Астроновости: каталог телескопа им. Павлинского, необычная галактика, проблемы с BepiColombo, небывалые солнечные бури

Каталог пяти обзоров

С 12 декабря 2019 года по 7 марта 2022 года телескоп ART-XC им. М. Н. Павлинского, входящий в состав российской орбитальной обсерватории «Спектр-РГ», практически непрерывно сканировал небесную сферу в жестких рентгеновских лучах, совершая полный обзор каждые полгода. В результате всё небо было осмотрено как минимум четырежды, а 40% неба — пять раз. Затем в течение полутора лет до октября 2023 года телескоп ART-XC проводил глубокий обзор плоскости Галактики, после чего сканирование всего неба было возобновлено.

Во время этих полутора лет ученые ИКИ РАН трудились над построением рентгеновской карты неба на основе данных, полученных до марта 2022 года, и детектированием источников на этой карте [1].

Итогом этой работы стал каталог рентгеновских источников, обнаруженных в ходе обзора СРГ/ART-XC в 2019–2022 годах, — «Каталог пяти обзоров» (ARTSS1–5). Он представлен в статье, которая была принята к публикации в журнале Astronomy and Astrophysics и вышла в архиве электронных препринтов [2].

Каталог включает 1545 источников рентгеновского излучения, часть из которых — новые, и они представляют особый интерес

Большинство классифицированных объектов в новом каталоге — активные ядра галактик (АЯГ), их около 900. Это сверхмассивные черные дыры в центрах далеких галактик, которые активно аккрецируют окружающее их вещество. Стоит отметить также присутствие в каталоге почти 200 катаклизмических переменных (КП) — двойных систем, в которых происходит аккреция вещества на белый карлик. Они находятся уже в нашей галактике.

«Одной из главных целей, которые мы ставили перед собой, было добиться максимально полного отождествления источников каталога. В рентгеновской астрофизике важно не только найти новый объект, но и определить его природу, а это возможно, если мы этот же объект обнаружим на небе в видимом диапазоне. Телескоп ART-XC может определять положения рентгеновских источников на небе с очень высокой точностью — порядка четверти угловой минуты, поэтому мы можем легко отыскивать на небе их вероятных оптических компаньонов», — пояснил ведущий научный сотрудник отдела астрофизики высоких энергий ИКИ РАН, первый автор статьи, профессор РАН Сергей Сазонов.

1. iki.cosmos.ru/news/srg-art-xc-im-m-n-pavlinskogo-novyy-katalog-rentgenovskikh-istochnikov-na-nebe

2. arxiv.org/abs/2405.09184

Необычная галактика

Мнения астрономов относительно того, сколько в наблюдаемой Вселенной галактик, расходятся. Есть осторожные, согласно которым их несколько сотен миллиардов, есть и более оптимистичные предположения — о нескольких триллионах. А самое интересное то, что среди галактик нет двух совершенно одинаковых. Ученые в зависимости от внешнего вида и физических характеристик делят их на четыре основных класса: эллиптические, линзовидные, неправильные и спиральные — со множеством подклассов между ними. Но галактики — это динамичные объекты, которые меняются с течением времени, и за время своего существования они могут несколько раз поменять свою классификацию.

Телескоп «Хаббл» заснял один такой объект — NGC 4753 [3], линзообразную галактику в созвездии Девы. Расстояние от Солнца до NGC 4753 на основании величины красного смещения (z) — 17,5 Мпк. Галактика была впервые обнаружена астрономом Уильямом Гершелем в 1784 году.

Изображение наглядно демонстрирует широкие пылевые полосы, которые закручиваются вокруг ядра NGC 4753. Они остались после катаклизмов, произошедших примерно 1,3 млрд лет назад. Тогда NGC 4753 поглотила богатую газом карликовую галактику — отчетливые полосы пыли вокруг ядра NGC 4753, вероятно, образовались в результате этого слияния. Слияние двух галактик вызвало вспышку звездообразования привнесло в систему огромное количество пыли.

Низкая плотность окружающей среды и сложная структура NGC 4753 делают ее интересной с научной точки зрения для астрономов, которые могут использовать галактику в моделях, проверяющих различные теории образования линзовидных галактик. Наблюдения за галактикой позволили обнаружить две вспышки сверхновых типа Ia. Это сверхновая SN 1983G, пиковая видимая звездная величина которой составила 13m, и сверхновая SN 1965I (соответственно 13,5m). Cверхновые типа Ia часто именуют «стандартными свечами», они помогают космологам изучать скорость расширения Вселенной. Представляя собой взрывы белых карликов, происходящие при одной и той же критической массе и дающие схожие кривые светимости, они позволяют определять расстояния до них с высокой точностью.

3. science.nasa.gov/missions/hubble/hubble-views-cosmic-dust-lanes

Солнце разбушевалось

10–12 мая 2024 года магнитосфера Земли пережила сильнейшее возмущение в XXI столетии. Причиной стала повышенная активность Солнца в текущем цикле, вызвавшая выбросы корональной массы 7–9 мая.

События на Солнце — такие, как вспышки и выбросы солнечного вещества, — в случае, если направлены к Земле, вызывают возмущения земной магнитосферы — происходят геомагнитные бури. Силу этих бурь принято оценивать по возрастанию геомагнитного индекса Kp и разделять на пять уровней — от G1 до G5.

Зачастую мощные выбросы солнечной плазмы пролетают мимо нашей планеты, но в этот раз «плевок» попал в цель практически идеально, а скорость солнечного ветра при этом была почти в два раза выше обычной, величина магнитного поля — в шесть раз, направление магнитного поля выброса также оказалось «подходящим» для начала мощной магнитной бури.

Начавшись вечером 10 мая, эта магнитная буря сразу превысила уровень G4, а на 11 мая она усилилась до максимального G5. Область полярных сияний при этом распространилась до 40° с. ш. Великолепные виды полярных сияний наблюдали во многих местах Северного полушария (также они наблюдались и в Южном полушарии, но там магнитная буря была слабее).

В течение последующих дней Солнце продолжило свою вспышечную активность, однако выбросы массы, подошедшие к Земле 12 мая, из-за изменения ее орбитального положения уже «промахнулись». Уровень геомагнитных возмущений 12–13 мая не превышал G2-G3, и эта повторная геомагнитная буря завершилась к полудню 13 мая.

Виновником всех этих событий стала группа пятен AR13664. Размер этой группы был настолько велик, что наблюдался с Земли невооруженным (но защищенным от солнечного света) глазом. В настоящий момент они уже «закатились», недоступны для наблюдений, но лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ сообщила, что на Солнце зафиксирована новая вспышка в пока еще невидимой области [4]. Уровень вспышки составил Х 2.9. Так что, скорее всего, нас ждут новые интересные события на Солнце, которые породят красивейшие виды в ночном небе.

4. xras.ru/project_diary.html?post_id=2619

Дармштадт, у нас проблемы!

У зонда BepiColombo, летящего к Меркурию, возникли проблемы: его двигатели утратили возможность работать на полную мощность.

BepiColombo — совместная автоматическая космическая миссия Европейского космического агентства (ESA) и Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) по исследованию Меркурия. На орбиту планеты будут выведены два аппарата: Mercury Planetary Orbiter и Mercury Magnetospheric Orbiter. Солнечные батареи и электрическая двигательная установка используются для создания тяги во время сложного перелета космического аппарата с Земли на Меркурий.

ESA сообщило [5], что проблемы возникли 26 апреля, когда BepiColombo должен был начать очередной маневр. Перелетный модуль не смог передать достаточное количество электроэнергии двигателям космического аппарата. К 7 мая инженерам удалось восстановить тягу BepiColombo примерно до 90% от прежнего уровня, однако этого может быть недостаточно. Группа управления полетом, работающая в ЦУПе ESOC ESA в германском Дармштадте, внимательно отслеживает ситуацию и старается быстро реагировать в случае необходимости. Сейчас специалисты пытаются оценить, как снижение тяги повлияет на ход миссии. По предварительным оценкам, при сохранении нынешнего уровня мощности BepiColombo должен всё же вовремя прибыть к Меркурию для четвертого гравитационного маневра, который запланирован на сентябрь 2024 года. Выход BepiColombo на постоянную орбиту вокруг Меркурия намечен на декабрь 2025-го. Научные работы планируется начать весной 2026 года.

5. esa.int/Enabling_Support/Operations/Glitch_on_BepiColombo_work_ongoing_to_restore_spacecraft_to_full_thrust

Изображение номера — туманность NGC 346

NGC 346 — туманность в созвездии Тукана.

Тип: EN+OCL.

Угловые размеры: 14,00’ × 11,0’.

Координаты на эпоху J2000: Ra = 0 ч 59 м 5 с; Dec = –72° 10’ 38’’.

Другие названия объекта: NGC 346: ESO 51-SC10, largest EN in SMC.

NGC 346 расположена в Малом Магеллановом Облаке — карликовой галактике — спутнике Млечного Пути. NGC 346 является областью активного звездообразования. Яркие пятна и сгустки вещества отмечают области с большим количеством протозвезд. В общей сложности исследователи обнаружили более тысячи точечных источников света. Большинство из них — молодые звезды, всё еще находящиеся в своих газопылевых коконах.

Алексей Кудря