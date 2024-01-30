Завет воробьиного сыча

Любительские наблюдения за птицами — это не только помощь мировой орнитологии, проникновение в тайны природы и охотничий азарт. Это еще и способ завести новые знакомства, а также укрепить свои социальные и деловые связи. Наверное, поэтому бёрдвотчинг является весьма популярным хобби среди жителей современных мегаполисов. Проиллюстрирую это предположение рассказом о недавней фотосессии воробьиного сыча в Измайловском парке.
Так ли это или нет, я не знаю. Однако несомненно, что старое правило сработало в январе этого года. Просматривая ленту в социальных сетях, я узнал, что в Измайловском парке активизировался воробьиный сыч. Позже выяснилось, что их там нынче вообще трое, но в тот момент я узнал только про одного. И вот, когда я приехал в Измайловский парк сфотографировать этого сыча, то сразу встретил своих друзей — Люду, Ольгу, Олега, Свету, Лену, Игоря… и других бёрдвотчеров, которых знаю лишь шапочно. Многих из них я не видел уже больше года, и если бы не сыч, то мы так бы и не увиделись в ближайшее время.
Итак, все мы собрались в Измайловском парке с одной целью — найти воробьиного сыча и сделать несколько фотографий. Для кого-то это будет уже сотый снимок, однако противиться искушению невозможно. Воробьиный сыч обладает каким-то особенным магнетизмом, поэтому его хочется фотографировать снова и снова. Я думаю, что притягательность любой птицы для бёрдвотчера можно измерять в воробьиных сычах (вс), однако мало кто из них дотянет до размерности 1 вс.
В чем же секрет притягательности воробьиного сыча? Наверное, дело в том, что зимой он часто активен днем. Впрочем, дневная активность свойственна в той или иной мере всем совам. Например, когда я в мае 2022 года фотографировал кормление птенцов длиннохвостой неясытью (Strix uralensis) в Главном ботаническом саду РАН, то часто наблюдал дневную охоту самца (фото 2). Птенцов было четверо, все хотели кушать, а самка большой активности в ловле мышей не проявляла. Впрочем, у сов так бывает часто, поскольку основная функция самки в период выкармливания — защита гнезда, к которому она не подпускает никого. Даже своего супруга, который, поймав мышь, всегда отдает ее самке, а вот она уже кормит птенцов (фото 3). Поэтому ей нужно всё время находиться неподалеку. Что касается самца, то, поскольку он является основным добытчиком корма (как для птенцов, так и для самки), ему приходится улетать на достаточно большие расстояния. И не только ночью. Ведь если охота не заладилась в темное время суток, то нужно ловить мышей днем — детки и супруга должны хорошо питаться!
Погодите, но как же тогда быть с весьма распространенным утверждением о том, что днем совы не видят? Увы, оно является заблуждением — на самом деле днем они видят так же хорошо, как и ночью. Они предпочитают охотиться в темное время суток по двум причинам. Во-первых, ночью грызуны, составляющие бо́льшую часть рациона многих сов, куда более активны, чем днем. Во-вторых, у сов очень рыхлое оперенье — бороздки перьев не плотно сцепляются друг с другом. Это помогает им летать совершенно бесшумно, однако сильно снижает маневренность полета. В результате днем даже крупные совы становятся совершенно беззащитными перед дневными хищниками и агрессивно настроенными недоброжелателями (воронами, дроздами), от которых им сложно улететь.
Так вот, самая маленькая сова России, воробьиный сыч (Glaucidium passerinum) обладает самым плотным оперение среди наших сов. И он, наверное, единственная сова нашей страны, чей полет совсем не бесшумный. Помню, когда я подстерегал воробьиного сыча в марте 2023 года всё в том же Главном ботаническом саду, то в какой-то момент отвлекся, и птица, слетев в верхушки куста сирени, быстро пролетела мимо моего лица, а потом села всего в трех метрах от меня (фото 4). В тот момент я четко слышал шум крыльев сыча. А обладающие более чутким слухом мыши и мелкие птицы (на которых сыч тоже охотится) слышат этот шум на куда большем расстоянии.
Таким образом, плотное оперение и небольшие размеры (длина тела воробьиного сыча составляет 15–19 см, размах крыльев — 35–40 см, а вес — 55–80 г, то есть он заметно меньше скворца) позволяют сычу успешно охотиться днем. Зимой он чаще всего устраивает засады где-нибудь возле кормушек, поскольку там в изобилии встречаются и мыши, и мелкие птицы. Птиц сыч сразу съедает, а мышей относит в дупла деревьев, создавая запас на черный день (фото 5). Ну или на светлый — ведь когда в марте придет пора любви, самец будет хвастаться перед самкой своими кладовыми, намекая ей, что такой удачливый охотник, как он, будет внимательным мужем и заботливым отцом.
Но что-то я отвлекся. Нужно вернуться к той самой январской фотосессии воробьиного сыча в Измайловском парке. Итак, мы нашли сыча достаточно быстро, однако фотоохота шла неспешно. Птица сидела высоко, и мало кто хотел снимать сыча в таком положении. Все ждали, пока он слетит. Сыч же, как истинная звезда, никуда не торопился — он чистился, менял позу и временами даже погружался в дремоту. Тем временем бёрдвотчеры всё подходили и подходили, следуя еще одному старому правилу: «Как найти в парке воробьиного сыча? Ищите толпу людей с длиннофокусными объективами». Так внизу собралась целая толпа. Знакомые, встретившись, стали расспрашивать друг друга о прошлых фотопрогулках, обмениваться актуальной информацией и подшучивать как над сычом, так и друг над другом. Многие, поглядывая на сыча, параллельно комментировали любое движение птицы:
— Ну, сделай нам, пожалуйста, «злого сычика» (фото 6). Да-да, вот так, молодец!
— Повернись ко мне! Посмотри на меня! Спасибо.
— Ты ему еще «улыбочку» скажи. Или «сейчас вылетит птичка»!
— Ну раз он сыч, то скорее «сейчас выбежит мышка».
— Трехпалый дятел сейчас в Черноголовке где встречается?
— Возле дальних кормушек, что в елках.
— Вы куда побежали? Он же слетать туда будет, а вы ему мышь загородили!
— Желтоголовый королёк, в сущности, квантовый объект — либо ты видишь, где он сидит, либо то, что это королёк…
— Фотоаппараты у «Пентакса» прекрасные, но вот дальномерная оптика совсем не развита…
— Плохо сел, половина тела в тени, а половина на солнце!
— А тебе нужно, чтобы всё было в тени?
— На Царской пасеке есть что-нибудь интересное?
— Только чечётки.
— Ну, они и тут есть.
— Может быть, в зоомагазин за мышью сходить?
— Так за язык тебя никто не тянул!
— Что вы ему его же песни ставите? Он их и так наизусть знает!
— Более того, в отличие от нас, он знает, что сычи в это время года не поют.
— Вот именно! Поставьте «Рамштайн» или «Металлику», может, это ему больше понравиться!
— Лучше Пугачёву…
— Передние, аккуратней! Не зашибите сыча блендой!
— Задумался…
— Ага, думает, кому первому объектив разбить!
— А я как сорокопута увидел, поставил ему его голос. Ну а песня у него мерзкая, ты сам знаешь. Так вот, он услышал — и сразу погадку срыгнул. Видимо, от отвращения. Сейчас покажу… вот …
— А в прошлый раз нас столько было, что прохожие спрашивали «что тут за митинг?».
— Что это? Он обделался что ли?
— Нет, снег с ветки стряхнул. Хотя еще немного — и точно обделается!
Временами сыч активизировался, слетал ниже и начинал вертеть головой, выискивая видимых только ему мышей. Тогда фотографы смещались, перегруппировывались, ища нужные ракурсы. Кто-то подходил вплотную, но опытные стояли и ждали. Зачем суетиться? Сыч и сам ближе подлетит, если захочет. А не захочет — так в другой раз подлетит. Солнце еще высоко и времени много.
Некоторые пытались сделать красивый кадр — например, снять сыча на фоне только показавшейся луны. Сыч не возражал. Охота у него всё равно не ладилась, и птица сидела расслабившись и отстранившись от происходящего — так, как это умеют делать только сычи (фото 7). Потом он снова активизировался и взлетал повыше, поворачиваясь к нам задом (фото 8). Тогда приходило время расслабляться фотографам. Плотный строй рыцарей объектива и вспышки распадался, и вот уже кто-то, закуривая, продолжал прерванную беседу, а кто-то начинал разглядывать получившиеся снимки, удаляя брак. Всё это продолжалось до следующего слета сыча, а затем повторялось снова и снова…
Увы, январский день в наших краях не особенно длинный. Кажется, прошло совсем немного времени, однако, подняв голову от видоискателя и оглядевшись, ты замечаешь, что солнце скрылось за деревьями, а тени удлинились. Тут до фотографов потихоньку начинает доходить, что пора уже расходиться. Многие так и сделали, однако самые упорные продолжили дежурство. Они решили остаться до темноты. Впрочем, если у кого-то есть фонарь, то можно даже устроить ночную фотоохоту. Но я не собирался оставаться на ночь, поэтому попрощался с друзьями и пошел к выходу, напевая себе под нос свежесочиненную бессмыслицу (на мотив «Знатоков»):
Никогда, никогда я не слушаю врача
Исполняя завет воробьиного сыча.
В конце концов все разойдутся. Но сыч останется. А значит, у нас будет повод снова увидеться. В этом и состоит завет воробьиного сыча.
Антон Евсеев
Сю-сю-сю!
Вот эта сволочь чуть ли не на моих глазах съела у меня на балконе синицу. Обещал при следующей встрече свернуть ей голову.
Это ястреб поди.. Тысяч в пять Вам его голова обойдется, думаю..
У меня на балконе кормится стая синиц. Летом подкармливаются, а зимой кормятся. А после этой сволочи (да, это ястреб-воробьятник) они неделями боятся прилетать.Вы когда-нибудь видели, как эта сволочь охотится? Я этого видеть не хочу.
Воробьятников в природе нет, есть перепелятники. Нет, к сожалению, в природе не видел, но представляю, что Вас могло шокировать. Я бы, разумеется, ни в коем случае трогать его не стал, но Вы поступайте, как
считаете нужным. Обычно приводятся следующие аргументы в пользу моей точки зрения 1) сволочь это Ваше мнение, кому-то больше милые синички нравятся, а кому-то крутые ястребы 2) ястребов сильно меньше, чем синичек 3) ястребы, в отличие от людей, скажем, если не будут жрать птиц, сдохнут с голоду, равно как и их невинные детишки 4)
уничтожая ослабленных особей, ястребы приносят синичкам пользу 5) их разборки это вообще не наше дело 6) милые синички (большие, в частности) тоже не безгрешны, вот, почитайте
https://dzen.ru/a/XGVxJSFpBgCu9cQR
Может, это смягчит Ваше сердце.
О названии гляньте википедию. О синицах всё знаю. И против ястребов ничего не имею — если они охотятся в лесу. Но в городе – это как лиса в курятнике. Они охотятся на кормушках. И это не естественный отбор. В пригородных лесах полно корма для ястребов — там и мыши и другая мелочь. Но неумелые охотники летят в город на легкие хлеба. Воробьев извели “хозяйственники” — деньги отмывают, траву косят. А других мелких птиц — неудачники-ястребы. На голубей они (перепелятники, то есть голубь им по размеру) не охотятся — им нужна мелочь на кормушках. И это, ИМХО, неестественный отбор. Сейчас в Европе волки развелись без меры и встал вопрос об их регулировании. Одно дело Йеллустон, и другое дело — Европа. Одно дело — лес и другое дело — мой балкон.
да, mea culpa, действительно, иногда его называют и так, хотя, и в вики все-таки он более известен под упомянутым мною именем
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%8B
Вообще, такое ощущения, что Ваш воробьятник это просто прямой перевод его английского имени sparrowhawk.
Кормушка, имхо, неестественна как для синичек, так и для ястребов. Ну а про остальное я вроде уже все сказал выше, что хотел сказать.
Может быть, имеет смысл предоставить Господу самому разрулить ситуацию? Ему, как автору и изобретателю, лучше всех должно быть известно, какой отбор естественный, а какой неестественный.