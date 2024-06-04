Астроновости: Прощай, «Акацуки»… Привет, «Чанъэ‑6»

Они возвращаются!

В середине мая активная область № 13664 на Солнце породила серию мощных корональных выбросов массы, которые привели к возникновению в магнитосфере Земли великолепных полярных сияний. На прощанье она громко «хлопнула дверью», выдав достаточно мощную вспышку. Мы писали об этой области в предыдущем номере. И было высказано мнение, что мы больше не увидим эту область. Но она вернулась. И даже когда еще была «за горизонтом», выдала вспышку класса Х 2.9.

Вот что сообщил ранее докт. физ.-мат. наук, ст. науч. сотр. Института солнечно-земной физики СО РАН, директор Астрономической обсерватории Иркутского госуниверситета (АО ИГУ), профессор Иркутского государственного университета (ИГУ) Сергей Язев на своей странице в социальной сети:

«Солнце снова повернулось опасными долготами к нам.

На севере видна группа пятен 13691, сформировавшаяся на месте вспышечноопасной группы 13663, которая дала пять вспышек класса Х. Новая группа имеет магнитный класс „бета-гамма-дельта“ и площадь под 600 условных единиц — а значит, способна генерировать мощные вспышки. Это произойдет.

И вот только что произошла новая вспышка мощности Х2.8. Правда, не в упомянутой группе пятен, а в другой — которая еще не видна. Вспышка произошла в той же группе пятен 13664, которая выдала в начале мая 13 (!!!) вспышек класса Х и серию выбросов, породивших мощнейшую геомагнитную бурю G5 10–12 мая. Пока что эта группа пятен прячется за краем Солнца, но гигантские вспышечные магнитные петли вспучились на юго-восточном лимбе светила.

Пока что вспышки безопасны для нас — облака плазмы выстреливаются к востоку от Земли. Но Солнце неумолимо поворачивается к нам активной областью.

Активная область 13664 потрясает. Она уже выдала фантастическое количество энергии в своих вспышках полмесяца назад. Столько энергии выстреливается иногда многими областями в течение нескольких лет. При этом, видимо, вспышечный потенциал огромной группы пятен не исчерпан».

В настоящий момент эта активная область получила номер AR3697 и, скорее всего, нас вновь ждут геомагнитные бури и штормы, которые подарят незабываемые виды полярных сияний в высоких и низких широтах.

Очередной рекорд «Уэбба»

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» обновил свой же рекорд, получив изображение галактики, которая, как утверждают авторы проведенного исследования [1], сформировалась спустя всего 290 млн лет после Большого взрыва. Если это так, то на сегодняшний день это самый древний и удаленный объект.

В январе 2024 года ученые получили результат работы спектрографа ближнего инфракрасного диапазона NIRSpec. Галактика, впоследствии названная JADES-GS-z14-0, наблюдалась в течение почти десяти часов. После того, как были обработаны спектральные данные, исследователи определили, что она находится дальше всех наблюдаемых ранее объектов. Полученное значение красного смещения составило z = 14,32, что перекрывает предыдущий рекорд z = 13,2 (320 млн лет после Большого взрыва) у JADES-GS-z13-0.

Впрочем, при более пристальном изучении данных с NIRCam возникают сомнения. Некоторые свойства объекта удивляют астрономов: источник был весьма ярким, что довольно неожиданно для такой далекой галактики.

Что такое это значение красного смещения z? Вселенная расширяется, а вместе с ней наблюдается изменение длины волны электромагнитного излучения от далеких ярких объектов, например квазаров или галактик. Было установлено: чем дальше объект, тем больше его красное смещение; это позволяет астрономам измерять расстояния до удаленных галактик и определять скорость их убегания. Из-за понижения частоты волны видимый свет смещается в красную и соответственно инфракрасную области спектра. Вот почему «Джеймс Уэбб» наблюдает в основном именно в этих лучах: ведь объекты, возникшие в эпоху ранней Вселенной, сейчас видны именно в этих диапазонах частот.

1. arxiv.org/abs/2310.12340

2. blogs.nasa.gov/webb/2024/05/30/nasas-james-webb-space-telescope-finds-most-distant-known-galaxy/

Прощай, «Акацуки»?

21 мая 2010 года был осуществлен запуск японского космического аппарата «Акацуки» к Венере [3]. Задачей миссии было изучение атмосферы и климатических процессов на нашей ближайшей соседке по Солнечной системе.

Аппарат изначально не смог выйти на устойчивую орбиту и лишь к 2015 году инженерам удалось вывести «Акацуки» на расчетную орбиту вокруг планеты.

Начиная с 2016 года проходило изучение Венеры, удалось провести ряд интересных исследований. Объем полученных научных данных даже превысил ожидания команды разработчиков. В течение нескольких лет «Акацуки» изучал планету, делая инфракрасные и ультрафиолетовые снимки, несмотря на поломки нескольких камер. Миссию даже планировали продлить до 2028 года.

Однако в апреле текущего года система ориентации аппарата вышла из строя, и в JAXA потеряли с ним связь [4]. Другими словами, зонд не мог поддерживать стабильную ориентацию, которая необходима для того, чтобы его антенна оставалась направленной строго на Землю. Сейчас проводятся попытки восстановить контакт, специалисты JAXA прилагают для этого все возможные усилия, прорабатывая новые варианты и методы для решения проблемы, чтобы попытаться вернуть контроль над зондом, но, к сожалению, японский космический аппарат, скорее всего, завершил свою миссию. В настоящий момент это был единственный аппарат, изучающий Планету бурь.

3. space.com/8432-japan-launches-venus-probe-solar-sail.html

4. x.com/Akatsuki_JAXA/status/1795713276896227465

Есть контакт!

Посадочный модуль китайского лунного зонда «Чанъэ-6» 1 июня в 22:23 UTC (2 июня в 01:23 мск) успешно прилунился на обратной стороне нашего естественного спутника, сообщает Китайское национальное космическое управление (CNSA).

Основная задача посадочного зонда — впервые в истории изучения Луны доставить грунт с ее обратной стороны.

После того, как будут пройдены все послепосадочные процедуры, аппарат должен будет добыть из лунного грунта порядка 2 кг образцов, в том числе с глубины около 2 м под поверхностью, а затем запустить возвращаемый модуль на лунную орбиту. Там тот должен будет состыковаться с орбитальным аппаратом, а после успешной стыковки орбитальный модуль отправится обратно в сторону Земли. По планам CNSA, «Чанъэ-6» должен доставить лунный грунт на Землю 25 июня.

5. cnsa.gov.cn/n6758823/n6758838/c10541444/content.html

35 000

В Солнечной системе перемещается огромное количество комет и астероидов. По информации MPC (Центра Малых Планет), на момент написания данного обзора зарегистрировано 13 641 189 астероидов и 4530 комет. Основная их масса сосредоточена в Главном поясе астероидов, расположенном между орбитами Марса и Юпитера, а также в поясе Койпера и гипотетическом облаке Оорта. Еще есть немало астероидов, обращающихся вокруг Солнца ближе Главного пояса, в том числе таких, чьи орбиты очень близки к орбите Земли.

Сотрудник Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН, астроном, открыватель комет и астероидов, автор книг Леонид Еленин сообщил, что достигнут рекорд в обнаружении 35 000 околоземных астероидов:

«…Май 2024 завершается преодолением нового рубежа — каталогизировано свыше 35 тысяч околоземных астероидов. Напомню, что на начало XX века мы знали лишь один астероид, сближающийся с Землей. В 1980 году их было 44. Отметку в 30 тысяч мы прошли лишь осенью 2022 года.

В 2025 году в строй должен вступить 8,4-метровый телескоп имени Симони, ученые предполагают, что за 10 лет работы он откроет свыше 100 тысяч АСЗ (астероидов сближающихся с Землей)! Много это или мало?

По современным оценкам, мы знаем около 30% от всей популяции АСЗ диаметром свыше 140 м, столкновения с которыми могут привести как минимум к региональной катастрофе. Новый телескоп должен увеличить это значение до 60–90%. О каталогизации значимого процента от общей популяции АСЗ декаметрового размера речи пока не идет».

8,4-метровый обзорный телескоп Симони имеет уникальную конструкцию с тремя зеркалами. Это обеспечивает ему исключительно широкое поле зрения при сохранении компактной формы, позволяющей быстро перемещаться по небу. Поиск и обнаружение объектов, сближающихся с Землей и потому потенциально опасных для нас, является также одной из задач достраивающейся в настоящее время в Чили обсерватории имени Веры Рубин.

6. minorplanetcenter.net

7. noirlab.edu/public/programs/vera-c-rubin-observatory/simonyi-survey-telescope/

Изображение номера — галактика NGC 1672

NGC 1672 — галактика в созвездии Золотой Рыбы.

Тип: SBb — спиральная галактика с баром.

Угловые размеры: 6,70’×5,6’.

Звездная величина: V = 9,7m; B = 10,3m.

Поверхностная яркость: 13,4 mag/arcmin2.

Координаты на эпоху J2000: Ra = 4 ч 45 м 42,8 с; Dec= –59° 14’ 52’’.

Красное смещение (z): 0.004440

Расстояние от Солнца до NGC 1672: 18,8 Мпк (на основании величины красного смещения z).

Другие названия объекта NGC 1672: PGC 15941, ESO 118-43, VV 826, AM 0444-592, IRAS04449-5920

Яркая, хорошо заметная перемычка NGC 1672 — область активного звездообразования. На снимке хорошо видны протозвездные облака и большие области межзвездной пыли. В центре галактики предположительно расположена сверхмассивная черная дыра, поэтому NGC 1672 относят к галактикам c активным ядром (AGN).

В NGC 1672 наблюдались две сверхновые: SN 2017gax типа Ib/c (14,1m) и SN 2022aau типа II (16,3m).

Алексей Кудря