Завет воробьиного сыча

30.01.2024 / № 396 / с. 8–9 /  Антон Евсеев /  Всё живое /  7 комментариев
Антон Евсеев
Антон Евсеев

Любительские наблюдения за птицами — это не только помощь мировой орнитологии, проникновение в тайны природы и охотничий азарт. Это еще и способ завести новые знакомства, а также укрепить свои социальные и деловые связи. Наверное, поэтому бёрдвотчинг является весьма популярным хобби среди жителей современных мегаполисов. Проиллюстрирую это предположение рассказом о недавней фотосессии воробьиного сыча в Измайловском парке.

Знаете, как быстро собрать друзей в одном месте? Пришлите им географические координаты и напишите, что днем раньше тут видели воробьиного сыча. По крайней мере, так гласит одно старинное бёрдвотчерское правило.Это всегда работает. Но почему? Возможно, потому, что, как недавно говорила одна моя коллега, в современном мегаполисе фотографы-анималисты играют роль городских сумасшедших. А сумасшедшим нужен психиатр, без него им совсем плохо. Таким психиатром является воробьиный сыч. Один взгляд его ярко-желтых глаз сразу успокаивает и поднимает настроение (фото 1).

Фото 1. Воробьиный сыч (Glaucidium passerinum) умеет быть совершенно неотразимым. Измайловский парк, январь 2024 года
Фото 1. Воробьиный сыч (Glaucidium passerinum) умеет быть совершенно неотразимым. Измайловский парк, январь 2024 года

Так ли это или нет, я не знаю. Однако несомненно, что старое правило сработало в январе этого года. Просматривая ленту в социальных сетях, я узнал, что в Измайловском парке активизировался воробьиный сыч. Позже выяснилось, что их там нынче вообще трое, но в тот момент я узнал только про одного. И вот, когда я приехал в Измайловский парк сфотографировать этого сыча, то сразу встретил своих друзей — Люду, Ольгу, Олега, Свету, Лену, Игоря… и других бёрдвотчеров, которых знаю лишь шапочно. Многих из них я не видел уже больше года, и если бы не сыч, то мы так бы и не увиделись в ближайшее время.

Итак, все мы собрались в Измайловском парке с одной целью — найти воробьиного сыча и сделать несколько фотографий. Для кого-то это будет уже сотый снимок, однако противиться искушению невозможно. Воробьиный сыч обладает каким-то особенным магнетизмом, поэтому его хочется фотографировать снова и снова. Я думаю, что притягательность любой птицы для бёрдвотчера можно измерять в воробьиных сычах (вс), однако мало кто из них дотянет до размерности 1 вс.

Фото 2. Самец длиннохвостой неясыти (Strix uralensis) во время дневной охоты. ГБС им. Цицина РАН, май 2022 года
Фото 2. Самец длиннохвостой неясыти (Strix uralensis) во время дневной охоты. ГБС им. Цицина РАН, май 2022 года

В чем же секрет притягательности воробьиного сыча? Наверное, дело в том, что зимой он часто активен днем. Впрочем, дневная активность свойственна в той или иной мере всем совам. Например, когда я в мае 2022 года фотографировал кормление птенцов длиннохвостой неясытью (Strix uralensis) в Главном ботаническом саду РАН, то часто наблюдал дневную охоту самца (фото 2). Птенцов было четверо, все хотели кушать, а самка большой активности в ловле мышей не проявляла. Впрочем, у сов так бывает часто, поскольку основная функция самки в период выкармливания — защита гнезда, к которому она не подпускает никого. Даже своего супруга, который, поймав мышь, всегда отдает ее самке, а вот она уже кормит птенцов (фото 3). Поэтому ей нужно всё время находиться неподалеку. Что касается самца, то, поскольку он является основным добытчиком корма (как для птенцов, так и для самки), ему приходится улетать на достаточно большие расстояния. И не только ночью. Ведь если охота не заладилась в темное время суток, то нужно ловить мышей днем — детки и супруга должны хорошо питаться!

Фото 3. Самка длиннохвостой неясыти (Strix uralensis) кормит птенцов (которые сидят в дупле). ГБС им. Цицина РАН, май 2022 года
Фото 3. Самка длиннохвостой неясыти (Strix uralensis) кормит птенцов (которые сидят в дупле). ГБС им. Цицина РАН, май 2022 года

Погодите, но как же тогда быть с весьма распространенным утверждением о том, что днем совы не видят? Увы, оно является заблуждением — на самом деле днем они видят так же хорошо, как и ночью. Они предпочитают охотиться в темное время суток по двум причинам. Во-первых, ночью грызуны, составляющие бо́льшую часть рациона многих сов, куда более активны, чем днем. Во-вторых, у сов очень рыхлое оперенье — бороздки перьев не плотно сцепляются друг с другом. Это помогает им летать совершенно бесшумно, однако сильно снижает маневренность полета. В результате днем даже крупные совы становятся совершенно беззащитными перед дневными хищниками и агрессивно настроенными недоброжелателями (воронами, дроздами), от которых им сложно улететь.

Так вот, самая маленькая сова России, воробьиный сыч (Glaucidium passerinum) обладает самым плотным оперение среди наших сов. И он, наверное, единственная сова нашей страны, чей полет совсем не бесшумный. Помню, когда я подстерегал воробьиного сыча в марте 2023 года всё в том же Главном ботаническом саду, то в какой-то момент отвлекся, и птица, слетев в верхушки куста сирени, быстро пролетела мимо моего лица, а потом села всего в трех метрах от меня (фото 4). В тот момент я четко слышал шум крыльев сыча. А обладающие более чутким слухом мыши и мелкие птицы (на которых сыч тоже охотится) слышат этот шум на куда большем расстоянии.

Фото 4. Обитающие в Москве воробьиные сычи не боятся людей и часто слетают на вниз прямо перед фотографом. ГБС им. Цицина РАН, март 2023 года
Фото 4. Обитающие в Москве воробьиные сычи не боятся людей и часто слетают на вниз прямо перед фотографом. ГБС им. Цицина РАН, март 2023 года

Таким образом, плотное оперение и небольшие размеры (длина тела воробьиного сыча составляет 15–19 см, размах крыльев — 35–40 см, а вес — 55–80 г, то есть он заметно меньше скворца) позволяют сычу успешно охотиться днем. Зимой он чаще всего устраивает засады где-нибудь возле кормушек, поскольку там в изобилии встречаются и мыши, и мелкие птицы. Птиц сыч сразу съедает, а мышей относит в дупла деревьев, создавая запас на черный день (фото 5). Ну или на светлый — ведь когда в марте придет пора любви, самец будет хвастаться перед самкой своими кладовыми, намекая ей, что такой удачливый охотник, как он, будет внимательным мужем и заботливым отцом.

Фото 5. Этот самец воробьиного сыча только что отнес пойманную и мышь в свое дупло-кладовую. ГБС им. Цицина РАН, март 2023 года
Фото 5. Этот самец воробьиного сыча только что отнес пойманную и мышь в свое дупло-кладовую. ГБС им. Цицина РАН, март 2023 года

Но что-то я отвлекся. Нужно вернуться к той самой январской фотосессии воробьиного сыча в Измайловском парке. Итак, мы нашли сыча достаточно быстро, однако фотоохота шла неспешно. Птица сидела высоко, и мало кто хотел снимать сыча в таком положении. Все ждали, пока он слетит. Сыч же, как истинная звезда, никуда не торопился — он чистился, менял позу и временами даже погружался в дремоту. Тем временем бёрдвотчеры всё подходили и подходили, следуя еще одному старому правилу: «Как найти в парке воробьиного сыча? Ищите толпу людей с длиннофокусными объективами». Так внизу собралась целая толпа. Знакомые, встретившись, стали расспрашивать друг друга о прошлых фотопрогулках, обмениваться актуальной информацией и подшучивать как над сычом, так и друг над другом. Многие, поглядывая на сыча, параллельно комментировали любое движение птицы:

— Ну, сделай нам, пожалуйста, «злого сычика» (фото 6). Да-да, вот так, молодец!

Фото 6. «Злой сычик» — одна из самых частых поз воробьиного сыча, когда он высматривает добычу. Измайловский парк, январь 2024 года
Фото 6. «Злой сычик» — одна из самых частых поз воробьиного сыча, когда он высматривает добычу. Измайловский парк, январь 2024 года

— Повернись ко мне! Посмотри на меня! Спасибо.

— Ты ему еще «улыбочку» скажи. Или «сейчас вылетит птичка»!

— Ну раз он сыч, то скорее «сейчас выбежит мышка».

— Трехпалый дятел сейчас в Черноголовке где встречается?

— Возле дальних кормушек, что в елках.

— Вы куда побежали? Он же слетать туда будет, а вы ему мышь загородили!

— Желтоголовый королёк, в сущности, квантовый объект — либо ты видишь, где он сидит, либо то, что это королёк…

— Фотоаппараты у «Пентакса» прекрасные, но вот дальномерная оптика совсем не развита…

— Плохо сел, половина тела в тени, а половина на солнце!

— А тебе нужно, чтобы всё было в тени?

— На Царской пасеке есть что-нибудь интересное?

— Только чечётки.

— Ну, они и тут есть.

— Может быть, в зоомагазин за мышью сходить?

— Так за язык тебя никто не тянул!

— Что вы ему его же песни ставите? Он их и так наизусть знает!

— Более того, в отличие от нас, он знает, что сычи в это время года не поют.

— Вот именно! Поставьте «Рамштайн» или «Металлику», может, это ему больше понравиться!

— Лучше Пугачёву…

— Передние, аккуратней! Не зашибите сыча блендой!

— Задумался…

— Ага, думает, кому первому объектив разбить!

— А я как сорокопута увидел, поставил ему его голос. Ну а песня у него мерзкая, ты сам знаешь. Так вот, он услышал — и сразу погадку срыгнул. Видимо, от отвращения. Сейчас покажу… вот …

— А в прошлый раз нас столько было, что прохожие спрашивали «что тут за митинг?».

— Что это? Он обделался что ли?

— Нет, снег с ветки стряхнул. Хотя еще немного — и точно обделается!

Временами сыч активизировался, слетал ниже и начинал вертеть головой, выискивая видимых только ему мышей. Тогда фотографы смещались, перегруппировывались, ища нужные ракурсы. Кто-то подходил вплотную, но опытные стояли и ждали. Зачем суетиться? Сыч и сам ближе подлетит, если захочет. А не захочет — так в другой раз подлетит. Солнце еще высоко и времени много.

Фото 7. Воробьиный сыч моргнул во время съемки, приняв «томный вид». Измайловский парк, январь 2024 года
Фото 7. Воробьиный сыч моргнул во время съемки, приняв «томный вид». Измайловский парк, январь 2024 года

Некоторые пытались сделать красивый кадр — например, снять сыча на фоне только показавшейся луны. Сыч не возражал. Охота у него всё равно не ладилась, и птица сидела расслабившись и отстранившись от происходящего — так, как это умеют делать только сычи (фото 7). Потом он снова активизировался и взлетал повыше, поворачиваясь к нам задом (фото 8). Тогда приходило время расслабляться фотографам. Плотный строй рыцарей объектива и вспышки распадался, и вот уже кто-то, закуривая, продолжал прерванную беседу, а кто-то начинал разглядывать получившиеся снимки, удаляя брак. Всё это продолжалось до следующего слета сыча, а затем повторялось снова и снова…

Фото 8. Окраска воробьиного сыча делает его незаметным даже на голых ветках деревьев. Измайловский парк, январь 2024 года
Фото 8. Окраска воробьиного сыча делает его незаметным даже на голых ветках деревьев. Измайловский парк, январь 2024 года

Увы, январский день в наших краях не особенно длинный. Кажется, прошло совсем немного времени, однако, подняв голову от видоискателя и оглядевшись, ты замечаешь, что солнце скрылось за деревьями, а тени удлинились. Тут до фотографов потихоньку начинает доходить, что пора уже расходиться. Многие так и сделали, однако самые упорные продолжили дежурство. Они решили остаться до темноты. Впрочем, если у кого-то есть фонарь, то можно даже устроить ночную фотоохоту. Но я не собирался оставаться на ночь, поэтому попрощался с друзьями и пошел к выходу, напевая себе под нос свежесочиненную бессмыслицу (на мотив «Знатоков»):

Никогда, никогда я не слушаю врача
Исполняя завет воробьиного сыча.

В конце концов все разойдутся. Но сыч останется. А значит, у нас будет повод снова увидеться. В этом и состоит завет воробьиного сыча.

Антон Евсеев

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7 Комментария(-ев)
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Гончаров
Гончаров
1 день назад

Сю-сю-сю!
Вот эта сволочь чуть ли не на моих глазах съела у меня на балконе синицу. Обещал при следующей встрече свернуть ей голову.

vorobyatnik-red
Последняя редакция 1 день назад от Гончаров
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Паша
Паша
1 день назад
В ответ на:  Гончаров

Это ястреб поди.. Тысяч в пять Вам его голова обойдется, думаю..

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Гончаров
Гончаров
1 день назад
В ответ на:  Паша

У меня на балконе кормится стая синиц. Летом подкармливаются, а зимой кормятся. А после этой сволочи (да, это ястреб-воробьятник) они неделями боятся прилетать.Вы когда-нибудь видели, как эта сволочь охотится? Я этого видеть не хочу.

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Паша
Паша
1 день назад
В ответ на:  Гончаров

Воробьятников в природе нет, есть перепелятники. Нет, к сожалению, в природе не видел, но представляю, что Вас могло шокировать. Я бы, разумеется, ни в коем случае трогать его не стал, но Вы поступайте, как
считаете нужным. Обычно приводятся следующие аргументы в пользу моей точки зрения 1) сволочь это Ваше мнение, кому-то больше милые синички нравятся, а кому-то крутые ястребы 2) ястребов сильно меньше, чем синичек 3) ястребы, в отличие от людей, скажем, если не будут жрать птиц, сдохнут с голоду, равно как и их невинные детишки 4)
уничтожая ослабленных особей, ястребы приносят синичкам пользу 5) их разборки это вообще не наше дело 6) милые синички (большие, в частности) тоже не безгрешны, вот, почитайте
https://dzen.ru/a/XGVxJSFpBgCu9cQR
Может, это смягчит Ваше сердце.

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Гончаров
Гончаров
1 день назад
В ответ на:  Паша

О названии гляньте википедию. О синицах всё знаю. И против ястребов ничего не имею — если они охотятся в лесу. Но в городе – это как лиса в курятнике. Они охотятся на кормушках. И это не естественный отбор. В пригородных лесах полно корма для ястребов — там и мыши и другая мелочь. Но неумелые охотники летят в город на легкие хлеба. Воробьев извели “хозяйственники” — деньги отмывают, траву косят. А других мелких птиц — неудачники-ястребы. На голубей они (перепелятники, то есть голубь им по размеру) не охотятся — им нужна мелочь на кормушках. И это, ИМХО, неестественный отбор. Сейчас в Европе волки развелись без меры и встал вопрос об их регулировании. Одно дело Йеллустон, и другое дело — Европа. Одно дело — лес и другое дело — мой балкон.

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Паша
Паша
1 день назад
В ответ на:  Гончаров

да, mea culpa, действительно, иногда его называют и так, хотя, и в вики все-таки он более известен под упомянутым мною именем
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%8B
Вообще, такое ощущения, что Ваш воробьятник это просто прямой перевод его английского имени sparrowhawk.

Кормушка, имхо, неестественна как для синичек, так и для ястребов. Ну а про остальное я вроде уже все сказал выше, что хотел сказать.

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Alеx
Alеx
1 день назад
В ответ на:  Гончаров

Может быть, имеет смысл предоставить Господу самому разрулить ситуацию? Ему, как автору и изобретателю, лучше всех должно быть известно, какой отбор естественный, а какой неестественный.

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