится в Смитсоновском институте (США). Робот, изготовленный из дерева и железа, высотой 39 см, приводился в действие заводной пружиной. Монах двигался, описывая квадрат, ударяя себя в грудь правой рукой, поднимая и опуская маленький деревянный крест и четки в левой руке, поворачиваясь и кивая головой, закатывая глаза и шепча беззвучные молитвы. Время от времени он подносит крест к губам и целует его. Спустя более чем 460 лет он остается в хорошем рабочем состоянии.

Механический монах, Южная Германия или Испания, ок. 1560; Национальный музей американской истории, Смитсоновский институт (Вашингтон, округ Колумбия)



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Традиция приписывает его изготовление некоему Джанелло Торриано, механику императора Карла V. Считается, что сын императора, испанский король Филипп II, молясь у постели умирающего своего сына, пообещал сотворить чудо за чудо, если его ребенок выздоровеет. Когда ребенок исцелился, Филипп выполнил свою часть сделку, приказав Торриано сконструировать кающегося гомункула. В истории автоматов механический монах является одним из самых ранних и очень редких примеров действующего робота, механизм которого полностью заключен в его корпус.

Здесь возникает вопрос: кем был Джанелло Торриано? Какое образование он получил, чтобы в середине XVI века построить уникальный автомат? Историк Сильвио А. Бедини в 1960-х годах опубликовал несколько работ, посвященных Торриано.

Джанелло Торриано родился между 1500 и 1515 годами в Кремоне, был итальянским инженером и мастером-часовщиком. Он привлек внимание Карла V во время его коронации в Болонье в 1530 году в качестве короля Ломбардии. Император разослал по крупным городам Северной Италии указ, в котором требовал отыскать опытного часовщика, который мог бы отремонтировать знаменитые астрономические часы, сконструированные в XIV веке Джованни де Донди в Падуе. Скорее всего, Торриано в те годы был еще юношей, однако его репутация в качестве опытного уже механика позволила мастеру взяться за эту непростую задачу. Более того, исследуя часы, он обнаружил, что коррозия нанесла непоправимый ущерб механизмам, поэтому предложил императору построить новые часы. Амбросио де Моралес, летописец Филиппа II, писал в 1575 году, что Торриано потребовалось двадцать лет, чтобы спроектировать часы, и три с половиной года, чтобы их изготовить. В состав механизма входило около 1800 колесиков, не считая множества других деталей из железа и латуни.

Когда немощный Карл V отрекся от престола в 1555 году и удалился в монастырь в Сан-Юсте, Торриано сопровождал бывшего монарха и для его развлечения создавал небольшие автоматы. Традиция гласит, что фигурки Турриано часто появлялись на обеденном столе после трапезы императора в виде вооруженных солдат, которые маршировали, скакали верхом, били в барабаны, трубили в трубы и вступали в бой. В другой раз Торриано выпустил вырезанных из дерева маленьких птичек, которые летали по комнате, вылетали из окон и возвращались (к большому неодобрению отца-настоятеля, который считал их творениями дьявола).

Когда император умер в 1558 году, Торриано поступил на службу к Филиппу II в Толедо, где в дальнейшем отличился работами в области гидравлики и гражданского строительства. На службе у Филиппа II он создал и механического монаха примерно в середине 1560-х годов. Сам Торриано умер около 1585 года.

Дальше историю механического монаха довольно трудно проследить, пока фигурка не «всплыла» в Женеве, где ее в 1977 году приобрел Смитсоновский институт.

Затем механический монах прибыл в Вашингтон, попав на попечение хранителя Смитсоновского института У. Дэвида Тодда, который тщательно изучил его механизм. Внутреннее заводное устройство двигает фигурку вперед на трех скрытых колесиках, а две ее ноги выступают из-под сутаны, создавая иллюзию того, что монах шагает. Фигурка поворачивается, проходя примерно каждые 50 см, чтобы продолжить путь в новом направлении. Голова поворачивается то влево, то вправо, то смотрит прямо вперед; глаза вращаются вправо и влево независимо от движений головы, но они также смотрят в сторону креста, когда он поднят. Рот открывается и закрывается, как будто повторяя: «Радуйся, Мария!» Правая рука бьет монаха в грудь, а левая поднимает и опускает крест и четки. Кроме того, спустя некоторое время автомат подносит крест ко рту и целует его. Последний жест включает в себя более сложное движение левой руки и плеча вместе с опусканием головы и резким движением губ. Всё это работает благодаря внутреннему устройству, состоящему из железных кулачков и рычагов размером с ладонь человека.

Сегодня известно о существовании двух других автоматов, похожих на монаха, и четырех леди-музыкантов, все они имеют одинаковую базовую конструкцию шасси и механизм корпуса и все датируются второй половиной XVI века. Из двух монахов один попал в Немецкий музей в Мюнхене в 1985 году, другой находится в Музее прикладного искусства в Будапеште, он был приобретен в 1915 году.

Эти две фигуры отличаются от смитсоновского монаха внешним видом и жестами. Вместо креста и четок оба держат в руках маленькие колокольчики, встряхивают их, при этом кажется, что заставляют их звенеть. Будапештский музей называет свою фигурку не монахом, а святым, поскольку ее голову обрамляет позолоченный нимб, а тело облачено в украшенные орнаментом дамасские одежды (ткань считается дополнением XVIII века). Более того, это неподвижная, а не ходячая фигура. Движения головы, рта и глаз сопоставимы, а общие размеры трех фигур почти одинаковы: 39 см в высоту у двух монахов; святой на два сантиметра выше из-за нимба. Такое сходство может свидетельствовать об одном изготовителе, или, возможно, одна фигура стала прототипом, позже скопированным другим мастером.

Миниатюрные движущиеся фигурки также использовались для украшения настольных часов. Например, 60-сантиметровые «Страстные часы», созданные в Аугсбурге (около 1580 года), украшены крошечными фигурками Марии Магдалины, апостола Иоанна, Девы Марии и четырех римских легионеров, которые кружат вокруг циферблата каждый час, жестикулируя, когда проходят под моделью распятия, установленной на вершине часов. Создание этих шестиугольных башенных часов из позолоченной меди приписывают мастеру Гансу Шлотейму. Сам артефакт, к сожалению, был уничтожен во время бомбардировки Дрездена союзниками в 1945 году. На этих часах фигурки, изображающие сцену Рождества, оставались неподвижными до тех пор, пока не пробило двенадцать часов, — тогда Иосиф начинал качать колыбель, пастухи и волхвы выходили вперед и кланялись младенцу Христу, а Мария делала приветственный жест. Затем глобус над часами открывался, демонстрируя изображение Бога, дарующего благословение, в то время как в других местах ангелы поднимались и спускались с небес, а музыкальный автомат играл колыбельную.

Автоматы нашли отражение и в литературе: так, в сатирическом романе «Гаргантюа и Пантагрюэль» (1532–1564) французского писателя Франсуа Рабле (1494–1553), написанном и опубликованном примерно в то же время, когда появились механические монахи, святые и девушка-музыкант, Гаргантюа проводит часть своего свободного времени, изобретая «маленькие автоматические приспособления, т.е. такие, которые двигаются сами собой».

Как бы то ни было, протестанты XVI века ополчились на церковные автоматы, считая, что те обманывают людей, заставляя их верить в чудеса. Впрочем, средневековые христиане, возможно, ценили подвижные священные статуи не за их чудесные качества, а как средство средневековой духовной практики, точно так же, как использовали реликвии в надежде увеличить силу молитвы. Поэтому мы не должны однозначно считать, что средневековые люди действительно верили в «оживление» этих автоматов и их разумность. Роботы — это шаг к бессмертию, проделанный перед лицом неоспоримого факта бренности человеческого бытия. Всё, связанное с подобными автоматами, занимало в сознании тех людей зыбкую область восприятия где-то между жизнью и смертью, одушевленными и неодушевленными предметами.

В наши дни религиозные роботы и автоматы создаются с другой целью — они участвуют в религиозных ритуалах, порой просто заменяют служителей культа. Так, в 2017 году индийская технологическая компания PAPL (Patil Automation Pvt. Ltd.) представила роботизированную руку для совершения «аарти» (ритуала почитания божества). Робот был представлен на Ганеша-чатуртхи — многотысячном ежегодном фестивале в индийском штате Махара́штра, в ходе которого скульптуру Ганеша — индуистского бога с головой слона — выносят и погружают в реку Мула-Мутха в Пуне в центральной Индии. С тех пор эта роботизированная рука вдохновила другие компании на создание нескольких прототипов роботов, регулярно выполняющих священные ритуалы по всей Индии (наряду со множеством других религиозных роботов, которые функционируют в Восточной и Южной Азии). Роботизированные ритуалы сегодня включают также аниматронного храмового слона в Керале на южном побережье Индии. Поэтому дело создания неодушевленных религиозных роботов до сих пор живет и здравствует.

Александр Речкин